17:34 02 апреля
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Когда ожидается развёртывание МБР «Сармат»? В РВСН сообщают

Новую российскую межконтинентальную ракету РС-28 «Сармат», планируется поставить на боевое дежурство в 2021 году, передает Интерфакс-АВН.



С 2021 года можно ожидать развертывание этого комплекса в РВСН,
сказал агентству консультант командующего РВСН, бывший начальник главного штаба войск Виктор Есин.


В текущем году продолжатся бросковые испытания ракеты.

Затем перейдем к летным испытаниям. Можно ожидать, что летные испытания начнутся или в конце этого года, или в начале следующего. Расчет такой: к исходу 2020 года завершить эти летные испытания с приемом на вооружение,
пояснил генерал.

По его словам, «характеристики "Сармата существенно выше, чем у "Воеводы" (РС-20В), боевое оснащение "Сармата" в корне отличается по возможностям прорыва противоракетной обороны – не только современной, но и перспективной».

МБР "Сармат" разработана Государственным ракетным центром им. Макеева (Миасс, Челябинская область), ее серийное производство будет налажено на Красноярском машиностроительном заводе. Стартовая масса ракеты превысит 200 тонн.

Она может летать и через Северный, и через Южный полюса благодаря тому, что у нее значительно повышена дальность применения по отношению к "Воеводе". А возможность выводить серьезную полезную нагрузку позволяет нам применять различную "начинку" – боевые блоки, которые в совокупности с тяжёлыми ложными целями достаточно эффективно преодолевают всевозможные элементы противоракетной обороны

- рассказывал газете «Красная звезда» замминистра обороны Юрий Борисов.

Напомним, в минувшую пятницу военные сообщили об очередных бросковых испытаниях «Сармата» на космодроме Плесецк. Ранее командующий РВСН Сергей Каракаев уточнял, что в ходе испытания планировалось отработать выход ракеты из шахты и запуск маршевого двигателя.

Первое бросковое испытание МБР состоялось в конце декабря прошлого года.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 25

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  1. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 15:13
    Ядерный щит хорошо...только вот заморозка БЖРК Баргузин удручает...Тут миллиардами воруют,а на ядерный щит денег не хватат,равно как и на флот...прям как в Бриллиантовой руке-Россия-страна контрастов.
    НЕКСУС
    1. Проксима (Оболенский Сергей) Сегодня, 15:23
      Учитывая, что это глубокая модернизация "Воеводы" (НАТО-вцы её так и классифицыровали - Satan-2) + нужно ещё избавиться от кооперации с "Южмашем", то три года не такой уж фантастический срок. Может действительно к 21-му году успеют, будем надеяться good
      Проксима
      1. DenZ (Денис) Сегодня, 15:31
        Цитата: Проксима
        Учитывая, что это глубокая модернизация "Воеводы" + нужно ещё избавиться от кооперации с "Южмашем"

        Это не глубокая модернизация "Воеводы" и с Южмашем нет уже никакого сотрудничество от слова "совсем"
        DenZ
      2. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 15:37
        Проксима hi -это неудачная шутка про "глубокую моденизацию? ??Ракета создана с нуля, и отличается от предшественницы всем!
        Геркулесыч
        1. Проксима (Оболенский Сергей) Сегодня, 16:08
          Цитата: Геркулесыч
          Проксима hi -это неудачная шутка про "глубокую моденизацию? ??Ракета создана с нуля, и отличается от предшественницы всем!

          Я абсолютно не шучу! Ракеты такого класса с ноля в столь такой короткий срок не делаются! Начнём с массы - как у "Воеводы", маршевый двигатель (основа основ любой ракеты) РД-264, тоже как у "Воеводы", данные про диаметр и высоту противоречивые, но тем не менее, уверяю вас, будут такие же (ШПУ под "Сарматы" заново никто строить не будет) и так далее. Единственное, что собирать эти ракеты будет не "Южмаш", а "Красмаш", ну и многих компонентов, которые раньше делала Украина, мы не увидим на "Сармате". При любых раскладах, для России хотя бы повторить такую ракету, как "Воевода" - уже техногенный подвиг! hi А тут ещё сделать ракету с более качественными показателями по ТТХ - уму не постижимо! Пожелаем успехов нашим ракетостроителям! hi good
          Проксима
          1. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 16:19
            Это что неудачная шутка?Вес новой ракеты 210 тонн!В общем, все ясно, дальше комментировать нечего! !!
            Геркулесыч
            1. Проксима (Оболенский Сергей) Сегодня, 16:31
              Цитата: Геркулесыч
              Это что неудачная шутка?Вес новой ракеты 210 тонн!В общем, все ясно, дальше комментировать нечего! !!

              А сколько по вашему?
              Проксима
    2. НасРать (Евлампий) Сегодня, 15:54
      Цитата: НЕКСУС
      ....Тут миллиардами воруют,а на ядерный щит денег не хватат,

      готовый анекдот! wassat good

      П.С. Радетели за Родину все видят !!!! Так что ворьё - держитесь!!!! wassat Сами то, на ворье в суд подали? Или языком ворочать, не мешки мести? bully
      НасРать
  2. 210окв (дмитрий) Сегодня, 15:14
    Будем надеяться что до 2021 года продержится на том,что есть.Да и куда мы денемся..
    210окв
    1. Грэг Миллер (Пловец) Сегодня, 16:23
      Главное, чтобы эта ракета не повторила судьбу "Баргузина" и "Рубежа" потому, что деньги в бюджете России предназначены в основном для покупки американских облигаций...
      Грэг Миллер
      1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 17:33
        Про покупку амерзскому облигаций соглашусь.Незачем.
        Цитата: Грэг Миллер
        Главное, чтобы эта ракета не повторила судьбу "Баргузина" и "Рубежа" потому, что деньги в бюджете России предназначены в основном для покупки американских облигаций...
        210окв
  3. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 15:14
    Немного осталось ждать. И гром гремит и музыка играет. smile А враг стоит и плачет у окна.
    ul_vitalii
    1. Borik (Борис) Сегодня, 15:23
      А враг стоит и плачет у окна, боясь что русский Ванька сойдет с крыльца и отвесит пиз... дюльца.
      Borik
  4. Сергей-8848 (Сергей) Сегодня, 15:30
    Возможность летать через Южный полюс подразумевает ответ наших генералов ихним: проволочная стенка вокруг Мексиканской границы - это не ПРО!
    Сергей-8848
  5. Denis Obukhov (денис обухов) Сегодня, 15:39

    В советское время испытания тяжелых ракет занимали от двух до пяти с половиной лет, количество бросковых пусков достигало 30, летных - 85. При этом в большинстве случаев тестировали модификации уже проверенных и годами находящихся на боевом дежурстве МБР. В то же время поставка новых ракет в войска зачастую начиналась до окончания летно-конструкторских испытаний и принятия на вооружение.

    Одна из первых советских тяжелых ракет - Р-36 - испытывалась с сентября 1963 года по май 1966-го, из 85 тестовых запусков 14 завершились неудачно. Первый полк, вооруженный этими ракетами, заступил на боевое дежурство 5 ноября 1966 года. Модификация Р-36М испытывалась с января 1971 года - сначала было проведено 30 бросковых пусков (без включения двигателя), затем, с февраля 1971 по октябрь 1975 года, прошло 43 летных (из них семь аварийных) и пять (все успешные) контрольных испытаний. Постановление о принятии на вооружение вышло 30 декабря 1975 года, первый полк с МБР Р-36М начал боевое дежурство годом ранее - 25 декабря 1974 года.

    В рамках испытаний новой модификации - Р-36М УТТХ - за два года было проведено 19 пусков (из них два неудачных).

    Последняя в "семействе Р-36" ракета Р-36М2 "Воевода" испытывалась более пяти лет - с мая 1986 года по сентябрь 1991 года. За этот период было проведено 26 пусков, семь из которых стали аварийными. Боевое дежурство первого полка с новыми МБР началось 30 июля 1988 года. На вооружение ракету приняли через две недели - 11 августа 1988 года.
    Denis Obukhov
  6. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 15:40
    Испытывайте, создавайте, доробатывайте -только не затягивайте! Мы то подождем, а заклятые с шайкой очень уж нагло себя ведут! Чешится у них кругом! Так что, поторопитесь, пожалуйста, в приделах возможного! !!
    Геркулесыч
  7. Старый26 (Владимир) Сегодня, 15:46
    Цитата: ul_vitalii
    Немного осталось ждать. И гром гремит и музыка играет. smile А враг стоит и плачет у окна.

    Не надо бежать впереди паровоза. Должны пройти летные испытания в полном объеме, а уж потом можно гворить о времени развертывания. Машина для макеевцев совсем новая. И дай бог, чтобы все прошло штатно. Пока что только 2 бросковых. Как дальше - будем посмотреть.
    Если все будет как планируют, то к 2021 году поставят на вооружение пусковой минимум - то есть ПКП шахтного типа и 2 пусковые.... Если будут какие-то проблемы - срок сдвинется вправо и неизвестно на какое время

    Цитата: НЕКСУС
    .только вот заморозка БЖРК Баргузин удручает.

    И правильно. Тратить миллиарды на развертывание одной дивизии, которой пока даже нет и места со всей инфраструктурой - очень большая глупость. Кто-то используя свое влияние пролоббировал это в МО, продавил, но то, что сумма на ГПВ сокращена втрое поставило на "Баргузине" жирный крест. дешевле и эффективнее в существующих дивизиях развернуть по дополнительному полку, чем городить огород с "Баргузином"
    Старый26
  8. Ураган70 (Егорка с бугорка) Сегодня, 15:51
    Цитата: НЕКСУС
    Ядерный щит хорошо...только вот заморозка БЖРК Баргузин удручает...Тут миллиардами воруют,а на ядерный щит денег не хватат,равно как и на флот...прям как в Бриллиантовой руке-Россия-страна контрастов.

    Я что то упустил? Откуда известно про "заморозку"? Весь инет обшарил, но ничего не нашел, кроме заявленного ранее- к 2020 г. 5 полков при 120 МБР... Просветите?
    Ураган70
    1. Опасный Сегодня, 16:33
      Прикрыли это направление. Сами-то верите, что за два года успеют создать, испытать и изготовить 120 МБР?
      Опасный
  9. Alexey-74 (алексей) Сегодня, 15:51
    "Сармат" достойно примет дежурство от "Воеводы" уверен, и станет надежным щитом России.
    Alexey-74
  10. Rossia (Ivan) Сегодня, 16:14
    ну всё. с такой то ракетой, преодолевающей любую ПРО, можно наконец-то забыть о оной, Владимир Владимирович перестанет проявлять озабоченность и займётся.. да хотя бы мусорными свалками в подмосковье)
    Rossia
  11. Старый26 (Владимир) Сегодня, 16:16
    Цитата: Denis Obukhov
    Одна из первых советских тяжелых ракет - Р-36 - испытывалась с сентября 1963 года по май 1966-го, из 85 тестовых запусков 14 завершились неудачно. .

    Где вы такие цифры нашли? При испытании Р-36 в рамках ЛКИ (летно-конструкторских испытаний) было проведено 39 пусков из которых 9 было аварийных. В рамках совместных летных испытаний (СЛИ) было проведено 4 пуска. Все удачные.
    Еще были учебно-боевые пуски во время эксплуатации комплекса. Их было проведено 59, из которых 5 было аварийных. Вы же все сгребли в одно место. И ЛКИ, и СЛИ и УБП
    Старый26
  12. Старый26 (Владимир) Сегодня, 16:36
    Цитата: Ураган70
    Я что то упустил? Откуда известно про "заморозку"? Весь инет обшарил, но ничего не нашел, кроме заявленного ранее- к 2020 г. 5 полков при 120 МБР... Просветите?

    Вы действительно упустили эту новость. Программа замораживается до 2027 года, как кстати и программа ПГРК "Рубеж". И к тому же откуда вы взяли 120 ракет? Дивизия - 5 полков. Полк - состав с 6 пусковыми установками. Итого 30 ракет

    Цитата: Проксима
    Цитата: Геркулесыч
    Проксима hi -это неудачная шутка про "глубокую моденизацию? ??Ракета создана с нуля, и отличается от предшественницы всем!

    Я абсолютно не шучу! Ракеты такого класса с ноля в столь такой короткий срок не делаются! :

    Вы считаете 7 лет с начала ОКР - короткий срок?

    Цитата: Проксима
    маршевый двигатель (основа основ любой ракеты) РД-264, тоже как у "Воеводы", :

    Не такой. У "Воеводы" двигатели 15Д286, у "Сармата" - ПДУ-99

    Цитата: Проксима
    Начнём с массы - как у "Воеводы"

    Данные о массе противоречивы. От 100 тонн до 200. И не факт, что 200 тонн соответствует действительности.

    Цитата: Проксима
    данные про диаметр и высоту противоречивые, но тем не менее, уверяю вас, будут такие же

    Для этого надо посмотреть "хай-рез", так это кажется называется (по-кадровую разбивку) первого броскового, чтобы сделать выводы о размерах (длина и диаметр). За основу можно взять определенные фрагменты перегрузочных устройств ну и т.д.

    Цитата: Проксима
    ШПУ под "Сарматы" заново никто строить не будет

    А их уже лет 50, как не строят (новых) модернизируются старые. Даже при постановке комлексов одного и того семейства. В частности даже замена ракеты Р-36М УТТХ на Р-36М2 требовала определенной модернизации ШПУ вследствии конструктивных различий этих двух ракет

    Цитата: Проксима
    ну и многих компонентов, которые раньше делала Украина, мы не увидим на "Сармате".

    Мы там ничего украинского не увидим

    Цитата: Проксима
    При любых раскладах, для России хотя бы повторить такую ракету, как "Воевода" - уже техногенный подвиг! hi А тут ещё сделать ракету с более качественными показателями по ТТХ - уму не постижимо! Пожелаем успехов нашим ракетостроителям! hi good

    А что, в России не было школы ракетостроения? Та же челомеевская фирма, которая выступает в данном случае соисполнителем этого проекта? Единственно, чего не было, ни макеевцы, ни челомеевцы не делали столько тяжелой ракеты с минометным стартом. Вот это действительно новинка.
    Старый26
  13. Satum (Максим) Сегодня, 16:56
    Он уже наверняка стоит на боевом дежурстве.Смешно слышать про какой то 21 год.Когда мы находимся на стадии войны с сша..Получается ,мы должны в случае вторжения дать ответку Сатаной -1 .Минобороны как обычно лукавит
    Satum
  14. Старый26 (Владимир) Сегодня, 17:04
    Цитата: Satum
    Он уже наверняка стоит на боевом дежурстве.Смешно слышать про какой то 21 год.Когда мы находимся на стадии войны с сша..Получается ,мы должны в случае вторжения дать ответку Сатаной -1 .Минобороны как обычно лукавит

    После 2-х бросковых??? Если вам смешно слушать про 21 год - не слушайте. Это ваше право. И чем вам не нравится "Сатана-1", как вы ее называете? Что, уже не долетит до США? А Минобороны специально для вас лукавит. Ему больше делать нечего, как вам "замазывать глаза"
    Старый26
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