17:37 02 апреля
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"Росатом" защитил Черноморский флот от хакеров

В госкорпорации "Росатом" Российского федерального ядерного центра – Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ, Саров, Нижегородская область) создали прибор Fobos-100GL, обеспечивающий стопроцентную защиту от взлома выделенных линий оптоволоконной связи, он уже применяется в России на АЭС и на объектах Черноморского флота.

"Росатом" защитил Черноморский флот от хакеров


Fobos устраняет принципиальную возможность скрытого сбора информации, так как не позволяет снять мощность сигнала выше известного квантового предела
— пояснил в интервью "Стране Росатом" начальник отдела ИТМФ Владимир Шубин.


Если сравнивать Fobos с другими способами обеспечения кибербезопасности, например, с криптографической защитой, то преимущества этого прибора в том, что он не дает ограничений по скорости и количеству каналов в одном волокне, пояснил Шубин.

Прибор выпускается серийно, сейчас в производстве уже второе поколение.

У нас два основных потребителя: "Росатом" и министерство обороны. Я знаю, что наши Fobos стоят на объектах Черноморского флота и на российских атомных станциях
— сказал Шубин.

Взломать информационную сеть АЭС в России абсолютно невозможно, подчеркнул Шубин.

Fobos сразу обнаружит несанкционированный доступ, даст сигнал о вторжении и прекратит передачу данных. Причем сделает все это на ранней стадии, а не когда уже подключение выполнено. А дальше активируется целая система защиты. Fobos – та ее часть, которая работает непрерывно, в круглосуточном режиме
— отметил он ,добавив, что пока прибор работает на выделенных линиях протяженностью до 100 километров, и перед разработчиками стоит задача "заставить" его функционировать на линиях длиной до тысячи километров, передает РИА Новости

Использованы фотографии: http://zerkalokryma.ru/
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Комментарии 12

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  1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 16:17
    Так то вот..И правильно.Это вам не Абрамс с ядерной силовой установкой..
    210окв
    1. vorobey (Сашка) Сегодня, 16:27
      Цитата: 210окв
      Абрамс с ядерной силовой установкой..


      я что то пропустил? laughing

      Fobos - убийца Касперского и ESET NOD laughing

      А Американским заклятым партнерам предлагали.. ну это выборы свои обезопасить?
      vorobey
      1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 16:31
        Пропустили!?Вчерашнюю первоапрельскую статью..
        Цитата: vorobey
        Цитата: 210окв
        Абрамс с ядерной силовой установкой..


        я что то пропустил? laughing

        Fobos - убийца Касперского и ESET NOD laughing

        А Американским заклятым партнерам предлагали.. ну это выборы свои обезопасить?
        210окв
        1. vorobey (Сашка) Сегодня, 16:46
          Цитата: 210окв
          Пропустили!?Вчерашнюю первоапрельскую статью..


          ссылку киньте .. laughing laughing
          vorobey
          1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 16:56
            Да в разделе "новости"на ВО..На параде в Вашингтоне покажут "Абрамс"с ядерной силовой установкой..В разделе "вооружение"почитайте про японский линкор с надстройкой в 400 метров...Как то так wassat
            Цитата: vorobey
            Цитата: 210окв
            Пропустили!?Вчерашнюю первоапрельскую статью..


            ссылку киньте .. laughing laughing
            210окв
      2. Alexey RA (Алексей) Сегодня, 16:55
        Цитата: vorobey
        Fobos - убийца Касперского и ESET NOD

        Скорее помощник. Антивирусы - это защита устройств обработки данных. А Фобос - защита линий связи от операций по типу Берлинского тоннеля.
        Alexey RA
    2. Лелёк (Лев) Сегодня, 16:29
      Цитата: 210окв
      210окв


      Добрый день, Дмитрий.
      Жизнь научила тому, что на всяк болт с хитрой резьбой найдутся ключ и гайка с не менее хитрыми секретами. Всё, когда-то уникальное и нерушимое, становится банальным (не хитрее банана). На этом и стоит технический прогресс, а конкуренция и "взломы" его двигатели. Отсюда мораль - надо быть впереди прогресса, иначе затопчут. yes
      Лелёк
      1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 16:39
        Лев hi "Ростом" госкорпорация,находящаяся на пике технологии в своей сфере.Так что не удивительно.Компьютерными технологиями они обладают.
        Цитата: Лелёк
        Цитата: 210окв
        210окв


        Добрый день, Дмитрий.
        Жизнь научила тому, что на всяк болт с хитрой резьбой найдутся ключ и гайка с не менее хитрыми секретами. Всё, когда-то уникальное и нерушимое, становится банальным (не хитрее банана). На этом и стоит технический прогресс, а конкуренция и "взломы" его двигатели. Отсюда мораль - надо быть впереди прогресса, иначе затопчут. yes
        210окв
        1. Лелёк (Лев) Сегодня, 16:42
          Цитата: 210окв
          .Компьютерными технологиями они обладают.


          Пока - слава Богу, но вот "железо" (пока) - забугорное.
          Лелёк
          1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 16:58
            Согласен,железо немогем.Но и без ПО это "железо"железякой и будет.
            Цитата: Лелёк
            Цитата: 210окв
            .Компьютерными технологиями они обладают.


            Пока - слава Богу, но вот "железо" (пока) - забугорное.
            210окв
            1. Лелёк (Лев) Сегодня, 17:08
              Цитата: 210окв
              .Но и без ПО это "железо"железякой и будет.


              Но в этой "шилезяке" много чего при нонешней технике вшить можно. Железо должно быть своё и на пол-головы выше забугорного. Мне так мнится.
              Лелёк
  2. мыслитель (Владимир ) Сегодня, 17:00
    Ссылка на первоисточник прикольная, вроде уже второе апреля. Этот прибор хотят продавать заграницу, почему FOBOS (Fiber Optic Block Organizer Security) не ФОБОС ? request
    мыслитель
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