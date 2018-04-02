Проверку ракетных двигателей завершили в Воронеже. Теперь сбоев не будет?

Воронежский механический завод завершил проверку 58 товарных двигателей для ракеты-носителя "Протон-М", переданных на предприятие в 2017 году. В ближайшее время пройдут испытания двигатели последних двух партий, после чего они будут направлены заказчику. Проверены и отправлены заказчикам также 16 двигателей для ракет-носителей семейства "Союз.

В соответствии с планом производства идет изготовление и отгрузка новых товарных двигателей. На пусках, осуществленных уже в этом году и в прошлом 2017-м, все двигатели Воронежского механического завода отработали успешно, без замечаний.