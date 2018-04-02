17:37 02 апреля
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Сирийский «МиниТОС» на базе БМП-1

Сирийская армия продолжает активно применять реактивные установки на шасси БМП-1. Военные эксперты считают их своего рода аналогами российского ТОС-1А, пишет Вестник Мордовии.

Сирийский «МиниТОС» на базе БМП-1


«Данные РСЗО имеют обозначение "Вулкан". Направляющие и сами боеприпасы для них изготавливаются в Сирии. При производстве используются элементы серийных изделий, ранее закупленных за рубежом», – говорится в публикации Дмитрия Лемешко.


Специалисты отмечают достаточно высокое качество изделий. Однако основным недостатком установок, по мнению экспертов, является малая дальность стрельбы – всего лишь несколько километров.



Сами же боеприпасы довольно эффективно уничтожают укрепления и живую силу противника. Это не раз было продемонстрировано в реальных боях.



Помимо «Вулкана» сирийцы наладили производство других реактивных установок. Причем новые образцы такого оружия демонстрируются регулярно.

Использованы фотографии: Отвага2004
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Комментарии 10

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  1. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 13:49
    Дыра в пусковых, миллиметров за 300, по ходу будет. recourse
    a.s.zzz888
    1. Kars (Запорожье) Сегодня, 14:01
      Допуски + -пара сантиметров)балономет )он такой.
      Kars
      1. Dreamboat (Dreamboat) Сегодня, 14:50
        В конце прошлого века наши "стратеги" списали почти полностью всю артиллерию калибром свыше 152 мм. Типа с ядерными зарядами не срослось, да и зачем артиллерия, если есть ракеты и авиация. Война в Сирии показала обратное: 152 мм. орудия и РСЗО типа "Град" с хорошо укрепленными позициями не справляются, "Калибры", "Искандеры" и "Точки" тратить на это дорого, да и каждый вылет авиации не дешевое удовольствие (не говоря уже о том, что небо может ПВО закрыть). А вот Пионы с Тюльпанами могут дешево и сердито ровнять окопавшегося противника, особенно после уничтожения у последнего арт. батарей большой дальности (но на такие цели ракет и авиации не жалко).
        Сейчас стало сново слышно в новостях об учениях с крупнокалиберной артиллерией, а то порезали бы на металл, а потом сами "балонометы" сооружали.
        Dreamboat
      2. хрыч (Хрыч) Сегодня, 14:55
        Цитата: Kars
        Допуски + -пара сантиметров)балономет )он такой.

        Кроме Катюши, был еще у нас Андрюша laughing а это пародия неповторимого оригинала, назвать можно Башарик, очень подходящее название wassat
        хрыч
        1. хрыч (Хрыч) Сегодня, 14:58
          Кстати интересная новость good
          хрыч
  2. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 13:51
    Мда...вспоминается бессмертное-ЖИТЬ ЗАХОЧЕШЬ,ЕЩЕ НЕ ТАК РАСКОРЯЧИШЬСЯ.
    НЕКСУС
    1. роман66 (роман) Сегодня, 14:33
      вот именно - свидетельствует скорее о нехватке фабричной техники
      роман66
  3. Egorovich (Александр Румянцев) Сегодня, 13:51
    Голь на выдумки хитра!!! Молодцы да и только! am
    Egorovich
  4. CentDo (Дмитрий) Сегодня, 14:12
    Однако основным недостатком установок, по мнению экспертов, является малая дальность стрельбы – всего лишь несколько километров.

    Если это кустарный аналог ТОС-1 и ТОС-1А, то странно было бы ожидать стрельбу на десятки километров. У самих ТОСов дальность не превышает 6 км.
    CentDo
  5. andrewkor Сегодня, 14:57
    Мне одному кажется ,что пусковая из бетона?
    andrewkor
  6. Комментарий был удален.
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