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Каспийская флотилия перебазируется в Дагестан
Каспийская флотилия будет перебазирована из Астрахани в Каспийск (Дагестан). Такое заявление озвучил министр обороны России Сергей Шойгу на совещании с руководством Минобороны.
По его словам, перевод флотилии является серьезной составляющей безопасности России в Каспийской регионе.
Ранее в Минобороны сообщили, что первый этап строительства мест базирования кораблей Каспийской флотилии завершится в 2019 году.
Каспийская флотилия — одно из старейших оперативных объединений Военно-морского флота (ВМФ) РФ. Главная база на данный момент — Астрахань, места базирования и дислокации — Махачкала и Каспийск в Дагестане, села Никольское и Трудфронт в Астраханской области.
Принято решение о переводе Каспийской флотилии в Каспийск. Там у нас разворачивается огромная стройка: пирсы, причалы, пункты обслуживания, жилье. Будет увеличиваться количество наших офицеров и военнослужащих кратно- сказал он.
По его словам, перевод флотилии является серьезной составляющей безопасности России в Каспийской регионе.
Ранее в Минобороны сообщили, что первый этап строительства мест базирования кораблей Каспийской флотилии завершится в 2019 году.
Каспийская флотилия — одно из старейших оперативных объединений Военно-морского флота (ВМФ) РФ. Главная база на данный момент — Астрахань, места базирования и дислокации — Махачкала и Каспийск в Дагестане, села Никольское и Трудфронт в Астраханской области.
Использованы фотографии: http://eurasian-defence.ru/
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