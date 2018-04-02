20:57 02 апреля
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Саммит по вводу миротворцев на Донбасс проведут без России. Реакция МИД РФ

Газета «Коммерсантъ» со ссылкой на «информированный источник в Киеве» сообщает о том, что саммит по вопросу возможного ввода международной миротворческой миссии на Донбасс «вероятно, будет проведён без участия России». Речь идёт о саммите, проведение которого намечено на май в немецком Ахене.

«Информированный источник» заявил о том, что нормандская четвёрка собирается стать тройкой. На саммите соберутся представители Германии, Франции и Украины. Отмечено, что согласование по подготовке ко встрече в Ахене должно состояться во время намеченного визита в Берлин президента Украины. По последним данным, к Меркель Порошенко вылетает 10 апреля. Накануне Порошенко посетил расположение ВСУ в Волновахе.

Саммит по вводу миротворцев на Донбасс проведут без России. Реакция МИД РФ



Обращает на себя реакция российского МИД на то, что в Киеве объявили об участии в саммите «нормандской четвёрки» без России. В главном внешнеполитическом ведомстве РФ отметили, что не имеют ничего против проведения встречи в таком формате в немецком Ахене по той простой причине, что вопросы о введении миротворческих контингентов решаются совсем в другом в месте и отнюдь не в рамках узкого междусобойчика.

Урезанный саммит «нормандской четвёрки», как сообщает «Коммерсантъ», вероятно пройдёт в дни вручения премии имени Карла Великого, основателя франкского государства. В оргкомитете премии заявили, что в 2018 году премию получит президент Франции Эммануэль Макрон (внимание!) «за вклад в объединение Европы». Сам Карл Великий, узнав о том, кому сегодня дают премию его имени, как минимум, был бы очень удивлён...

Использованы фотографии: https://www.facebook.com/petroporoshenko/
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Комментарии 54

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  1. oleg-gr (Олег) Сегодня, 18:51
    И кого они туда введут? Получается, что саммит будет так, для галочки. Бла-бла-бла. И не более. Поросенко покрасуется для фото с Меркель и Макроном.
    oleg-gr
    1. Kars (Запорожье) Сегодня, 18:55
      По идее должно быть решение ООН на миротворцев.
      Только пока непонятно почему РФ соглашается на всю територии ордло а не на всю територию луганской и донецкой областей,с выводом ВСУ и нац гвардии за адмиристративную границу областей.
      Kars
      1. Татьяна Сегодня, 19:05
        нормандская четвёрка собирается стать тройкой. На саммите соберутся представители Германии, Франции и Украины.

        Ну понятно, что в Вашингтоне пообещали Германии в собственность угледобычу на Донбассе. Самому Вашингтону нужен сланцевый газ Украины. А вот что хочет на Украине Франция? Что в Вашингтоне и Лондоне пообещали Франции? Добыть (для Великобританиий) морские порты в Украине в собственное пользование?
        И на это купили согласие Макрона оргкомитете в Франции премией-2018 "за вклад в объединение Европы"? Похоже, что так!
        Татьяна
        1. алексеев (алексей) Сегодня, 19:21
          Цитата: Татьяна
          Ну понятно, что в Вашингтоне пообещали Германии в собственность угледобычу на Донбассе. Самому Вашингтону нужен сланцевый газ Украины. А вот что хочет на Украине Франция?

          Им вовсе не так уж и нужны угли, газы и последние порты незалежной.
          Им нужен расходный материал для, так называемого, сдерживания России. Враждебное государство на наших границах им нужно.
          Особенно США, гейропа побаивается: ведь она для американцев тоже вроде расходника...
          алексеев
          1. cniza (Виктор) Сегодня, 19:33
            В главном внешнеполитическом ведомстве РФ отметили, что не имеют ничего против проведения встречи в таком формате в немецком Ахене по той простой причине, что вопросы о введении миротворческих контингентов решаются совсем в другом в месте и отнюдь не в рамках узкого междусобойчика.


            Пусть по надувают щёки и по пыжатся от собственной важности.
            cniza
            1. Прокат (Виктор) Сегодня, 20:29
              Газета «Коммерсантъ» со ссылкой на «информированный источник в Киеве» сообщает о том, что саммит по вопросу возможного ввода международной миротворческой миссии на Донбасс «вероятно, будет проведён без участия России».

              Было уже. 1941 год - справажнi хiхлы встречают понравившихся им миротворцев.
              Прокат
          2. тол100в (Игорь) Сегодня, 19:56
            Цитата: алексеев
            Им вовсе не так уж и нужны угли, газы и последние порты незалежной.

            Им изначально нужен был Крым! И все майданы из-за Крыма! Да вот с Крымом у них вышел большущий облом! Теперь только и остается, что взращивать бандеровщину.
            тол100в
        2. 210окв (дмитрий) Сегодня, 19:25
          "Коммерсант"еще тот источник...Ну даже если и состоится,попробуйте введите...Хотя бы попробуйте..
          Цитата: Татьяна
          нормандская четвёрка собирается стать тройкой. На саммите соберутся представители Германии, Франции и Украины.

          Ну понятно, что в Вашингтоне пообещали Германии в собственность угледобычу на Донбассе. Самому Вашингтону нужен сланцевый газ Украины. А вот что хочет на Украине Франция? Что в Вашингтоне и Лондоне пообещали Франции? Добыть (для Великобританиий) морские порты в Украине в собственное пользование?
          И на это купили согласие Макрона оргкомитете в Франции премией-2018 "за вклад в объединение Европы"? Похоже, что так!
          210окв
        3. Терский (Виктор) Сегодня, 19:55
          Цитата: Татьяна
          . А вот что хочет на Украине Франция?

          На Украине зарегистрировано более ста французских компаний, причем, большая их часть инвестирует в сельское хозяйство. Татьяна, догадываетесь к чему я? Все они занимаются тем, что продвигают на Украину свою собственную продукцию. Компания Compter поставляет котлы, Schneider Electric и Saint-Gobain продвигают строительные материалы, фармацевтические лаборатории Servier, Sanofi и Biocodex продают французские лекарства, а корпорация Auchan расширяет торговую сеть. В свое время Александр Струве ( директор Business France) проговорился, заявив открытым текстом о том, что цель Business France - продвигать французский бизнес на Украину, а вовсе не наоборот и даже не в обоюдных направлениях. Это во многом объясняет интерес Франции к Украине.
          Терский
      2. Например Сегодня, 19:06
        Чемпионат по футболу на подходе. Так, тройка немо-франко-хохлов должна обеспечить выброс говна. wink
        Воевать франко-немцы не будут. На их долю остается лишь дерьмо. Будут гадить.
        Например
        1. Балу (Балу, просто Балу) Сегодня, 19:42
          Цитата: Например
          В главном внешнеполитическом ведомстве РФ отметили, что не имеют ничего против проведения встречи в таком формате в немецком Ахене по той простой причине, что вопросы о введении миротворческих контингентов решаются совсем в другом в месте и отнюдь не в рамках узкого междусобойчика.

          В главном внешнеполитическом ведомстве РФ отметили, что не имеют ничего против проведения встречи в таком формате в немецком Ахене по той простой причине, что вопросы о введении миротворческих контингентов решаются совсем в другом в месте и отнюдь не в рамках узкого междусобойчика.

          Пора всерьез готовится к признанию ЛДНР и подписанию соответствующих договоров. Чтобы ответка прилетела бандерлогам и коллективному Западу быстрее пули.
          Балу
        2. Шмель_3 Сегодня, 20:55
          Например Сегодня,
          Чемпионат по футболу на подходе. Так, тройка немо-франко-хохлов должна обеспечить выброс говна.
          Предположим, что чемпионат мира по футболу, не состоится. Что РФ рухнет от этого? Все эти "арены" строились только для чемпионата мира?
          Шмель_3
      3. Терский (Виктор) Сегодня, 19:06
        Цитата: Kars
        По идее должно быть решение ООН на миротворцев.

        По идее на высылку 12 российских сотрудников ООН из штаба последней тоже должно быть её решение, но как мы убедились оно (решение) необязательно, достаточно команды страны места расположения ООН. Сия организация себя исжила как в свое время Лига наций. hi !
        Терский
        1. cariperpaint Сегодня, 20:11
          с чего вдруг? страна приняла решение на высылку. там хоть кто и где не имеет значение.ООН не может диктовать нахождение в США всех кого захочет. на их место приедут другие и все. по факту они просто на ООН работают не более.
          cariperpaint
          1. Терский (Виктор) Сегодня, 20:23
            Цитата: cariperpaint
            с чего вдруг?

            belay Как всё запущено... Достаточно того что ООН не находится под американской юрисдикцией. То, что штаб-квартира ООН находится в США было определено странами на одной из сессий Генассамблеи ООН и никакого особого статуса Вашингтону это не даёт. Сотрудники постпредства России при ООН аккредитуются в ООН и выполняют свои функциональные обязанности исключительно в рамках организации. Мало того, на государство пребывания возлагается специальная обязанность по соблюдению привилегий и иммунитетов сотрудников постоянных представительств стран-членов, а также сотрудников Секретариата ООН, которые являются гражданами других государств. Доступно?
            Терский
            1. cariperpaint Сегодня, 20:33
              Сотрудники ООН пользуются дипломатическими привилегиями и могут быть высланы из страны, если нарушили правила пребывания в ней. Слова первого заместителя главы Комитета Совета Федерации по международным делам Владимира Джабарова.. с ним есть смысл спорить?
              cariperpaint
              1. Терский (Виктор) Сегодня, 20:38
                Цитата: cariperpaint
                Слова первого заместителя главы Комитета Совета Федерации по международным делам Владимира Джабарова

                Пройдите по этой ссылке прочтите его слова. yes
                Цитата: cariperpaint
                с ним есть смысл спорить?

                Я не с кем не спорю, а привожу факты.
                Терский
                1. cariperpaint Сегодня, 20:43
                  я читал все. если коротко все дело в том что выслать могут но на замену должны приехать другие. если это запретят тогда другой уже разговор. я сказал про сам факт того что выслать могут и из ООН.
                  cariperpaint
                  1. Терский (Виктор) Сегодня, 20:51
                    Цитата: cariperpaint
                    я сказал про сам факт того что выслать могут и из ООН.

                    Уже ближе к истине, могут yes , но только по решению Секретариата ООН smile
                    Терский
      4. 30 вис (Юрий) Сегодня, 20:40
        Ни кто ни кого не куда не введёт . Едет петенька к фрау Меркель просить об отмене Северного потока -2 . И за одно вызвали его господа европейцы на ковёр . пилюлей надают .Типа -" Петя , где гроши ... ! " ..." А нету грошей ! Дайте ещё !" Получи am wassat ...что то в этом роде !
        30 вис
    2. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 18:56
      Нацгвардию укроины, отморозь типа "азова " , правосеков, наконец просто подонков и извращенцев со всей Европы! Отбросов куча, ввести не проблема, а нам нужно будет помочь республикам снизить до минимума количество того, что потом попытаются вывести оттуда.
      Геркулесыч
    3. Серж Горелый (Серж Горелый) Сегодня, 20:44
      Во 2 Мировую Войну в составе вермахта и ваффен сс воевало в разы больше французов, чем в опереточном "сопротивлении". Беда в том, что в Франции и Германии почти не осталось в живых тех, кто настоятельно от советовал бы своим непутёвым потомкам НЕ ЛЕЗТЬ.
      Серж Горелый
  2. taiga2018 (Макар) Сегодня, 18:53
    то есть никаких миротворцев они не хотят видеть на Донбассе...
    taiga2018
    1. Borik (Борис) Сегодня, 18:57
      Да и кто этих миротворцев пустит на Донбасс.
      Borik
  3. гильза (максим) Сегодня, 18:54
    Ой,бляха муха,надо им учебники по географии и политологии подкинуть. Там Меркель,значит можно на русском...Переведёт.
    гильза
    1. GAF Сегодня, 19:26
      Цитата: гильза
      Ой,бляха муха,надо им учебники по географии и политологии подкинуть. Там Меркель,значит можно на русском...Переведёт.

      Дословно может и не переведёт, а вот смысл сообщения - "Придете непрошенные, пи...лей навешаем" - передаст. Пусть думают - что такое хорошо и что такое плохо.
      GAF
  4. svp67 (Сергей) Сегодня, 18:55
    Сам Карл Великий, узнав о том, кому сегодня дают премию его имени, как минимум, был бы очень удивлён...
    но видимо не больше Кейтеля...:"«Как?! И эти тоже ...?». "
    И мы еще над стариком Брежневым смеемся...
    svp67
  5. Masya Masya ( Марина) Сегодня, 18:57
    «информированному источнику в Киеве» верить, себя не уважать... wink
    Masya Masya
  6. samarin1969 (Константин Викторович Самарин) Сегодня, 18:58
    Вполне могут легализовать ввод массового контингента натовских "миротворцев" на Украину...А там и небо "закроют" - это реальная угроза.
    samarin1969
    1. Владимир Тер-Одиянц (Владимир Тер-Одиянц) Сегодня, 19:09
      Цитата: samarin1969
      Вполне могут легализовать ввод массового контингента натовских "миротворцев" на Украину...А там и небо "закроют" - это реальная угроза.

      Ваши опасения,не актуальны.На самом деле собравшиеся прекрасно понимают кто заказывает музыку(РФ,ДНР,ЛНР).тот танцует девку(руководство Украины).
      Владимир Тер-Одиянц
      1. samarin1969 (Константин Викторович Самарин) Сегодня, 19:16
        Я не явлюсь "весьма информированным лицом" и не буду столь категоричен... Но ничего не мешает "норманцам" без РФ договориться о вводе на Украину (не в ЛДНР) "миротворцев"...РФ продолжит "танцевать" где-нибудь "восточнее".
        samarin1969
        1. Владимир Тер-Одиянц (Владимир Тер-Одиянц) Сегодня, 19:19
          Цитата: samarin1969
          Я не явлюсь "весьма информированным лицом" и не буду столь категоричен... Но ничего не мешает "норманцам" без РФ договориться о вводе на Украину (не в ЛДНР) "миротворцев"...РФ продолжит "танцевать" где-нибудь "восточнее".

          Не стоит недооценивать Северный Ветер!Он может вопреки всем прогнозам перейти в УРАГАН.
          Владимир Тер-Одиянц
        2. Голован Джек (Роман) Сегодня, 19:58
          Цитата: samarin1969
          ничего не мешает "норманцам" без РФ договориться...

          ... между собой. Да, ничто не мешает.
          Цитата: samarin1969
          ... о вводе на Украину (не в ЛДНР) "миротворцев"...

          ... на Украине эти "тво́рцы" и так уже есть. Зачем для этого где-то собираться - совершенно непонятно.
          Цитата: samarin1969
          ... РФ продолжит "танцевать" где-нибудь "восточнее"

          И что?
          Голован Джек
    2. Керенский (Кирилл) Сегодня, 19:15
      .А там и небо "закроют" - это реальная угроза.

      Могли бы, уже бы сделали.
      Керенский
  7. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 18:58
    Главное, что там синяк -побирушка есть, без него цирк неинтересен! Мы ездим только на серьезные мероприятия, больных на голову смотреть уже неинтересно, приелись со временем.
    Геркулесыч
  8. Altona (Евгений) Сегодня, 19:01
    Судя по формату и повестке "саммита" речь идет о прямой интервенции войск указанных стран на территорию Украины. Не больше и не меньше. А вообще, уже начинается прямое дежавю, описанное Высоцким в песне "Идут по Украине солдаты группы "Центр".
    Altona
  9. vladimirvn (Владимир Николаевич) Сегодня, 19:01
    Нагнетают. Повышают градус напряженности. Я думаю это не последние события из этого ряда.
    vladimirvn
  10. Сергей-8848 (Сергей) Сегодня, 19:02
    "Межгалактический шахматный конгресс" получается с соответствующими полномочиями и такими же последствиями.
    Сергей-8848
  11. Egorovich (Александр Румянцев) Сегодня, 19:06
    Соберется эта вонючая гоблинская троица, поковыряются друг у друга в носу и разъедутся не солоно хлебавши. wassat
    Egorovich
  12. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 19:06
    Саммит по вводу миротворцев
    Громкое название для консультаций..Без учёта мнения республик и РФ любая "миротворческая" операция является карательной со всеми вытекающим ... А умирать на Донбассе никому неохота..Поэтому поговорят и разъедутся , а потом начнётся опять тягомотина со звонками в Кремль по поводу согласований и уговоров ... Потом опять поговорят и так до тех пор , пока формат предполагаемой операции не станет действительно похож на миротворческий , а не оккупационный..
    КВУ-НСвД
  13. Alexey RA (Алексей) Сегодня, 19:11
    В оргкомитете премии заявили, что в 2018 году премию получит президент Франции Эммануэль Макрон (внимание!) «за вклад в объединение Европы».

    - Наполеоновская премия?
    - Да. Это премия НАТО. Даётся раз в пять лет. Золотая медаль, пышная церемония в Брюсселе и сто тысяч фунтов. В этом году наш премьер главный претендент. Как государственный деятель, внёсший наибольший вклад в объединение Европы.
    - После Наполеона. Если не считать Гитлера.
    © "Да, господин министр".
    Alexey RA
  14. AID.S Сегодня, 19:12
    В оргкомитете премии заявили, что в 2018 году премию получит президент Франции Эммануэль Макрон (внимание!) «за вклад в объединение Европы»

    А чо не Гитлер?
    AID.S
  15. Генерал Песчаных Карьеров (Жора) Сегодня, 19:13
    Мы, ЛДНР и Россия соберемся без представителей Германии, Франции и Украины и дружно положим большой и толстый болт на их решение.
    Генерал Песчаных Карьеров
  16. С_Байкала (Александр) Сегодня, 19:15
    В принципе, можно и вообще кому-нибудь самому с собой встретится. Встреча в одностороннем формате?
    Вообще, я думаю, если ООНовцы там встанут (настоящие, но опять же на их появление встреча этих "решальщиков" никак не скажется), польза будет несомненная: вряд ли они спомощью тяжелого вооружения Донбасс обстреливать будут.
    С_Байкала
  17. МВГ (Валерий) Сегодня, 19:17
    Может случиться так, что решат ввести на Донбасс без участия РФ, а Донбасс окажет вооруженное сопротивление. Вот тогда будет номер: РФ придется выбирать между миротворцами и Донбассом. И мне, почему-то, кажется, что РФ выберет Донбасс. Вот тогда и почувствуют "западные партнеры" каково было Гитлеру в 1945 году.
    МВГ
    1. vladimirvn (Владимир Николаевич) Сегодня, 19:50
      Тогда нас объявят агрессором и исключат из ООН. И последствия будут самые серьезные.
      vladimirvn
      1. МВГ (Валерий) Сегодня, 20:16
        А нас и в 1939-1943 все эти господа агрессорами считали. Все, без исключения. Вся Европа на Гитлера работала не за страх, а за совесть. "Друзья всего человечества" из США его дружески по плечу похлопывали. Британия инфу про СССР сливала и переодически тайные консультации устраивала. И все ради того, что бы Адольф Алоисыч войну СССР объявил.
        Британия и США никогда не оставит Россию в покое. Либо мы, либо они.
        По мне, так лучше мы. Из принципа. Любыми средствами.
        МВГ
  18. mamont5 (Александр) Сегодня, 19:27
    Ну, если ЭТО Украина заявила, то саммит точно состоится. У них ведь все их хотелки "сбываются".
    mamont5
  19. Ретвизан 8 (Евгений) Сегодня, 19:53
    Германия и Франция скатывается до уровня Поросенко.
    А Меркель то куда?
    В компании двух лузеров?
    Ретвизан 8
  20. poquello (poquello) Сегодня, 20:08
    во как, шахтёрам сразу до Берлину копать? или таки на Киеве остановиться?
    poquello
  21. ланс Сегодня, 20:10
    лднр все равно каму пилюли выписывать: сине желтым, красночерным или голубым, если они без приглашения.
    ланс
  22. d1975 Сегодня, 20:22
    Цитата: Kars
    По идее должно быть решение ООН на миротворцев.
    Только пока непонятно почему РФ соглашается на всю територии ордло а не на всю територию луганской и донецкой областей,с выводом ВСУ и нац гвардии за адмиристративную границу областей.

    я с вами согласен полностью , но чем тогда каклы оперировать будут ? Нету тела нету дела !))))))) request
    d1975
  23. APASUS (Pavo) Сегодня, 20:38
    В таком формате можно решать что угодно,например поставить нового мэра Сингапура или перенести гнездование дятлов в пустыню Сахара.
    Ждем решительно безумных решений !
    APASUS
  24. Сергей985 (Сергей) Сегодня, 20:45
    Ну соберутся, ну пивка попьют. А потом скажут: ты Петруня езжай домой, все это с Владимиром Владимировичем согласовать надо.
    Сергей985
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