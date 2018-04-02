Сирийские "партизаны" обстреляли американскую базу

Это первая операция группировки. Также НСС заявили, что продолжат борьбу против курдских «Сирийских демократических сил» и американских сил в регионе. Конечной целью, которую декларирует НСС, является полное изгнание СДС и военнослужащих США из Сирии

Члены группировки "Сирийское сопротивление", лояльной властям Сирии, в понедельник сообщили о проведенном ими обстреле американской военной базы в провинции Ракка на севере Сирии. Согласно заявлению, в ночь на понедельник члены группировки обстреляли из минометов территорию базы 92-й бригады США, расположенной возле поселения Айн-Исса в пригороде Ракки.– сообщает Telegram-канал Directorate 4, занимающийся обзором деятельности террористовИнформация о погибших или пострадавших не поступала.Террористы захватили Ракку в 2013 году, с тех пор она считалась неофициальной столицей «Исламского государства» (ИГ, запрещена в России). Освобождение Ракки считалось одной из главных целей международной антитеррористической коалиции во главе с США, ведущей боевые действия против экстремистов в Ираке и Сирии. 17 октября арабо-курдские отряды «Демократических сил Сирии» (ДСС) полностью очистили город от боевиков.