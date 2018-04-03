«Багульник» и «Деривация-ПВО». Новости противовоздушной обороны
В настоящее время отечественная оборонная промышленность разрабатывает несколько перспективных зенитных систем малого радиуса для тех или иных родов войск. Предлагаются системы на разных шасси, использующие отличающиеся средства поражения и т.д. В самом конце марта предприятия оборонного комплекса рассказали о своих последних успехах в деле развития перспективных зенитных комплексов.
30 марта пресс-служба государственной корпорации «Ростех» опубликовала данные о деятельности холдинга «Высокоточные комплексы», входящего в состав последней. В сообщении указывались основные итоги деятельности холдинга в прошлом 2017 году. Были указаны основные финансовые показатели, успехи и достижения. Среди прочего, пресс-релиз затронул тему разработки, испытаний и принятия на вооружение совершенно новых образцов военной техники.
Как сообщается, в 2017 году были завершены государственные испытания новейшего зенитного ракетного комплекса «Багульник». Испытания признаны успешными, что открывает комплексу дорогу в войска. Следующим событием в «биографии» перспективного ЗРК, как пишет пресс-служба «Ростеха», теперь является принятие на вооружение.
К сожалению, сообщения о завершении государственных испытаний не сопровождались какими-либо новыми подробностями технического характера. Однако новости о прохождении проверок интересны и сами по себе. Кроме того, определенные сведения о «Багульнике» появлялись и ранее, и потому новые сообщения дополняют складывающуюся картину.
Так же 30 марта появились новости о ходе другого проекта, разрабатываемого в целях повышения потенциала войсковой ПВО. Речь идет о зенитном артиллерийском комплексе ЗАК-57 «Деривация-ПВО», созданном в ЦНИИ «Буревестник» (входит в состав научно-производственной корпорации «Уралвагонзавод»). Генеральный директор института Георгий Закаменных рассказал о ходе работ, о последних успехах и об ожиданиях авторов проекта.
По словам гендиректора ЦНИИ «Буревестник», к настоящему времени был построен первый опытный образец новейшего зенитного комплекса. Сейчас он находится на этапе предварительных испытаний. Уточняется, что главным оружием перспективной боевой машины является 57-мм автоматическая пушка. Такое вооружение даст ей известные преимущества и позволит решать широкий круг боевых задач. Прежде всего, ЗАК-57 предназначается для атаки воздушных целей, но не исключается ее эффективное применение по наземным объектам.
На этот раз официальный представитель организации-разработчика тоже не стал оглашать технические подробности перспективного проекта. Впрочем, те или иные сведения об отечественных разработках в области артиллерии калибра 57 мм неоднократно оглашались в недавнем прошлом, и теперь можно сделать некоторые предположения или выводы.
«Багульник» готов к принятию на вооружение
По известным данным, в составе холдинга «Высокоточные комплексы» разработкой проекта «Багульник» занимается КБ Точного машиностроения им. А.Э. Нудельмана. Это предприятие имеет большой опыт в деле разработки зенитных ракетных комплексов, и потому ему доверили создание новой системы. Цель проекта – создание ЗРК, схожего с некоторыми существующими боевыми машинами, но имеющего заметные преимущества перед ними. Прежде всего, следовало получить прирост дальности и досягаемости по высоте.
"Багульник" на полигоне. Фото Rbase.new-factoria.ru
В разных источниках ранее указывалось, что ЗРК «Багульник» является глубоко модернизированной версией комплекса «Стрела-10М3». Задача повышения основных характеристик будет решаться при помощи ряда новых устройств и приборов. Комплекс должен использовать новый стрельбовой модуль с обозначением 9П337. Именно к нему изначально относилось название «Багульник». Также была разработана новая управляемая ракета 9М340. Новая аппаратура предназначалась для увеличения зоны ответственности ЗРК, а также для повышения основных технических характеристик.
Известно, что для наблюдения за воздушной обстановкой, поиска и сопровождения целей комплекс «Багульник» использует только оптико-электронные системы; радиолокация в проекте не предусматривается. Стрельбовой модуль комплектуется «классическим» набором в виде видеокамеры, тепловизора и лазерного дальномера. С помощью такой аппаратуры ЗРК сможет находить цели и осуществлять подготовку к запуску ракет. Максимальная дальность обнаружения цели зависит от ряда факторов и может достигать 25-30 км – значительно больше, чем дальность пуска ракет.
Управляемые ракеты 9М340 основываются на некоторых уже проверенных идеях и решениях, но имеют определенные преимущества перед оружием более старых типов. Наведение ракеты осуществляется при помощи лазерного луча, принимаемого устройствами в ее хвостовой части. По разным данным, ракеты новой модели смогут поражать воздушные цели на дальностях до 10 км и высотах до 5 км. Максимальная скорость цели находится на уровне 900 км/ч, что позволяет «Багульнику» бороться с летательными аппаратами разных классов.
Первые сведения о работах с шифром «Багульник» появились еще во второй половине прошлого десятилетия. Впоследствии проект с таким названием несколько раз упоминался в разных контекстах, и не так давно стало известно об испытаниях опытного образца. При этом с определенного времени название «Багульник» относили только к стрельбовому модулю, тогда как весь комплекс в целом именовали «Сосна».
Первая опытная «Сосна» с модулем «Багульник» была построена и представлена узкому кругу специалистов еще в 2013 году. Годом позднее состоялись предварительные испытания. Последующие проверки и доводка заняли еще несколько лет. В середине прошлого года комплекс выпустили на государственные испытания. Тогда утверждалось, что последний этап проверок завершится в 2018 году. Согласно последним официальным сообщениям, государственные испытания удалось провести еще в 2017-м. Благодаря этому теперь промышленность и Минобороны могут решать вопрос о принятии техники на вооружение, развертывании серийного производства и начале поставок в войска.
«Деривация-ПВО» вышла на полигон
Следует отметить, что сведения о существовании опытного образца зенитного артиллерийского комплекса «Деривация-ПВО» не являются новостью. Еще в январе ЦНИИ «Буревестник» впервые показал такую машину, на тот момент находившуюся в одном из цехов предприятия. После этого стоило ждать новости о старте испытаний. Как несколько дней назад указал руководитель Института, сейчас опытная самоходка находится на предварительных испытаниях.
Проект «Деривация-ПВО» является одним из представителей достаточно крупного семейства техники, разрабатываемого в настоящее время с целью значительного повышения огневой мощи сухопутных войск. Суть такого семейства кроется в использовании боевого модуля, оснащенного автоматической пушкой калибра 57 мм. Превосходя стандартные для нынешних боевых машин малокалиберные орудия по основным показателям, такая пушка способна дать своему носителю уникальные боевые возможности. При этом модуль с 57-мм автоматом может использоваться для решения разных задач: его уже монтировали на боевой машине пехоты, бронетранспортере и т.д.
Летом прошлого года, во время военно-технического форума «Армия-2017», Главное ракетно-артиллерийское управление и ЦНИИ «Буревестник» анонсировали новый проект под названием 2С38 «Деривация-ПВО». Чуть позже стало известно еще одно обозначение – ЗАК-57. Этот проект предусматривает применение 57-мм пушки в качестве средства противовоздушной обороны. При этом с точки зрения основных черт новая боевая машина незначительно отличается от другой техники схожего облика.
Проект 2С38 предусматривает использование шасси боевой машины пехоты БМП-3, на котором монтируется доработанный боевой модуль АУ-220М «Байкал» с автоматической пушкой калибра 57 мм. Модуль должен получить оптико-электронные средства и систему управления огнем, оптимизированные для решения задач ПВО. Обнаружение и сопровождение целей предлагается осуществлять при помощи оптико-электронной системы с дневным и ночным каналом, а также с лазерным дальномером.
Ранее утверждалось, что примененная оптика позволит находить полноразмерные самолеты и вертолеты на дальностях не менее 6-6,5 км и сразу открывать по ним огонь. Для малоразмерных беспилотных летательных аппаратов максимальная дальность обнаружения ограничена 500-700 м. Дальность эффективного огня по воздушной цели определялась в 6 км, высота – до 4,5 км. Максимальная скорость цели – 500 м/с. При необходимости «Деривация-ПВО» сможет вести огонь не только по самолетам или вертолетам, но и по наземной технике или стационарным объектам. Как неоднократно подчеркивалось авторами последних проектов, 57-мм пушка обеспечивает поражение любых современных образцов легкой и средней бронетехники.
В конце января стало ясно, что ЦНИИ «Буревестник» в сотрудничестве с другими организациями отечественной оборонной промышленности завершил строительство опытной боевой машины 2С38 «Деривация-ПВО» и транспортно-заряжающей 9Т260, предназначенной для ее обслуживания. Таким образом, начало испытаний было исключительно делом времени. Согласно недавним официальным заявлениям, предварительные испытания уже начались. Одновременно с этим сроки завершения текущих проверок или всего комплекса испытаний, включая государственные, пока не уточнялись.
Будущее противовоздушной обороны
Оба новых образца зенитных систем, о которых в конце марта рассказали предприятия оборонной промышленности, разрабатываются в интересах войсковой противовоздушной обороны. На вооружении подобных частей в настоящее время имеются комплексы разных классов и типов, как достаточно старые, так и современные. В обозримом будущем парк их техники пополнится совершенно новыми образцами.
Транспортно-заряжающая машина 9Т260 и боевая 2С38 в цеху, январь 2018 г. Фото НПК "Уралвагонзавод" / uvz.ru
Как следует из оглашенных ранее сведений, проект «Багульник» / «Сосна» предназначается для замены устаревающих образцов ЗРК на самоходных шасси. В нем используются уже опробованные идеи и решения, но они реализуются с применением современной компонентной базы и актуальных технологий. В конечном счете, это позволяет повысить основные технические характеристики ракет и боевые качества комплекса в целом. Постепенная замена сравнительно старых систем семейства «Стрела-10» новыми «Багульниками» позволит повысить боевой потенциал войсковой ПВО в деле борьбы с актуальными угрозами.
В настоящее время на вооружении имеется несколько зенитных комплексов, оснащенных автоматическими пушками. При этом речь идет о 30-мм зенитных автоматах. Новый проект ЗАК-57 / 2С38 / «Деривация-ПВО» предусматривает применение более мощного 57-мм орудия, за счет чего можно увеличить как досягаемость по дальности и высоте, так и воздействие на цель. Также в известной мере растет «сопутствующий» потенциал самоходки в плане борьбы с наземной техникой. Новая машина «Деривация-ПВО» пока еще не прошла все необходимые испытания, и потому ее принятие на вооружение – если армия примет такое решение – стоит ожидать в отдаленном будущем. Тогда же следует ожидать и заметный рост боеспособности войсковой ПВО.
В последние годы российское министерство обороны уделяет особое внимание созданию новых средств противовоздушной обороны всех необходимых классов. Новейшие проекты «Багульник» и «Деривация-ПВО» создаются в полном соответствии с такими планами и призваны обеспечить безопасность войск на марше и на позициях в средней и дальней перспективах. Как стало известно несколько дней назад, один из новых проектов уже в ближайшем будущем должен будет дать желаемые результаты. Второй тоже приближается к ожидаемому финалу. При этом уже сейчас можно утверждать, что в будущем ПВО сухопутных войск точно не останется без новой техники, имеющей значительные преимущества перед существующими образцами.
По материалам сайтов:
http://rostec.ru/
http://ria.ru/
http://tass.ru/
http://burevestnik.com/
https://kbtochmash.ru/
http://russianarms.ru/
30 марта пресс-служба государственной корпорации «Ростех» опубликовала данные о деятельности холдинга «Высокоточные комплексы», входящего в состав последней. В сообщении указывались основные итоги деятельности холдинга в прошлом 2017 году. Были указаны основные финансовые показатели, успехи и достижения. Среди прочего, пресс-релиз затронул тему разработки, испытаний и принятия на вооружение совершенно новых образцов военной техники.
Как сообщается, в 2017 году были завершены государственные испытания новейшего зенитного ракетного комплекса «Багульник». Испытания признаны успешными, что открывает комплексу дорогу в войска. Следующим событием в «биографии» перспективного ЗРК, как пишет пресс-служба «Ростеха», теперь является принятие на вооружение.
К сожалению, сообщения о завершении государственных испытаний не сопровождались какими-либо новыми подробностями технического характера. Однако новости о прохождении проверок интересны и сами по себе. Кроме того, определенные сведения о «Багульнике» появлялись и ранее, и потому новые сообщения дополняют складывающуюся картину.
Так же 30 марта появились новости о ходе другого проекта, разрабатываемого в целях повышения потенциала войсковой ПВО. Речь идет о зенитном артиллерийском комплексе ЗАК-57 «Деривация-ПВО», созданном в ЦНИИ «Буревестник» (входит в состав научно-производственной корпорации «Уралвагонзавод»). Генеральный директор института Георгий Закаменных рассказал о ходе работ, о последних успехах и об ожиданиях авторов проекта.
По словам гендиректора ЦНИИ «Буревестник», к настоящему времени был построен первый опытный образец новейшего зенитного комплекса. Сейчас он находится на этапе предварительных испытаний. Уточняется, что главным оружием перспективной боевой машины является 57-мм автоматическая пушка. Такое вооружение даст ей известные преимущества и позволит решать широкий круг боевых задач. Прежде всего, ЗАК-57 предназначается для атаки воздушных целей, но не исключается ее эффективное применение по наземным объектам.
На этот раз официальный представитель организации-разработчика тоже не стал оглашать технические подробности перспективного проекта. Впрочем, те или иные сведения об отечественных разработках в области артиллерии калибра 57 мм неоднократно оглашались в недавнем прошлом, и теперь можно сделать некоторые предположения или выводы.
«Багульник» готов к принятию на вооружение
По известным данным, в составе холдинга «Высокоточные комплексы» разработкой проекта «Багульник» занимается КБ Точного машиностроения им. А.Э. Нудельмана. Это предприятие имеет большой опыт в деле разработки зенитных ракетных комплексов, и потому ему доверили создание новой системы. Цель проекта – создание ЗРК, схожего с некоторыми существующими боевыми машинами, но имеющего заметные преимущества перед ними. Прежде всего, следовало получить прирост дальности и досягаемости по высоте.
"Багульник" на полигоне. Фото Rbase.new-factoria.ru
В разных источниках ранее указывалось, что ЗРК «Багульник» является глубоко модернизированной версией комплекса «Стрела-10М3». Задача повышения основных характеристик будет решаться при помощи ряда новых устройств и приборов. Комплекс должен использовать новый стрельбовой модуль с обозначением 9П337. Именно к нему изначально относилось название «Багульник». Также была разработана новая управляемая ракета 9М340. Новая аппаратура предназначалась для увеличения зоны ответственности ЗРК, а также для повышения основных технических характеристик.
Известно, что для наблюдения за воздушной обстановкой, поиска и сопровождения целей комплекс «Багульник» использует только оптико-электронные системы; радиолокация в проекте не предусматривается. Стрельбовой модуль комплектуется «классическим» набором в виде видеокамеры, тепловизора и лазерного дальномера. С помощью такой аппаратуры ЗРК сможет находить цели и осуществлять подготовку к запуску ракет. Максимальная дальность обнаружения цели зависит от ряда факторов и может достигать 25-30 км – значительно больше, чем дальность пуска ракет.
Управляемые ракеты 9М340 основываются на некоторых уже проверенных идеях и решениях, но имеют определенные преимущества перед оружием более старых типов. Наведение ракеты осуществляется при помощи лазерного луча, принимаемого устройствами в ее хвостовой части. По разным данным, ракеты новой модели смогут поражать воздушные цели на дальностях до 10 км и высотах до 5 км. Максимальная скорость цели находится на уровне 900 км/ч, что позволяет «Багульнику» бороться с летательными аппаратами разных классов.
Первые сведения о работах с шифром «Багульник» появились еще во второй половине прошлого десятилетия. Впоследствии проект с таким названием несколько раз упоминался в разных контекстах, и не так давно стало известно об испытаниях опытного образца. При этом с определенного времени название «Багульник» относили только к стрельбовому модулю, тогда как весь комплекс в целом именовали «Сосна».
Первая опытная «Сосна» с модулем «Багульник» была построена и представлена узкому кругу специалистов еще в 2013 году. Годом позднее состоялись предварительные испытания. Последующие проверки и доводка заняли еще несколько лет. В середине прошлого года комплекс выпустили на государственные испытания. Тогда утверждалось, что последний этап проверок завершится в 2018 году. Согласно последним официальным сообщениям, государственные испытания удалось провести еще в 2017-м. Благодаря этому теперь промышленность и Минобороны могут решать вопрос о принятии техники на вооружение, развертывании серийного производства и начале поставок в войска.
«Деривация-ПВО» вышла на полигон
Следует отметить, что сведения о существовании опытного образца зенитного артиллерийского комплекса «Деривация-ПВО» не являются новостью. Еще в январе ЦНИИ «Буревестник» впервые показал такую машину, на тот момент находившуюся в одном из цехов предприятия. После этого стоило ждать новости о старте испытаний. Как несколько дней назад указал руководитель Института, сейчас опытная самоходка находится на предварительных испытаниях.
Проект «Деривация-ПВО» является одним из представителей достаточно крупного семейства техники, разрабатываемого в настоящее время с целью значительного повышения огневой мощи сухопутных войск. Суть такого семейства кроется в использовании боевого модуля, оснащенного автоматической пушкой калибра 57 мм. Превосходя стандартные для нынешних боевых машин малокалиберные орудия по основным показателям, такая пушка способна дать своему носителю уникальные боевые возможности. При этом модуль с 57-мм автоматом может использоваться для решения разных задач: его уже монтировали на боевой машине пехоты, бронетранспортере и т.д.
Летом прошлого года, во время военно-технического форума «Армия-2017», Главное ракетно-артиллерийское управление и ЦНИИ «Буревестник» анонсировали новый проект под названием 2С38 «Деривация-ПВО». Чуть позже стало известно еще одно обозначение – ЗАК-57. Этот проект предусматривает применение 57-мм пушки в качестве средства противовоздушной обороны. При этом с точки зрения основных черт новая боевая машина незначительно отличается от другой техники схожего облика.
Проект 2С38 предусматривает использование шасси боевой машины пехоты БМП-3, на котором монтируется доработанный боевой модуль АУ-220М «Байкал» с автоматической пушкой калибра 57 мм. Модуль должен получить оптико-электронные средства и систему управления огнем, оптимизированные для решения задач ПВО. Обнаружение и сопровождение целей предлагается осуществлять при помощи оптико-электронной системы с дневным и ночным каналом, а также с лазерным дальномером.
Ранее утверждалось, что примененная оптика позволит находить полноразмерные самолеты и вертолеты на дальностях не менее 6-6,5 км и сразу открывать по ним огонь. Для малоразмерных беспилотных летательных аппаратов максимальная дальность обнаружения ограничена 500-700 м. Дальность эффективного огня по воздушной цели определялась в 6 км, высота – до 4,5 км. Максимальная скорость цели – 500 м/с. При необходимости «Деривация-ПВО» сможет вести огонь не только по самолетам или вертолетам, но и по наземной технике или стационарным объектам. Как неоднократно подчеркивалось авторами последних проектов, 57-мм пушка обеспечивает поражение любых современных образцов легкой и средней бронетехники.
В конце января стало ясно, что ЦНИИ «Буревестник» в сотрудничестве с другими организациями отечественной оборонной промышленности завершил строительство опытной боевой машины 2С38 «Деривация-ПВО» и транспортно-заряжающей 9Т260, предназначенной для ее обслуживания. Таким образом, начало испытаний было исключительно делом времени. Согласно недавним официальным заявлениям, предварительные испытания уже начались. Одновременно с этим сроки завершения текущих проверок или всего комплекса испытаний, включая государственные, пока не уточнялись.
Будущее противовоздушной обороны
Оба новых образца зенитных систем, о которых в конце марта рассказали предприятия оборонной промышленности, разрабатываются в интересах войсковой противовоздушной обороны. На вооружении подобных частей в настоящее время имеются комплексы разных классов и типов, как достаточно старые, так и современные. В обозримом будущем парк их техники пополнится совершенно новыми образцами.
Транспортно-заряжающая машина 9Т260 и боевая 2С38 в цеху, январь 2018 г. Фото НПК "Уралвагонзавод" / uvz.ru
Как следует из оглашенных ранее сведений, проект «Багульник» / «Сосна» предназначается для замены устаревающих образцов ЗРК на самоходных шасси. В нем используются уже опробованные идеи и решения, но они реализуются с применением современной компонентной базы и актуальных технологий. В конечном счете, это позволяет повысить основные технические характеристики ракет и боевые качества комплекса в целом. Постепенная замена сравнительно старых систем семейства «Стрела-10» новыми «Багульниками» позволит повысить боевой потенциал войсковой ПВО в деле борьбы с актуальными угрозами.
В настоящее время на вооружении имеется несколько зенитных комплексов, оснащенных автоматическими пушками. При этом речь идет о 30-мм зенитных автоматах. Новый проект ЗАК-57 / 2С38 / «Деривация-ПВО» предусматривает применение более мощного 57-мм орудия, за счет чего можно увеличить как досягаемость по дальности и высоте, так и воздействие на цель. Также в известной мере растет «сопутствующий» потенциал самоходки в плане борьбы с наземной техникой. Новая машина «Деривация-ПВО» пока еще не прошла все необходимые испытания, и потому ее принятие на вооружение – если армия примет такое решение – стоит ожидать в отдаленном будущем. Тогда же следует ожидать и заметный рост боеспособности войсковой ПВО.
В последние годы российское министерство обороны уделяет особое внимание созданию новых средств противовоздушной обороны всех необходимых классов. Новейшие проекты «Багульник» и «Деривация-ПВО» создаются в полном соответствии с такими планами и призваны обеспечить безопасность войск на марше и на позициях в средней и дальней перспективах. Как стало известно несколько дней назад, один из новых проектов уже в ближайшем будущем должен будет дать желаемые результаты. Второй тоже приближается к ожидаемому финалу. При этом уже сейчас можно утверждать, что в будущем ПВО сухопутных войск точно не останется без новой техники, имеющей значительные преимущества перед существующими образцами.
По материалам сайтов:
http://rostec.ru/
http://ria.ru/
http://tass.ru/
http://burevestnik.com/
https://kbtochmash.ru/
http://russianarms.ru/
Автор: Рябов Кирилл
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