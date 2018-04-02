17:37 02 апреля
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Каспийская флотилия перебазируется в Дагестан

Каспийская флотилия будет перебазирована из Астрахани в Каспийск (Дагестан). Такое заявление озвучил министр обороны России Сергей Шойгу на совещании с руководством Минобороны.

Каспийская флотилия перебазируется в Дагестан


Принято решение о переводе Каспийской флотилии в Каспийск. Там у нас разворачивается огромная стройка: пирсы, причалы, пункты обслуживания, жилье. Будет увеличиваться количество наших офицеров и военнослужащих кратно
- сказал он.


По его словам, перевод флотилии является серьезной составляющей безопасности России в Каспийской регионе.

Ранее в Минобороны сообщили, что первый этап строительства мест базирования кораблей Каспийской флотилии завершится в 2019 году.

Каспийская флотилия — одно из старейших оперативных объединений Военно-морского флота (ВМФ) РФ. Главная база на данный момент — Астрахань, места базирования и дислокации — Махачкала и Каспийск в Дагестане, села Никольское и Трудфронт в Астраханской области.



Использованы фотографии: http://eurasian-defence.ru/
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Комментарии 9

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  1. Heterocapsa (Владимир) Сегодня, 13:27
    ну как бы всё логично.
    Heterocapsa
  2. Egorovich (Александр Румянцев) Сегодня, 13:31
    Вместо одной базы будут две базы, основная и вспомогательная. И Ближний Восток заметно ближе становится.
    Egorovich
  3. Denis Obukhov (денис обухов) Сегодня, 13:35
    База крылатых ракет, накрывающих всю Европу и Ближний Восток. Морское базирование КР не запрещено Договором о ракетах средней и меньшей дальности.
    Denis Obukhov
  4. НасРать (Евлампий) Сегодня, 13:49
    мелеть Каспий стал быстрее?...
    НасРать
  5. Mimohod (Михаил) Сегодня, 14:03
    Каспийская флотилия перебазируется в Дагестан
    Очень правильно ,военная составляющая стабилизирует этот расшатываемый, до сих пор из вне,регион....
    Mimohod
  6. Ураган70 (Егорка с бугорка) Сегодня, 14:06
    Цитата: Denis Obukhov
    База крылатых ракет, накрывающих всю Европу и Ближний Восток. Морское базирование КР не запрещено Договором о ракетах средней и меньшей дальности.

    Плюс русификация Дагестана!
    Ураган70
  7. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 14:27
    Тоже верно, ибо на местных ментов надежды немного
    Дормидонт
  8. Старый26 (Владимир) Сегодня, 15:19
    Цитата: Egorovich
    Вместо одной базы будут две базы, основная и вспомогательная. И Ближний Восток заметно ближе становится.

    Астрахань сложнее в плане доступа с моря. База в Каспийске, точнее южнее Каспийска может стать в действительности главной базой флотилии
    Старый26
  9. bk316 (Владимир) Сегодня, 15:26
    Кто хоть раз выходил в море по ГБ (главному банку) понимает, что с военной точки зрения база в Астрахани нонсенс.
    Около 100 км до моря сплошные повороты и узости. Приходится идти кильватерным строем, да еще тихим ходом.
    Я уже не говорю о мостах и понтонных переправах а заодно и вреде рыбному хозяйству и просто местным жителям - стоит дать средний ход и дома первой линии смывает в Бахтияр.
    В общем если надо , что бы флотилия ДЕЙСТВИТЕЛЬНО была готова к войне базу в Каспийск однозначно.
    bk316
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