Национальная комиссия по регулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг сегодня подтвердила информацию о том, что 77 блоков тепловых электростанций Украины работают за предельным сроком эксплуатационной надёжности. Это более 80% всех генерирующих мощностей ТЭС. Отмечено, что в целом 5 энергоблоков ТЭС из 83 на Украине давно превысили и «сверхпредельный» срок эксплуатации.В общей сложности 19,4 ГВт электроэнергии на Украине вырабатывается энергоблоками ТЭС, превысивших допустимые сроки эксплуатации в обычном генерирующем режиме. Соответственно, это приводит к более чем существенному повышению рисков.Известно, что на сегодняшний день на подконтрольной Киеву территории работают 12 крупных ТЭС, из которых 8 входят в холдинг, принадлежащий Ринату Ахметову, три тепловых электростанции управляются госкомпанией «Центрэнерго» и ещё одна – «Донбассэнерго». В общей сложности эти 12 теплоэлектростанций произвели свыше четверти всей электроэнергии на Украине.Эксплуатация энергоблоков за пределами эксплуатационной надёжности приводит к «латанию дыр» в энергосистеме с одновременным завышением тарифов. При этом в Киеве ни слова не говорится о том, когда и за счёт чего (кого) Украина собирается менять отслужившие десятилетиями (с советских времён) энергоблоки ТЭС, и собирается ли?