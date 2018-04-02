17:37 02 апреля
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Сирийский опыт: бронетехника нуждается в новой версии КОЭП «Штора»

Особенностью последнего этапа сирийской компании стало широкое использование комплексов оптико-электронного подавления (КОЭП), пишет Вестник Мордовии.



Речь идет о российской "Шторе", которая применяется на Т-90 и Т-90А, а также о сирийской «Sarab» трех модификаций. Их монтируют не только на Т-72, но и на Т-62, Т-55, БМП-1 и ЗСУ-23-4.


«К сожалению, данные системы могут эффективно бороться лишь с ПТРК второго поколения, а в армиях многих государств уже есть ракеты третьего, действующие по принципу "выстрелил – забыл". Например, Грузия недавно получила американские "Джавелины"», – говорится в публикации Льва Романова.

По мнению военных специалистов, наряду с комплексами активной защиты, которые способны уничтожать на подлете противотанковые боеприпасы, необходимо создавать новые варианты КОЭП.

Автор отмечает, что «активная защита более дорогая, она опасна не только для противника, но и для своих войск, к тому же запас поражающих элементов на танке или другой бронемашине ограничен, и он может закончиться в самый неподходящий момент».

Поэтому необходимо широко внедрять эффективные средства обнаружения подлетающих боеприпасов, которые вместе с компактными лазерами способны выводить из строя головки самонаведения ракет. «Они надежно обезопасят бронетехнику», – заключает издание.

Использованы фотографии: Отвага2004
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Комментарии 14

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  1. Heterocapsa (Владимир) Сегодня, 14:56
    В Сирии были замечены Джавелины ?
    Heterocapsa
    1. Dreamboat (Dreamboat) Сегодня, 15:26
      А как же, полосатые туда и ТОУ, и Джавелины присылали, для "установления демократии".
      Dreamboat
    2. svp67 (Сергей) Сегодня, 16:15
      Цитата: Heterocapsa
      В Сирии были замечены Джавелины ?

      Да. Есть сведения о поставках их проамериканским курдам. Внимательно просмотрите это видео, особо внимательно с 1.22, как и чем уничтожается смертник на автомобиле...
      svp67
  2. Владимир Тер-Одиянц (Владимир Тер-Одиянц) Сегодня, 15:01
    Врятли,у чёрного интернационала в Сирии,есть продвинутые птрк.Но ! В переспективе да.Неизвестно ,что на уме у руковдства моей новой страны пребывания?!
    Владимир Тер-Одиянц
  3. Комментарий был удален.
    1. Владимир Тер-Одиянц (Владимир Тер-Одиянц) Сегодня, 15:06
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      1. Deadушка (Виталий) Сегодня, 15:31
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        1. Владимир Тер-Одиянц (Владимир Тер-Одиянц) Сегодня, 15:53
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          Владимир Тер-Одиянц
  4. Yrec (Юрий) Сегодня, 15:03
    Поэтому у нас пошли по пути совершенствования КОЭП, а не КАЗ. Понятно, что КАЗ может и по РПГ и по снаряду отработать, но основные потери бронетехники сейчас от ПТР и фугасов.
    Yrec
    1. Berkut24 (Алексей) Сегодня, 15:10
      Ой, что Вы говорите! Глядя на комплект КАЗ в проекте "Армата" не скажешь, что КАЗ забросили. Конструкторы идут сразу во всех направлениях!
      Berkut24
  5. Nikolaevich I (Владимир) Сегодня, 15:28
    Поэтому необходимо широко внедрять эффективные средства обнаружения подлетающих боеприпасов, которые вместе с компактными лазерами способны выводить из строя головки самонаведения ракет. «Они надежно обезопасят бронетехнику», – заключает издание.
    Ой-ё-ёй ! А мы-то и не знали ! И в МО РФ не догадывались ! Пока "умное" издание истину не поведало ! Ну,теперь "лёд тронется" ! А то в МО "деньги ляжку жгут" ; талантливые конструкторы от скуки и безделья электронными мелкоскопами грецки орехи лупят ....и никто не знает,что делать ! Ну теперь сразу же,как рак на горе свистнет,начнётся "крутёж-вертёж"!.............и через месяц без перекуров будет готово (как раз,к майским праздникам!)....а если ...с перекурами...то ко дню "независимости" ! fellow
    Nikolaevich I
  6. Deadушка (Виталий) Сегодня, 15:29
    которые вместе с компактными лазерами способны выводить из строя головки самонаведения ракет.

    то ли направленным взрывом прибьют, то ли лазером сожгут... тяжела жисть пехотинца what
    Deadушка
  7. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 15:34
    Такое впечатление, что джавелины, как и спайки реально незбиваемые ракеты, от которых нету зашиты! Хотя, от любой ракеты, у которой есть инфракрасные сенсоры, неважно, пассивные или активные защита есть! Суть в том, что сенсор по любому, даже в пассивном режиме но излучает. Есть там конечно, и всякие системы защиты, но даже микроскопического излучения сенсора достаточно, чтобы определить его чистотные параметры, и. ..извините, дальше нельзя -секрет! Но джавелины далеко не панацея, как и спайки! Сбивать их, как и обманывать не так уж и трудно в реальности.
    Геркулесыч
    1. ЗВО (Алекс) Сегодня, 15:55
      Цитата: Геркулесыч
      Такое впечатление, что джавелины, как и спайки реально незбиваемые ракеты, от которых нету зашиты! Хотя, от любой ракеты, у которой есть инфракрасные сенсоры, неважно, пассивные или активные защита есть! Суть в том, что сенсор по любому, даже в пассивном режиме но излучает. Есть там конечно, и всякие системы защиты, но даже микроскопического излучения сенсора достаточно, чтобы определить его чистотные параметры, и. ..извините, дальше нельзя -секрет! Но джавелины далеко не панацея, как и спайки! Сбивать их, как и обманывать не так уж и трудно в реальности.


      Вот это ваше откровение тянет на нобелевскую... А может и шнобелевскую...
      ЗВО
      1. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 16:21
        Оставьте себе, я не жадный! Просто от ракет типа спайк или джавелин защита активно создается и испытывается! !!
        Геркулесыч
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