Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]
Крушение Ту-154. Большинство поляков не верит в злой умысел
В Польше проведён опрос, в ходе которого компания Kantar Millward Brown SA предложила полякам поделиться собственным мнением по поводу причин крушения Ту-154 с польским президентом на борту. Исследование общественного мнения приурочено к очередной годовщине авиакатастрофы под Смоленском. Примечательно вот что: чем активнее работает пропаганда, пытающаяся обвинить Россию в «подстроенных действиях», тем меньший процент поляков в это верит.
Польский телеканал TVN24 приводит результаты соцопроса.
Выясняется, что почти 60% опрошенных не верят в какой-либо злой умысел в тот роковой для польского президента день.
В то, что катастрофа «не была случайностью», верят лишь 12% опрошенных. Ещё 14% считают, что версию о «подстроенной катастрофе» нельзя исключать.
15% респондентов от того, чтобы дать однозначный ответ, воздержались.
Напомним, что с недавних пор за расследование причин крушения польского борта «номер один» отвечает экс-министр обороны Антони Мацеревич. Он возглавляет комиссию, в которую входят представители следственных органов, польских лётных организаций и медицинские специалисты, которые уже занимались эксгумацией останков покойного Леха Качиньского и его супруги.
Польский телеканал TVN24 приводит результаты соцопроса.
Выясняется, что почти 60% опрошенных не верят в какой-либо злой умысел в тот роковой для польского президента день.
В то, что катастрофа «не была случайностью», верят лишь 12% опрошенных. Ещё 14% считают, что версию о «подстроенной катастрофе» нельзя исключать.
15% респондентов от того, чтобы дать однозначный ответ, воздержались.
Напомним, что с недавних пор за расследование причин крушения польского борта «номер один» отвечает экс-министр обороны Антони Мацеревич. Он возглавляет комиссию, в которую входят представители следственных органов, польских лётных организаций и медицинские специалисты, которые уже занимались эксгумацией останков покойного Леха Качиньского и его супруги.
Использованы фотографии: www.globallookpress.com
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти