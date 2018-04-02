Киев готов обменять 20 россиян на отбывающих заключение в РФ украинцев

Украинская сторона готова передать 20 россиян, которые удерживаются в украинских тюрьмах за нарушение украинского законодательства и участие в войне, для того чтобы освободить Сенцова, Кольченко и других наших узников

Украина готова обменять 20 россиян, которые содержатся в украинских тюрьмах, на украинских заключенных в РФ, заявила представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы по Донбассу Ирина Геращенко.— приводит её слова издание «Украинские новости ».О готовности обменять осужденных россиян ранее говорил президент Украины Порошенко. Он заявил, что поручил возобновить переговоры по обмену Олега Сенцова, Александра Кольченко, Станислава Клыха и Николая Карпюка.Как сообщал ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, украинцы, осужденные по российскому законодательству и отбывающие наказание, не являются пленными, окончательные решения по ним принимаются на высшем уровне.