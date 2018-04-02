17:35 02 апреля
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Киев готов обменять 20 россиян на отбывающих заключение в РФ украинцев

Украина готова обменять 20 россиян, которые содержатся в украинских тюрьмах, на украинских заключенных в РФ, заявила представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы по Донбассу Ирина Геращенко.

Киев готов обменять 20 россиян на отбывающих заключение в РФ украинцев


Украинская сторона готова передать 20 россиян, которые удерживаются в украинских тюрьмах за нарушение украинского законодательства и участие в войне, для того чтобы освободить Сенцова, Кольченко и других наших узников
— приводит её слова издание «Украинские новости».


О готовности обменять осужденных россиян ранее говорил президент Украины Порошенко. Он заявил, что поручил возобновить переговоры по обмену Олега Сенцова, Александра Кольченко, Станислава Клыха и Николая Карпюка.

Как сообщал ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, украинцы, осужденные по российскому законодательству и отбывающие наказание, не являются пленными, окончательные решения по ним принимаются на высшем уровне.

Использованы фотографии: facebook.com/iryna.gerashchenko
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Комментарии 11

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  1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 16:36
    Вы заметьте.Пытаются вытащить оголтелых бандеровцев и обменять их на людей фактически взятых в заложники.
    210окв
    1. BerBer (Баширов Евгений Ружанович) Сегодня, 16:44
      Для них судьба этих бандеровцев не имеет никакого значения. Это очередной Порошенковский PR ход.
      BerBer
      1. Logall (Александр) Сегодня, 16:47
        Нужно менять не задумываясь!
        Савченко им уже устроила и села... Пусть теперь и другие...
        Logall
        1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 17:01
          Александр hi Чем больше там этих недоумков,тем нам легче-согласен.Умный враг-враг очень опасный.А глупец,пусть даже и идейный,глупцом и останется.
          Цитата: Logall
          Нужно менять не задумываясь!
          Савченко им уже устроила и села... Пусть теперь и другие...
          210окв
    2. антивирус Сегодня, 16:49
      менять керчен рыбаков надо бы...
      а вот погранцов и начал-в ихних, за захват Норда надо потом( месть- блюдо холодное) наказать за пиратство
      -как в сомали ли по законам РФ?
      антивирус
    3. Hottabych (Алексей) Сегодня, 17:30
      Украине требуются уголовники!
      Hottabych
  2. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 16:37
    Мы людями не торгуем. А бандеровцы должны подохнуть на зоне
    Дормидонт
    1. vorobey (Сашка) Сегодня, 16:45
      Цитата: Дормидонт
      Мы людями не торгуем. А бандеровцы должны подохнуть на зоне


      наших однозначно вытаскивать и не торговаться.. пусть и трое за одного нашего.. чем их кормить пусть сами их утилизируют... Вон Надю отправили на Родину уже..
      vorobey
  3. BAI Сегодня, 16:38
    С одной стороны наших вызволять надо, но с другой - тогда Украина просто будет воровать российских граждан, чтобы потом выменивать на своих уголовников. Наверняка, сейчас экипаж траулера станет предметом торга.
    BAI
    1. Капитан Пушкин (Петр) Сегодня, 16:43
      Цитата: BAI
      С одной стороны наших вызволять надо, но с другой - тогда Украина просто будет воровать российских граждан, чтобы потом выменивать на своих уголовников. Наверняка, сейчас экипаж траулера станет предметом торга.

      Если украинцы хотят за моряков поторговаться, нужно срочно задерживать любое судно под украинским флагом, находить там кило героина и начинать торговлю.
      Капитан Пушкин
      1. Тикси-3 (Дмитрий) Сегодня, 16:45
        Цитата: Капитан Пушкин
        Если украинцы хотят за моряков поторговаться, нужно срочно задерживать любое судно под украинским флагом, находить там кило героина и начинать торговлю.

        belay fool
        Тикси-3
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