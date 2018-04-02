20:58 02 апреля

Новый пулемет для армии: что умеет РПК-16

Разработка нового пулемета РПК-16 велась концерном "Калашников" на инициативной основе. Была поставлена задача отработать варианты по замене уже морально устаревшего основного пулемета ВС РФ РПК-74. Предполагалось создание универсального оружия, которое будет эффективно использоваться как в обычных войсках, так и в войсках специального назначения.

РПК-16 впитал в себя лучшие наработки от автомата АК-12, включая улучшенную эргономику и планку Пикатинни, которая позволяет устанавливать на оружие различные прицельные комплексы и другие тактические средства.

Новый пулемет имеет возможность установки как короткого ствола, для проведения операций в замкнутых пространствах, так и классических длинных. Замена ствола может производиться в полевых условиях и занимает считанные минуты. Также РПК-16 может комплектоваться глушителем.


Несмотря на тот факт, что новый пулемет совместим с магазинами от АК-74 и РПК-74, для него разработан специальный магазин барабанного типа на 95 патронов.



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Комментарии 2

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  1. svp67 (Сергей) Сегодня, 19:09
    Новый пулемет имеет возможность установки как короткого ствола, для проведения операций в замкнутых пространствах, так и классических длинных.
    С коротким стволом и магазином на 95 патронов - не плохой вариант штурмового оружия.
    svp67
  2. polpot (Andru) Сегодня, 20:50
    Приходилось пользоваться РПК и РПД ,РПК к сожалению заметно проигрывал являсь АК с удлиненным стволом ,барабанный магазин на 95 патронов ,идея прекрасная ,но может быть попробывать сделать легкий пулемет с ленточным питанием а не перерабатывать идею АК в миллионный раз .
    polpot
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