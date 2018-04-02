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Сирийский «МиниТОС» на базе БМП-1
Сирийская армия продолжает активно применять реактивные установки на шасси БМП-1. Военные эксперты считают их своего рода аналогами российского ТОС-1А, пишет Вестник Мордовии.
«Данные РСЗО имеют обозначение "Вулкан". Направляющие и сами боеприпасы для них изготавливаются в Сирии. При производстве используются элементы серийных изделий, ранее закупленных за рубежом», – говорится в публикации Дмитрия Лемешко.
Специалисты отмечают достаточно высокое качество изделий. Однако основным недостатком установок, по мнению экспертов, является малая дальность стрельбы – всего лишь несколько километров.
Сами же боеприпасы довольно эффективно уничтожают укрепления и живую силу противника. Это не раз было продемонстрировано в реальных боях.
Помимо «Вулкана» сирийцы наладили производство других реактивных установок. Причем новые образцы такого оружия демонстрируются регулярно.
«Данные РСЗО имеют обозначение "Вулкан". Направляющие и сами боеприпасы для них изготавливаются в Сирии. При производстве используются элементы серийных изделий, ранее закупленных за рубежом», – говорится в публикации Дмитрия Лемешко.
Специалисты отмечают достаточно высокое качество изделий. Однако основным недостатком установок, по мнению экспертов, является малая дальность стрельбы – всего лишь несколько километров.
Сами же боеприпасы довольно эффективно уничтожают укрепления и живую силу противника. Это не раз было продемонстрировано в реальных боях.
Помимо «Вулкана» сирийцы наладили производство других реактивных установок. Причем новые образцы такого оружия демонстрируются регулярно.
Использованы фотографии: Отвага2004
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