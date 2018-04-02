17:38 02 апреля
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Лавров: США и Великобритания откровенно лгут

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США и Великобритания в деле об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля прибегают к откровенной лжи. Такое заявление глава МИД сделал на пресс-конференции по итогам переговоров со своим коллегой из Бангладеш.

Лавров: США и Великобритания откровенно лгут


Действительно, много говорят о холодной войне. Много говорят и о том, что ситуация хуже, чем она была в классическую холодную войну, потому что тогда были какие-то правила, какие-то приличия соблюдались. Сейчас, по-моему, наши западные партнёры — и я имею в виду прежде всего Великобританию, США и несколько стран, которые слепо за ними следуют, — все приличия отбросили, прибегают к откровенной лжи, к откровенной дезинформации. Мы на это отвечаем, по-моему, достаточно спокойно, хладнокровно
— сказал Лавров.


По словам российского министра, когда фактов нет, начинают срывать зло на дипломатах.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
47

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Комментарии 46

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  1. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 13:36
    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США и Великобритания в деле об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля прибегают к откровенной лжи

    Только в деле Скрипаля? А демонизация нашей страны,перепись истории,откровенные фантазии о российской угрозе мировому сообществу-это не ложь?
    Ну а если вспомнить времена СССР...кто обозначил нас Осью Зла и главной страшилкой для Европы?
    НЕКСУС
    1. vorobey (Сашка) Сегодня, 13:38
      Цитата: НЕКСУС
      Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США и Великобритания в деле об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля прибегают к откровенной лжи

      Только в деле Скрипаля?


      наглоамериканская калолиция
      vorobey
      1. Anarchist (Александр) Сегодня, 14:08
        Цитата: vorobey
        наглоамериканская калолиция


        Хоть и не люблю нашу власть,
        но вынужден признать,
        Anarchist
    2. Sauron80 (Алексей) Сегодня, 13:41
      Наконец-то прямым текстом назвали "мирдверьмячей" этими самыми "мирдверьмячами".
      Sauron80
      1. Сергей-svs (Сергей) Сегодня, 14:14
        Скрипаль, сам виноват - жрет всякую гадость...а виноваты, как всегда русские хакеры! wassat
        laughing laughing laughing
        Сергей-svs
        1. СРЦ П-15 (Александр) Сегодня, 14:22
          Ну всё, теперь в России подешевеет гречка - за бугром её не будет ни кто покупать. Хоть какой-то плюс для российского народа от англосакской кампании по "отравлению" Скрипаля! yes
          СРЦ П-15
    3. Чёрная вода (Александр) Сегодня, 13:41
      Лавров скорее описал модель поведения наших "партнёров", ну а на какие меры они идут чтобы свою позицию лоббировать, мы наслышаны.
      Чёрная вода
    4. Владимир Тер-Одиянц (Владимир Тер-Одиянц) Сегодня, 13:46
      Цитата: НЕКСУС
      Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США и Великобритания в деле об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля прибегают к откровенной лжи

      Только в деле Скрипаля? А демонизация нашей страны,перепись истории,откровенные фантазии о российской угрозе мировому сообществу-это не ложь?
      Ну а если вспомнить времена СССР...кто обозначил нас Осью Зла и главной страшилкой для Европы?

      Честно говоря,рук.Кремля часто само даёт повод так думать.Всему этому есть обяснение.Закостенелость,Вашего МиДа.Порой противоречивые,эмоцональные заявления.Вы не замечаете очевидного.Против Вас ополчились все"друзья" России.А Вы всё миндальничаете.Жеманство и неуверенные половинчатые действия,рассматриваются здесь как неуверенность и заискивание. Перед нашими например технологиями,весьма мусируются слухи о Вашей чрезмерной заинтересованности.
      Владимир Тер-Одиянц
      1. vorobey (Сашка) Сегодня, 13:50
        Цитата: Владимир Тер-Одиянц
        Против Вас ополчились все"друзья" России.А Вы всё миндальничаете.


        страха нет, в окопы как то не хочется все же..

        Цитата: Владимир Тер-Одиянц
        Жеманство и неуверенные половинчатые действия,рассматриваются здесь как неуверенность и заискивание перед нашими например технологиями.


        ну да ну да...
        vorobey
        1. Владимир Тер-Одиянц (Владимир Тер-Одиянц) Сегодня, 13:53
          Цитата: vorobey
          Цитата: Владимир Тер-Одиянц
          Против Вас ополчились все"друзья" России.А Вы всё миндальничаете.


          страха нет, в окопы как то не хочется все же..

          Цитата: Владимир Тер-Одиянц
          Жеманство и неуверенные половинчатые действия,рассматриваются здесь как неуверенность и заискивание перед нашими например технологиями.


          ну да ну да...

          Никто не призывает,Вас перейти к горячей фазе общения с"друзьями".И слава Всевышнему !!!
          Владимир Тер-Одиянц
          1. vorobey (Сашка) Сегодня, 13:58
            Цитата: Владимир Тер-Одиянц
            Никто не призывает,Вас перейти к горячей фазе общения с"друзьями".И слава Всевышнему !!!


            вот поэтому спокойно.. законно.. терпеливо.. спускаемся вниз и медленно иммем все стадо.. помните этот анекдот про двух бычков молодого и старого? laughing laughing
            laughing

            если начать играть по их правилам опустимся до такой же лжи.. это не вариант..
            vorobey
            1. Владимир Тер-Одиянц (Владимир Тер-Одиянц) Сегодня, 14:08
              Цитата: vorobey
              Цитата: Владимир Тер-Одиянц
              Никто не призывает,Вас перейти к горячей фазе общения с"друзьями".И слава Всевышнему !!!


              вот поэтому спокойно.. законно.. терпеливо.. спускаемся вниз и медленно иммем все стадо.. помните этот анекдот про двух бычков молодого и старого? laughing laughing
              laughing

              если начать играть по их правилам опустимся до такой же лжи.. это не вариант..

              У Вы,не знаю winked А зря,кое-что пернять не помешало бы.Ну вот на вскидку.Нащупайте их болевые точки, наприме ближ.восток.Заодно и Бибик будет сговорчивее.Реанимируйте свои контакты с чёр.Пантерами.Продавите Талибан,на предмет тесного" взаимопонимания" с Сша laughing
              Владимир Тер-Одиянц
              1. Vard Сегодня, 14:42
                Похоже это бот... причём не очень продвинутый...
                Vard
                1. vorobey (Сашка) Сегодня, 16:16
                  Цитата: Vard
                  Похоже это бот... причём не очень продвинутый...


                  похоже..
                  vorobey
    5. Лелёк (Лев) Сегодня, 17:02
      Цитата: НЕКСУС
      Ну а если вспомнить времена СССР...кто обозначил нас Осью Зла и главной страшилкой для Европы?

      hi , Андрей.
      Ну в этом деле обе стороны преуспели, только вот в результате миллионы поломанных и загубленных жизней и десяток разорённых и разорванных в клочья стран. Печально всё это, но такова история.
      Лелёк
  2. helmi8 (Сергей) Сегодня, 13:41
    Мы на это отвечаем, по-моему, достаточно спокойно, хладнокровно

    А пора бы уже отвечать в стиле Министра обороны Израиля
    Они обвиняют нас в том, что мы уничтожили 16 террористов. А убийства сотен тысяч мирных жителей по всему Ближнему Востоку игнорируют. Нас заставляют начать сотрудничество с международными организациями. Ни с какой организацией мы сотрудничать не станем. Пусть эти организации для начала расследуют гибель сотен тысяч мирных граждан Сирии, Йемена, Ливии, Судана.

    А кто вы такие, чтоб перед вами польку-дристатуху плясать? Т.е. культурно им сказал куда им идти.
    helmi8
    1. vorobey (Сашка) Сегодня, 13:46
      Цитата: helmi8
      А пора бы уже отвечать в стиле Министра обороны Израиля


      ну.. эти товарищи тоже только с арабами вояки..

      надо выработать свою методику.. и вообще.. эбануть этим новичком по по Портон- Дауну чтоб там и все синтезированные микробы передохли и объяснить - прочуствуйте разницу.. вот это правда.. теперь это сделали русские. для непонятливых - смайлик.... laughing laughing
      vorobey
      1. helmi8 (Сергей) Сегодня, 13:49
        Цитата: vorobey
        ну.. эти товарищи тоже только с арабами вояки..

        А это уже не суть важно. Просто своим ответом они дали им понять, что плясать под их музыку они не собираются.
        эбануть этим новичком по по Портон- Дауну чтоб там и все синтезированные микробы передохли и объяснить - прочуствуйте разницу.. вот это правда.. теперь это сделали русские

        А вот здесь согласен. Терять нечего, все равно нас обвинят, кто бы это ни сделал. Так хоть не напрасно, уже не так обидно будет. feel
        helmi8
        1. vorobey (Сашка) Сегодня, 13:52
          Цитата: helmi8
          Просто своим ответом они дали им понять, что плясать под их музыку они не собираются.


          дать ответ и плясать тоже разные вещи... в европе тоже все кричат о своей независимости.. laughing laughing
          vorobey
          1. helmi8 (Сергей) Сегодня, 13:57
            Цитата: vorobey
            дать ответ и плясать тоже разные вещи... в европе тоже все кричат о своей независимости..

            Закон курятника - главное прокукарекать, а что дальше делать вам решать.
            helmi8
            1. vorobey (Сашка) Сегодня, 14:02
              Цитата: helmi8
              Закон курятника - главное прокукарекать, а там вам решать.


              закон курятника в оригинальной формулировке звучит так...

              клюешь переднего . серешь на нижнего ну смотришь чтобы сверху не обгадили laughing
              vorobey
              1. helmi8 (Сергей) Сегодня, 14:10
                Цитата: vorobey
                клюешь переднего . серешь на нижнего ну смотришь чтобы сверху не обгадили

                У нас говорили чуть по-другому - толкни ближнего, обгадь нижнего smile
                helmi8
          2. Лелёк (Лев) Сегодня, 17:26
            Цитата: vorobey
            в европе тоже все кричат о своей независимости.

            hi
            Да уж, особливо в "ньюевропах" в позе "служить!". Посмеялся от души. bully
            Лелёк
    2. ПалБор (Павел) Сегодня, 15:00
      А пора бы уже отвечать в стиле Министра обороны Израиля

      Неподходящий пример.Эвик Либерман - правый популист,болтун,казнокрад и молдавский мелиоратор.В его стиле можно так наотвечать,Вольфыч от зависти удавится или война начнётся.У нас крыши в виде лучших друзей Биби и Донни нет.
      ПалБор
  3. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 13:42
    "Начинают срывать зло на дипломатах".

    Ну да, наши военные сразу кулак под шнобель поднесут, не забалуешь тут. smile
    ul_vitalii
    1. Подрезчик (Александр) Сегодня, 13:55
      Виталий, приветствую! hi
      Ну да, наши военные сразу кулак под шнобель поднесут, не забалуешь тут. smile

      good С этой шушерой так и надо, они понимают только угрозу порвать зад на британский...британские составляющие! lol
      Подрезчик
  4. Alexey-74 (алексей) Сегодня, 13:43
    Ситуация все больше накаляется. Когда заканчивается дипломатия, начинают говорить пушки.....прям классическая ситуация.
    Alexey-74
  5. Комментарий был удален.
  6. Denis Obukhov (денис обухов) Сегодня, 13:46
    Вот если и когда я ему гречку с фасолью и заедаю ржаным хлебом, то моя жена говорит что от моих боевых отравляющих веществ можно умереть, включает вытяжку и открывает окно и все равно падает в бесознанку.
    Denis Obukhov
  7. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 13:47
    Индия сама себе на уме. И потому для них это заявление С.В. Лаврова - дежурное. К сожалению для нас.
    a.s.zzz888
  8. Denis Obukhov (денис обухов) Сегодня, 13:49
    Всем , пояснение: Россия своими вопросам действует полностью в рамках международных законов, припирая обвинителя к стене законными вопросами.
    Те, кто считает, что Россия должна просто вот так взять и обвинять во всём кого-то и гнать пургу - не понимают основы действий России и попросту хотят чтобы Россия действовала так же подло, сволочно, тошнотворно, погано, говнисто, лживо, предвзято на международной арене как Запад.
    Тогда, извините, а чем мы будем отличаться от западных педерастов-политиков во всех смыслах этого слова, в международных делах?
    Denis Obukhov
  9. morpogr (юрий) Сегодня, 13:56
    Эти политические женщины с низкой социальной отвественностью уже ни чем не побрезгуют и пойдут на любой подлог и обман.
    Уже тошнит весь мир от их вранья.
    morpogr
    1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 14:02
      Да ладно. Весь "прогрессивный мир" лопает их чиз- бур и прочие геры и запивает всё это колой!
      У них уже вкусовые рецепторы напрочь отшибло, совесть и мозги, впрочем, тоже!
      rocket757
  10. Сибирский цирюльник (Алексей) Сегодня, 14:02
    Если Лавров ( реальный дипломат старой школы)назвал вещи своими именами, официально, то это (по-моему) показатель того, что на западе, не осталось лиц, с которыми можно разговаривать серьезно.
    Значит, в перспективе, эскалация напряжения неизбежна. А, у любой открытой конфронтации выход один, увы.. (((
    Сибирский цирюльник
    1. vorobey (Сашка) Сегодня, 14:07
      Цитата: Сибирский цирюльник
      Значит, в перспективе, эскалация напряжения неизбежна. А, у любой открытой конфронтации выход один, увы.. (((


      С Ыном кнопками эти товарищи мерялись уже... тока Ын это не Россия с ее "ржавыми ракетами" laughing с нашей кнопкой пока и тягяться боятся поэтому и идет все на уровне дип войны..

      а ставочки то западу поднимать выше уже некуда.. recourse
      vorobey
    2. rocket757 (Виктор) Сегодня, 14:13
      Привет soldier
      Мож это начало, правильно начнут выражать, ху из ху?
      rocket757
  11. KIBL (GENE) Сегодня, 14:06
    Да клали эти на заявления министра,надо для начала отозвать российских послов из этих США и UK на пару месяцев под видом консультации с руководством.А там посмотрим на реакцию этих наших "партнёров".........?
    KIBL
    1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 14:11
      Забугорные "партнёры" с нахрапу обломались! Теперь в долгую будут гадить\ давить! Все эти туда, сюда, просто неприятно. Они ещё по крупному схотят надавить!
      Надо "бить" их и в отместку, а лучше на опережение! Для начала перестали б звать их не правильными словами. Враг он и есть враг, как его не называй, а народу понятнее будет!
      rocket757
  12. шурави (Владимир) Сегодня, 14:11
    А вот с самолётом то наши спецы обосрались однако.
    шурави
    1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 14:15
      Эт о чём, какой самолёт?
      rocket757
  13. шурави (Владимир) Сегодня, 14:26
    Цитата: rocket757
    Эт о чём, какой самолёт?

    Российский, который задержали и незаконно досматривали в Хитроу.
    шурави
    1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 14:55
      Есть такое дело, там многое непонятно? Эт когда в СССР был самолёт Аэрофлота, эт было владение государства от и до! А сейчас посмотришь на судно, вроде наше, а по сути не пойми чьё!
      Хотелось бы сказать, что заигрались наши толстопузы ... а по сути воруют где можно и где нельзя!
      Государство поставлено на охрану их богатства, вот и вся суть!
      Так, что нарушений там не много, и возмущаться должен какой то офшор! Короче фиг поймёшь, но если правда, что самолёты Аэрофлота государственно приписаны к какому то офшору, эт совсем дикость! Хотя, они скажут это просто бизнес???
      rocket757
  14. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 14:26
    Не только лгут, но ещё и грязно клевещут. И вообще - это многовековая английская традиция
    Дормидонт
  15. кедр (Евгений) Сегодня, 14:36
    По - моему Лавров выбрал неудачное сочетание слов "откровенная ложь". Надо было сказать прямо - "НАГЛАЯ ложь".
    Наглосаксы в своём извечном репертуаре. Врут, как сивый мерин...
    кедр
    1. Vard Сегодня, 15:58
      Лож... лож... какая такая лож... враньё... причём беспардонное...
      Vard
  16. Сергей-8848 (Сергей) Сегодня, 14:43
    Сергей Викторович устал разговаривать с , и попросился отдохнуть. ВВП, вняв его желаниям и проблемам, в ответку попросил его - ещё немного поразговаривать с придворными Меркель, Мэй. Увидев бестолковость и коррумпированность (с обеих сторон), С.В. передумал уходить на дембель.
    Никому не нужна слава предателя Козырева (вот ещё, кстати, фигура, нуждающаяся в срочном отнятии денег). Пусть эта гусеница живёт в Майами, но без наших денег, а только лишь на своё уворованное.
    Сергей-8848
  17. шурави (Владимир) Сегодня, 15:56
    Цитата: rocket757
    Есть такое дело, там многое непонятно? Эт когда в СССР был самолёт Аэрофлота, эт было владение государства от и до! А сейчас посмотришь на судно, вроде наше, а по сути не пойми чьё!
    Хотелось бы сказать, что заигрались наши толстопузы ... а по сути воруют где можно и где нельзя!
    Государство поставлено на охрану их богатства, вот и вся суть!
    Так, что нарушений там не много, и возмущаться должен какой то офшор! Короче фиг поймёшь, но если правда, что самолёты Аэрофлота государственно приписаны к какому то офшору, эт совсем дикость! Хотя, они скажут это просто бизнес???



    Даже не в этом дело. Англичане с этой акцией подставились по полной. А наши привычно прожевали сопли.
    Блин, ну могли же его, самолёт, после вхождение в воздушное пространство РФ срочно посадить на ближайшем аэродроме. Эвакуировать пассажиров, после чего провести досмотр самолёта.
    Обязательно найти нечто с надписью сделано в Британии. Которое окажется взрывным устройством, которое тотчас ликвидируют.
    Но всё заснять на видео, с максимально возможным привлечением СМИ.
    Далее наградить соответствующих специалистов которые "предвидели" взрывное устройство.
    Ну и конечно, требовать в ультимативной форме от Британии требовать разъяснений.
    шурави
    1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 16:50
      good Точно мышей не ловят. куда им до англичанки ....
      rocket757
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