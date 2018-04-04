Кемерово как трагедия России. От инженера-строителя и гражданина

В воскресенье, 25 марта 2018 года, в торгово-развлекательном центре г. Кемерово «Зимняя вишня» случилась очередная страшная трагедия, унесшая жизни 64 человек, 41 из которых – дети.Прежде всего выражаю мои глубокие и искренние соболезнования родственникам и близким погибших.В данной статье хочу обозначить своё мнение как профессионального инженера-строителя и в то же время гражданина страны.Цель этой статьи не в том, чтобы найти крайних или виновных, их и без меня найдут, нисколько в этом не сомневаюсь, а в том, чтобы попытаться разобраться в причинах трагедии, и в том, как в будущем не допускать подобного. Хотя совсем не обозначить виновных при всём желании не получится.Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» стал вторым крупнейшим в истории современной России по числу жертв (после пожара в пермском ночном клубе «Хромая лошадь» в 2009 году, в котором погибло 156 человек). Не сочтите за цинизм, но на этом фоне даже меркнет пожар в торговом центре «Адмирал» (11 марта 2015 года в Казани), в котором погибло 19 человек, а пострадало более 70.Что же происходит, куда смотрят власти и о чём думают граждане?Немного истории. Торгово-развлекательные центры (моллы) представляют собой объединение в одном здании под одной крышей множества самых различных заведений развлекательного типа: магазинчики, кинотеатры, бары, кафе, игровые площадки для детей и взрослых и т.п. У нас в России они повсеместно появились в нулевые годы. И эта модель была слизана с США, где моллы возникли в послевоенный период экономического подъёма. С той лишь разницей, что в США они строились в благоустроенных пригородах, а в самой богатой в мире стране, “бедной” России – непосредственно в городской черте.Ещё одна особенность строительства таких сооружений в России — это, как правило, не новое строительство зданий и сооружений, а реконструкция старых цехов заводов, фабрик и т.д. Удобно, правда, полуразвалившиеся железобетонные каркасы усилить металлическими колоннами, стойками, фермами и т.п., залить перекрытия и полы армированным бетоном, навесить на стены сэндвич панели, восстановить кровлю, выполнить внутреннюю отделку, и готово? Плюс ещё не надо особо тратиться на инфраструктуру, так, только на парковки и минимальные подъездные пути!Столица нашего региона тоже не избежала “строительства” подобных сооружений. Снова же, пишу без оговорки только то, о чём знаю лично (поимённо, пофамильно, по наименованию), так вот, у нас тоже есть такой “молл”. Время строительства – вторая половина 2000-х. Не буду грузить читателя ссылками на технические нормативные документы, скажу по-обывательски. Старый многоэтажный (!) ж/б каркас одного из заводов, местами с побуревшим от времени бетоном, и оголившейся ржавой арматурой. По нему до его нагрузки ходить было страшно… Одним словом, казалось, своё отжил. Кончилась долговечность. Ан нет.Московская фирма (в регионе денег мало, все доходы региона – в Москву) нанимает на время “строительства” специалиста – своего представителя, из наших, из местных, который на месте организовывает весь рабочий процесс. Зарплата – более-менее, но не особо, зато обещают дальнейшее сотрудничество. Правда, по окончании “строительства” его “кидают”. Ну, это детали. Нанимаются генпроектировщики, субпроектировщики, генподрядчики, субподрядчики, и стройка кипит. Объект оборудуется видеокамерами, чтобы заказчик в режиме онлайн мог наблюдать за ходом строительства.И вот вместо старого ж/б каркаса бывшего заводского цеха – “новый” сверкающий многоэтажный торгово-развлекательный центр. То, что с ним до сих пор ничего не случилось, говорит только об одном – у нас в стране пока ещё, даже, может быть, самые лучшие в мире проектировщики и строители. (Хотя своим детям я строго-настрого запретил туда ходить, да и всем знакомым не рекомендую.)Таким образом, все эти ТРЦ мало того что создают точки напряжённости транспортных потоков в местах своего расположения, так они ещё и смертельно опасны.Что касается горючих материалов внутренней отделки, систем противопожарной защиты и систем электроснабжения… Постараюсь в двух словах.В конце декабря 2002 года ГД РФ был принят, СФ РФ одобрен, президентом РФ подписан Федеральный закон О техническом регулировании №184-ФЗ. Данный закон отменил на время так называемого переходного периода действие всех норм СНиП (строительные нормы и правила), за исключением тех, которые непосредственно влияют на безопасность. Правда, при этом, не дав чёткого перечня. Строители просто дурели от переписки с Минрегионом, Минюстом, Госстроем (Росстроем) и т.д., читая письма Ростехрегулирования и др., когда обращались к ним за разъяснениями, и получая отписки с советом обратиться в другое ведомство, и так по кругу. Вместе со строителями дурели и их юристы.И вот вскоре законодатели, наконец-то, в неимоверных, надо полагать, родовых мучениях, “родили” закон: Технический регламент о безопасности зданий и сооружений №384-ФЗ. Он от 30.12.2009, вступил в действие в 2010 году. Данный закон обозначил общие требования безопасности зданий и сооружений.Чуть ранее, в конце июля 2008 года, принимается Технический регламент о требованиях пожарной безопасности №123-ФЗ. Данный закон обозначил общие требования по пожарной безопасности.В конце июня 2010 года увидело свет распоряжение №1047-р правительства РФ за подписью председателя правительства РФ В. Путина об утверждении Перечня нац. стандартов и сводов правил, в обязательном исполнении которых, обеспечивается соблюдение требований вышеозначенного закона N384 о безопасности зданий и сооружений. В этот эпохальный и важный документ почему-то не вошли наиважнейшие в строительстве нормы, например, такие, как нормы СНиП «Несущие и ограждающие конструкции».Но нет оснований не доверять заявлениям президента о том, что наше правительство работает хорошо, и действительно, (о чудо), через четыре с половиной года, в конце декабря 2014 увидело свет новое распоряжение №1521 правительства РФ за подписью председателя правительства РФ Д. Медведева об утверждении нового перечня, где многие пробелы были устранены. (Вступил в действие с 1 июля 2015 года.) Кстати, они устраняются до сих пор, причём, не всегда в том месте, где используются новые материалы или технологии. Как раз в новых обязательных, а главное, платных, сметных программах полно материалов, которые уже давно не используются.Хочу обратить внимание на даты и сроки, в которые у нас решаются жизненно важные задачи.Но своды правил сводами, не сводами едиными живёт русский строитель. До 1 января 2010 года для осуществления проектной или строительной деятельности, была необходима строительная лицензия, выдаваемая государством проектным или строительным организациям сроком обычно на 5 лет. При этом строительство без лицензии характеризовалось как незаконное предпринимательство и было уголовно наказуемо (ст. 171 УК РФ). В 2010 году и по настоящее время строительная лицензия заменена членством в СРО (саморегулирующейся организации). С начала 2010 года отменили все действующие лицензии, и обязали вступать в СРО, собрав при этом с каждого участника по 300 тыс. руб. (для малых фирм; для средних и больших фирм – от 500 тыс. до 10 млн. руб.) в так называемый компенсационный фонд. Плюс к этому, на каждого специалиста с ВО ввели так называемые курсы повышения квалификации, платные, по 6 тыс. руб. за каждого специалиста сроком на 5 лет. (Пример: 17 чел. х 6000 / 5лет = 20 400 руб./год.) Плюс к этому взносы в СРО, страховка деятельности. Почему “так называемые”? Потому, что все знают, что весь многомиллиардный компенсационный фонд лежит на спецсчетах, а где, и на каких, не знает никто. И если захотел выйти из СРО – твой взнос тебе не возвращается, даже если не было выплат по твоей вине. В первой половине 2016-го года всем участникам (строителям) предложили определиться до 1.09.2016 – можно выйти из СРО, и вернуть свой взнос, правда, только в 2022(!) году, или остаться членом СРО, но только регионального. А когда дело коснулось перевода денег компенсационного фонда из старого СРО в региональное, то оказалось, что денег нет. Они таинственным способом куда-то исчезли, и опять нужны те же 300 000 рублей. А курсы повышения квалификации – сплошная профанация, поверьте на слово или спросите у своего любого знакомого строителя, созданная, видимо, для распила денег под эту тему, и для дальнейшего кормления с неё.С 1.07.2017 года на выполнение практически любых строительных работ стоимостью до 3 млн. руб. даже членство в СРО не нужно (деньги собрали и опять всех красиво кинули). На устройство систем противопожарной защиты всё ещё нужна лицензия МЧС, а вот на строительные работы – нет. Хочешь котлован копать – копай, хочешь фундаменты возводить – возводи, стены – пожалуйста, перекрытия, крышу или кровлю – да без проблем, удумал электропроводку монтировать – монтируй, отопление, водопровод, канализацию – да легко, внутреннюю отделку хочешь выполнить из горючих материалов – лишь бы в радость. Главное, чтобы стоимость работ – до 3 млн. – делай что хочешь. Зачем строители? И “шабашники” вполне себе подойдут. Да кто угодно, хоть зелёные марсиане. Что там внутренняя отделка или электропроводка – фундаменты кто угодно монтировать может безо всякого на то разрешения.Что касается малого бизнеса… В недавней статье один уважаемый автор уже выразил своё сомнение насчёт возможности присутствия малого бизнеса в подобных центрах, и пожелания это проверить. Так вот, площади, многочисленные площади в подобных центрах сданы в аренду небольшим фирмам. Как раз представителям малого бизнеса. А по МЧС приказ – их не «кошмарить». И дело не столько в том, что арендатор без согласия собственника помещения (хотя, и такие случаи есть) решил изменить внутреннюю отделку помещений, адаптировав под свой бизнес, сколько в том, что данные работы без предварительного согласования может проводить кто угодно. И если беда случится после ремонта, и до проверки (это ещё при её наличии) инспектором пожнадзора, ну что тут скажешь? Главное ведь — прибыль владельцев бизнеса.Вообще, чудны дела в государстве российском. Как проводится капремонт в существующих детских учреждениях: школах и детских садах? Администрации этих учреждений узнают о выделенных им средствах, как правило, не ранее конца марта. Выделили, к примеру, пару млн. рублей на кап. ремонт. Директор школы (или заведующий детским садиком) чаще всего денег на составление технического строительного задания не имеет. Должен сам составить, как я понимаю, вместо организации учебного (воспитательного) процесса. Но сам директор (заведующий д/с), справедливо понимая, что он строителем не является, вынужден искать какую-нибудь строительную фирму, чтобы та, в порядке спонсорской помощи, или возможной оплаты в неопределённом будущем, составила это техзадание. Причём ответственности при этом по закону ни у кого не возникает. Знаю случаи, когда ни много ни мало проектный институт спроектировал капремонт школы таким образом, что высота ступеней лестниц, световые проёмы 40 дверей (из 42) не соответствовали противопожарным требованиям, игровая площадка была посажена на действующую тепловую камеру, посреди асфальтобетонной дороги шириной 7 м (!) вокруг школы возникли ж/б опоры наружных инженерных сетей, и многое другое. Получили из бюджета более сотни тысяч рублей за свою “работу”, а сами, как выяснилось, при составлении проектной документации ни разу (!) на объект не выезжали (по паспортам БТИ работали).Но, согласно Федеральному закону о госзакупках, техзадание запрещено изменять. Но если разрывать существующий контракт, и заново проводить аукцион, год уже кончится, бюджетные деньги освоены не будут, их заберут, больше не дадут, и школа (д/с) останется без ремонта. И общеполезный результат достигнут не будет.И ни у кого никакой ответственности.Далее, ладно, с грехом пополам кто-нибудь что-нибудь да составит. Уже май (в лучшем случае) на дворе, и директор школы (заведующий д/с) отдаёт смету (приложение к техзаданию) на проверку в орган государственной экспертизы. А там… кровососы. Кровь сосут у всех, от руководителей детских учреждений до строителей. С ними приходиться в прямом смысле слова бодаться. Да, у них тоже нет никакой ответственности. Когда общаешься с ними, создается впечатление, что для них главное уменьшить как можно на большую сумму сметную стоимость объекта, а не проверить её достоверность. А уменьшение в основном достигается применением далеко не лучшего качества строительных материалов и нарушением технологии строительного процесса.Наконец, когда их одолеешь, не без потерь, разумеется, смету урежут, неправомерно применив меньшие расценки для схожих работ (наступил конец июня). Процедура аукциона займёт более месяца. Таким образом, подрядчик может приступить к работам в середине августа. Это ещё не самый плохой итог при таком подходе. Вот и получается, что крышу, кровлю, отопление, замену окон и благоустройство делают в период с середины августа по конец декабря. Самое то…При этом инспекторы пожнадзора (по закону) проектную документацию уже давно не согласовывают, за ходом выполнения работ не наблюдают (хотя, если их очень попросить, объяснив линию партии, ни разу не отказывали помочь), проверяют объект уже потом, когда что-то исправить уже невозможно. И если нарушены требования – предписание (школе, д/с), суд, штраф, потом заново и т.д.Исходя из изложенного, вывод напрашивается сам: то, что творится, это просто безобразие. Безобразие, за которое никто, нигде и ни перед кем не отвечает. Это потом, когда гибнут люди, начинают искать виновных (или виноватых), и ведь находят.Так кто же виновен во всём этом безобразии в общем, в случившейся трагедии в частности, и что делать?Виновата ли действующая власть в целом (и президент в том числе)? На мой взгляд, да. Когда на ключевые позиции государства отбираются и ставятся люди не по своим профессиональным качествам, а по личной дружбе или родству, иного ожидать было бы по меньшей мере странно. Когда деньги исчезают в неизвестном направлении, а вместо действительно необходимых законов принимается чёрт те что, иного ожидать тоже не приходится.Виновата ли действующая власть в целом, и президент в том числе, только одни? На мой взгляд, нет. Виновато всё общество. Мы все виноваты вместе с ними. Можно спорить о степени вины, но не о её наличии.А уж сваливать всю вину только на власть или на одного человека, ещё и пиарясь при этом, вообще низко.К тому же это не только глупо, но и преступно, ибо, свалив всю вину на кого-нибудь, мы не признаем своих ошибок и не будем их исправлять. Непосредственных виновных, безусловно, найдут и накажут, но этим погибших не вернуть. А чтобы в будущем избежать подобных трагедий (или хотя бы свести их к минимуму), думается, всё общество должно сделать соответствующие выводы. Не буду тут приводить заявления высших должностных лиц по поводу трагедий в ночном клубе «Хромая лошадь» и ТЦ «Адмирал», а также давать оценку реакции общества. Кому интересно, без труда сам найдёт и оценит, весьма интересно. Только один вопрос: кем и какие выводы сделаны? Судя по произошедшему, никаких, да и никем.Давайте зададимся вопросом: что лично я сделал для того, чтобы подобное не происходило? Ну да, где-то боролся, сопротивлялся, не шёл в колее этого мракобесия – совесть, та, что контролируется разумом, оправдает что угодно. Следующий вопрос: а всё ли я сделал от меня зависящее? И вот тут та совесть, которая глубоко внутри, которая не контролируется разумом, шепчет: нет, не всё, часто опускал руки и не боролся, ленился, проходил мимо чужых проблем, был равнодушным, безучастным, порой пытался встроиться в чужую колею – главное, чтобы меня не трогали и не кантовали. Никому ничего не надо.Если у нас общество потребления и удовольствия, обусловленное нашей социально-экономической моделью, или у нас модель именно такая, т.к. у нас общество потребления, где высшей ценностью считается материальное благополучие, где, чем больше денег (выше должность), тем ты более успешен, то чему удивляться? Где огромное количество замужних женщин пьёт на корпоративах, а огромное количество женатых мужчин ведёт себя не лучше своих жён… Где количество разводов превышает 60%, где “корпоративная этика” ставится выше семейных ценностей, где…Ниже приведу всего лишь несколько цифр из официальных открытых источников.– Ежегодно в России более 78 тысяч несовершеннолетних, потерпевших от преступных посягательств.– Ежегодно в России убивают более двух тысяч несовершеннолетних (1,7 тысяч – 2010 год; 2,6 тыс. – 2014; 2,8 тыс. – 2015; 2,4 тыс. – 2016). В среднем – более 6 человек (несовершеннолетних) в день. За I квартал 2017 – более 8 человек (несовершеннолетних) в день.– Растёт число несовершеннолетних, получивших тяжкий вред здоровью.– Растёт число изнасилований детей.– Число детей, признанных пострадавшими от действий сексуального характера, в 2013 году было 1 тыс., в 2014 году – 2,4 тыс., а в 2015-м – 3,7 тыс. (только за первые 6 месяцев 2015 г. были изнасилованы 1101 детей).– В 2016 году потерпевшими по уголовным преступлениям против жизни и здоровья, а также против половой неприкосновенности следователями СК были признаны 11,734 тыс. несовершеннолетних.– "По данным МВД России, с 2009 по 2013 гг. в 2,9 раза увеличилось число изнасилований несовершеннолетних в возрасте от 14 до 17 лет, и еще больше, в 4,2 раза, возросло число изнасилований потерпевших, не достигших четырнадцатилетнего возраста" (данные сенатора А. Белякова).– Ежегодно в России погибает порядка 13–15 тысяч женщин от домашнего насилия и его последствий.– В целом по уровню насилия Россия занимает лидирующие позиции в мире.Вдумайтесь в эти цифры. Мы сошли с ума? Единственное, что “радует”, это то, что у нас самые быстрые, самые манёвренные и самые долголетящие ракеты (если верить мультфильмам, а таким скорее верится, чем нет). И ещё у нас есть танк с необитаемой башней, а может, и 10. Вот вы меня хоть убейте дважды, я никак понять не могу, куда это всё надо направить, чтобы спасти наших детей? (Разве что самим залезть в эти танки и долбануть по себе этой ракетой, чтобы не мучиться, хотя, детей этим точно не спасёшь!) И думается, что одних лишь усилий правоохранительных органов и государственной власти не хватит без поддержки гражданского общества.И нам показывают государственные каналы различные ток-шоу, рассчитанные на недоумков, где обсуждается, кто с кем спал, кто кому и почему «не дал», где депутат, лидер парламентской фракции, кандидат в президенты употребляет слова “дол…”, “г…”, “б…” и другие подобные. А мы всё это смотрим, обсуждаем, верим, ещё и голосуем в размере 5% за таких кандидатов. (Хотя, может и не 5%, а 5 человек, если считали так же, как в Бурятии.) Одним словом, из нас делают умственно неполноценных, а мы и рады. Мы ещё их всех поддерживаем и желаем удачи. (Мы даже в пространстве интернет-портала что делаем? Сторонники одного кумира за неимением аргументов называют своих оппонентов “либерастами”, их оппоненты в долгу не остаются, и пускают в ответ: “Кремлебот!” По схеме: ты дурак, а ты сам такой. Культура, однако!) И многие, например, технические специалисты, с высшим образованием, на неплохих должностях, не знают, что такое класс бетона. А словосочетание в техническом споре «теория упругости»* воспринимают аналогично «теории заговора» или «теории большого взрыва». И вместо того, чтобы изучать строительные нормы и правила, идут, с одобрения и благословения своего менеджерского начальства, на платные курсы “Как стать успешным”. А что будет через 6 лет, просто представить страшно!Почему мы занимаемся членовредительством, когда один закон нас заставляет им заниматься, о госзакупках, например, а другой требует достижения общеполезного результата, ГК РФ, к примеру? Но, чтобы лишний раз не связываться с контролирующими и проверяющими органами, мы предпочитаем заняться членовредительством, лишь бы нас не трогали. (Хотя, на моей практике, в приведённых случаях при применении правовой коллизии при грамотном обосновании, при проверке прокуратурой, к примеру, ею ни разу не было выявлено нарушений законности.)И если у нас общество, как бы это помягче выразиться, не совсем здоровое, откуда в этом обществе взяться здоровым элитам? Может, мы и достойны как раз только этих элит, в том числе и того, за кого в Бурятии проголосовало свыше 300% (это не опечатка: триста процентов) избирателей от общего количества жителей (избирателей – более 400%) региона? Как говорится, получите и распишитесь в получении. Ещё немного, и я, пожалуй, соглашусь с некоторыми авторами в том, что нам выборы не нужны, пусть назначают кого хотят, это, конечно, моя злая ирония, впрочем, как и их.Однако пока чиновники воруют, ответственные органы проявляют халатность, предприниматели поклоняются алчности, гостелеканалы дебилизируют зрителя, пока мы потребляем, получаем удовольствие, всех ругаем, при этом, стараясь не прилагать лишних усилий, пока у нас каждый сам за себя, пока мы равнодушны, дети гибнут. Не хочу, да и боюсь оказаться пророком ("Пророков нет в отечестве своем, но и в других отечествах не густо"), но лично я не вижу особых поводов для оптимизма.Ведь налицо признаки коренных роковых изменений. Когда мы своей целью (или целями) ставим не общечеловеческие ценности, а деньги, удовольствие, наслаждение, сдобренные тщеславием и/или завистью, при этом ленимся или унываем, равнодушны к другим, то эта цель/цели – не благая. Она аморальна. А аморальная цель не может вести к продуктивному развитию. И в истории таких примеров тоже нет.Мы (общество) уже не просто катимся, мы летим в глубокую яму. А нам туда надо? Может, скажем себе «стоп», и, стоя на краю пропасти, не будем делать шаг вперёд? Может, мы (общество) попробуем измениться? Может, власть, в том числе та, у кого, по всей видимости, более 100% поддержки избирателей, повернётся наконец лицом к своему народу, перестав думать только о себе, любимой, и перестав нас пугать внешним агрессором (хотя, я даже уверен, что он есть), профессионально займётся внутренними жизненно важными проблемами страны? Неужели оставим всё как есть и подождём очередных великих потрясений для нашего очищения с очередными миллионными жертвами? А то ещё немного, и внешнего агрессора не понадобится, сами сможем прекрасно разрушиться.Но наши власти, даже если бы этого очень хотели и какими бы талантливыми они ни были, не смогут сделать наше общество счастливым, если оно к этому не готово. Счастливое общество складывается из отдельных счастливых членов этого общества, но не наоборот, наоборот здесь как раз не работает. Счастливое общество – сумма счастливых людей. Мы все ждём готового счастья, что кто-то придёт и наладит нашу жизнь, а мы лишь примем эти заботы, и будем наслаждаться свалившимся благополучием. Но так не бывает. Из плохих строительных материалов хорошее сооружение не возвести, как ни старайся.Прошу читателей буквально конкретно на себя всё изложенное не принимать, я для удобства текста некоторое упрощённо обобщил.Каждый сам, если захочет, сделает соответствующие выводы, а я в окончание хочу лишь напомнить то, от чего нас всех предостерегал Господь, изобличая иродиан и фарисеев. Прочитайте, пожалуйста, внимательно (далее – цитаты):«Иродиане – люди, примкнувшие к партии Ирода-правителя. Карьера, высокое положение, удобства и роскошь жизни – для них всё. Требования религии, интересы общественной жизни, страдания родного народа их волновали очень мало. Это были оппортунисты** в худшем смысле слова. Пружиной деятельности их жизни был самый грубый, животный эгоизм. Эгоизм, чёрствость и безучастное отношение к ближнему – это своего рода порок сердца, который в сознании проявляется, как открыто наглое или лицемерно замаскированное правило жизни: «Лишь мне было бы хорошо, а до остальных мне нет дела!..» Что касается фарисеев, то говорят и не делают: связывают бремена тяжёлые и неудобоносимые возлагают на плечи людям, а сами не хотят и перстом двинуть их; все же дела свои делают с тем, чтобы видели их люди; поедают домы вдов и лицемерно долго молятся; дают десятину с мяты, аниса и тмина, и оставили важнейшее в законе: суд, милость и веру; оцеживают комара, а верблюда поглощают. Всё это в результате и даёт тип лицемерного святоши-фарисея, который по наружности кажется людям праведным, а внутри исполнен лицемерия и беззакония, подобно окрашенному гробу, который снаружи кажется красивым, а внутри полон костей мёртвых и всякой нечистоты. Это своего рода порок воли».И наконец, хочу выразить надежду, что мы все вместе, и общество, и власть, сумеем всё это преодолеть, вернуться к нашим истинным общечеловеческим ценностям, следование которым поможет сохранить и нас, и главное, жизни наших детей.Всем благ, добра и любви.* Теория упругости – раздел механики сплошных сред, раздел сопромата, является фундаментом инженерного дела и архитектуры;** Оппортунизм – (лат. opportunus – удобный, выгодный) – термин, используемый в политике и политологии, а также в экономической науке. В современной экономической теории под оппортунизмом понимают следование своим интересам, в том числе обманным путём.