Лавров: США и Великобритания откровенно лгут

Действительно, много говорят о холодной войне. Много говорят и о том, что ситуация хуже, чем она была в классическую холодную войну, потому что тогда были какие-то правила, какие-то приличия соблюдались. Сейчас, по-моему, наши западные партнёры — и я имею в виду прежде всего Великобританию, США и несколько стран, которые слепо за ними следуют, — все приличия отбросили, прибегают к откровенной лжи, к откровенной дезинформации. Мы на это отвечаем, по-моему, достаточно спокойно, хладнокровно

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США и Великобритания в деле об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля прибегают к откровенной лжи. Такое заявление глава МИД сделал на пресс-конференции по итогам переговоров со своим коллегой из Бангладеш.— сказал Лавров.По словам российского министра, когда фактов нет, начинают срывать зло на дипломатах.