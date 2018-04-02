17:37 02 апреля
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Награждены кемеровчане, проявившие мужество при пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня"

В социальных сетях и мессенджерах появились записи с камер видеонаблюдения за территорией, прилегающей к кемеровскому торгово-развлекательному центру «Зимняя вишня». Так, в Telegram-канале Mash опубликована запись, которая свидетельствует о следующих фактах: пожарные бригады подняли вышку для эвакуации людей из горящего здания почти через 1,5 часа после поступления первого звонка на номер «112». При этом первая пожарная машина прибыла к ТРЦ через 15 минут после этого звонка.

Из публикации на упомянутом Telegram-канале:

16:01 - Начинают выходить люди. Идёт дым.
16:06 - Дым заполняет ТЦ. Люди продолжают выбегать.

16:15 - Прибытие первой пожарной машины. Стоит на месте 4 минуты и уезжает за здание
16:18 - Прибытие второй машины. Стоит 5 минут, уезжает.
16:20 - Группа пожарных заходит в ТЦ
16:28 - Прибытие еще 3 машин.
17:00 - Начало тушения.
17:29 - Впервые поднимают кран, чтобы спасать людей с крыши и из окон.

Ближайшая пожарная часть к ТРЦ «Зимняя вишня» располагается примерно в 2,5 км.

Сегодня командование Росгвардии выступило с тем, чтобы привлечь к уголовной ответственности сотрудников ведомства, которые должны были контролировать охрану ТРЦ «Зимняя вишня». Об этом сообщила газета «Коммерсант». Дело в том, что по нелепой «традиции», все нарушения стали выявляться уже после трагедии. Так, после пожара, унесшего 64 человеческих жизни, было «обнаружено», что ЧОП «Центр защиты» не имел лицензии на работу в объектах с массовым скоплением людей. В Росгвардии считают, что ответственные сотрудники не могли об этом не знать.

Сегодня же стало известно, что глава СКР Александр Бастрыкин наградил горожан, спасавших людей в торговом центре.

Список тех, кто не остался безучастным:

Александр Калачёв, работник одного из залов 3-го этажа. Понимая, что люди, находившиеся на 4-м этаже, нуждаются в помощи, он побежал туда и вывел несколько семей из зоны пожара.

Кристина Никитина, аниматор детской игровой комнаты, расположенной вблизи очага возгорания. Она вывела нескольких детей из задымлённого помещения.

Дмитрий Полухин, 17-летний курсант кадетского корпуса. Вынес из пожара троих детей.

Награждены кемеровчане, проявившие мужество при пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня"


Фарзон Салимов, сотрудник магазина обуви. Выводил людей из ТРЦ.

Это далеко не все, кто оказал помощь во время страшного пожара в Кемерово.

Обратившись к награжденным, глава СКР Александр Бастрыкин выразил им благодарность от имени Следственного комитета России, отметив:
Мы часто встречаемся с людьми, которые по зову сердца делают больше, чем те, кто это обязан делать это по долгу службы. Эти медали – боевые, и их удостаиваются люди, проявившие настоящее мужество.




Ожидается и награждение тех кемеровчан, которые спасли десятки детей в ТРЦ ценой собственной жизни.

Использованы фотографии: СК РФ
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Комментарии 13

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  1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 16:20
    Этих Людей,героически себя проявивших должна знать вся страна..А так же и людишек наплевавших на свои обязанности и струсивших
    210окв
    1. Балу (Балу, просто Балу) Сегодня, 16:28
      Цитата: 210окв
      Этих Людей,героически себя проявивших должна знать вся страна..А так же и людишек наплевавших на свои обязанности и струсивших

      Респект родителям героев hi , уважуха героям! drinks Презрение трусам и разгильдяем angry
      Балу
  2. Грэг Миллер (Пловец) Сегодня, 16:20
    Таких людей не покажут по ТВ в прайм-тайм... Они же не Диана Шурыгина....
    Грэг Миллер
    1. vkl.47 (vkl.47) Сегодня, 16:25
      Покажут покажут.сейчаз это модно.а зомбо-ящик это не тв а ютуб
      vkl.47
    2. Архивариус Вася (Архивариус Вася) Сегодня, 17:15
      Покажут вообще то. Другое дело покажут не потому что они реальные Герои, а потому чтобы поднять себе рейтинг...
      Архивариус Вася
  3. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 16:26
    16:01 - Начинают выходить люди. Идёт дым.
    Вероятно и пошли вызова в МЧС
    17:00 - Начало тушения.
    Это вообще что так положено? Что они час собирались,добирались и решали как и чем тушить? А где были спасатели с оборудованием для работы и спасение в загазованных и сильно задымлённых помещениях?
    Ближайшая пожарная часть к ТРЦ «Зимняя вишня» располагается примерно в 2,5 км.
    !!!!!! У пожарных вообще там кодекс чести или что-то подобное присутствует? Слов нет Бывает всякое.Не спорю.Бывают накладки.Но такое.Пардоньте. am
    Наблюдатель2014
    1. Опасный Сегодня, 16:29
      ну может пока развертывались, пока схему здания смотрели. Поэтому и интересно, сколько времени дается по нормативам?
      Опасный
  4. Опасный Сегодня, 16:28
    ппц. неужели только через час тушить начали?? Интересно, сколько времени дается по нормативам с момента прибытия до начала тушения?
    PS А что за медали вручили?
    Опасный
  5. Denis Obukhov (денис обухов) Сегодня, 16:29
    УВАЖУХА, в нашей стране достойных людей больше, чем продажных
    Denis Obukhov
  6. тлауикол (Иван) Сегодня, 16:35
    Юлия Морозова отмечала в детской зоне день рождения ее младшего сына Тимофея 25 марта. В районе 16 часов к ним в зал забежали мужчины, родители других гостей, и заявили, что начался пожар.

    «Мы собрали всех, было восемь детей. Даже успели вещи с собой прихватить. Тимофей оказался очень смелым, вел себя, как настоящий мужчина. Нам повезло, что рядом с боулингом была лестница. Мы вышли одними из первых, пожарная машина уже стояла на улице», - рассказала Юлия

    так что зря на пожарных наезжают - нервы + недобросовесные блогеры
    тлауикол
    1. Scoun (Roman) Сегодня, 17:23
      Цитата: тлауикол
      Мы вышли одними из первых, пожарная машина уже стояла на улице», - рассказала Юлия

      Читаем внимательней и кстати стоять и тушить, очень разные вещи.

      Из публикации на упомянутом Telegram-канале:
      16:01 - Начинают выходить люди. Идёт дым.
      16:06 - Дым заполняет ТЦ. Люди продолжают выбегать.

      По факту, понимание пришло в 16.20, когда вошли первые пожарные и всроминаем что один охранник вырубил пожарную тревогу.

      16:15 - Прибытие первой пожарной машины. Стоит на месте 4 минуты и уезжает за здание
      16:18 - Прибытие второй машины. Стоит 5 минут, уезжает.
      16:20 - Группа пожарных заходит в ТЦ
      16:28 - Прибытие еще 3 машин.
      17:00 - Начало тушения.
      17:29 - Впервые поднимают кран, чтобы спасать людей с крыши и из окон.

      Катастрофы и получаются из цепочки ошибок.
      Scoun
  7. faterdom (Андрей) Сегодня, 17:03
    Фарзон Салимов, сотрудник магазина обуви. Выводил людей из ТРЦ.

    Правильно. Тот случай когда этого таджика, который там две недели всего работает, но вывел много людей (кстати их двое было, таджиков) обязательно надо наградить, а всех мэров, сэров, и министров, придумывающих "беспроверочные каникулы" -кто виновен, наказать в уголовном порядке.
    faterdom
    1. Архивариус Вася (Архивариус Вася) Сегодня, 17:19
      Согласен. В большинстве случаев от таких таджиков пользы в разы! больше чем от всех наших чиновников и губернаторов.
      Архивариус Вася
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