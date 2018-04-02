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Проверку ракетных двигателей завершили в Воронеже. Теперь сбоев не будет?
В Воронеже завершены все этапы проверки ракетных двигателей для ракет-носителей "Протон" и "Союз". Речь идёт о ракетных силовых установках, которые могли содержать дефекты. Проверка была начата в связи с чередой аварий, связанных с дефектами в ракетной технике. По словам гендиректора ВМЗ (Воронежского механического завода) Игоря Мочалина, мониторинг завершён..
РИА Новости приводит заявление Мочалина:
Напомним, что в ходе работы комиссии ранее были выявлены проблемы с составом используемого при монтаже ракетных двигателей припоя. Только за 2017 год в связи с выявленной проблемой более 70 двигателей пришлось перерабатывать заново. Это привело к дополнительным расходам, явно не предусмотренных изначальными контрактами.
На днях (21 марта) с космодрома «Байконур» успешно стартовала ракета космического назначения в составе ракеты-носителя «Союз-ФГ» (с двигателем 11Д55 производства ВМЗ на 3-й ступени) и транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-08».
Мочалин:
РИА Новости приводит заявление Мочалина:
Воронежский механический завод завершил проверку 58 товарных двигателей для ракеты-носителя "Протон-М", переданных на предприятие в 2017 году. В ближайшее время пройдут испытания двигатели последних двух партий, после чего они будут направлены заказчику. Проверены и отправлены заказчикам также 16 двигателей для ракет-носителей семейства "Союз.
Напомним, что в ходе работы комиссии ранее были выявлены проблемы с составом используемого при монтаже ракетных двигателей припоя. Только за 2017 год в связи с выявленной проблемой более 70 двигателей пришлось перерабатывать заново. Это привело к дополнительным расходам, явно не предусмотренных изначальными контрактами.
На днях (21 марта) с космодрома «Байконур» успешно стартовала ракета космического назначения в составе ракеты-носителя «Союз-ФГ» (с двигателем 11Д55 производства ВМЗ на 3-й ступени) и транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-08».
Мочалин:
В соответствии с планом производства идет изготовление и отгрузка новых товарных двигателей. На пусках, осуществленных уже в этом году и в прошлом 2017-м, все двигатели Воронежского механического завода отработали успешно, без замечаний.
Использованы фотографии: http://www.space.com
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