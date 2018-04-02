17:37 02 апреля
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Крушение Ту-154. Большинство поляков не верит в злой умысел

В Польше проведён опрос, в ходе которого компания Kantar Millward Brown SA предложила полякам поделиться собственным мнением по поводу причин крушения Ту-154 с польским президентом на борту. Исследование общественного мнения приурочено к очередной годовщине авиакатастрофы под Смоленском. Примечательно вот что: чем активнее работает пропаганда, пытающаяся обвинить Россию в «подстроенных действиях», тем меньший процент поляков в это верит.

Польский телеканал TVN24 приводит результаты соцопроса.

Крушение Ту-154. Большинство поляков не верит в злой умысел



Выясняется, что почти 60% опрошенных не верят в какой-либо злой умысел в тот роковой для польского президента день.

В то, что катастрофа «не была случайностью», верят лишь 12% опрошенных. Ещё 14% считают, что версию о «подстроенной катастрофе» нельзя исключать.

15% респондентов от того, чтобы дать однозначный ответ, воздержались.

Напомним, что с недавних пор за расследование причин крушения польского борта «номер один» отвечает экс-министр обороны Антони Мацеревич. Он возглавляет комиссию, в которую входят представители следственных органов, польских лётных организаций и медицинские специалисты, которые уже занимались эксгумацией останков покойного Леха Качиньского и его супруги.

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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Комментарии 10

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  1. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 16:36
    Так ведь решено было по причине крушения провести референдум, результаты которого закрепить в конституции.
    Дормидонт
    1. vorobey (Сашка) Сегодня, 16:43
      Цитата: Дормидонт
      Так ведь решено было по причине крушения провести референдум, результаты которого закрепить в конституции.


      и утвердить статью в УК за отрицание геноцида поляков .. wassat
      vorobey
      1. Anarchist (Александр) Сегодня, 16:57
        А я верю! Берёза там просто так расти не могла, она ждала своего исторического, звёздного часа.
        Anarchist
        1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 17:08
          Саш,там и туман не просто так натянуло.Был я в этот день там,километрах в трёх от места катастрофы.А коллега по работе гулял с ребенком на улице Кутузова в километре.Он взрыва практически не услышал,точнее как несильный хлопок.Таким густым был туман.
          Цитата: Anarchist
          А я верю! Берёза там просто так расти не могла, она ждала своего исторического, звёздного часа.
          210окв
      2. 210окв (дмитрий) Сегодня, 17:12
        Это в нашем УК надо ввести статью о наказании за поддержку версии убийства поляков в Смоленске представителями советских властей.
        210окв
  2. 210окв (дмитрий) Сегодня, 16:41
    Поляки все ещё обсасывают ту трагедию,первопричиной которой стало разгильдяйство,безответственность и чрезмерный гонор..
    210окв
    1. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 16:54
      Единственная свежая "зацепка" у поляков в их русофобии, пляска на костях, мол мертвые нам ещё послужат. hi
      ul_vitalii
  3. Вежливый Лось (Александр) Сегодня, 16:56
    В Польше проведён опрос, в ходе которого компания Kantar Millward Brown SA предложила полякам поделиться собственным мнением по поводу причин крушения Ту-154

    От этой новости, предчувствуя недоброе, в своем гробу недовольно поёжился Качинский.
    Вежливый Лось
  4. KIBL (GENE) Сегодня, 17:14
    ПЗРК "Берёза" в действии.
    KIBL
  5. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 17:14
    Большинство поляков не верит в злой умысел
    -Согласен, это был божий промысел..умыслом и не пахнет...Пишу абсолютно без иронии....
    parusnik
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