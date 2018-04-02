Бронежилетов не хватает, но равноправие полов важнее: Бундесвер вводит форму для беременных

Что касается размещения солдат в походных условиях, сухопутные войска ограниченно дееспособны как минимум до 2021 года

Бундесвер начинает серийное производство формы для беременных, сообщила в понедельник, 2 апреля, представитель министерства обороны Германии. В данный момент проводятся испытания в тестовых группах, закупки формы предполагается провести уже в этом году, пишет Deutsche Welle.Стоимость разработки обойдется в 650 тысяч евро. Беременными являются около 2 процентов от 20 тысяч женщин, работающих в вооруженных силах страны. Раньше на больших сроках беременности женщины переходили на гражданскую одежду.Изготовление формы для беременных должно повысить престиж бундесвера в качестве современного работодателя, обеспечивающего равноправные условия для мужчин и женщин. В других странах форма для беременных уже введена, сообщает Минобороны.Между тем в феврале появилась информация, что бундесвер не может успешно участвовать в силах быстрого реагирования НАТО "Острие копья", поскольку немецкие солдаты не оснащены в достаточном количестве бронежилетами, зимним обмундированием и палатками.- говорится в докладе командования сухопутных сил министерству обороны ФРГ.Газета Die Welt со ссылкой на конфиденциальный документ министерства обороны ФРГ сообщила, что в вооруженных силах не хватает исправных танков и другой военной техники для участия в учениях. Как указывалось в документе, из 44 танков Leopard 2, находящихся на вооружении учебной танковой бригады номер 9 в Мунстере, для участия в миссиях НАТО годны лишь девять, а из 14 необходимых для этой цели боевых машин пехоты Marder - всего три.