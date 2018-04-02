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Сирийский опыт: бронетехника нуждается в новой версии КОЭП «Штора»
Особенностью последнего этапа сирийской компании стало широкое использование комплексов оптико-электронного подавления (КОЭП), пишет Вестник Мордовии.
Речь идет о российской "Шторе", которая применяется на Т-90 и Т-90А, а также о сирийской «Sarab» трех модификаций. Их монтируют не только на Т-72, но и на Т-62, Т-55, БМП-1 и ЗСУ-23-4.
«К сожалению, данные системы могут эффективно бороться лишь с ПТРК второго поколения, а в армиях многих государств уже есть ракеты третьего, действующие по принципу "выстрелил – забыл". Например, Грузия недавно получила американские "Джавелины"», – говорится в публикации Льва Романова.
По мнению военных специалистов, наряду с комплексами активной защиты, которые способны уничтожать на подлете противотанковые боеприпасы, необходимо создавать новые варианты КОЭП.
Автор отмечает, что «активная защита более дорогая, она опасна не только для противника, но и для своих войск, к тому же запас поражающих элементов на танке или другой бронемашине ограничен, и он может закончиться в самый неподходящий момент».
Поэтому необходимо широко внедрять эффективные средства обнаружения подлетающих боеприпасов, которые вместе с компактными лазерами способны выводить из строя головки самонаведения ракет. «Они надежно обезопасят бронетехнику», – заключает издание.
Речь идет о российской "Шторе", которая применяется на Т-90 и Т-90А, а также о сирийской «Sarab» трех модификаций. Их монтируют не только на Т-72, но и на Т-62, Т-55, БМП-1 и ЗСУ-23-4.
«К сожалению, данные системы могут эффективно бороться лишь с ПТРК второго поколения, а в армиях многих государств уже есть ракеты третьего, действующие по принципу "выстрелил – забыл". Например, Грузия недавно получила американские "Джавелины"», – говорится в публикации Льва Романова.
По мнению военных специалистов, наряду с комплексами активной защиты, которые способны уничтожать на подлете противотанковые боеприпасы, необходимо создавать новые варианты КОЭП.
Автор отмечает, что «активная защита более дорогая, она опасна не только для противника, но и для своих войск, к тому же запас поражающих элементов на танке или другой бронемашине ограничен, и он может закончиться в самый неподходящий момент».
Поэтому необходимо широко внедрять эффективные средства обнаружения подлетающих боеприпасов, которые вместе с компактными лазерами способны выводить из строя головки самонаведения ракет. «Они надежно обезопасят бронетехнику», – заключает издание.
Использованы фотографии: Отвага2004
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