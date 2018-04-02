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Когда ожидается развёртывание МБР «Сармат»? В РВСН сообщают
Новую российскую межконтинентальную ракету РС-28 «Сармат», планируется поставить на боевое дежурство в 2021 году, передает Интерфакс-АВН.
В текущем году продолжатся бросковые испытания ракеты.
По его словам, «характеристики "Сармата существенно выше, чем у "Воеводы" (РС-20В), боевое оснащение "Сармата" в корне отличается по возможностям прорыва противоракетной обороны – не только современной, но и перспективной».
МБР "Сармат" разработана Государственным ракетным центром им. Макеева (Миасс, Челябинская область), ее серийное производство будет налажено на Красноярском машиностроительном заводе. Стартовая масса ракеты превысит 200 тонн.
- рассказывал газете «Красная звезда» замминистра обороны Юрий Борисов.
Напомним, в минувшую пятницу военные сообщили об очередных бросковых испытаниях «Сармата» на космодроме Плесецк. Ранее командующий РВСН Сергей Каракаев уточнял, что в ходе испытания планировалось отработать выход ракеты из шахты и запуск маршевого двигателя.
Первое бросковое испытание МБР состоялось в конце декабря прошлого года.
С 2021 года можно ожидать развертывание этого комплекса в РВСН,сказал агентству консультант командующего РВСН, бывший начальник главного штаба войск Виктор Есин.
В текущем году продолжатся бросковые испытания ракеты.
Затем перейдем к летным испытаниям. Можно ожидать, что летные испытания начнутся или в конце этого года, или в начале следующего. Расчет такой: к исходу 2020 года завершить эти летные испытания с приемом на вооружение,пояснил генерал.
По его словам, «характеристики "Сармата существенно выше, чем у "Воеводы" (РС-20В), боевое оснащение "Сармата" в корне отличается по возможностям прорыва противоракетной обороны – не только современной, но и перспективной».
МБР "Сармат" разработана Государственным ракетным центром им. Макеева (Миасс, Челябинская область), ее серийное производство будет налажено на Красноярском машиностроительном заводе. Стартовая масса ракеты превысит 200 тонн.
Она может летать и через Северный, и через Южный полюса благодаря тому, что у нее значительно повышена дальность применения по отношению к "Воеводе". А возможность выводить серьезную полезную нагрузку позволяет нам применять различную "начинку" – боевые блоки, которые в совокупности с тяжёлыми ложными целями достаточно эффективно преодолевают всевозможные элементы противоракетной обороны
- рассказывал газете «Красная звезда» замминистра обороны Юрий Борисов.
Напомним, в минувшую пятницу военные сообщили об очередных бросковых испытаниях «Сармата» на космодроме Плесецк. Ранее командующий РВСН Сергей Каракаев уточнял, что в ходе испытания планировалось отработать выход ракеты из шахты и запуск маршевого двигателя.
Первое бросковое испытание МБР состоялось в конце декабря прошлого года.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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