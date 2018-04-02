Снова в Идлиб... Сколько боевиков вышли из Восточной Гуты?

Всего с начала действия "гуманитарных пауз" из Восточной Гуты при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон организован выход более 150 тысяч человек,

За истекшие сутки через пункт пропуска «Мухайям Аль-Вафедин» из Восточной Гуты вышли 100 мирных жителей и 1146 боевиков и членов их семей, сообщили агентству Интерфакс в пресс-службе Минобороны РФ.рассказали в ведомстве.На сайте Минобороны продолжается трансляция с видеокамеры, установленной в районе пункта пропуска «Мухайям Аль-Вафедин».Кроме того, российский Центр организовал работу по возвращению мирных жителей «в освобожденные от боевиков населенные пункты Восточной Гуты Сакба, Кафер-Батна, Айн-Терна, Замалька, Хараста-эль-Басаль и другие».По-прежнему, местному населению оказывается необходимая гуманитарная и медицинская помощь.