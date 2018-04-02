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В Белоруссии ждут "Торы" и "Яки"
Минобороны Белоруссии до конца года получит из РФ пятую батарею ЗРК "ТОР-М2" и четыре учебно-боевых самолета Як-130, сообщил в понедельник министр обороны республики Андрей Равков.
Что касается поставок в Белоруссию истребителей Су-30СМ, их республика начнет в "лучшем случае" закупать с 2019-2020 года.
Ранее Равков сообщал, что доля современных образцов вооружения в армии Белоруссии вырастет до 50% в результате реализации планов по перевооружению на 2018 год. В частности, министр отмечал, что наиболее значимыми должны стать поставки учебно-боевых самолетов Як-130, батареи ЗРК "ТОР-М2", радиолокационных станций "Противник-Г", "Восток-Д", маловысотных радиолокационных комплексов "Роса-РБ", передает РИА Новости
По закупкам… мы заключили контракты (с Россией )… на закупку пятой батареи "ТОР-М2", это зенитно-ракетный комплекс, и на закупку четырех Як-130. Мы авансовые проплаты уже произвели и ожидаем, что до конца года поставка этих вооружений уже будет завершена— сказал Равков журналистам.
Что касается поставок в Белоруссию истребителей Су-30СМ, их республика начнет в "лучшем случае" закупать с 2019-2020 года.
Ранее Равков сообщал, что доля современных образцов вооружения в армии Белоруссии вырастет до 50% в результате реализации планов по перевооружению на 2018 год. В частности, министр отмечал, что наиболее значимыми должны стать поставки учебно-боевых самолетов Як-130, батареи ЗРК "ТОР-М2", радиолокационных станций "Противник-Г", "Восток-Д", маловысотных радиолокационных комплексов "Роса-РБ", передает РИА Новости
Использованы фотографии: http://military-informant.com/
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