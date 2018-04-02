13:29 02 апреля
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Американская армия полностью перешла на новый пистолет

Вслед за сухопутными войсками США и Корпусом морской пехоты, о переходе на новый пистолет объявили ВВС и ВМФ США. Военные командования ВМС и ВВС США объявили о закупке пистолетов M18 (модификация SIG Sauer P320), передает "Warspot" со ссылкой на портал military.com

Американская армия полностью перешла на новый пистолет


Согласно официальным сообщениям пресс-служб ВМС и ВВС США, военный флот закупит 60 000 новых пистолетов. На вооружении моряков M18 заменит пистолеты Beretta M9 и Sig Sauer M11. Для военнослужащих ВВС также выбрана версия M18, которая придёт на смену пистолету Beretta M9. Всего ВВС США планируют приобрести 130 000 новых пистолетов.


Новый пистолет будет поставляться в войска в калибре 9×19 Parabellum, при этом производитель указывает, что оружие является модульным и может быть легко переоборудовано для стрельбы патронами .357SIG и .40 S&W.

Сухопутные войска, Военно-воздушные силы, Военно-морские силы и Корпус морской пехоты — самостоятельные виды вооружённых сил США, и их командования могут принимать решения об использовании тех или иных моделей оружия. Ранее о закупках пистолетов M17 и M18 объявили армия и Корпус морской пехоты.

Использованы фотографии: kitup.military.com
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Комментарии 19

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  1. Прокат (Виктор) Сегодня, 13:15
    Зачем им пистолеты... Они же не вступают в прямые боестолкновения. Бомбят с 10 000м и обстреливают с 3 000км.
    Прокат
    1. шура матросов (Александр) Сегодня, 13:18
      А застрелиться чем (если вдруг что-то пошло не по плану)? wassat
      шура матросов
      1. Прокат (Виктор) Сегодня, 13:21
        Цитата: шура матросов
        А застрелиться чем? wassat

        laughing Для такого благого дела могли бы закупить просто верёвку и мыло. Дешевле вышло бы. Или пошире открыть окна на верхних этажах. smile
        Прокат
        1. шура матросов (Александр) Сегодня, 13:23
          wassat долго и хлопотно laughing
          шура матросов
      2. Sefevi Сегодня, 13:24
        Прекрасный пистолет! И дизайн очень красивый.
        Sefevi
        1. vorobey (Сашка) Сегодня, 13:29
          Цитата: Sefevi
          Прекрасный пистолет! И дизайн очень красивый.


          значит как трофей скоро и у нас появится..
          vorobey
      3. taiga2018 (Макар) Сегодня, 13:26
        Цитата: шура матросов
        А застрелиться чем

        застрелиться?американец?кишка тонка...
        taiga2018
    2. MoJloT (MoJloT) Сегодня, 13:18
      Вы посмотрите на количество, они явно не для всех подряд, к тому же обучать стрельбе с пистолета обычного военнослужащего слишком хлопотно и затратно, т.к. стрельба с пистолета сложней чем скажем с винтовки.
      MoJloT
      1. Лопатов (Лопатов) Сегодня, 13:23
        Цитата: MoJloT
        к тому же обучать стрельбе с пистолета обычного военнослужащего слишком хлопотно и затратно

        Весьма высокий процент военнослужащих ещё на этапе новобранца уже имеют навыки стрельбы из пистолета на уровне российского офицера.
        Лопатов
        1. MoJloT (MoJloT) Сегодня, 13:26
          ОООооооооочень спорное утверждение, тут либо Вы хотите сказать что уровень стрельбы из пистолета российского офицера = +/- 0, либо просто фантазируете... К тому же какой в этом смысл?
          MoJloT
    3. Артек (Павел) Сегодня, 13:20
      когда уже наша армия перейдёт на новые пистолеты?
      Артек
    4. LSA57 (Сергей) Сегодня, 13:21
      Цитата: Прокат
      Зачем им пистолеты...

      от бродячих собак отбиваться, когда пьяный из увольнения в расположение ползёшь
      LSA57
      1. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 13:26
        Да собаки их за своих примут, кто оближет, а кто и ножку поднимет, отметку на память так сказать оставит smile
        ul_vitalii
  2. шура матросов (Александр) Сегодня, 13:17
    Всегда удивляло, что
    командование СВ, ВВС, ВМС и МП США сами принимают решение каким оружием оснащать свои силы
    . А как же 'в армии все единообразно и безобразно'?
    шура матросов
    1. Лопатов (Лопатов) Сегодня, 13:20
      Цитата: шура матросов
      А как же 'в армии все единообразно и безобразно'?

      Для удобства пиления денег американских налогоплательщиков контора для пиления не одна, а целых четыре.
      Лопатов
      1. шура матросов (Александр) Сегодня, 13:24
        hi ну, если только так
        шура матросов
  3. Лопатов (Лопатов) Сегодня, 13:17
    А вообще, американцы довольно активно свои пистолеты меняют. Есть, видимо, "пистолетная культура" в армии, которая вынуждает это делать.
    У нас же традиции в принципе иные, и где-то со времён возвращения в Союз офицеров из Афганистана пистолет всё сильнее стал занимать нишу "того, что получают в наряд и того, что надо получить по тревоге"
    Лопатов
    1. vkl.47 (vkl.47) Сегодня, 13:23
      Да не пистолетная культура а бюджет вырос военный.деньги надо куда то девать.пугать русским Иваном всё и вся.
      vkl.47
      1. Лопатов (Лопатов) Сегодня, 13:28
        Цитата: vkl.47
        Да не пистолетная культура а бюджет вырос

        У них пистолет штатно начиная с сержанта
        У нас даже штабные офицеры в своём подавляющем большинстве пистолет на боевые не берут.
        Лопатов
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