21:01 02 апреля
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Трамп пригласил. Полетит ли Владимир Путин в Вашингтон?

Помощник президента Юрий Ушаков сообщил некоторые подробности телефонного разговора между президентами России и США. Разговор состоялся 20 марта. По словам Юрия Ушакова, выступившего на брифинге, президент США Дональд Трамп предложил Владимиру Путину провести двустороннюю встречу.

Напомним, что с момента избрания Трампа президентом США его встречи с Путиным проходили лишь на полях различных саммитов и были относительно кратковременными.

Трамп пригласил. Полетит ли Владимир Путин в Вашингтон?



Юрий Ушаков отметил, что Трамп пригласил Владимира Путина на встречу в Белый дом.

РИА Новости приводит заявление российского чиновника:
Если всё будет нормально, я надеюсь, что американцы не откажутся от своего предложения обсуждать возможность проведения саммита. Когда наши президенты беседовали по телефону, то Трамп предложил первую встречу провести в Вашингтоне, в Белом доме.

Ушаков добавил, что возможность встречи президентов в первой половине текущего года не обсуждалась. Судя по всему, речь может пойти о визите Владимира Путина в Вашингтоне после официального вступления в должность и формирования правительства.

Юрий Ушаков добавил, что, несмотря на конструктивный диалог в ходе беседы президентов двух стран по телефону, США через несколько дней пошли на новый антироссийский демарш с высылкой дипломатов и закрытием консульства в Сиэтле.

Ушаков:
Мы были вынуждены применить зеркальные меры.


Можно представитель, какой вой поднимут русофобы в США, если Владимир Путин действительно решит встретиться с Дональдом Трампом в Белом доме.

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 66

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  1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 17:25
    Да,неожиданный ход.Если президент поедет,это будет фурор..Я надеюсь что наши службы защиту обеспечат.
    210окв
    1. Borik (Борис) Сегодня, 17:29
      А у кого возникла потребность в этой встрече? Вот и пусть едет к нам или встреча на нейтральной земле. Нет-нет. В Крыму в Ялте.
      Borik
      1. СРЦ П-15 (Александр) Сегодня, 17:45
        Трамп пригласил. Полетит ли Владимир Путин в Вашингтон?

        "Ясли к корове не ходят!" stop
        СРЦ П-15
        1. bulvas (Василий) Сегодня, 18:45
          Трамп пригласил. Полетит ли Владимир Путин в Вашингтон?


          Категорически против
          bulvas
        2. Грэг Миллер (Пловец) Сегодня, 20:46
          Если Путин полетит, то этим только покажет свою слабость и трусость... Я думаю, что Путин полетит...
          Грэг Миллер
      2. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 17:45
        Цитата: Borik
        А у кого возникла потребность в этой встрече?

        У рыжей бабушки,у которой критические дни начались.
        НЕКСУС
        1. Терский (Виктор) Сегодня, 20:12
          Цитата: НЕКСУС
          У рыжей бабушки,у которой критические дни начались.

          По-моему у неё уже последняя стадия запоздалого климакса, какие там дни...Андрей, drinks !
          Терский
          1. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 20:17
            Цитата: Терский
            По-моему у неё уже последняя стадия запоздалого климакса, какие там дни..

            Ну ведь пока челюсть на полку не положила...Витя,этой бабушке 18,просто очень долго.
            Цитата: Терский
            .Андрей,

            Витя hi
            НЕКСУС
      3. Genry (Genry) Сегодня, 18:02
        Цитата: Borik
        А у кого возникла потребность в этой встрече?

        Американцы уже в курсе основного курса России и необходимость договариваться. Если официальные власти не могут сейчас его прямолинейно объявить, то что подразумевается можно понять из инсайдерской информации, которую распространяет Евгений Фёдоров.
        Genry
        1. Dimontius (Дмитрий) Сегодня, 19:10
          а можно вкратце по видео? что Федоров имеет ввиду,заранее спс
          Dimontius
      4. Балу (Балу, просто Балу) Сегодня, 18:33
        210окв Да,неожиданный ход.Если президент поедет,это будет фурор..Я надеюсь что наши службы защиту обеспечат.

        Цитата: Borik
        А у кого возникла потребность в этой встрече? Вот и пусть едет к нам или встреча на нейтральной земле. Нет-нет. В Крыму в Ялте.

        Борис, ты прав. У ВВП оччень напряженный график, дел по горло. Трампампаму надо, пусть приезжает в Сочи, заодно посетит Ялту, если хорошо себя будет вести. А может все таки во Владивостоке? wink А вот в США , как мне кажется, ВВП лететь не стоит. Мало ли что у этих амерзов на уме? Как мне лично сказал однажды царь Соломон: "Издали все люди кажутся хорошими". Не нахожу оснований доверять этой пиратско-бандитской нации. angry
        Балу
    2. Владимир Тер-Одиянц (Владимир Тер-Одиянц) Сегодня, 17:29
      Цитата: 210окв
      Да,неожиданный ход.Если президент поедет,это будет фурор..Я надеюсь что наши службы защиту обеспечат.

      Я бы не стал обольщатся данной новостью на месте россиян.Дело в том что бал во внешней политике правят изначально Ястребы конгр,сената,гос.депа.Они не дадут развернутся Дональду.Какие бы благи намерения,он при этом преследовал.
      Владимир Тер-Одиянц
      1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 17:37
        Это понятно что встреча в подобной обстановке малорезультативна.Но все таки.Главное что бы не было "Рейкьявика 2.0"Про встречу в Ялте поддерживаю.
        Цитата: Владимир Тер-Одиянц
        Цитата: 210окв
        Да,неожиданный ход.Если президент поедет,это будет фурор..Я надеюсь что наши службы защиту обеспечат.

        Я бы не стал обольщатся данной новостью на месте россиян.Дело в том что бал во внешней политике правят изначально Ястребы конгр,сената,гос.депа.Они не дадут развернутся Дональду.Какие бы благи намерения,он при этом преследовал.
        210окв
        1. Владимир Тер-Одиянц (Владимир Тер-Одиянц) Сегодня, 17:42
          Цитата: 210окв
          Это понятно что встреча в подобной обстановке малорезультативна.Но все таки.Главное что бы не было "Рейкьявика 2.0"Про встречу в Ялте поддерживаю.
          Цитата: Владимир Тер-Одиянц
          Цитата: 210окв
          Да,неожиданный ход.Если президент поедет,это будет фурор..Я надеюсь что наши службы защиту обеспечат.

          Я бы не стал обольщатся данной новостью на месте россиян.Дело в том что бал во внешней политике правят изначально Ястребы конгр,сената,гос.депа.Они не дадут развернутся Дональду.Какие бы благи намерения,он при этом преследовал.

          Времена,не те да и гарант со стальными фаберже.
          Владимир Тер-Одиянц
          1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 17:50
            Насчёт стального органа..Какой то он выборочный этот стальной орган.Во внутренней и внешней политике..
            Цитата: Владимир Тер-Одиянц
            Цитата: 210окв
            Это понятно что встреча в подобной обстановке малорезультативна.Но все таки.Главное что бы не было "Рейкьявика 2.0"Про встречу в Ялте поддерживаю.
            Цитата: Владимир Тер-Одиянц
            Цитата: 210окв
            Да,неожиданный ход.Если президент поедет,это будет фурор..Я надеюсь что наши службы защиту обеспечат.

            Я бы не стал обольщатся данной новостью на месте россиян.Дело в том что бал во внешней политике правят изначально Ястребы конгр,сената,гос.депа.Они не дадут развернутся Дональду.Какие бы благи намерения,он при этом преследовал.

            Времена,не те да и гарант со стальными фаберже.
            210окв
            1. Владимир Тер-Одиянц (Владимир Тер-Одиянц) Сегодня, 18:04
              Цитата: 210окв
              Насчёт стального органа..Какой то он выборочный этот стальной орган.Во внутренней и внешней политике..
              Цитата: Владимир Тер-Одиянц
              Цитата: 210окв
              Это понятно что встреча в подобной обстановке малорезультативна.Но все таки.Главное что бы не было "Рейкьявика 2.0"Про встречу в Ялте поддерживаю.
              Цитата: Владимир Тер-Одиянц
              Цитата: 210окв
              Да,неожиданный ход.Если президент поедет,это будет фурор..Я надеюсь что наши службы защиту обеспечат.

              Я бы не стал обольщатся данной новостью на месте россиян.Дело в том что бал во внешней политике правят изначально Ястребы конгр,сената,гос.депа.Они не дадут развернутся Дональду.Какие бы благи намерения,он при этом преследовал.

              Времена,не те да и гарант со стальными фаберже.

              Щепетильный пост!Но всё равно попробую.Дело в том,что у Вашего Гаранта как и любого другого есть свод обязательств перед своими сторонниками,которые способствовали приходу во Власть.Другое дело чем Они руководствовались? Результат на лицо( внутр.политика).Если Гарант не будет учитывать сей факт,то Его пребывание на посту было бы кратковременным.
              Владимир Тер-Одиянц
    3. Тикси-3 (Дмитрий) Сегодня, 17:31
      Цитата: 210окв
      Да,неожиданный ход.Если президент поедет,это будет фурор

      я бы поехал, да и Путин поедет, если сами штатовцы не отменят встречу
      Тикси-3
      1. Александр 3 Сегодня, 17:45
        Главное что бы встреча была продуктивной и наши страны договорились и решили хотя бы часть проблем .А где ,я так думаю большого значения не имеет. Если удачно поговорят,или другим языком дадут поговорить и договориться, то потом у нас встретятся.
        Александр 3
        1. taiga2018 (Макар) Сегодня, 17:57
          Цитата: Александр 3
          лавное что бы встреча была продуктивной и наши страны договорились и решили хотя бы часть проблем

          чтобы встреча была продуктивной,необходимы уступки с обеих сторон,но США на это не готовы,вот поэтому Трамп и хочет,чтобы эти переговоры прошли у них,с одной стороны это даст возможность заявить,что вот мол,не я куда то поехал ради встречи с Путиным,а он ко мне при ехал,с другой стороны он надеется,что у себя ему будет легче "продавить" нашего президента...
          taiga2018
          1. Silvestr (Сильвестр) Сегодня, 18:30
            Цитата: taiga2018
            чтобы встреча была продуктивной,необходимы уступки с обеих сторон

            встречаться при отсутствии возможности взаимных уступок не резонно. Поэтому, если встреча состоится, то варианты уступок уже есть.
            Silvestr
      2. Прокат (Виктор) Сегодня, 17:46
        Цитата: Тикси-3
        я бы поехал, да и Путин поедет, если сами штатовцы не отменят встречу

        А зачем? Подписывать всё равно ничего не будут, а поговорить можно и по телефону. Какой смысл ВВП туда ехать, время терять?
        Прокат
        1. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 18:11
          Поговорят о намерениях, так сказать сверят часы.
          ul_vitalii
        2. il-z (Ильяс) Сегодня, 18:57
          Кроме времени можно потерять и здоровье, не верю я этой дерь мо вой нации врунов и паразитов. Раз война негласно объявлена, в методах ее ведения никто заморачиваться не будет. Вспомним цру-шника который сетовал что Гаранта до сих пор не заразили как Чавеса.
          il-z
    4. Лелёк (Лев) Сегодня, 18:24
      Цитата: 210окв
      Да,неожиданный ход.Если президент поедет,это будет фурор..Я надеюсь что наши службы защиту обеспечат.


      "Бойся данайцев, дары приносящих". А следует ли ВВП принять приглашение в Вашингтон, а не наметить эту встречу на нейтральной территории. Что-то слишком много подарунков от "рыжего":

      Фрей некогда сказал: "Бойтесь удара рогом, бойтесь удара копытом, но более бойтесь улыбки англо-сакса".
      Лелёк
  2. майор Юрик (Юрий ) Сегодня, 17:25
    "Приезжайте к нам на Колыму!- Нет, уж лучше Вы к нам...! sad
    Хотяяя..!
    майор Юрик
  3. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 17:25
    Только в Кремле! И только после публичного покаяния Трампа за все мерзости полосатоухих за последние минимум 30 лет... wassat
    Горный стрелок
  4. Копчёный (Денис) Сегодня, 17:27
    Трампу видимо стало спокойно жить со своим окружением.
    Копчёный
  5. Сергей-8848 (Сергей) Сегодня, 17:28
    Ехать после выборов в Вашингтон - это то же самое, что немецкому канцлеру мчаться в дистрикт Колумбия на поклон и подписание вассальной грамоты.
    Сергей-8848
  6. Анкыпельгыгыргын (Олег Конев) Сегодня, 17:30
    А смысл туда ехать? За попить чайку? Чай дома безопаснее, да и дешевле.
    Анкыпельгыгыргын
  7. ваняватный Сегодня, 17:30
    не лучшее место ...
    ваняватный
  8. Egorovich (Александр Румянцев) Сегодня, 17:30
    Встреча должна быть только на нейтральной территории. Верить этой гнилой стране - себя не уважать.
    Egorovich
  9. Masya Masya ( Марина) Сегодня, 17:32
    есть еще вариант... в Крыму...
    Masya Masya
    1. Балу (Балу, просто Балу) Сегодня, 18:34
      Цитата: Masya Masya
      есть еще вариант... в Крыму...

      Еще лучше во Владивостоке или на Колыме. good
      Балу
  10. злой пиннокио (григорий) Сегодня, 17:32
    может в антарктиде встречу провести на наше базе восток
    злой пиннокио
    1. Балу (Балу, просто Балу) Сегодня, 18:35
      Цитата: злой пиннокио
      может в антарктиде встречу провести на наше базе восток

      Далеко, дорого. Опять таки у коренного населения пингвинов надо спросить.
      Балу
  11. astepanov (Алексей) Сегодня, 17:32
    И обязательно захватить с собой зонтик с иголкой, отравленной мельдонием. Зонтик спрятать в балалайке, которую упаковать в матрешке, и засыпать гречкой. Для конспирации на матрешке написать: "Russan Vodka".
    Впрочем, можно и не брать - всё перечисленное всё равно найдут независимо от наличия
    astepanov
  12. Комментарий был удален.
  13. san4es Сегодня, 17:35
    ...с момента избрания Трампа президентом США его встречи с Путиным проходили лишь на полях различных саммитов и были относительно кратковременными.

    ...Обменивались инфой в сжатом формате bully
    san4es
  14. mavrus (Андрей) Сегодня, 17:39
    А ежели в матрасии в это время траванут кого-то... Виноват точно Путин будет, не отмоемся.
    mavrus
    1. СРЦ П-15 (Александр) Сегодня, 17:56
      Цитата: mavrus
      А ежели в матрасии в это время траванут кого-то... Виноват точно Путин будет, не отмоемся.

      А вот именно Путина и могут травануть! Или какую болезнь на него напустят. Они уже перепробовали все методы, чтобы остановить нашего президента, поэтому вполне возможно, что они пойдут и на такую крайность. Были уже странные заражения раком Чавеса и ещё некоторых президентов в Латинской Америке. Уго Чавес: «Странно, что несколько президентов Латинской Америки в одночасье заболели раком»
      https://vk.com/topic-68634088_31180425
      СРЦ П-15
  15. C0ba1tum (Алексей) Сегодня, 17:40
    А вот, допустим, если какой нибудь терракт, фанатики там, как когда Карлова убили, и что мы все будем делать то? Без "вождя"? На Вову сейчас очень многое завязано, и в случае чего писец нашей Родине, слишком высокие ставки. Даже если допустить что двойник ездит на такие встречи - убьют двойника и как дальше? Только прятаться либо публично признавать что у президента есть двойник, а это дипломатическое некомильфо
    C0ba1tum
  16. jaha (ЯША) Сегодня, 17:42
    пусть в кндр оба летят больше толку будет и хитрить ненужно
    jaha
    1. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 17:58
      Безопаснее - в Иран
      Дормидонт
      1. Генерал Песчаных Карьеров (Жора) Сегодня, 20:34
        Безопаснее - в Иран


        Тегеран-2018?)))
        Генерал Песчаных Карьеров
  17. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 17:43
    Путин озвучил таким образом готовность к встрече . Готовы ли американцы ? Мне кажется , что нет ... Трамп уже чего только не брякал в своих речах и телефонных разговорах , да и не совсем он свободен в своих решениях , а переступить через систему вряд-ли сможет ..
    КВУ-НСвД
  18. mavrus (Андрей) Сегодня, 17:45
    Цитата: Тикси-3
    Цитата: 210окв
    Да,неожиданный ход.Если президент поедет,это будет фурор

    я бы поехал, да и Путин поедет, если сами штатовцы не отменят встречу

    А аккаунты в соцсетях у Вас в порядке? А то... Если Путина просто вышлют, то таких как мы могут и засадить лет на несколько.
    mavrus
  19. Rostislav (Ростислав) Сегодня, 17:48
    Смысл какой?
    Трамп слово не держит. А если что и попытается выполнить из обещанного, так не факт, что сумеет это сделать в противостоянии с конгрессом.
    И получим в результате "Простите, Играл, но не угадал ни одной буквы. Не виноватая я".
    Хотя с "простите" это я погорячился.
    Rostislav
  20. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 17:50
    Так может быть встречу провести просто в Донецке или Луганске? Что все гнилое нутро трамповщины сразу стало всем видно!
    Геркулесыч
  21. samarin1969 (Константин Викторович Самарин) Сегодня, 17:52
    Трамп не дама, можно было отказать ...Пусть сам летит в Ливадийский дворец на реинкарнацию.
    samarin1969
  22. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 17:56
    В самое логово сатанистов? А стоит ли? Они на любую подлость готовы
    Дормидонт
  23. Керенский (Кирилл) Сегодня, 17:57
    А не подставляют ли Трампа? Сам разговор состоялся 20 марта, а помощник президента сообщает об этом только сейчас. Это "кому надо" сигнал.
    Керенский
  24. Jovanni (Evgenevgen) Сегодня, 18:02
    Оно нам надо! К беспредельщикам ехать нельзя. Этим утыркам ничего не стоит в кутузку посадить ВВП. Скажем, за "отравление" Скрипалей. Или просто застрелят. Они и своих-то при случае не жалеют....
    Jovanni
  25. Ураган70 (Егорка с бугорка) Сегодня, 18:08
    Не фиг туда ездить! Им доверять не стоит ни на грамм. Встречаться на нейтральной территории, либо в КНДР! Двух зайцев убьют, поговорят, да с Ыном познакомится рыжий демон...
    Ураган70
  26. Комментарий был удален.
  27. кедр (Евгений) Сегодня, 18:17
    Ехать не раньше, чем нагло-саксы в берега войдут...
    кедр
  28. Сибирский цирюльник (Алексей) Сегодня, 18:21
    Сомневаюсь! Если встречаться, то на нейтральной территории. Барские замашки Трампа, неуместны, если есть желание говорить по- существу
    Нефиг давать фору гопникам!
    Сибирский цирюльник
  29. КОТ БАЮН (Василий Глебский) Сегодня, 18:28
    Чёт беспокойно мне... ВВ слишком уж дорог для РФ, что бы ездить по всяким "заповедникам демократических ценностей".. Уж лучше пусть Трамп к нам.. Его тушка тут не нужна как трофей.. Живее будет и толку больше...
    КОТ БАЮН
  30. Противный Сегодня, 18:34
    Дядя Вова, не полети к трампу не поклон. Это будет выглядеть именно так.
    Противный
  31. Denis Obukhov (денис обухов) Сегодня, 18:51
    с Трампом бессмысленно о чем-либо договариваться - он ничего не решает в США
    Denis Obukhov
  32. Denis Obukhov (денис обухов) Сегодня, 18:53
    вопросы миропорядка в ялте решают
    Denis Obukhov
  33. лысова (владимир) Сегодня, 18:58
    Не стоит туда ездить ( не мне решать ) - хочет говорить не о пустом, вот к нам пускай и едет, спросив разрешение у сената, с конгрессом.
    лысова
  34. Yngvar (Игорь) Сегодня, 18:58
    Не дай Бог ВВП туда ехать! Выглядеть в глазах нагло-подло-бритовских СМИ будет выглядеть примерно так: "Лидер "исключительной нации" соизволяет приблизится к своей особе "недочеловеку" низшей расы".
    Разговаривать, конечно, с этим "менеджером" надо, но не на его территории! В лучшем случае у нас, либо на нейтральной!
    Yngvar
  35. ont65 (Олег) Сегодня, 19:12
    Такое предложение для новоиспеченного президента иностранного государства со стороны США, как мирового гегемона, обычное дело. Да и все евролидеры после избрания первым делом отправляются с визитом на инструктаж в вашингтонский обком. Как знать? - Может именно с обычного почина Трамп собирается налаживать отношения в привычном протоколу русле?
    ont65
  36. vladimirvn (Владимир Николаевич) Сегодня, 19:29
    Если страна, выбирая между войной и позором, выбирает позор, она получает и войну, и позор.
    vladimirvn
  37. Berkut24 (Алексей) Сегодня, 19:56
    Встречаться надо, но на нейтральной территории. Например в Финляндии. Или в Китае laughing
    Berkut24
  38. ланс Сегодня, 20:17
    надо сослаться на урезанный состав консульств рф и пригласить трампа в крым, ялта с товарищем си.
    ланс
  39. Holsten (Будвайзер) Сегодня, 20:33
    Зачем давать скорпиону возможность аргументировать естественными причинами смерть черепахи ? Доверять можно только тому , кто доказал делом верность своему слову - Трамп с Госдепом здесь-то причём ?
    Holsten
  40. Генерал Песчаных Карьеров (Жора) Сегодня, 20:38
    До инаугурации дядя Вова не поедет.
    Да и встреча будет на это похожа)))
    Генерал Песчаных Карьеров
  41. Separ (Вячеслав) Сегодня, 20:39
    Политическим беспредельщикам верить нельзя ни в коем разе, они нам врут, кидают в договорах, натравливают на нас весь мир, открыто говорят что Путин лично дал приказ отравить Скрипаля - всего не перечесть,могут устроить такие провокации каких мир не знал столетия. Я против.
    Separ
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