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Саммит по вводу миротворцев на Донбасс проведут без России. Реакция МИД РФ
Газета «Коммерсантъ» со ссылкой на «информированный источник в Киеве» сообщает о том, что саммит по вопросу возможного ввода международной миротворческой миссии на Донбасс «вероятно, будет проведён без участия России». Речь идёт о саммите, проведение которого намечено на май в немецком Ахене.
«Информированный источник» заявил о том, что нормандская четвёрка собирается стать тройкой. На саммите соберутся представители Германии, Франции и Украины. Отмечено, что согласование по подготовке ко встрече в Ахене должно состояться во время намеченного визита в Берлин президента Украины. По последним данным, к Меркель Порошенко вылетает 10 апреля. Накануне Порошенко посетил расположение ВСУ в Волновахе.
Обращает на себя реакция российского МИД на то, что в Киеве объявили об участии в саммите «нормандской четвёрки» без России. В главном внешнеполитическом ведомстве РФ отметили, что не имеют ничего против проведения встречи в таком формате в немецком Ахене по той простой причине, что вопросы о введении миротворческих контингентов решаются совсем в другом в месте и отнюдь не в рамках узкого междусобойчика.
Урезанный саммит «нормандской четвёрки», как сообщает «Коммерсантъ», вероятно пройдёт в дни вручения премии имени Карла Великого, основателя франкского государства. В оргкомитете премии заявили, что в 2018 году премию получит президент Франции Эммануэль Макрон (внимание!) «за вклад в объединение Европы». Сам Карл Великий, узнав о том, кому сегодня дают премию его имени, как минимум, был бы очень удивлён...
«Информированный источник» заявил о том, что нормандская четвёрка собирается стать тройкой. На саммите соберутся представители Германии, Франции и Украины. Отмечено, что согласование по подготовке ко встрече в Ахене должно состояться во время намеченного визита в Берлин президента Украины. По последним данным, к Меркель Порошенко вылетает 10 апреля. Накануне Порошенко посетил расположение ВСУ в Волновахе.
Обращает на себя реакция российского МИД на то, что в Киеве объявили об участии в саммите «нормандской четвёрки» без России. В главном внешнеполитическом ведомстве РФ отметили, что не имеют ничего против проведения встречи в таком формате в немецком Ахене по той простой причине, что вопросы о введении миротворческих контингентов решаются совсем в другом в месте и отнюдь не в рамках узкого междусобойчика.
Урезанный саммит «нормандской четвёрки», как сообщает «Коммерсантъ», вероятно пройдёт в дни вручения премии имени Карла Великого, основателя франкского государства. В оргкомитете премии заявили, что в 2018 году премию получит президент Франции Эммануэль Макрон (внимание!) «за вклад в объединение Европы». Сам Карл Великий, узнав о том, кому сегодня дают премию его имени, как минимум, был бы очень удивлён...
Использованы фотографии: https://www.facebook.com/petroporoshenko/
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