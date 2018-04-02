Британия вооружается "Боксёрами"

Минобороны Великобритании официально объявило о возобновлении участия в программе по разработке БТР Boxer MIV (Boxer mechanised infantry vehicle), сообщает "Warspot" со ссылкой на портал ukdefencejournal.org.uk, из которой британцы вышли в 2003 году для разработки отечественных боевых машин.Таким образом, британцы планируют оперативно развернуть производство новых бронетранспортёров и уже в 2023 году получить первые машины на вооружение. При этом британцы намерены довести локализацию «отечественных» «Боксёров» до 60%. Потребность британской армии в новых бронетранспортёрах составляет порядка 500 единиц. При этом военное ведомство намерено потратить на их закупку около £2 млрд.Boxer — многоцелевой бронетранспортёр с колёсной формулой 8×8. Эта немецко-голландская разработка имеет модульную конструкцию, что позволяет ей нести различное вооружение, включая автоматические пушки и противотанковые ракеты. Кроме того, на базе Boxer выпускаются мобильные командные пункты, бронированные медицинские машины и т.д. За счёт дополнительной композитной брони БТР Boxer считается одной из самых защищённых машин в своём классе. При полной боевой нагрузке бронетранспортёр весит 36,5 т и способен развивать скорость до 103 км/ч.