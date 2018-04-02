ЗРК «Бук-М2» отразили ракетно-авиационный удар условного противника в Ленинградской области

Для максимального усложнения задачи в роли условного противника выступали разные типы самолетов – истребители Су-30СМ, самолеты штурмовой авиации Су-25СМ, а также вертолеты Ми-8АМТШ. Самолеты заходили в район учения с разных направлений, совершали противоракетные маневры, выполняли полеты на максимальных, средних и минимальных высотах, фигуры сложного пилотажа, наносили тактические удары по обнаруженным радиолокационным станциям,

Боевые расчеты ЗРК «Бук-М2» общевойскового объединения, дислоцированного в Ленинградской области, в ходе итоговой проверки за зимний период обучения успешно отразили массированный ракетно-авиационный удар условного противника, сообщает пресс-служба Западного округа.В рамках мероприятия отрабатывался вопрос прикрытия наземных объектов и войск от ударов авиации условного противника с воздуха.говорится в релизе.Тем не менее, «в ходе решения задач все цели были своевременно обнаружены, взяты на сопровождение и уничтожены электронными пусками при входе в дальнюю границу зоны поражения комплексов».Сообщается, что при отражении атак с воздуха боевые расчеты произвели более 10-ти электронных пусков.В общей сложности к учению было привлечено более 100 военнослужащих, задействовано около 50-ти единиц техники.