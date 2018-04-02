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ВНЭУ - быть! КБ "Малахит" успешно испытало образец воздухонезависимой установки
КБ «Малахит» провело успешные испытания образца воздухонезависимой энергетической установки (ВНЭУ) с газотурбинным двигателем, которая предназначена для малых подводных лодок, сообщили в конструкторском бюро.
Отмечается также, что уже определена кооперация предприятий, с которыми создадут опытный образец ВНЭУ.
В июне 2017 года сообщалось, что подлодки «Лада» первыми получат новейший двигатель. Позже стало известно, что будет отремонтирована и модернизирована подлодка «Санкт-Петербург».
Как сообщалось ранее, свою воздухонезависимую энергетическую установку для неатомных подводных лодок создают и в конструкторском бюро "Рубин". В ВМФ России заявляли, что ожидают получить готовую ВНЭУ от "Рубина" в 2021-2022 годах, передает ТАСС
Макетный образец ВНЭУ с газотурбинным двигателем замкнутого цикла успешно испытан– говорится в сообщении «Малахита».
Отмечается также, что уже определена кооперация предприятий, с которыми создадут опытный образец ВНЭУ.
В июне 2017 года сообщалось, что подлодки «Лада» первыми получат новейший двигатель. Позже стало известно, что будет отремонтирована и модернизирована подлодка «Санкт-Петербург».
Как сообщалось ранее, свою воздухонезависимую энергетическую установку для неатомных подводных лодок создают и в конструкторском бюро "Рубин". В ВМФ России заявляли, что ожидают получить готовую ВНЭУ от "Рубина" в 2021-2022 годах, передает ТАСС
Использованы фотографии: http://army-news.ru/
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