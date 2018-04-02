21:00 02 апреля
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Британия вооружается "Боксёрами"

Минобороны Великобритании официально объявило о возобновлении участия в программе по разработке БТР Boxer MIV (Boxer mechanised infantry vehicle), сообщает "Warspot" со ссылкой на портал ukdefencejournal.org.uk, из которой британцы вышли в 2003 году для разработки отечественных боевых машин.

Британия вооружается "Боксёрами"


Таким образом, британцы планируют оперативно развернуть производство новых бронетранспортёров и уже в 2023 году получить первые машины на вооружение. При этом британцы намерены довести локализацию «отечественных» «Боксёров» до 60%. Потребность британской армии в новых бронетранспортёрах составляет порядка 500 единиц. При этом военное ведомство намерено потратить на их закупку около £2 млрд.


Boxer — многоцелевой бронетранспортёр с колёсной формулой 8×8. Эта немецко-голландская разработка имеет модульную конструкцию, что позволяет ей нести различное вооружение, включая автоматические пушки и противотанковые ракеты. Кроме того, на базе Boxer выпускаются мобильные командные пункты, бронированные медицинские машины и т.д. За счёт дополнительной композитной брони БТР Boxer считается одной из самых защищённых машин в своём классе. При полной боевой нагрузке бронетранспортёр весит 36,5 т и способен развивать скорость до 103 км/ч.

Использованы фотографии: ukdefencejournal.org.uk
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Комментарии 32

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  1. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 17:55
    Матрассы Страйкеры свои втюхают...и никаких производств разворачивать не надо. Кушайте бриты то,что есть.
    НЕКСУС
    1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 18:00
      А свои сделать слабо?Или способны только в кино-Астон-Мартин для Бонда?
      Цитата: НЕКСУС
      Матрассы Страйкеры свои втюхают...и никаких производств разворачивать не надо. Кушайте бриты то,что есть.
      210окв
      1. vorobey (Сашка) Сегодня, 18:04
        Цитата: НЕКСУС
        Матрассы Страйкеры свои втюхают...и никаких производств разворачивать не надо. Кушайте бриты то,что есть.

        Цитата: 210окв
        А свои сделать слабо?Или способны только в кино-Астон-Мартин для Бонда?
        Цитата: НЕКСУС
        Матрассы Страйкеры свои втюхают...и никаких производств разворачивать не надо. Кушайте бриты то,что есть.


        джентльмены, а как же брекзит... или это такой способ с ЕС поторговаться?
        vorobey
        1. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 18:14
          Цитата: vorobey
          джентльмены, а как же брекзит... или это такой способ с ЕС поторговаться?

          НЕКСУС
          1. vorobey (Сашка) Сегодня, 18:26
            Цитата: НЕКСУС
            Цитата: vorobey
            джентльмены, а как же брекзит... или это такой способ с ЕС поторговаться?




            комедия будет если Бумеранг к этому времени (когда боксер в войска поступит)уже устареет... lol lol
            vorobey
      2. Alexey RA (Алексей) Сегодня, 18:12
        Цитата: 210окв
        А свои сделать слабо?Или способны только в кино-Астон-Мартин для Бонда?

        А зачем? Если можно возобновить участие в старом совместном проекте, сделав вид, что джентльмен никуда не уходил. smile
        Alexey RA
    2. Alexey RA (Алексей) Сегодня, 18:11
      Цитата: НЕКСУС
      Матрассы Страйкеры свои втюхают...и никаких производств разворачивать не надо. Кушайте бриты то,что есть.

      Хе-хе-хе... гегемон уже нынче не тот - в США контракт на новые БТР для бронетанковых бригад взамен М113 выиграла британская BAE Systems.
      Армия США сделала окончательный выбор по программе Armored Multi-Purpose Vehicle (AMPV), предусматривающей замену 2897 гусеничных бронетранспортеров М113 и машин на их базе в бронетанковых бригадах (Armored Brigade Combat Teams - ABCT). Выбор нельзя назвать неожиданным, ибо он был сделан в пользу единственного оставшегося в программе AMPV предложения - выдвинутому корпорацией BAE Systems проекту гусеничного бронетранспортера, представляющего собой фактически безбашенный вариант cтандартной БМП американской армии М2/М3 Bradley.
      Планируется, что в последующем будет поставляться до 300 машин AMPV в год с полной заменой всего парка БТР М113 в АВСТ в течении десяти лет с момента начала производства. Общая стоимость всей программы составит около 13 млрд долл.
      © bmpd
      Расово верная General Dynamics с её "страйкером" из конкурса вылетела.
      Alexey RA
      1. Мих1974 (Михаил) Сегодня, 18:22
        belay
        представляющего собой фактически безбашенный вариант cтандартной БМП американской армии М2/М3 Bradley.
        - КАК они до этого докатились? request Этот "бред" и так был говно говном, а теперь его принимать как Новую технику? Ну я понимаю в шУмерии все специалисты и производства вымерли или свалили за рубеж, но в США то как докатились до такого абсурда? Россию - пережила страшный распад СССР, смертоносные, чудовищные 90, но выдала на гора - просто массу разно совершено новую (лучше чем было) техники. Матрасы - просто цвели и пахли, стаскивали (скупали) всех спецов и тех документацию что хотели - на выходе "старое говно". fool belay Я вот серьезно отказываюсь понимать этот дурдом.
        Ибо единственное что в США хорошо развилось и обогнало весь Мир - БПЛА, что прекрасно, но далего не вундервафля и на ней в светлое будущее не уедешь.
        Мих1974
        1. Alexey RA (Алексей) Сегодня, 18:47
          Цитата: Мих1974
          КАК они до этого докатились? request Этот "бред" и так был говно говном, а теперь его принимать как Новую технику?

          Всё просто: унификация, стандартизация, дешевизна. В АВСТ основной машиной является "Брэдли", так что использование её шасси для БТР и машин на его базе - самое рациональное решение.
          Цитата: Мих1974
          Ну я понимаю в шУмерии все специалисты и производства вымерли или свалили за рубеж, но в США то как докатились до такого абсурда?

          А Вы посмотрите - что они меняют на AMPV. БТР М113, который ещё во Вьетнаме воевал, у янки до сих пор живее всех живых. И не где-нибудь глубоко в тылу, а в бригадных боевых группах. Причём не только в роли вспомогательных машин (КШМ и медико-санитарных), но и как БТР и самоходный миномёт.
          В итоге 23 декабря 2014 года армия США выдала BAE Systems контракт стоимостью 382 млн долл на проведение 52-месячной программы ОКР и испытаний ее машины по программе AMPV. В рамках этого контракта предусматривается изготовление 29 предсерийных машин всех пяти планируемых вариантов (бронетранспортер, командно-штабная машина, медико-санитарная машина, медико-эвакуационная машина, 120-мм самоходный миномет) и проведение обширной программы их испытаний

          "Мотолыга" по-американски. smile
          Причём будет ещё один конкурс - на замену тех же М113 в дивизионном звене.
          Alexey RA
        2. Нормаль ок (Петр) Сегодня, 20:32
          Цитата: Мих1974
          Россию - пережила страшный распад СССР, смертоносные, чудовищные 90, но выдала на гора - просто массу разно совершено новую (лучше чем было) техники

          Всё, что сейчас Россия "выдала на гора" - не более чем доводка советских разработок.
          Нормаль ок
  2. Грац (Грац) Сегодня, 17:57
    При полной боевой нагрузке бронетранспортёр весит 36,5 т и способен развивать скорость до 103 км/ч.
    _______________________
    не многовато ли весит для колесной машины и для такой скорости то?
    Грац
    1. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 18:03
      Цитата: Грац
      При полной боевой нагрузке бронетранспортёр весит 36,5 т и способен развивать скорость до 103 км/ч

      Ядерный двигатель поставят,который с 1 апреля от Абрамса лежит пылится.
      НЕКСУС
      1. vorobey (Сашка) Сегодня, 18:09
        Цитата: НЕКСУС
        Ядерный двигатель поставят,который с 1 апреля от Абрамса лежит пылится.


        Иду по М4 , медленно - 110.. меня обходит фура.. кило так 120-130 давит.. на заднем борту надпись по грязи..

        Во мне 400 кобыл и один осел.. wassat wassat
        vorobey
    2. Александр 3 Сегодня, 18:06
      Скоро по весу танк догонит эта маршрутка для пехоты.
      Александр 3
      1. nesvobodnye (Игорь) Сегодня, 19:07
        Для таких *маршруток* у нас скоро примут 57-мм калибр. Добро пожаловать)
        nesvobodnye
    3. Alexey RA (Алексей) Сегодня, 18:14
      Цитата: Грац
      не многовато ли весит для колесной машины и для такой скорости то?

      Дык... небось Джереми Кларксон испытывал - на взлётно-посадочной полосе Top Gear. Ну, или Ричард "хомяк" Хаммонд. smile
      Alexey RA
      1. vorobey (Сашка) Сегодня, 18:24
        Цитата: Александр 3
        Скоро по весу танк догонит эта маршрутка для пехоты.

        Цитата: Alexey RA
        Цитата: Грац
        не многовато ли весит для колесной машины и для такой скорости то?

        Дык... небось Джереми Кларксон испытывал - на взлётно-посадочной полосе Top Gear. Ну, или Ричард "хомяк" Хаммонд. smile



        балаболы... все продумано... максимальная скорость - для отступления.. laughing laughing
        vorobey
        1. Александр 3 Сегодня, 19:44
          Тогда нужен реактивный двигатель ,или старания всех пассажиров этого пепелаца.
          Александр 3
          1. vorobey (Сашка) Сегодня, 20:41
            Цитата: Александр 3
            Тогда нужен реактивный двигатель ,или старания всех пассажиров этого пепелаца.


            и даже четыре весла... wassat wassat
            vorobey
    4. mvg (Максим) Сегодня, 20:29
      У Volvo FH-12 400-500 л/с, таскает поезда до 60 тн, со скоростью поболее, чем 100 км/ч
      mvg
  3. Керенский (Кирилл) Сегодня, 18:02
    Долго же его доводят, если британцам в 2003-ем надоело. Но к 2023 они надеются первые машины получить....
    Керенский
  4. san4es Сегодня, 18:06
    ...объявило о возобновлении участия в программе по разработке БТР Boxer MIV

    ...И обязательно (!), должен быть в петушиной окраске am

    P.S...десант тоже bully
    san4es
  5. konstantin68 (Константин) Сегодня, 18:07
    Цитата: Грац
    При полной боевой нагрузке бронетранспортёр весит 36,5 т и способен развивать скорость до 103 км/ч.
    _______________________
    не многовато ли весит для колесной машины и для такой скорости то?

    Да и высота такая себе... Зато видно далеко. И мосты надо заново перестраивать под такую массу. Хороший,короче ,одобряю.
    konstantin68
  6. Борис Томаров_2 (Борис Томаров) Сегодня, 18:12
    Какая красивая игрушка, трансформер или просто машинка, моему внуку понравится.
    Борис Томаров_2
    1. san4es Сегодня, 18:17
      Цитата: Борис Томаров_2
      ... моему внуку понравится.

      ...И бортовой квадрокоптер + гусеничный дрон имеются (с 2.36 мин)
      san4es
  7. Сергей-8848 (Сергей) Сегодня, 18:13
    Потребность - 500 штук, это с учётом всей королевской рати (бабушку с принцами тоже в учёт берём). Если и сделают, то для "ройял-арми" купят штук 100, а остальные будут усиленно толкать по странам Содружества
    Сергей-8848
  8. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 18:14
    Нагличане еще дюжину раз свое отношение к этому проекту пересмотрят, так что завтра может быть сообщение, что они опять передумали, ибо дорого!
    Геркулесыч
    1. Грац (Грац) Сегодня, 18:37
      так прибалтам боксеры продали что то более 4млн евро за шт и это видимо чуть ли не в базовой только комплектации, это уже цена ОБТ
      Грац
  9. Altona (Евгений) Сегодня, 19:09
    Цитата: 210окв
    А свои сделать слабо?Или способны только в кино-Астон-Мартин для Бонда?

    ----------------------------
    Британцам почему-то с давних пор не везет ни в футболе, ни в боксе, ни в бронетехнике. Апофеоз британской дурости в данной теме-это приснопамятный Саксон, которым они пытались бороться против ИРА. А вообще, кроме неплохого танка "Центурион", ничего выдающегося у бриттов в бронетехнике нет.
    Altona
    1. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 20:05
      Тут с Вами соглашусь: с бронетехникой у них - то взлет, то провал. Неровно.
      Придумали танки когда-то, но толкового танка на сегодня у них нет.
      voyaka uh
  10. Altona (Евгений) Сегодня, 19:10
    Цитата: san4es
    ...И обязательно (!), должен быть в петушиной окраске

    --------------------------
    Вроде как Унион Джек размазали по бортам.
    Altona
  11. Генерал Песчаных Карьеров (Жора) Сегодня, 20:08
    Английский боксер недавно по щщам от Поветкина неплохо выхватил. В его честь назвали?))
    Камуфляж зачетный, называется "Стрелять сюда!". laughing
    Генерал Песчаных Карьеров
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