17:34 02 апреля
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Бронежилетов не хватает, но равноправие полов важнее: Бундесвер вводит форму для беременных

Бундесвер начинает серийное производство формы для беременных, сообщила в понедельник, 2 апреля, представитель министерства обороны Германии. В данный момент проводятся испытания в тестовых группах, закупки формы предполагается провести уже в этом году, пишет Deutsche Welle.

Бронежилетов не хватает, но равноправие полов важнее: Бундесвер вводит форму для беременных


Стоимость разработки обойдется в 650 тысяч евро. Беременными являются около 2 процентов от 20 тысяч женщин, работающих в вооруженных силах страны. Раньше на больших сроках беременности женщины переходили на гражданскую одежду.


Изготовление формы для беременных должно повысить престиж бундесвера в качестве современного работодателя, обеспечивающего равноправные условия для мужчин и женщин. В других странах форма для беременных уже введена, сообщает Минобороны.

Между тем в феврале появилась информация, что бундесвер не может успешно участвовать в силах быстрого реагирования НАТО "Острие копья", поскольку немецкие солдаты не оснащены в достаточном количестве бронежилетами, зимним обмундированием и палатками.

Что касается размещения солдат в походных условиях, сухопутные войска ограниченно дееспособны как минимум до 2021 года
- говорится в докладе командования сухопутных сил министерству обороны ФРГ.

Газета Die Welt со ссылкой на конфиденциальный документ министерства обороны ФРГ сообщила, что в вооруженных силах не хватает исправных танков и другой военной техники для участия в учениях. Как указывалось в документе, из 44 танков Leopard 2, находящихся на вооружении учебной танковой бригады номер 9 в Мунстере, для участия в миссиях НАТО годны лишь девять, а из 14 необходимых для этой цели боевых машин пехоты Marder - всего три.

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Комментарии 11

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  1. ФЕОДОР (ФЕДЯ Лесорубов) Сегодня, 17:01
    Да там от одного удара плод , через рот выпрыгнет !
    ФЕОДОР
  2. злой пиннокио (григорий) Сегодня, 17:02
    у немцев как обычно что в 41-45 оснащения не было зимнего и палаток что сейчас а беременные на последних сроках должны сидеьт дома
    злой пиннокио
  3. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 17:03
    В роддом в форме или занятия строевой, короче в сапогах до победного конца recourse Должен же быть реальный срок, зачем доводить до абсурда.
    ul_vitalii
  4. 210окв (дмитрий) Сегодня, 17:04
    Я не знаю как ЭТО и прокомментировать.Первое апреля вроде вчера было..Ну кто в здравом уме беременную женщину на опасное задание поставит.Ну,если только там подушка..
    210окв
  5. ButchCassidy (Бизнесмен-патриот) Сегодня, 17:08
    Мне кажется, что беременной женщине есть чем заняться кроме того, чтобы таскать бронежилет.
    ButchCassidy
  6. bazzbazz (Максим) Сегодня, 17:14
    Как же форма для геев и трансгендеров... Нужно для всех делать!
    bazzbazz
  7. Masya Masya ( Марина) Сегодня, 17:15
    Теперь ко всему перечисленному чего не хватает, добавятся ещё и бронежилеты для беременных...
    Masya Masya
    1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 17:16
      Марина,чего там не хватает-здравый ум..
      Цитата: Masya Masya
      Теперь ко всему перечисленному чего не хватает, добавятся ещё и бронежилеты для беременных...
      210окв
      1. Masya Masya ( Марина) Сегодня, 17:19
        Цитата: 210окв
        чего там не хватает-здравый ум..

        Вернее... полное отсутствие оного... wink
        Masya Masya
  8. Вежливый Лось (Александр) Сегодня, 17:22
    Бундесвер вводит форму для беременных

    На очереди парашюты для беременных, рейдовые рюкзаки, бронежилеты для них же и комплекты альпинистского снаряжения. Арийцы, однако. Стержневая нация.
    Вежливый Лось
  9. Сергей-8848 (Сергей) Сегодня, 17:26
    Все "Торнадо" поломались, но два жилета-кенгурятника мы сделаем!
    Нам только радоваться надо за таких МО в МО всех стран НАТО.
    Сергей-8848
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