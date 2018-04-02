17:39 02 апреля
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США передали Вьетнаму вторую партию малых катеров

В конце марта состоялась церемония передачи береговой охране Вьетнама еще шести малых скоростных сторожевых катеров типа Metal Shark 45 Defiant, сообщает bmpd.

Три из шести очередных переданных Соединенными Штатами береговой охране Вьетнама малых скоростных сторожевых катеров типа Metal Shark 45 Defiant.

Катера построены американской компанией Metal Shark на средства, выделенные Пентагоном по программе военной помощи этой азиатской стране.


Также вьетнамской стороне была передана инфраструктура построенная американцами на острове Фукуок (юго-запад республики) для базирования катеров.

Сообщается, что общая стоимость переданного имущества составила $ 20 млн.



Ресурс напоминает, что первые 6 сторожевых катеров были поставлены во Вьетнам в мае 2017-го.

Кроме того, в прошлом году береговая охрана США передала своим вьетнамским коллегам из наличия большой патрульный корабль WHEC 722 Morgenthau (типа Hamilton), получивший вьетнамское обозначение CSB 8020.

Использованы фотографии: посольство США во Вьетнаме
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Комментарии 9

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  1. vorobey (Сашка) Сегодня, 13:34
    странно, а почему не напалм... напалм Вьетнаму попривычней от амеров

    а тут джонки с мотором и кораблик БУ... что то не так.. подкатывают яйлы к вьетнамцам..
    vorobey
    1. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 13:51
      Лишь бы детей не заводили.
      ul_vitalii
      1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 13:57
        Онижедети есть везде где бы они не появлялись..А вот что покрупнее им не надо давать поставлять.Это наше прикормленное место.Добрый день Виталий.
        Цитата: ul_vitalii
        Лишь бы детей не заводили.
        210окв
        1. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 14:04
          Дима, здравствуй hi Любовь-морковь, посмотрим кто из них в итоге выгодополучатель. Ясно, что Вьетнам дружит против Китая. А полосатых барбосов по-любому нужно гнать поганой метлой из этого региона.
          ul_vitalii
          1. jjj Сегодня, 15:12
            Судя по тоннажу и обводам катера на скорость узлов в 35. В практической эксплуатации сложности не представит. Не учитывая обслуживаниия машины. Но если там дизель стоит из рабочих лошадей, то будет нормально. Удобная и просторная рубка. Смущает только пара моментов. Это покрытие палубы в районе бака и шкафута. На солнце будет так нагреваться, что хоть яичницу жарь. Для сравнения в кокпите нанесено другое покрытие. И второй момент это сливание воды по правому борту. Если это вода из первого контура охлаждения двигателя, то это дополнительные сложности
            jjj
    2. Невский_ЗУ (Вячеслав) Сегодня, 14:23
      Цитата: vorobey
      странно, а почему не напалм... напалм Вьетнаму попривычней от амеров

      а тут джонки с мотором и кораблик БУ... что то не так.. подкатывают яйлы к вьетнамцам..

      Банальная смена поколений...сколько музеев не строй, свои мозги и память другим не вставишь. СССР развалился почти через 45 лет после Великой Победы и флага над Рейхстагом. Поверили Западу, ушло от власти даже второе поколение коммунистов, не осталось живых свидетелей Царской России, как результат всплеск романтический к Белому движению, многие начали считать себя потомками дворян, а не крестьян малограмотных со средней продолжительностью жизни 40 лет.
      Невский_ЗУ
  2. URAL72 (Олег) Сегодня, 13:49
    Ну если за счёт Пентагона, то я не против, а то дракон нам такой же друг как Украина, пока выгодно. Но нам есть что предложить, и вьеты уже не плохо прибарахлились, нужно проталкивать, если добровольно не хотят. laughing
    URAL72
    1. Borik (Борис) Сегодня, 14:25
      . laughing
      Цитата: URAL72
      Ну если за счёт Пентагона, то я не против, а то дракон нам такой же друг как Украина, пока выгодно. Но нам есть что предложить, и вьеты уже не плохо прибарахлились, нужно проталкивать, если добровольно не хотят. laughing


      Янкосы даром подарили катера и СКа, а у нас они оружие за деньги приобретают. Хотя мы знаем отчего такая щедрость всё из-за китайцев. Да и нас в дерьме измазать за то что мы как бы в дружбе с этими китайцами. Но у нас с китайцами, как говорится, это только бизнес и ничего личного.
      Borik
  3. Berkut24 (Алексей) Сегодня, 15:12
    Думаю, что китайцы таким пополнение не впечатлились...
    Berkut24
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