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Кто празднует победу на президентских выборах в Египте
Президент Египта Абдель-Фаттах ас-Сиси переизбран на новый срок. После подведения итогов выборов оказалось, что за действующего главу государства проголосовали 97% египтян, пришедших на участки. При этом в центральной избирательной комиссии страны сообщают об относительно низкой явке. Она составила немногим более 41%.
Голосование, по египетским законам, проходило в течение трёх дней. При этом западная пресса, включая Reuters, уже объявила президентские выборы в Египте недемократичными. В выборах помимо самого ас-Сиси участвовал Муса Мустафа Муса, которого считают лояльным по отношении к ас-Сиси политиком.
Reuters выходит с материалом, в котором говорится, что лидеры оппозиции «не были допущены до выборов». Также добавлено, что при ас-Сиси «стало активно подавляться инакомыслие».
Примечательно, что когда (после «арабской весны») в Египте воцарился хаос, западная пресса буквально восторгалась египетской «демократией». Именно во время того «расцвета демократии» на Синайском полуострове и стали формироваться ячейки так называемого «Исламского государства» (запрещено в РФ), которые до сих пор являются фактором нестабильности на египетской земле. Работа по наведению в стране порядка, проводимая действующим президентом, западным "друзьям" Каира, судя по всему, не приходится по нраву.
В Каире и других городах страны народ выходит на улицы, чтобы поздравить ас-Сиси с победой на выборах.
Голосование, по египетским законам, проходило в течение трёх дней. При этом западная пресса, включая Reuters, уже объявила президентские выборы в Египте недемократичными. В выборах помимо самого ас-Сиси участвовал Муса Мустафа Муса, которого считают лояльным по отношении к ас-Сиси политиком.
Reuters выходит с материалом, в котором говорится, что лидеры оппозиции «не были допущены до выборов». Также добавлено, что при ас-Сиси «стало активно подавляться инакомыслие».
Примечательно, что когда (после «арабской весны») в Египте воцарился хаос, западная пресса буквально восторгалась египетской «демократией». Именно во время того «расцвета демократии» на Синайском полуострове и стали формироваться ячейки так называемого «Исламского государства» (запрещено в РФ), которые до сих пор являются фактором нестабильности на египетской земле. Работа по наведению в стране порядка, проводимая действующим президентом, западным "друзьям" Каира, судя по всему, не приходится по нраву.
В Каире и других городах страны народ выходит на улицы, чтобы поздравить ас-Сиси с победой на выборах.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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