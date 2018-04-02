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"Росатом" защитил Черноморский флот от хакеров
В госкорпорации "Росатом" Российского федерального ядерного центра – Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ, Саров, Нижегородская область) создали прибор Fobos-100GL, обеспечивающий стопроцентную защиту от взлома выделенных линий оптоволоконной связи, он уже применяется в России на АЭС и на объектах Черноморского флота.
Если сравнивать Fobos с другими способами обеспечения кибербезопасности, например, с криптографической защитой, то преимущества этого прибора в том, что он не дает ограничений по скорости и количеству каналов в одном волокне, пояснил Шубин.
Прибор выпускается серийно, сейчас в производстве уже второе поколение.
Взломать информационную сеть АЭС в России абсолютно невозможно, подчеркнул Шубин.
Fobos устраняет принципиальную возможность скрытого сбора информации, так как не позволяет снять мощность сигнала выше известного квантового предела— пояснил в интервью "Стране Росатом" начальник отдела ИТМФ Владимир Шубин.
Если сравнивать Fobos с другими способами обеспечения кибербезопасности, например, с криптографической защитой, то преимущества этого прибора в том, что он не дает ограничений по скорости и количеству каналов в одном волокне, пояснил Шубин.
Прибор выпускается серийно, сейчас в производстве уже второе поколение.
У нас два основных потребителя: "Росатом" и министерство обороны. Я знаю, что наши Fobos стоят на объектах Черноморского флота и на российских атомных станциях— сказал Шубин.
Взломать информационную сеть АЭС в России абсолютно невозможно, подчеркнул Шубин.
Fobos сразу обнаружит несанкционированный доступ, даст сигнал о вторжении и прекратит передачу данных. Причем сделает все это на ранней стадии, а не когда уже подключение выполнено. А дальше активируется целая система защиты. Fobos – та ее часть, которая работает непрерывно, в круглосуточном режиме— отметил он ,добавив, что пока прибор работает на выделенных линиях протяженностью до 100 километров, и перед разработчиками стоит задача "заставить" его функционировать на линиях длиной до тысячи километров, передает РИА Новости
Использованы фотографии: http://zerkalokryma.ru/
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