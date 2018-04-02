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Трамп пригласил. Полетит ли Владимир Путин в Вашингтон?
Помощник президента Юрий Ушаков сообщил некоторые подробности телефонного разговора между президентами России и США. Разговор состоялся 20 марта. По словам Юрия Ушакова, выступившего на брифинге, президент США Дональд Трамп предложил Владимиру Путину провести двустороннюю встречу.
Напомним, что с момента избрания Трампа президентом США его встречи с Путиным проходили лишь на полях различных саммитов и были относительно кратковременными.
Юрий Ушаков отметил, что Трамп пригласил Владимира Путина на встречу в Белый дом.
РИА Новости приводит заявление российского чиновника:
Ушаков добавил, что возможность встречи президентов в первой половине текущего года не обсуждалась. Судя по всему, речь может пойти о визите Владимира Путина в Вашингтоне после официального вступления в должность и формирования правительства.
Юрий Ушаков добавил, что, несмотря на конструктивный диалог в ходе беседы президентов двух стран по телефону, США через несколько дней пошли на новый антироссийский демарш с высылкой дипломатов и закрытием консульства в Сиэтле.
Ушаков:
Можно представитель, какой вой поднимут русофобы в США, если Владимир Путин действительно решит встретиться с Дональдом Трампом в Белом доме.
Напомним, что с момента избрания Трампа президентом США его встречи с Путиным проходили лишь на полях различных саммитов и были относительно кратковременными.
Юрий Ушаков отметил, что Трамп пригласил Владимира Путина на встречу в Белый дом.
РИА Новости приводит заявление российского чиновника:
Если всё будет нормально, я надеюсь, что американцы не откажутся от своего предложения обсуждать возможность проведения саммита. Когда наши президенты беседовали по телефону, то Трамп предложил первую встречу провести в Вашингтоне, в Белом доме.
Ушаков добавил, что возможность встречи президентов в первой половине текущего года не обсуждалась. Судя по всему, речь может пойти о визите Владимира Путина в Вашингтоне после официального вступления в должность и формирования правительства.
Юрий Ушаков добавил, что, несмотря на конструктивный диалог в ходе беседы президентов двух стран по телефону, США через несколько дней пошли на новый антироссийский демарш с высылкой дипломатов и закрытием консульства в Сиэтле.
Ушаков:
Мы были вынуждены применить зеркальные меры.
Можно представитель, какой вой поднимут русофобы в США, если Владимир Путин действительно решит встретиться с Дональдом Трампом в Белом доме.
Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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