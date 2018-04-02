17:35 02 апреля
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Риск запредельный. Сколько украинских ТЭС превысили все сроки эксплуатации

Национальная комиссия по регулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг сегодня подтвердила информацию о том, что 77 блоков тепловых электростанций Украины работают за предельным сроком эксплуатационной надёжности. Это более 80% всех генерирующих мощностей ТЭС. Отмечено, что в целом 5 энергоблоков ТЭС из 83 на Украине давно превысили и «сверхпредельный» срок эксплуатации.

В общей сложности 19,4 ГВт электроэнергии на Украине вырабатывается энергоблоками ТЭС, превысивших допустимые сроки эксплуатации в обычном генерирующем режиме. Соответственно, это приводит к более чем существенному повышению рисков.

Риск запредельный. Сколько украинских ТЭС превысили все сроки эксплуатации



Известно, что на сегодняшний день на подконтрольной Киеву территории работают 12 крупных ТЭС, из которых 8 входят в холдинг, принадлежащий Ринату Ахметову, три тепловых электростанции управляются госкомпанией «Центрэнерго» и ещё одна – «Донбассэнерго». В общей сложности эти 12 теплоэлектростанций произвели свыше четверти всей электроэнергии на Украине.

Эксплуатация энергоблоков за пределами эксплуатационной надёжности приводит к «латанию дыр» в энергосистеме с одновременным завышением тарифов. При этом в Киеве ни слова не говорится о том, когда и за счёт чего (кого) Украина собирается менять отслужившие десятилетиями (с советских времён) энергоблоки ТЭС, и собирается ли?

Использованы фотографии: https://ru.wikipedia.org/wiki/Запорожская_ТЭС
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Комментарии 31

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  1. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 15:18
    С этими АЭС и украинцами,прям как в той поговорке про дурака и хрустальный детородный орган-либо разобьют,либо порежутся.
    У этой "украинской обезьяны" 6 таких гранат ...
    НЕКСУС
    1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 15:25
      Андрей hi Речь идёт о тепловых станциях.Авария на ТЭС может быть вследствие нарушения правил эксплуатации,и как правильно замечено из за запредельных сроков..Это прежде всего опасно самим работникам станции и населению вследствие отключения части генерации.И ещё один момент.Баланс надо поддерживать,а это нагрузка уже на АЭС.И вот тут да,могут возникнуть проблемы.
      Цитата: НЕКСУС
      С этими АЭС и украинцами,прям как в той поговорке про дурака и хрустальный детородный орган-либо разобьют,либо порежутся.
      У этой "украинской обезьяны" 6 таких гранат ...
      210окв
      1. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 15:30
        Цитата: 210окв
        Речь идёт о тепловых станциях.

        А с АЭС в Украине,блин все хорошо? Я о том,что ,учитывая эти 6 АЭС,Украина,со своим фашистским режимом является по сути ядерной державой. Ну ,не дай Бог же рванет? В Чернобыле один энергоблок взорвался,после чего вся Европа крестилась и причитала...а в каждой из этих АЭС таких энергоблоков по 4...
        Это же как обезьян пустить управлять Адронным коллайдером. Они же и стержни то матрассовские туда ДБ суют...
        НЕКСУС
        1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 15:38
          С АЭС отдельная тема,и тут можно написать целую диссертацию.В принципе турбины и механизмы у них есть свои.Точнее были .В Харькове.По реакторам не скажу насколько они выработали срок,у меня нет данных.По ТВЭЛам.В принципе амерзцы делают копии наших и им поставляют.Какого качества-опять не будем гадать.А то,что часто происходят останов оборудования,то это можно сказать нормально.Защита срабатывает и эти ситуации пачками по всему миру каждый месяц..
          Цитата: НЕКСУС
          Цитата: 210окв
          Речь идёт о тепловых станциях.

          А с АЭС в Украине,блин все хорошо? Я о том,что ,учитывая эти 6 АЭС,Украина,со своим фашистским режимом является по сути ядерной державой. Ну ,не дай Бог же рванет? В Чернобыле один энергоблок взорвался,после чего вся Европа крестилась и причитала...а в каждой из этих АЭС таких энергоблоков по 4...
          Это же как обезьян пустить управлять Адронным коллайдером. Они же и стержни то матрассовские туда ДБ суют...
          210окв
          1. Вас Влад (Владислав) Сегодня, 16:06
            Цитата: 210окв
            В принципе амерзцы делают копии наших и им поставляют.

            А на сколько процентов они заменяют наше топливо?На 4-6% процентов и то, это:когда очень хочется,но не можется wassatУкраина использует российское топливо...
            Вас Влад
        2. avt Сегодня, 15:59
          Цитата: НЕКСУС
          А с АЭС в Украине,блин все хорошо?

          Просто ахфигительно ! Там реально хорошо упитанный тундровый зверёк -писец полный . Только на Южноукраинской АЭС вроде часть блоков на гарантии . Ровенская , Хмельницкая выработали все сроки включая допустимое продление, от слова вообще .Их надо тупо закрывать и консервировать. Запорижская тоже , за Чорнобиль просто молчим .
          Цитата: 210окв
          .В принципе турбины и механизмы у них есть свои.

          Турбина пол дела .
          Цитата: 210окв
          .По ТВЭЛам.В принципе амерзцы делают копии наших и им поставляют.Какого качества-опять не будем гадать

          По факту , после попыток воткнуть свои , практически наши и вроде через филиал Вест ин Хауза в Швеции тащат.
          Цитата: 210окв
          .А то,что часто происходят останов оборудования,то это можно сказать нормально.

          wassat Для кого ???! Для шумеровеликоукров ? Таки цэ-да. А вот для нормального функционирования -бяда. Вы представляете СКОЛЬКО там арматуры , машин и механизмов выключаются из нормального функционирования по регламенту ??Это же не плановые остановки на техобслуживание и текущий ремонт.
          avt
          1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 16:11
            Я представляю.На электростанции проработал 12 лет,правда тепловой.И каждый квартал зачитывали что где и как..Да останов агрегата это не есть хорошо.Почитайте новости по генерирующей энергетике что и как и где.Хозяйство очень сложное и всякое бывает.
            Цитата: avt
            Цитата: НЕКСУС
            А с АЭС в Украине,блин все хорошо?

            Просто ахфигительно ! Там реально хорошо упитанный тундровый зверёк -писец полный . Только на Южноукраинской АЭС вроде часть блоков на гарантии . Ровенская , Хмельницкая выработали все сроки включая допустимое продление, от слова вообще .Их надо тупо закрывать и консервировать. Запорижская тоже , за Чорнобиль просто молчим .
            Цитата: 210окв
            .В принципе турбины и механизмы у них есть свои.

            Турбина пол дела .
            Цитата: 210окв
            .По ТВЭЛам.В принципе амерзцы делают копии наших и им поставляют.Какого качества-опять не будем гадать

            По факту , после попыток воткнуть свои , практически наши и вроде через филиал Вест ин Хауза в Швеции тащат.
            Цитата: 210окв
            .А то,что часто происходят останов оборудования,то это можно сказать нормально.

            wassat Для кого ???! Для шумеровеликоукров ? Таки цэ-да. А вот для нормального функционирования -бяда. Вы представляете СКОЛЬКО там арматуры , машин и механизмов выключаются из нормального функционирования по регламенту ??Это же не плановые остановки на техобслуживание и текущий ремонт.
            210окв
        3. 97110 (николай) Сегодня, 16:03
          Цитата: НЕКСУС
          вся Европа крестилась и причитала

          Велели, и причитала. Небось и наш мишамеченный не даром на Союз эту заразу повесил.Что то ничего про Фукусиму не слышно? У их там радиация другая? Покажите мне гору трупов после Чернобыля? Где, где Вы говорите?
          97110
      2. антивирус Сегодня, 16:54
        Крым теперь поможет при необходимости
        ЛЭП есть

        а может Литва поддержит?
        антивирус
    2. moscowp (moscow) Сегодня, 15:55
      Все верно. «Только не Рабинович, а Иванов, и не волгу, а 3 рубля и не в лотерею, а в карты и не выиграл, а проиграл!» bully
      moscowp
      1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 16:01
        Я тут конечно не стал бы обращать на то что там вна.Главное что бы у нас на ТЭС было все нормально.А не так как в 1992 на Смоленской ТЭЦ2 газоход взорвался(читай взорвали).Пьянство на рабочем месте недопустимо,тем более на таком объекте.
        210окв
  2. Димка75 (Димон) Сегодня, 15:20
    а сколько еще дорог не залатано , деревьев не побелено, стен в подъездах не покрашено !
    и всё это в юкрайне
    Димка75
    1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 15:26
      Ну так побелите.Будем рады за вас.
      Цитата: Димка75
      а сколько еще дорог не залатано , деревьев не побелено, стен в подъездах не покрашено !
      и всё это в юкрайне
      210окв
      1. Димка75 (Димон) Сегодня, 15:35
        "хрустальный детородный орган" мешает ,и "кастрюли", и в прыжке все это плохо получается )
        Димка75
        1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 15:40
          Ну так снимите кастрюли.что вы как онижедети...
          Цитата: Димка75
          "хрустальный детородный орган" мешает ,и "кастрюли", и в прыжке все это плохо получается )
          210окв
          1. Комментарий был удален.
      2. 97110 (николай) Сегодня, 16:07
        Цитата: 210окв
        Ну так побелите

        Да это они только поговорить. А так то понимают - они же проголосовали против хохланда в ЕС. Нидерландеры, дак...
        97110
    2. BerBer (Баширов Евгений Ружанович) Сегодня, 15:47
      Я тоже хотел бы сказать - уже много раз пророчили развал Украины, но почему то всё никак. Эта статья из этой серии.
      BerBer
  3. Сергей-8848 (Сергей) Сегодня, 15:25
    Наши ТЭЦ, ГРЭС и ТЭС тоже уж не такие модерновые. Но - меры принимаются, особенно после Саяно-Шушенска.
    Что хотел сказать - не стоит так уж вот плясать вокруг чужих бед. Принимается комплекс мер, чтобы избежать повторения катастроф. Является ли этот комплекс исчерпывающим или недостаточным - покажет время.
    P.S. Меры безопасности АЭС - тема отдельная.
    Сергей-8848
  4. САША СТАРЫЙ (Александр Баландин) Сегодня, 15:25
    Ну что, товарищи, похоже ожидается Чернобыль 2.0
    САША СТАРЫЙ
    1. Borik (Борис) Сегодня, 15:30
      Перекрестись. И одного за глаза хватило.
      Borik
    2. 210окв (дмитрий) Сегодня, 15:58
      Статью прочитали?
      Цитата: САША СТАРЫЙ
      Ну что, товарищи, похоже ожидается Чернобыль 2.0
      210окв
    3. 97110 (николай) Сегодня, 16:09
      Цитата: САША СТАРЫЙ
      похоже ожидается Чернобыль 2.0

      Не боись,"... дозы полученной радиации до личного состава не доводятся."
      97110
  5. Topotun (Андрей Николаевич) Сегодня, 15:26
    Плохое состояние ТЭС в принципе опасно только для Украины. Но там же подобное состояние дел и с АЭС.... А вот это уже должно напрягать и ЕС....
    Topotun
  6. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 15:43
    Вступит в Европу, и мигом все станции будут не только закрыты, но и ликвидированы! А электрочество будут из германии покупать, по мировым ценам.
    Геркулесыч
    1. мыслитель (Владимир ) Сегодня, 16:20
      Вот в этом они и видят "спасение" энергетики страны
      Оператор магистральных сетей НЭК "Укрэнерго" добился подписания соглашения об условиях присоеденения украинской энергосистемы к европейской (ENTSO-E). Таким образом, украинская энергетика получит возможность "расстаться" с объединенной энергосистемой России и Белоруссии и получит доступ к европейскому энергорынку.

      http://rza.org.ua/news/a-2985.html
      мыслитель
    2. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 16:32
      В аккумуляторах
      Дормидонт
  7. MIG00001 (Александр) Сегодня, 16:07
    Как за чей счет просто подымут тарифы для украинского народа
    MIG00001
  8. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 16:31
    Свидомиты, ломайте нафиг все эти мацкальскыя электростанции, ибо десоветизация окраины - это бандеризация минус советская власть минус электрификация и газификация.
    Дормидонт
  9. Керенский (Кирилл) Сегодня, 16:38
    Ну ТЭС работают в основном на промышленность, население не такой большой потребитель и платит за энергию косвенно (она входит в стоимость продукции). Развалите промышленность окончательно и не будет напряга с энергией.
    Керенский
  10. KIBL (GENE) Сегодня, 17:17
    Да и хрен с этими "не братьями"!Нехай живут при свечках и лавинах!
    KIBL
  11. Архивариус Вася (Архивариус Вася) Сегодня, 17:29
    ТЭС то ладно ещё, а вот проблемы на АЭС которые могут возникнуть из-за перегрузки сети, которая в свою очередь возникнет из-за поломки крупных ТЭС - это уже другой разговор. Тут и ЕС, и вся европейская часть России, Восток, как в русской рулетке.
    И потом, а как у нас в РФ дела обстоят со сроками выработки ТЭС???
    Архивариус Вася
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