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Снова в Идлиб... Сколько боевиков вышли из Восточной Гуты?
За истекшие сутки через пункт пропуска «Мухайям Аль-Вафедин» из Восточной Гуты вышли 100 мирных жителей и 1146 боевиков и членов их семей, сообщили агентству Интерфакс в пресс-службе Минобороны РФ.
На сайте Минобороны продолжается трансляция с видеокамеры, установленной в районе пункта пропуска «Мухайям Аль-Вафедин».
Кроме того, российский Центр организовал работу по возвращению мирных жителей «в освобожденные от боевиков населенные пункты Восточной Гуты Сакба, Кафер-Батна, Айн-Терна, Замалька, Хараста-эль-Басаль и другие».
По-прежнему, местному населению оказывается необходимая гуманитарная и медицинская помощь.
Всего с начала действия "гуманитарных пауз" из Восточной Гуты при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон организован выход более 150 тысяч человек,рассказали в ведомстве.
На сайте Минобороны продолжается трансляция с видеокамеры, установленной в районе пункта пропуска «Мухайям Аль-Вафедин».
Кроме того, российский Центр организовал работу по возвращению мирных жителей «в освобожденные от боевиков населенные пункты Восточной Гуты Сакба, Кафер-Батна, Айн-Терна, Замалька, Хараста-эль-Басаль и другие».
По-прежнему, местному населению оказывается необходимая гуманитарная и медицинская помощь.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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