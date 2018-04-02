Награждены кемеровчане, проявившие мужество при пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня"

Мы часто встречаемся с людьми, которые по зову сердца делают больше, чем те, кто это обязан делать это по долгу службы. Эти медали – боевые, и их удостаиваются люди, проявившие настоящее мужество.

В социальных сетях и мессенджерах появились записи с камер видеонаблюдения за территорией, прилегающей к кемеровскому торгово-развлекательному центру «Зимняя вишня». Так, в Telegram-канале Mash опубликована запись, которая свидетельствует о следующих фактах: пожарные бригады подняли вышку для эвакуации людей из горящего здания почти через 1,5 часа после поступления первого звонка на номер «112». При этом первая пожарная машина прибыла к ТРЦ через 15 минут после этого звонка.Из публикации на упомянутом Telegram-канале Ближайшая пожарная часть к ТРЦ «Зимняя вишня» располагается примерно в 2,5 км.Сегодня командование Росгвардии выступило с тем, чтобы привлечь к уголовной ответственности сотрудников ведомства, которые должны были контролировать охрану ТРЦ «Зимняя вишня». Об этом сообщила газета «Коммерсант» . Дело в том, что по нелепой «традиции», все нарушения стали выявляться уже после трагедии. Так, после пожара, унесшего 64 человеческих жизни, было «обнаружено», что ЧОП «Центр защиты» не имел лицензии на работу в объектах с массовым скоплением людей. В Росгвардии считают, что ответственные сотрудники не могли об этом не знать.Сегодня же стало известно, что глава СКР Александр Бастрыкин наградил горожан, спасавших людей в торговом центре.Список тех, кто не остался безучастным:Александр Калачёв, работник одного из залов 3-го этажа. Понимая, что люди, находившиеся на 4-м этаже, нуждаются в помощи, он побежал туда и вывел несколько семей из зоны пожара.Кристина Никитина, аниматор детской игровой комнаты, расположенной вблизи очага возгорания. Она вывела нескольких детей из задымлённого помещения.Дмитрий Полухин, 17-летний курсант кадетского корпуса. Вынес из пожара троих детей.Фарзон Салимов, сотрудник магазина обуви. Выводил людей из ТРЦ.Это далеко не все, кто оказал помощь во время страшного пожара в Кемерово.Обратившись к награжденным, глава СКР Александр Бастрыкин выразил им благодарность от имени Следственного комитета России, отметив:Ожидается и награждение тех кемеровчан, которые спасли десятки детей в ТРЦ ценой собственной жизни.