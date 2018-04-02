20:57 02 апреля
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Кто празднует победу на президентских выборах в Египте

Президент Египта Абдель-Фаттах ас-Сиси переизбран на новый срок. После подведения итогов выборов оказалось, что за действующего главу государства проголосовали 97% египтян, пришедших на участки. При этом в центральной избирательной комиссии страны сообщают об относительно низкой явке. Она составила немногим более 41%.

Голосование, по египетским законам, проходило в течение трёх дней. При этом западная пресса, включая Reuters, уже объявила президентские выборы в Египте недемократичными. В выборах помимо самого ас-Сиси участвовал Муса Мустафа Муса, которого считают лояльным по отношении к ас-Сиси политиком.

Reuters выходит с материалом, в котором говорится, что лидеры оппозиции «не были допущены до выборов». Также добавлено, что при ас-Сиси «стало активно подавляться инакомыслие».


Примечательно, что когда (после «арабской весны») в Египте воцарился хаос, западная пресса буквально восторгалась египетской «демократией». Именно во время того «расцвета демократии» на Синайском полуострове и стали формироваться ячейки так называемого «Исламского государства» (запрещено в РФ), которые до сих пор являются фактором нестабильности на египетской земле. Работа по наведению в стране порядка, проводимая действующим президентом, западным "друзьям" Каира, судя по всему, не приходится по нраву.

Кто празднует победу на президентских выборах в Египте


В Каире и других городах страны народ выходит на улицы, чтобы поздравить ас-Сиси с победой на выборах.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 10

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  1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 17:58
    Ну,теперь ему остаётся пожелать скрутить в бараний рог ИГ в Египте.
    210окв
    1. oleg-gr (Олег) Сегодня, 18:57
      "западная пресса уже объявила президентские выборы в Египте недемократичными". В Египте кого то интересует мнение западной прессы? Что-то не слышно, что толпы народа бунтуют и строят баррикады.
      oleg-gr
  2. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 18:01
    Ну, уж разве общечеловеческие т.н. сми блеют о недемократичности выборов, значит все прошло как надо
    Дормидонт
  3. Masya Masya ( Марина) Сегодня, 18:04
    западным "друзьям" Каира, судя по всему, не приходится по нраву.

    значит надо поздравить Абдель-Фаттах ас-Сиси и народ Египта с победой!!!
    Masya Masya
    1. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 18:22
      Марина love !Главное, чтобы СиСи не стал танцевать под дудку сша, или Саудитии! am А там народ египетский сам разберется что и как! Мы им , да и они нам не враги!
      Геркулесыч
      1. Нормаль ок (Петр) Сегодня, 20:39
        Цитата: Геркулесыч
        Главное, чтобы СиСи не стал танцевать под дудку сша, или Саудитии!

        Так у Египта с США, и сейчас особые отношения. Это европейцы выпендриваются на счёт не- демократичности. Но, кто их слушает?
        Нормаль ок
  4. ODERVIT (Андрей Николаевич) Сегодня, 18:12
    Свободные выборы, по законам страны... Да шли бы они (критиканы) со своими понятиями демократии. Поздравляем народ Египта.
    ODERVIT
  5. Ураган70 (Егорка с бугорка) Сегодня, 18:18
    "за действующего главу государства проголосовали 97% египтян..."
    Насчет процентовки толерасты, либералы, демокруты всей мастей повизжать не хотят?
    Ураган70
    1. bk316 (Владимир) Сегодня, 18:36
      так ужо визжат.....
      bk316
  6. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 18:36
    При этом западная пресса, включая Reuters, уже объявила президентские выборы в Египте недемократичными. В выборах помимо самого ас-Сиси участвовал Муса Мустафа Муса, которого считают лояльным по отношении к ас-Сиси политиком.
    Reuters выходит с материалом, в котором говорится, что лидеры оппозиции «не были допущены до выборов». Также добавлено, что при ас-Сиси «стало активно подавляться инакомыслие».
    Примечательно, что когда (после «арабской весны») в Египте воцарился хаос, западная пресса буквально восторгалась египетской «демократией».
    На запад походу две методички для подобных статей : 1) " Выборы нам выгодные" 2) "Выборы нам не выгодные" В зависимости от страны в прилагаемых "болванках" надо лишь заполнить пустые графы с названиями стран и именами политиков , а иначе как объяснить явное сходство этих материалов с материалами во время наших выборов... what request
    КВУ-НСвД
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