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Завод «Алмаз» получил заказ на уменьшенную версию ледокола «Илья Муромец»
Судостроительный завод "Алмаз" вслед за крупными верфями Северо-Запада, выполняющими контракты для силовых ведомств, по итогам 2017 года снизил финансовые результаты, однако падение доходов «Алмаза» не связано с резким снижением загрузки, сообщает Коммерсантъ.
Сообщается, что «результат 2017 года сформировали сторожевые корабли, цены контрактов по которым определялись до валютного обвала 2014 года, что существенно снизило их рентабельность». Чистая прибыль предприятия снизилась с 762,5 до 120,4 млн рублей.
Вместе с тем, по словам гендиректора завода Ильяза Мухутдинова, по итогам 2018 года прибыль снова должна вырасти в связи с запланированной сдачей большего количества заказов: «до конца года пограничной службе ФСБ будут переданы сторожевые корабли "Охотник", "Светляк" и "Пурга", а Министерство обороны получит один морской плавучий кран».
На 2019 год запланирована сдача еще одного плавучего крана и двух патрульных судов для охраны морских биоресурсов. Кроме того, «начата подготовка к строительству мелкосидящего ледокола проекта 21180М для Минобороны». В прошлом году завод произвел заказ на поставку металла для ледокола, в этом году начнутся переговоры с поставщиками оборудования, рассказал гендиректор.
«Контракт на строительство мелкосидящего ледокола стоимостью около 6 млрд рублей подписан с "Алмазом" в прошлом году, судно станет уменьшенной версией ледокола "Илья Муромец", построенного Адмиралтейскими верфями», – говорится в материале.
Отмечается, что заказ на разработку и строительство уменьшенной версии ледокола «продиктован снижением финансовых возможностей Министерства обороны России».
Сообщается, что «результат 2017 года сформировали сторожевые корабли, цены контрактов по которым определялись до валютного обвала 2014 года, что существенно снизило их рентабельность». Чистая прибыль предприятия снизилась с 762,5 до 120,4 млн рублей.
Вместе с тем, по словам гендиректора завода Ильяза Мухутдинова, по итогам 2018 года прибыль снова должна вырасти в связи с запланированной сдачей большего количества заказов: «до конца года пограничной службе ФСБ будут переданы сторожевые корабли "Охотник", "Светляк" и "Пурга", а Министерство обороны получит один морской плавучий кран».
На 2019 год запланирована сдача еще одного плавучего крана и двух патрульных судов для охраны морских биоресурсов. Кроме того, «начата подготовка к строительству мелкосидящего ледокола проекта 21180М для Минобороны». В прошлом году завод произвел заказ на поставку металла для ледокола, в этом году начнутся переговоры с поставщиками оборудования, рассказал гендиректор.
«Контракт на строительство мелкосидящего ледокола стоимостью около 6 млрд рублей подписан с "Алмазом" в прошлом году, судно станет уменьшенной версией ледокола "Илья Муромец", построенного Адмиралтейскими верфями», – говорится в материале.
Отмечается, что заказ на разработку и строительство уменьшенной версии ледокола «продиктован снижением финансовых возможностей Министерства обороны России».
Использованы фотографии: https://www.rutraveller.ru
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