13:29 02 апреля
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Проверку ракетных двигателей завершили в Воронеже. Теперь сбоев не будет?

В Воронеже завершены все этапы проверки ракетных двигателей для ракет-носителей "Протон" и "Союз". Речь идёт о ракетных силовых установках, которые могли содержать дефекты. Проверка была начата в связи с чередой аварий, связанных с дефектами в ракетной технике. По словам гендиректора ВМЗ (Воронежского механического завода) Игоря Мочалина, мониторинг завершён..

Проверку ракетных двигателей завершили в Воронеже. Теперь сбоев не будет?


РИА Новости приводит заявление Мочалина:
Воронежский механический завод завершил проверку 58 товарных двигателей для ракеты-носителя "Протон-М", переданных на предприятие в 2017 году. В ближайшее время пройдут испытания двигатели последних двух партий, после чего они будут направлены заказчику. Проверены и отправлены заказчикам также 16 двигателей для ракет-носителей семейства "Союз.



Напомним, что в ходе работы комиссии ранее были выявлены проблемы с составом используемого при монтаже ракетных двигателей припоя. Только за 2017 год в связи с выявленной проблемой более 70 двигателей пришлось перерабатывать заново. Это привело к дополнительным расходам, явно не предусмотренных изначальными контрактами.

На днях (21 марта) с космодрома «Байконур» успешно стартовала ракета космического назначения в составе ракеты-носителя «Союз-ФГ» (с двигателем 11Д55 производства ВМЗ на 3-й ступени) и транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-08».

Мочалин:
В соответствии с планом производства идет изготовление и отгрузка новых товарных двигателей. На пусках, осуществленных уже в этом году и в прошлом 2017-м, все двигатели Воронежского механического завода отработали успешно, без замечаний.

Использованы фотографии: http://www.space.com
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Комментарии 16

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  1. антивирус Сегодня, 12:44
    сбои могут быть --разгильдяйства не должно быть
    антивирус
    1. Borik (Борис) Сегодня, 12:53
      [quote]Проверку ракетных двигателей завершили в Воронеже. Теперь сбоев не будет?[/quote

      Не говори гоп пока не перепрыгнешь. От сбоев никто не застрахован.
      Borik
      1. Прокат (Виктор) Сегодня, 13:04
        все двигатели Воронежского механического завода отработали успешно, без замечаний.

        Без замечаний, это хорошо. Хорошо бы, чтобы и без аварий...
        Прокат
      2. сибиралт (Олег) Сегодня, 13:10
        Забраковали китайский припой. А не нужно гонятся за дешевизной. Но кто за это ответил?winked
        сибиралт
    2. Scoun (Roman) Сегодня, 12:55
      Цитата: антивирус
      сбои могут быть --разгильдяйства не должно быть

      Но после таких новостей начинешь верить что сбоев не будет.

      Подробнее о событии

      Братьев Магомедовых поместили в одиночные камеры СИЗО «Лефортово»
      Коммерсантъ
      11:36

      А как же Медведев и Дворкович?
      Scoun
  2. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 12:52
    Надо нагонять Маска. У нее 30 пусков ракет запланированы на этот год.
    Шесть успешных пусков со спутниками уже сделано.
    voyaka uh
    1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 12:55
      Цитата: voyaka uh
      Надо нагонять Маска.

      зачем? космос не стадион. сколько запланировано, столько и запустят
      LSA57
    2. Scoun (Roman) Сегодня, 12:57
      Цитата: voyaka uh
      Надо нагонять Маска. У нее 30 пусков ракет запланированы на этот год.
      Шесть успешных пусков со спутниками уже сделано.

      Тьфу тьфу... и при этом быть банкротом?
      Маска кто-то пропихивает в противовес НАСА, вливают денег столько хотя ещё рубля прибыли неполучили.
      Scoun
      1. donavi49 Сегодня, 13:07
        Да-да-да. Ни рубля прибыли с кучи 100% коммерческих запусков.

        Это настолько убыточно, что все от новозеландцев до китайцев сейчас полезли в сегмент расталкивая друг-друга. Ну и интересно, кто финансирует его? Если что, он может НАСА выкупить за свои деньги и все еще останется богачом из ТОП-5 мира laughing

        И его система намного более перспективна и более продвинутая, чем у Маска. И если Маск не сможет ответить - то к 28-30 году Маск будет в роли сегодняшнего Роскосмоса, то есть от фактического монополиста к сборщику крох с пирога коммерческих запусков.
        donavi49
    3. donavi49 Сегодня, 13:03
      Сегодня кстати летит на МКС - его грузовик CRS-14 - 100% б/у.
      Ракета выводила CRS-12
      Сам грузовик - CRS-8.

      И ракета и грузовик разобьются на обратке. Ракета старая версия (они сейчас будут только Блок5 реюзать), грузовик мусоровозом подработает на обратку.
      donavi49
    4. Muvka (Владимир) Сегодня, 13:17
      1 запуск был неудачный. Не привирайте. А вообще Маску неплохо бы Китайцев догнать. У них больше запусков планируется. Это значит, что Маск в отстающих?
      Muvka
  3. Fkjydjckfrgh (Владимир) Сегодня, 12:54
    У каждого "припоя" есть Ф.И.О. Где они и какие сроки им светят? Стрелочников и охранников, просьба не озвучивать.
    Fkjydjckfrgh
    1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 13:15
      Цитата: Fkjydjckfrgh
      У каждого "припоя" есть Ф.И.О.

      А у Вас - есть? Алонвослакпр как-то... не внушает.
      Перевожу: а Вы кто, чтобы спрашивать? wink
      Голован Джек
  4. LSA57 (Сергей) Сегодня, 12:54
    Напомним, что в ходе работы комиссии ранее были выявлены проблемы с составом используемого при монтаже ракетных двигателей припоя

    неужели ещё и на припое решили сэкономить?
    или технологи технически неграмотные? сплошные вопросы и мизер ответов
    LSA57
  5. Иеремия (Виталий) Сегодня, 12:57
    Тема ответственности "За не тот припой" не раскрыта...До этого был тот и на тебе стал не тем, а если бы двигателистам привезли столярный клей вместо припоя они так бы и продолжали лепить?
    Иеремия
  6. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 12:58
    Ну, чтобы взлетали, долетали до заданной орбиты и не падали больше!
    Мерикатосовский макс только прогорает в своих планах, как в производстве автомобилей, так и его разрекламированных полетах на Марс. Влетел на огромные бабкиbully
    a.s.zzz888
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