Когда ожидается развёртывание МБР «Сармат»? В РВСН сообщают

С 2021 года можно ожидать развертывание этого комплекса в РВСН,

Затем перейдем к летным испытаниям. Можно ожидать, что летные испытания начнутся или в конце этого года, или в начале следующего. Расчет такой: к исходу 2020 года завершить эти летные испытания с приемом на вооружение,

Она может летать и через Северный, и через Южный полюса благодаря тому, что у нее значительно повышена дальность применения по отношению к "Воеводе". А возможность выводить серьезную полезную нагрузку позволяет нам применять различную "начинку" – боевые блоки, которые в совокупности с тяжёлыми ложными целями достаточно эффективно преодолевают всевозможные элементы противоракетной обороны