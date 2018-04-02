17:34 02 апреля
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Снова в Идлиб... Сколько боевиков вышли из Восточной Гуты?

За истекшие сутки через пункт пропуска «Мухайям Аль-Вафедин» из Восточной Гуты вышли 100 мирных жителей и 1146 боевиков и членов их семей, сообщили агентству Интерфакс в пресс-службе Минобороны РФ.



Всего с начала действия "гуманитарных пауз" из Восточной Гуты при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон организован выход более 150 тысяч человек,
рассказали в ведомстве.

На сайте Минобороны продолжается трансляция с видеокамеры, установленной в районе пункта пропуска «Мухайям Аль-Вафедин».

Кроме того, российский Центр организовал работу по возвращению мирных жителей «в освобожденные от боевиков населенные пункты Восточной Гуты Сакба, Кафер-Батна, Айн-Терна, Замалька, Хараста-эль-Басаль и другие».

По-прежнему, местному населению оказывается необходимая гуманитарная и медицинская помощь.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 13

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  1. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 15:44
    То есть ,как минимум более 1000 кладбищемест незаслуженно пустуют?
    Геркулесыч
    1. Borik (Борис) Сегодня, 15:55
      И отчего такой гуманизм. Выпускают их.... А потом в другом месте опять приходиться с ними вести непримиримую войну. На месте надо давить их.
      Borik
      1. НасРать (Евлампий) Сегодня, 16:02
        Бармалеи в Гуте норы нарыли:
        Поездка на автомобиле под Восточной Гутой через автомобильный тоннель прокопанный боевиками под Айн-Тармом (южный котел).
        В таких тоннелях прокопанных под крупными городами в Восточной Гуте боевики скрывались от авиаударов, складировали оружие и боеприпасы, укрывали танки, БМП и тачанки, перемещали свои силы между городами.
        НасРать
  2. 210окв (дмитрий) Сегодня, 15:46
    Выпускать их надо только на минное поле yes
    210окв
    1. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 15:53
      Выпускать в них нужно побольше патронов и снарядов! am Чтобы потом поменьше такого осталось на белом свете! !!!
      Геркулесыч
  3. Yrec (Юрий) Сегодня, 15:55
    Да сколько их там?!!!
    Yrec
    1. Арон Заави (Арон) Сегодня, 16:07
      Цитата: Yrec
      Да сколько их там?!!!

      Если верить русскому генералу на вот этой ссылке,
      https://t.me/antygraw/1137
      то в Идлиб переправлено только 17 тыс.боевиков и повидимому до 70тыс.членов их семей.
      Арон Заави
      1. Лелёк (Лев) Сегодня, 16:17
        Цитата: Арон Заави
        в Идлиб переправлено только 17 тыс.боевиков

        Привет, Арон.
        Т.е. это примерно половина бармалеев, действовавших на территории В.Гуты. Значит работы пока по-горло.
        Лелёк
  4. Сергей-8848 (Сергей) Сегодня, 15:59
    Где-то их и бить надо! Или уже и не надо, спросим мы Башара Асада в передаче "Юный натуралист".
    Мочат прямо по Дамаску, а в нём неоднократно пришлись по российским объектам - ошиблись. Атака дронов - ошибочная. 20 тыщ боевиков отправлены гулять на просторы Сирии, лишь бы не попались на глаза "Белых касок". Они нам на "Хмеймим" пришлют 300 фуфлыжных БПЛА, перегрузят ими ПВО, а потом пойдут "Топоры".
    Сергей-8848
  5. Mimohod (Михаил) Сегодня, 16:03
    Идлиб превращается в бочку с голодными крысами,которые грызут друг друга что бы просто выжить...
    Mimohod
  6. Владимир Тер-Одиянц (Владимир Тер-Одиянц) Сегодня, 16:03
    Мысли в слух.А нельзя ли было распылить над ними типа,старичка(аналогия с новичком). P.S. Приведённая выше аналогия,не подрузумивает, что автор сего поста, разделяет общепринятое мнение в зап.полушарии.О применении России,сего весельчака в СолсБери!!!
    Владимир Тер-Одиянц
  7. Damm (Владислав) Сегодня, 16:21
    Где ж их там всех хоронить ?
    Damm
  8. антивирус Сегодня, 16:52
    камера с распознаванием и памятью на лица?
    Туркам перекидываем от амеров--размен необходимый.
    с друга можно дешевые помидоры стрясти , хотя бы, а с амеров что?
    антивирус
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