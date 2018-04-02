20:58 02 апреля
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Сирийские "партизаны" обстреляли американскую базу

Члены группировки "Сирийское сопротивление", лояльной властям Сирии, в понедельник сообщили о проведенном ими обстреле американской военной базы в провинции Ракка на севере Сирии. Согласно заявлению, в ночь на понедельник члены группировки обстреляли из минометов территорию базы 92-й бригады США, расположенной возле поселения Айн-Исса в пригороде Ракки.

Сирийские "партизаны" обстреляли американскую базу


Это первая операция группировки. Также НСС заявили, что продолжат борьбу против курдских «Сирийских демократических сил» и американских сил в регионе. Конечной целью, которую декларирует НСС, является полное изгнание СДС и военнослужащих США из Сирии
– сообщает Telegram-канал Directorate 4, занимающийся обзором деятельности террористов


Информация о погибших или пострадавших не поступала.

Террористы захватили Ракку в 2013 году, с тех пор она считалась неофициальной столицей «Исламского государства» (ИГ, запрещена в России). Освобождение Ракки считалось одной из главных целей международной антитеррористической коалиции во главе с США, ведущей боевые действия против экстремистов в Ираке и Сирии. 17 октября арабо-курдские отряды «Демократических сил Сирии» (ДСС) полностью очистили город от боевиков.


Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 55

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  1. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 18:19
    В одном я согласен с Сирийцами -янки нужно как во Вьетнаме гнать силой оружия.
    Геркулесыч
    1. СРЦ П-15 (Александр) Сегодня, 18:28
      Сирийские "партизаны" обстреляли американскую базу

      А я боюсь, что вот такие обстрелы дадут повод США начать боевые действия против Асада!
      СРЦ П-15
      1. Прокат (Виктор) Сегодня, 18:33
        А я думаю,это хороший ход. Партизаны же! Что с них взять. Они сами по себе. А то, что американцев не любят, так это просто так совпало!
        Прокат
        1. СРЦ П-15 (Александр) Сегодня, 18:38
          Цитата: Прокат
          А я думаю,это хороший ход. Партизаны же! Что с них взять. Они сами по себе.

          Американцы не будут разбираться кто по ним стрелял! Для них главное повод - они его ищут давно, чтобы ударить по Асаду. Их пока останавливало наше предупреждение об ответке в случае их агрессии против сирийской армии. А теперь, этими обстрелами, у них могут быть развязаны руки.
          СРЦ П-15
          1. просто экспл (просто экспл) Сегодня, 19:19
            наши тоже смогут ответить , мы же не бомбили штатовские войска за то что игилоиды сбили наш Су-25 ?
            хотя то что штаты могут это использовать , тут я с Вами согласен .
            но и трамп заявлял что хочет вывести матрасов с Сирии , и по слухам он уже и саудитам приказал оплатить за свой счет вывод матрасов из Сирии .
            просто экспл
            1. Например Сегодня, 19:27
              Для матрасов угроза смерти страшнее всего. Партизанская война против этих гадов-оккупантов в самый раз.
              Пусть у старухи немецкой спросят как это.
              Не хрена они не ответят Асаду. Потому как партизаны за это могут им устроить ба-бах со смертями.
              Скорее всего они объявят партизан террористами и типа будут с ними воевать. Но ежели тактика реально партизанская, то такая война американцам напомнит Вьетнам. Ну и гробы им обеспечены.
              Например
          2. Прокат (Виктор) Сегодня, 20:05
            Цитата: СРЦ П-15
            Для них главное повод - они его ищут давно, чтобы ударить по Асаду.

            Нужен будет повод, они его сами организуют. Благо, времена такие, что для удара железных обоснований и не надо..
            Прокат
        2. Тралл Сегодня, 18:41
          Ход отличный. На прямое столкновение с амерами идти никто не хочет. А вот гибридные методы через иррегулярных арабских прокси с все новыми и новыми названиями после убийства пары десятков военнослужащих США создадут невыгодный информационный фон и повлияют на общественное мнения в самих США. Поддерживать этих партизан с удовольствием будут и Асад, и Эрдоган, и Иран. Про Россию вежливо промолчу. Цель - создать для США неприемлемые издержки для зависания в Сирии. Если раньше им можно было оправдываться борьбой с ИГИЛ, то теперь объяснить своим гражданам, почему солдаты и офицеры гибнут за курдов, будет трудновато.
          Тралл
        3. хрыч (Хрыч) Сегодня, 18:45
          Цитата: Прокат
          А я думаю,это хороший ход. Партизаны же!

          Обстрел Хмеймима отмщен good Также в Ираке странно пал Черный ястреб с девятью пилотами. Даже якобы участники обстрела, где погибли наши ЧВКашники. В Менбидже подорвали американский БТР, пара погибших, семь раненых. Что сразу Трамп заговорил о выводе войск. Эти паршивые курдские отряды, вместо борьбы за Африн захватили нефтяную инфраструктуру Зора, типа решили стать богатыми, в результате никакого курдского государства не будет, не захотели Асада, получат Эрдогана.
          хрыч
          1. Тралл Сегодня, 18:57
            А тем временем нашелся "казненный" ассирийский христианин из первой волны показательных казней ИГ.

            Тралл
            1. просто экспл (просто экспл) Сегодня, 19:25
              А тем временем нашелся "казненный" ассирийский христианин из первой волны показательных казней ИГ.

              почитайте это

              ВИДЕО: Кибер-Беркут скачал с компьютера Джона Маккейна постановочную казнь ИГИЛ

              Источник: http://stuki-druki.com/facts/VIDEO_Kiber-Berkut_s
              kachal_s_computera_McCeina_postanovochnuyu_kazn_I
              GIL.php
              просто экспл
          2. просто экспл (просто экспл) Сегодня, 19:23
            а где Вы прочли про подорванный БТР ?
            просто экспл
            1. Комментарий был удален.
      2. vorobey (Сашка) Сегодня, 18:38
        Цитата: СРЦ П-15
        Сирийские "партизаны" обстреляли американскую базу

        А я боюсь, что вот такие обстрелы дадут повод США начать боевые действия против Асада!


        Саня... гегемон ограничится высылкой дипломатов.. lol

        если бы могли то давно уже бы Асада смели... а так ВКС животворящий не разрешает, да луноликий ВВП на которого все арабы скоро молиться будут..
        vorobey
        1. СРЦ П-15 (Александр) Сегодня, 18:40
          Цитата: vorobey
          Саня... гегемон ограничится высылкой дипломатов..

          Хотелось бы в это верить, Саш... hi
          СРЦ П-15
          1. vorobey (Сашка) Сегодня, 18:52
            Цитата: СРЦ П-15
            Хотелось бы в это верить,


            Сань... гегемона предупредили... проверять или нет пусть решает сам.. блефуют наши или нет не знаю... не знает и гегемон.. laughing laughing

            но по обрывкам сообщений .. гегемон понимает что эффективного удара не получится, а российским системам дополнительную рекламуделать не хочет.. wink

            сегодня послала меня супруга в магазин... решил приколоться... у продавщиц спрашиваю.. у вас гречка не паленая. а то вон пишут травятся люди.. долго на меня смотрели.. а потом как заржут.. дошло.. еще и поприкалывались с ними.. так что наряду с водкой и боярышником британцы вводят в лексикон термин паленая гречка.. laughing laughing
            vorobey
            1. СРЦ П-15 (Александр) Сегодня, 19:20
              Цитата: vorobey
              сегодня послала меня супруга в магазин... решил приколоться... у продавщиц спрашиваю.. у вас гречка не паленая. а то вон пишут травятся люди.. долго на меня смотрели.. а потом как заржут.. дошло.. еще и поприкалывались с ними.. так что наряду с водкой и боярышником британцы вводят в лексикон термин паленая гречка.

              Юморист! good Я уже писал, что у нас гречка теперь подешевеет - за бугром её никто брать не будет, побоятся отравиться. laughing
              СРЦ П-15
        2. Тралл Сегодня, 19:12
          Бармалеи уже деморализованы и сдаются пачками.
          Тралл
      3. Сергей985 (Сергей) Сегодня, 18:40
        Да, в свете того, что Трамп заявил(пора ноги уносить), новость не очень. США очень нужен повод, чтобы остаться. Явно не сами додумались, подсказали обстрелять. Главное, как вовремя!
        Сергей985
      4. Zubr Сегодня, 19:48
        Ну пускай попробуют начать. Там везде наши военнослужащие, а верховный предупредил матрасных: "Если действия западной коалиции будут нести угрозу жизни нашим военнослужащим и легитимной власти, ответ будет незамедлительным"... smile Если они хотят приключений на пятую точку, милости просим, у нас обширнейший спектр успокоительных пилюль.
        Zubr
    2. Rusland (Rusland) Сегодня, 18:28
      Не любят они контактный ближний бой, вьетнамский синдром. hi
      Rusland
      1. Теренин (Геннадий) Сегодня, 20:51
        Цитата: Rusland
        Не любят они контактный ближний бой, вьетнамский синдром.

        Привет, Виталь hi Как ты умудряешься в одном предложении подобрать все убийственно-ужасные слова для американцев? crying (контактный бой, Вьетнам, синдром). Вообще то этим американским солдатам по профессионализму до вьетнамских ветеранов, как до Китая пешком yes
        Теренин
    3. майор Юрик (Юрий ) Сегодня, 18:31
      Цитата: Геркулесыч
      В одном я согласен с Сирийцами -янки нужно как во Вьетнаме гнать силой оружия.


      Пральна, толерантно крикнув- Дорогие гости, а не надоели ли вам хозяева! -воспитанные сирийские партизаны поторопили полосатых из миномётов! negative
      майор Юрик
    4. zart_arn (Павел) Сегодня, 18:40
      Это леворадикальная организация алавитов, относительно лояльная властям, вожак у них этнический турок. Ясно, что поддержкой суннитского большинства населения пользоваться не могут, а вот нарваться на хорошие ... запросто, скорей всего этого и добиваются. При этом могут пострадать мирные люди, так что сайтовским ястребятам стоит подумать, хорошо ли это.
      zart_arn
    5. Pivot (Василий) Сегодня, 20:33
      И как во Вьетнаме надо переносные ПУ для снарядов БМ21 использовать одновременный залп из множества таких установок быстро научит этих гаденышей ценить жизнь.
      Pivot
  2. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 18:19
    Давно пора...это такой арабский намек,типа-вы загостились...не пора ли ГОУ ХОУМ?
    НЕКСУС
    1. Балу (Балу, просто Балу) Сегодня, 18:25
      Цитата: НЕКСУС
      Давно пора...это такой арабский намек,типа-вы загостились...не пора ли ГОУ ХОУМ?

      Никто в Сирии амерзов не ждал, но все ждут когда же они с турками и прочими иноземцами с Сирией попрощаются.
      Балу
    2. предки с Дона (Джедай) Сегодня, 18:27
      Красавцы, надеюсь у них настоящие методы ведения партизанской войны, обстреляли и ходу, а потом F-35 ищи ветра в поле.
      предки с Дона
  3. Masya Masya ( Марина) Сегодня, 18:20
    лиха беда начало...
    Masya Masya
    1. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 18:24
      love Марина hi love !Надеюсь, что это действительно начало освобождения сирийских земель от американщины! !!
      Геркулесыч
    2. Подрезчик (Александр) Сегодня, 18:27
      Марина,приветствую! hi love
      Конечной целью, которую декларирует НСС, является полное изгнание СДС и военнослужащих США из Сирии

      Будем надеяться конечную цель они достигнут.
      "Партизанская" война-неприятная штука для противника!
      лиха беда начало...

      Да-да, главное что начали...
      hi
      Подрезчик
    3. Лелёк (Лев) Сегодня, 18:32
      Цитата: Masya Masya
      лиха беда начало..

      Привет, Марина.
      Ну почему же сразу и "беда"? Начало, а продолжение довольно красноречиво описало НАТОвское командование:

      Кстати, у меня для Вас отложено кое-что:
      Лелёк
      1. Masya Masya ( Марина) Сегодня, 19:05
        приветики, Всем! love
        Masya Masya
      2. А. Привалов (Александр Привалов) Сегодня, 19:49
        Ради чего РФ пойдёт на такой откровенно бессмысленный поступок? Не нужно фантазировать. Перекрытие Суэцкого канала уже дважды служило Casus belli, а в Джибути есть военные базы США, Франции и Японии. Саудовская Аравия также строит там свой пункт.
        А. Привалов
    4. роман66 (роман) Сегодня, 18:44
      каждому - героя России! ну и на "бис" good
      роман66
  4. gig334 (прохожий) Сегодня, 18:24
    Хорошая новость, гоните их в шею из Сирии
    gig334
  5. Старый военрук Сегодня, 18:25
    Вот и хорошо. Земля должна гореть под ногами "распространителей демократии", тем более джентльменов.
    Старый военрук
  6. кедр (Евгений) Сегодня, 18:25
    Раку полосатые разбомбили вдребезги, мало того применяли там во всю бомбы с фосфором, а это страшное оружие, причём химическое. И никто из мирового свободно-демократического сообщества, которое обвиняет сейчас Асада, тогда даже не пёрнул в их сторону, теперь надо полагать получат заработанное...
    "Посеевшие ветер пожнут бурю... в пустыне..."
    кедр
    1. bk316 (Владимир) Сегодня, 18:34
      это страшное оружие, причём химическое.

      Боюсь Вас разочаровать, но это не химическое оружие и под соответствующую конвенцию (о запрещении химического оружия) не попадает.
      bk316
      1. кедр (Евгений) Сегодня, 20:44
        Скажите это тем, кто под него попал. Боюсь Вас разочаровать, но скорей всего они с Вами не согласятся, да Вы и сами не согласитесь, если попадёте под фосфорную бомбардировку, чего искренне Вам не желаю.
        кедр
  7. ваняватный Сегодня, 18:29
    из видео я понял , что там было темно ... а идея хорошая
    ваняватный
  8. taiga2018 (Макар) Сегодня, 18:31
    давно пора,они понимают только так,вон сбили самолёт их союзника Израиля,так вроде с тех пор не слышно,чтобы авиация "богоизбранных"совалась в воздушное пространство Сирии...
    taiga2018
  9. КОТ БАЮН (Василий Глебский) Сегодня, 18:32
    Стремно выступили парни... Не ровен час полосатые собаки зачтут это за акт агрессии и/или нападения на их ВС и попытаются на этом голубом глазу ввести побольше войск... Ответка, думаю, будет. Просто так янкесы не утрутся....
    КОТ БАЮН
  10. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 18:35
    Мелочь, а приятно
    Дормидонт
  11. лысова (владимир) Сегодня, 18:45
    Вот кому надо поставлять оружие. Хватит трясти штатам своими анализами в пробирках.
    лысова
  12. bubelik (Алексей) Сегодня, 18:45
    "Сирийское сопротивление"? А кто это такие? Лояльные правительству САА? А правительство знает о них? И сразу же такая цель для обстрела - матрасная база?
    Не похоже ли это, товарищи офицеры, на провокацию?
    bubelik
  13. гильза (максим) Сегодня, 18:51
    Тупиковый вариант в настоящий момент. Особенно с политической "подзвучкой". Сейчас бы "криминальный" вариант: грабежи колонн, спровоцированные стычки с неопознанными "бойцами"...Вообщем "безадресная" партизанщина на занятой территории. "Проассадовские" формирования-путь к массированным ударам, а значит и ко встречной эскалации. По-идее такая война может вызвать коллапс коммуникаций. И в принципе является копией американских действий. Просто они используют "вражеские" бренды с конторыми сами же и "борятся". Ну значит надо путать следы.
    гильза
  14. Комментарий был удален.
  15. Denis Obukhov (денис обухов) Сегодня, 18:59
    Нарядно! А если не всосут - Солнцепеками по Эт-Танфу
    Denis Obukhov
  16. Denis Obukhov (денис обухов) Сегодня, 19:01
    Забросать гречкой...сами уйдут..
    Denis Obukhov
  17. Черногвардеец (Черногвардеец Нет) Сегодня, 19:22
    Пацаны я не понял? Вы на хохлов обиделись или на то что американцы об этом анекдоте не знают. Я же специально сайт Пентагона дал.
    Черногвардеец
    1. vorobey (Сашка) Сегодня, 19:25
      Цитата: Черногвардеец
      Пацаны я не понял? Вы на хохлов обиделись или на то что американцы об этом анекдоте не знают. Я же специально сайт Пентагона дал.


      вроде умный человек... должен знать что пентагон сводки узнает из соцсетей... вот часа через два только разместят инфу.. почитав обсуждения на ВО..
      vorobey
      1. Черногвардеец (Черногвардеец Нет) Сегодня, 19:28
        Понял. А на хохлов не обиделись. Это правильно, хлопчики.
        Черногвардеец
        1. vorobey (Сашка) Сегодня, 19:46
          Цитата: Черногвардеец
          Понял. А на хохлов не обиделись. Это правильно, хлопчики.


          а че на них болезных обижаться..
          vorobey
  18. Вас Влад (Владислав) Сегодня, 19:23
    Главное чтобы миномёт был не нашего производства,а то опять скажут Россия yes
    Вас Влад
  19. МЮД (МЮД) Сегодня, 19:41
    Слаба боевая подготовка у партизан.
    Хотя бы с десяток мин в полете держали.
    МЮД
  20. d1975 Сегодня, 20:29
    Цитата: СРЦ П-15
    Сирийские "партизаны" обстреляли американскую базу

    А я боюсь, что вот такие обстрелы дадут повод США начать боевые действия против Асада!

    Вы так говорите , как будто их нет . А войска Асада бомбят боевые утюги )))))))) laughing
    d1975
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