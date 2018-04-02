Каспийская флотилия перебазируется в Дагестан

Принято решение о переводе Каспийской флотилии в Каспийск. Там у нас разворачивается огромная стройка: пирсы, причалы, пункты обслуживания, жилье. Будет увеличиваться количество наших офицеров и военнослужащих кратно

Каспийская флотилия будет перебазирована из Астрахани в Каспийск (Дагестан). Такое заявление озвучил министр обороны России Сергей Шойгу на совещании с руководством Минобороны.- сказал он.По его словам, перевод флотилии является серьезной составляющей безопасности России в Каспийской регионе.Ранее в Минобороны сообщили, что первый этап строительства мест базирования кораблей Каспийской флотилии завершится в 2019 году.Каспийская флотилия — одно из старейших оперативных объединений Военно-морского флота (ВМФ) РФ. Главная база на данный момент — Астрахань, места базирования и дислокации — Махачкала и Каспийск в Дагестане, села Никольское и Трудфронт в Астраханской области.