Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]
США передали Вьетнаму вторую партию малых катеров
В конце марта состоялась церемония передачи береговой охране Вьетнама еще шести малых скоростных сторожевых катеров типа Metal Shark 45 Defiant, сообщает bmpd.
Катера построены американской компанией Metal Shark на средства, выделенные Пентагоном по программе военной помощи этой азиатской стране.
Также вьетнамской стороне была передана инфраструктура построенная американцами на острове Фукуок (юго-запад республики) для базирования катеров.
Сообщается, что общая стоимость переданного имущества составила $ 20 млн.
Ресурс напоминает, что первые 6 сторожевых катеров были поставлены во Вьетнам в мае 2017-го.
Кроме того, в прошлом году береговая охрана США передала своим вьетнамским коллегам из наличия большой патрульный корабль WHEC 722 Morgenthau (типа Hamilton), получивший вьетнамское обозначение CSB 8020.
Катера построены американской компанией Metal Shark на средства, выделенные Пентагоном по программе военной помощи этой азиатской стране.
Также вьетнамской стороне была передана инфраструктура построенная американцами на острове Фукуок (юго-запад республики) для базирования катеров.
Сообщается, что общая стоимость переданного имущества составила $ 20 млн.
Ресурс напоминает, что первые 6 сторожевых катеров были поставлены во Вьетнам в мае 2017-го.
Кроме того, в прошлом году береговая охрана США передала своим вьетнамским коллегам из наличия большой патрульный корабль WHEC 722 Morgenthau (типа Hamilton), получивший вьетнамское обозначение CSB 8020.
Использованы фотографии: посольство США во Вьетнаме
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти