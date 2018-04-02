17:35 02 апреля
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В Белоруссии ждут "Торы" и "Яки"

Минобороны Белоруссии до конца года получит из РФ пятую батарею ЗРК "ТОР-М2" и четыре учебно-боевых самолета Як-130, сообщил в понедельник министр обороны республики Андрей Равков.

В Белоруссии ждут "Торы" и "Яки"


По закупкам… мы заключили контракты (с Россией )… на закупку пятой батареи "ТОР-М2", это зенитно-ракетный комплекс, и на закупку четырех Як-130. Мы авансовые проплаты уже произвели и ожидаем, что до конца года поставка этих вооружений уже будет завершена
— сказал Равков журналистам.


Что касается поставок в Белоруссию истребителей Су-30СМ, их республика начнет в "лучшем случае" закупать с 2019-2020 года.

Ранее Равков сообщал, что доля современных образцов вооружения в армии Белоруссии вырастет до 50% в результате реализации планов по перевооружению на 2018 год. В частности, министр отмечал, что наиболее значимыми должны стать поставки учебно-боевых самолетов Як-130, батареи ЗРК "ТОР-М2", радиолокационных станций "Противник-Г", "Восток-Д", маловысотных радиолокационных комплексов "Роса-РБ", передает РИА Новости



Использованы фотографии: http://military-informant.com/
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Комментарии 16

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  1. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 13:58
    Правильно, нужно подтягивать братушек до современного уровня.
    ul_vitalii
    1. Подрезчик (Александр) Сегодня, 14:05
      Цитата: ul_vitalii
      Правильно, нужно подтягивать братушек до современного уровня.

      hi Подтягивайте, будем благодарны! drinks Тем более, что ситуяйция вокруг нехорошая... laughing
      Подрезчик
      1. Лелёк (Лев) Сегодня, 16:52
        Цитата: Подрезчик
        Тем более, что ситуяйция вокруг нехорошая.

        hi , Александр.
        Да уж, куда не кинь, всюду клин.
        Лелёк
        1. Подрезчик (Александр) Сегодня, 17:07
          Лев, приветствую! hi
          Да уж, куда не кинь, всюду клин.

          Это точно! good Одно могу сказать: вам (читай россиянам) повезло и с Президентом, и с главой МИДа. Это высокообразованные, выдержанные люди с богатым опытом работы в КГБ и в МИДе, интеллектуалы. У нас сам знаешь какая ситуация... recourse
          Подрезчик
          1. Лелёк (Лев) Сегодня, 17:14
            Цитата: Подрезчик
            У нас сам знаешь какая ситуация.


            Стараюсь быть в курсе. Но это не только у вас, но и у нас этой мерзости хватает, да и у южных "когдатобратьев" в головёнках что-то жамкает. yes
            Лелёк
    2. Артек (Павел) Сегодня, 14:15
      уж очень низенькая эта машинка под торчик,только по хорошим дорожкам,зря это беларусы ,война будет другой.
      Артек
      1. самоход (Даниил) Сегодня, 14:33
        на фото низенькая, но может быть и повыше.

        шасси МЗКТ-6922 имеет гидропневматическую независимую подвеску колес с возможностью изменения клиренса. шасси способно нести на себе 12 тонн груза, полная масса - 30т. возможность преодолевать брод 1.2 м
        самоход
    3. 210окв (дмитрий) Сегодня, 14:36
      Поздравляю всех с Днём единения народов России и Белоруссии.
      210окв
      1. Подрезчик (Александр) Сегодня, 14:44
        Цитата: 210окв
        Поздравляю всех с Днём единения народов России и Белоруссии.

        Спасибо, взаимно! hi
        Подрезчик
  2. Vadim851 (Вадим) Сегодня, 14:01
    С авиацией у нас печально всё, хоть системы ПВО есть современные, что сглаживает.
    Vadim851
    1. паниковский (Михаил Самуэлевич Паниковский) Сегодня, 14:20
      Цитата: Vadim851
      С авиацией у нас печально всё, хоть системы ПВО есть современные, что сглаживает.

      А это-претензии к своему председателю колхоза. Российскую авиабазу он в Белоруссию не пустил.
      паниковский
      1. XXXIII (Владимир) Сегодня, 16:30
        Цитата: паниковский
        А это-претензии к своему председателю колхоза. Российскую авиабазу он в Белоруссию не пустил.

        После инаугурации ВПП, Батька обещал поговорить серьезно с ним lol ....Беларусь всегда встречает как мать родная наших.... yes
        XXXIII
  3. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 14:45
    Народу Белоруссии помочь нужно! Им бы еще "батьку "поменять, чтобы он твердо Белоруссию привел в состав России! Но, я не вижу такого человека в Белоруссии! !!
    Геркулесыч
    1. Ингвар 72 (Игорь) Сегодня, 15:53
      Цитата: Геркулесыч
      Им бы еще "батьку "поменять, чтобы он твердо Белоруссию привел в состав России!

      На горизонте только те, что уведут Беларусь на Запад. Да и Батька не самый плохой управленец. "Нашему" правительству Медведева до Батьки как до Китая..... hi
      Ингвар 72
      1. XXXIII (Владимир) Сегодня, 16:35
        Цитата: Ингвар 72
        Цитата: Геркулесыч
        Им бы еще "батьку "поменять, чтобы он твердо Белоруссию привел в состав России!

        На горизонте только те, что уведут Беларусь на Запад. Да и Батька не самый плохой управленец. "Нашему" правительству Медведева до Батьки как до Китая..... hi

        Да вот бы такой тандем, только оставить народам Белоруссии или России право на само определение и можно в бой, крушить самого главного врага, Украина и так в тылу сидит, поможет с ходами по рейхстага laughing .... drinks hi
        XXXIII
  4. Комментарий был удален.
    1. кобальт (Максим) Сегодня, 16:13
      Интенет ? это что-то новенькое, и вообще девушка, приличным заработком делитесь лучше на других сайтах и попробуйте поработать на нормальной работе.
      кобальт
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