Трамп пригласил. Полетит ли Владимир Путин в Вашингтон?

Если всё будет нормально, я надеюсь, что американцы не откажутся от своего предложения обсуждать возможность проведения саммита. Когда наши президенты беседовали по телефону, то Трамп предложил первую встречу провести в Вашингтоне, в Белом доме.

Мы были вынуждены применить зеркальные меры.