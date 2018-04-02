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Киев готов обменять 20 россиян на отбывающих заключение в РФ украинцев
Украина готова обменять 20 россиян, которые содержатся в украинских тюрьмах, на украинских заключенных в РФ, заявила представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы по Донбассу Ирина Геращенко.
О готовности обменять осужденных россиян ранее говорил президент Украины Порошенко. Он заявил, что поручил возобновить переговоры по обмену Олега Сенцова, Александра Кольченко, Станислава Клыха и Николая Карпюка.
Как сообщал ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, украинцы, осужденные по российскому законодательству и отбывающие наказание, не являются пленными, окончательные решения по ним принимаются на высшем уровне.
Украинская сторона готова передать 20 россиян, которые удерживаются в украинских тюрьмах за нарушение украинского законодательства и участие в войне, для того чтобы освободить Сенцова, Кольченко и других наших узников— приводит её слова издание «Украинские новости».
О готовности обменять осужденных россиян ранее говорил президент Украины Порошенко. Он заявил, что поручил возобновить переговоры по обмену Олега Сенцова, Александра Кольченко, Станислава Клыха и Николая Карпюка.
Как сообщал ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, украинцы, осужденные по российскому законодательству и отбывающие наказание, не являются пленными, окончательные решения по ним принимаются на высшем уровне.
Использованы фотографии: facebook.com/iryna.gerashchenko
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