Новый пулемет для армии: что умеет РПК-16

Разработка нового пулемета РПК-16 велась концерном "Калашников" на инициативной основе. Была поставлена задача отработать варианты по замене уже морально устаревшего основного пулемета ВС РФ РПК-74. Предполагалось создание универсального оружия, которое будет эффективно использоваться как в обычных войсках, так и в войсках специального назначения.



РПК-16 впитал в себя лучшие наработки от автомата АК-12, включая улучшенную эргономику и планку Пикатинни, которая позволяет устанавливать на оружие различные прицельные комплексы и другие тактические средства.



Новый пулемет имеет возможность установки как короткого ствола, для проведения операций в замкнутых пространствах, так и классических длинных. Замена ствола может производиться в полевых условиях и занимает считанные минуты. Также РПК-16 может комплектоваться глушителем.





Несмотря на тот факт, что новый пулемет совместим с магазинами от АК-74 и РПК-74, для него разработан специальный магазин барабанного типа на 95 патронов.









