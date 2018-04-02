17:34 02 апреля
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ЗРК «Бук-М2» отразили ракетно-авиационный удар условного противника в Ленинградской области

Боевые расчеты ЗРК «Бук-М2» общевойскового объединения, дислоцированного в Ленинградской области, в ходе итоговой проверки за зимний период обучения успешно отразили массированный ракетно-авиационный удар условного противника, сообщает пресс-служба Западного округа.

ЗРК «Бук-М2» отразили ракетно-авиационный удар условного противника в Ленинградской области


В рамках мероприятия отрабатывался вопрос прикрытия наземных объектов и войск от ударов авиации условного противника с воздуха.


Для максимального усложнения задачи в роли условного противника выступали разные типы самолетов – истребители Су-30СМ, самолеты штурмовой авиации Су-25СМ, а также вертолеты Ми-8АМТШ. Самолеты заходили в район учения с разных направлений, совершали противоракетные маневры, выполняли полеты на максимальных, средних и минимальных высотах, фигуры сложного пилотажа, наносили тактические удары по обнаруженным радиолокационным станциям,
говорится в релизе.

Тем не менее, «в ходе решения задач все цели были своевременно обнаружены, взяты на сопровождение и уничтожены электронными пусками при входе в дальнюю границу зоны поражения комплексов».

Сообщается, что при отражении атак с воздуха боевые расчеты произвели более 10-ти электронных пусков.

В общей сложности к учению было привлечено более 100 военнослужащих, задействовано около 50-ти единиц техники.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 3

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  1. Borik (Борис) Сегодня, 16:14
    ЗРК «Бук-М2» отразили ракетно-авиационный удар условного противника


    Отразили, утопили, поразил, разбили. условного противник. И об этом каждый день. А как будет на самом деле? Если так то хвала и благодарность. А если нет....
    Borik
  2. tchoni (Евгений) Сегодня, 16:15
    Сообщается, что при отражении атак с воздуха боевые расчеты произвели более 10-ти электронных пусков.
    А на Шайрат упало около 50 ракет.... Недоработка-с.
    tchoni
  3. Damm (Владислав) Сегодня, 16:19
    С такими друзьями -соседями порох нужно держать сухим
    Damm
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