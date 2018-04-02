21:01 02 апреля
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ВНЭУ - быть! КБ "Малахит" успешно испытало образец воздухонезависимой установки

КБ «Малахит» провело успешные испытания образца воздухонезависимой энергетической установки (ВНЭУ) с газотурбинным двигателем, которая предназначена для малых подводных лодок, сообщили в конструкторском бюро.

ВНЭУ - быть! КБ "Малахит" успешно испытало образец воздухонезависимой установки


Макетный образец ВНЭУ с газотурбинным двигателем замкнутого цикла успешно испытан
– говорится в сообщении «Малахита».


Отмечается также, что уже определена кооперация предприятий, с которыми создадут опытный образец ВНЭУ.

В июне 2017 года сообщалось, что подлодки «Лада» первыми получат новейший двигатель. Позже стало известно, что будет отремонтирована и модернизирована подлодка «Санкт-Петербург».

Как сообщалось ранее, свою воздухонезависимую энергетическую установку для неатомных подводных лодок создают и в конструкторском бюро "Рубин". В ВМФ России заявляли, что ожидают получить готовую ВНЭУ от "Рубина" в 2021-2022 годах, передает ТАСС

Использованы фотографии: http://army-news.ru/
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Комментарии 62

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  1. Сергей985 (Сергей) Сегодня, 19:02
    Вот те на! Они еще только в начале пути. А обещаний то надавали.
    Сергей985
    1. oleg-gr (Олег) Сегодня, 19:02
      Ну хоть что-то уже есть.
      oleg-gr
      1. Titsen (Ig Titsen) Сегодня, 19:30
        Цитата: oleg-gr
        Ну хоть что-то уже есть.


        И что же?

        НИЧЕГО!!!!!!!

        ТОЛЬКО ГОЛЫЕ ОБЕЩАНИЯ....
        Titsen
        1. хрыч (Хрыч) Сегодня, 19:58
          Все пропало! Нас предали! Мы беззащитны! wassat
          хрыч
    2. vorobey (Сашка) Сегодня, 19:10
      Цитата: Сергей985
      Вот те на! Они еще только в начале пути. А обещаний то надавали.


      трижды перечитал.. а где обещания то.. request request
      vorobey
      1. Сергей985 (Сергей) Сегодня, 19:18
        Да уже все дизеля должны быть с ВНЭУ. Который год обещают. И на экспорт рекламируют давно.
        Сергей985
        1. Berkut24 (Алексей) Сегодня, 19:52
          Тут вот какая хрень. Те же немцы, которые клепают ПЛ с ВНЭУ как пирожки как-то признались, что эффективность этих агрегатов получилось намного ниже ожидаемых. Т.е. принципиально заметных преимуществ ВНЭУ пока не дали, а место на борту занимают. Поэтому, может, и не страшно, что пока отстаём "в железе". Всем странам с этой фигнёй ещё ковыряться и ковыряться.
          Berkut24
      2. 210окв (дмитрий) Сегодня, 19:27
        Обещаний давалось много несколько раньше.И на выходе пока макет для малых подводных лодок.Как то так...
        Цитата: vorobey
        Цитата: Сергей985
        Вот те на! Они еще только в начале пути. А обещаний то надавали.


        трижды перечитал.. а где обещания то.. request request
        210окв
        1. vorobey (Сашка) Сегодня, 19:42
          Цитата: 210окв
          Обещаний давалось много несколько раньше


          ну это хлебом у нас не корми... я тоже троим или четверым жениться обещал..

          да и у клиента если надо денег отнять я соловьем пою... laughing

          Цитата: 210окв
          И на выходе пока макет для малых подводных лодок.Как то так...


          ниже тольтко отписался про википедию на этот счет..
          vorobey
          1. Svarog51 (Сергей) Сегодня, 20:45
            Саня, hi я вот уже лет шесть наблюдаю как ты мужика лопатой е...гм... воспитываешь, а ежели он однажды не фейс просунет, а Ф-1 швырнёт? Мне это как серпом по кокам. "Мы с тобой одной крови. Ты и я"
            я тоже троим или четверым жениться обещал..
            Кому, как не мне это понять. Иваново - город ... гм... невест. Так и живу.
            Svarog51
      3. просто экспл (просто экспл) Сегодня, 19:29
        у нас уже как 2 года эти лодки должны были быть в строю . а они только сейчас испытания заканчивают , и серия с в 2021 го .
        просто экспл
        1. AUL (Александр) Сегодня, 20:24
          Цитата: просто экспл
          у нас уже как 2 года эти лодки должны были быть в строю . а они только сейчас испытания заканчивают , и серия с в 2021 го .
          Причем не лодки испытываются, а только МАКЕТ ВНЭУ. Кто в курсе, знает, сколько времени пройдет от испытания МАКЕТА до установки реального движка на лодку. Да, обещать у нас умеют!
          AUL
    3. Удав КАА (Александр) Сегодня, 19:44
      Цитата: Сергей985
      Вот те на! Они еще только в начале пути. А обещаний то надавали.

      О чем вы, любезный!
      Создание воздухонезависимой силовой установки (ВНЭУ) для неатомных подлодок пятого поколения проекта «Калина» завершено, говорится в отчете Центрального конструкторского бюро (ЦКБ) «Рубин» за 2015 год.
      https://vz.ru/news/2016/6/28/818511.html
      Не верите? Ну, тогда вот вам ещё:
      18 декабря генеральный директор ЦКБ «Рубин» Игорь Вильнит заявлял, что наземные испытания воздухонезависимой энергетической установки для неатомных подводных лодок завершены и в 2016 году должны быть проведены морские испытания ВНЭУ.

      23 октября 2017 года заместитель главкома ВМФ вице-адмирал Виктор Бурсук заявлял, что Военно-морской флот России получит неатомные подводные лодки с воздухонезависимой энергетической установкой до конца 2020 года.
      Удав КАА
      1. Svarog51 (Сергей) Сегодня, 20:54
        Александр hi КАК газовая турбина без воздуха (кислорода) может обходиться? Ну хоть намекните, пли-и-и-и-з. recourse На танках эта ЭУ требует воздуха гораздо больше обычного дизеля и притом очищенного. А тут как? Простите за вопрос, но газовая турбина воздуха жрёт много больше.
        Svarog51
    4. Маз Сегодня, 20:46
      Ты коллега, не пыли раньше времени, это они для малых подлодок разработали ВНЭУ типа диверсионных "пираньев", а для больших уж года четыре как плавают и завод здоровенный отгрохали, да не один.... соображаешь Серега?
      Маз
  2. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 19:02
    Фальклер от нашей науки, почти что легенда, вдруг стала почти что былью! !!
    Геркулесыч
  3. Borik (Борис) Сегодня, 19:04
    ожидают получить готовую ВНЭУ от "Рубина" в 2021-2022 годах, передает ТАСС


    Прибавим к этому сроку ещё лет пять. И будем надеяться что к этому сроку получим подлодку.
    Borik
    1. vorobey (Сашка) Сегодня, 19:12
      Цитата: Borik
      ожидают получить готовую ВНЭУ от "Рубина" в 2021-2022 годах, передает ТАСС


      Прибавим к этому сроку ещё лет пять. И будем надеяться что к этому сроку получим подлодку.

      а аналоги у кого то есть?.. это же высвобождение АКБ и дополнительное место под вооружение, плюс дальность хода. под водой. я не подводник но так думаю..
      vorobey
      1. Симарглл (Симарглл) Сегодня, 19:17
        а аналоги у кого то есть?

        Ну вроде как есть у японцев, немцев, испанцев, французов.....
        А что? hi
        Симарглл
        1. vorobey (Сашка) Сегодня, 19:20
          Цитата: Симарглл
          Ну вроде как есть


          вроде или есть на лодках
          vorobey
          1. Симарглл (Симарглл) Сегодня, 19:21
            Есть.
            И давно и на серийных лодках.
            Так точнее? hi
            Симарглл
            1. vorobey (Сашка) Сегодня, 19:23
              Цитата: Симарглл
              Есть.
              И давно и на серийных лодках.
              Так точнее? hi


              в принципе.. hi
              vorobey
              1. jjj Сегодня, 19:30
                Успокойтесь, реально работающих систем нет ни у кого. Все остальное - реклама
                jjj
                1. Симарглл (Симарглл) Сегодня, 19:34
                  "ВНЭУ имеют немецкие ПЛ пр. 212 и 214, французские "Скорпен", испанские S80, шведские "Готланд" и "Вестергетланд", японские "Сорю", китайские "Юань" (пр. 041)."
                  Они все врут?
                  Вы обещаете и на Вас можно ссылаться? hi
                  Симарглл
                  1. vorobey (Сашка) Сегодня, 19:38
                    Цитата: Симарглл
                    "ВНЭУ имеют немецкие ПЛ пр. 212 и 214, французские "Скорпен", испанские S80, шведские "Готланд" и "Вестергетланд", японские "Сорю", китайские "Юань" (пр. 041)."
                    Они все врут?
                    Вы обещаете и на Вас можно ссылаться? hi


                    почитал википеду на этот счет...

                    цитата.. Поскольку воздухонезависимая энергетическая установка требует для своей работы запаса на борту подводной лодки жидкого кислорода или водорода, а также из-за невысокой дальности подводного хода, обеспечиваемой ВНЭУ, существует тенденция к возвращению в современных проектах неатомных подводных лодок к традиционной дизель-электрической схеме с использованием сверхъемких литий-полимерных аккумуляторов[3][4].
                    vorobey
                    1. Симарглл (Симарглл) Сегодня, 19:41
                      Это уже другой вопрос.
                      И не оправдывает столько лет безрезультатных пыток бедной "Лады". hi
                      Симарглл
                      1. vorobey (Сашка) Сегодня, 19:55
                        Цитата: Симарглл
                        Это уже другой вопрос.
                        И не оправдывает столько лет безрезультатных пыток бедной "Лады". hi


                        вопрос в другом а технологии для достижения результата у нас были 20 оет назад?
                        vorobey
        2. Muvka (Владимир) Сегодня, 19:20
          В том то и дело, что у них ВНЭУ гораздо более простая и гораздо менее удобная. У нас делают совершенно иную.
          Muvka
          1. Симарглл (Симарглл) Сегодня, 19:27
            Эт Вы серьёзно?
            Ихняя "простая и менее удобная" уже давно служит и даже идёт на экспорт.
            А где наша "совершенно иная"?
            Ну та которую уже лет 10 обещают. hi
            Симарглл
            1. Muvka (Владимир) Сегодня, 19:48
              Лучше одну хорошую, которая не будет требовать переделки инфраструктуры для заправки лодки водородом и которая будет работать гораздо дольше.
              Muvka
              1. Симарглл (Симарглл) Сегодня, 19:52
                Лучше одну хорошую,

                Во первых, у нас нет ни одной, а у вражин есть и много.
                Во вторых одна дизельная подлодка это меньше чем ничто.
                Нам нужна серия и большая и уже давно и без отмазки, что одна но хорошая. hi
                Симарглл
                1. Alex777 (Александр) Сегодня, 20:24
                  Вы все так хорошо знаете...
                  Что ж Вам с именем так не повезло?! bully
                  Alex777
                  1. Симарглл (Симарглл) Сегодня, 20:26
                    А что Вас смущает?
                    Комплексы давят?
                    Так это не ко мне, а к психиатору. hi
                    Симарглл
                  2. Симарглл (Симарглл) Сегодня, 20:46
                    "Вы все так хорошо знаете..."
                    А кто Вам мешает чуток напрячься и воспользоваться поисковиком (любым).
                    Слишком напряжно, проще на личности перейти? hi
                    Симарглл
            2. Тикси-3 (Дмитрий) Сегодня, 19:57
              Цитата: Симарглл
              А где наша "совершенно иная"?

              у нас под словом иную Володя имел в виду на инопланетных принципах wassat
              drinks не пытайтесь ему что либо доказывать....там только шашкой(пером) махать!
              Тикси-3
              1. Симарглл (Симарглл) Сегодня, 20:00
                Вынужден Вас расстроить, но я сторонник Путина (что не отменяет здоровую критику, но не позволяет переходить границы и называть президента России Володей).
                Так что если плюс от Вас, то Вы зря напряглись. hi
                Симарглл
                1. Тикси-3 (Дмитрий) Сегодня, 20:19
                  Цитата: Симарглл
                  Вынужден Вас расстроить

                  это я вынужден вас расстроить, так как думал что вы умеете читать и думать
                  Цитата: Симарглл
                  но не позволяет переходить границы и называть президента России Володей).

                  вы внимательно прочитайте , или думаете что Володя -- это Путин??...мдляяя....эк как вас заносит.....Володя это твой оппонент в этой ветке - Muvka fool
                  Цитата: Симарглл
                  Так что если плюс от Вас, то Вы зря напряглись

                  ну точно, чего то тебе, не хватает....кстати если вы себя приравняли к славянскому богу, то пишите его без ошибок! (Симаргл)
                  Тикси-3
                  1. Симарглл (Симарглл) Сегодня, 20:21
                    "Володя это твой оппонент в этой ветке - Muvka"
                    Простите, не понял. hi
                    Зачем сразу переходить на личности? no
                    Приношу свои извинения. drinks
                    п.с. "то пишите его без ошибок! (Симаргл)" уже занято. wink
                    Симарглл
          2. Denis Obukhov (денис обухов) Сегодня, 19:34
            в России 2 команды разрабатывают 2 направления

            — дизельное топливо (или иной источник водорода)+кислород — сначала «Малахит» + СКБК = пиранья 1980 г. это ВНЭУ первого поколения «Кристалл-20», водород в интерметаллидном соединении — сплав металла с высоким содержанием водорода с переводом в газообразный носитель водорода, который извлекается ЭХГ генератором (немецкое направление лодки 212 проекта), затем с 1998 г. к Малахиту подключаются цкб «Рубин», и РКК «Энергия» им. С.П.Королева, ВНЭУ второго поколения «Кристалл-27», или ЭХГ генератор для рифоминга спиртов (метиловый спирт — носитель водорода), разработан РКК «Энергией» см патент РКК «Энергия»: Your text to link here… (это направление продвигают испанцы), затем подключился Крыловский центр. Последняя идея в отличие от первых двух: источником водорода является диз топливо — третье поколение ВНЭУ) (им также занимаются французы)).

            Общая работа над темой у нас больше 30 лет — поэтому она и основная))

            — двигатель Стирлинга метан+кислород «ИИЦ «Стирлинг-технологии» (занимаются также шведы и китайцы)

            мне вот в рамках этой статьи больше интересно про риформинг дизельного топлива с получением водорода для этих элементов цкб Рубин. Риформинг спиртов наши кажется уже прошли с «Энергией» — проект не устраивает. а почему?)

            В риформинге диз топлива у нас только 1 конкурент — французская компания DCNS, правда об установке риформинга диз топлива она отчиталась в 2014 году. (кстати, после того как она отчиталась наши сообщения о созданном нами ВНЭУ от 2014 года как-то повисли в воздухе… наверное тогда и переключились окончательно на разработку ВНЭУ третьего поколения. почему? ТТХ французской лодки поразительны: Your text to link here…, «Заявляется, что при автономности в три месяца и запасе хода под топливными элементами до трех недель, лодка сможет шесть раз пересечь Атлантику в подводном положении на крейсерской скорости 14 уз» Your text to link here… -собственно все прочие варианты лодок прибрежной зоны после этого отпали сами собой и нашим вариантом должен был быть и стал как минимум такой же)

            Ничего, будем на рынке вместе торговать))

            Почему у нас не Стирлинг — малая мощность двигательной установки, шведский двигатель 75 кВт. сколько их нужно на лодку? Китайский вариант 160-200 кВт на двигатель, 4 двигателя = 640-870 кВт у китайцев, что тоже не полный гуд по немецки для лодки 212 проекта.

            Для двигателя Стирлинга также необходима емкость с сжиженным кислородом и сжиженным природным газом, хотя… эти двигатели говорят всеядны.

            И кстати японцев не устраивают их двигатели стирлинга и они склоняются просто банально к литий-ионным батареям.
            Denis Obukhov
        3. Тикси-3 (Дмитрий) Сегодня, 19:54
          Цитата: Симарглл
          Ну вроде как есть у японцев, немцев, испанцев, французов....

          у шведов лучшая установка......
          Тикси-3
      2. AUL (Александр) Сегодня, 20:27
        Ну, АКБ то с лодки никуда не денутся! Может, поменьше их будет.
        Цитата: vorobey
        Цитата: Borik
        ожидают получить готовую ВНЭУ от "Рубина" в 2021-2022 годах, передает ТАСС


        Прибавим к этому сроку ещё лет пять. И будем надеяться что к этому сроку получим подлодку.

        а аналоги у кого то есть?.. это же высвобождение АКБ и дополнительное место под вооружение, плюс дальность хода. под водой. я не подводник но так думаю..
        AUL
        1. vorobey (Сашка) Сегодня, 20:47
          Цитата: AUL
          Ну, АКБ то с лодки никуда не денутся! Может, поменьше их будет.
          Цитата: vorobey
          Цитата: Borik
          ожидают получить готовую ВНЭУ от "Рубина" в 2021-2022 годах, передает ТАСС


          Прибавим к этому сроку ещё лет пять. И будем надеяться что к этому сроку получим подлодку.

          а аналоги у кого то есть?.. это же высвобождение АКБ и дополнительное место под вооружение, плюс дальность хода. под водой. я не подводник но так думаю..


          мужики я не в теме не обесудте. если че.. так лясы поточить.. laughing
          vorobey
  4. Denis Obukhov (денис обухов) Сегодня, 19:11
    Главное, не растерять такие ценные научные кадры, поскупясь на оплату их труда
    Denis Obukhov
  5. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 19:14
    Радостная новость - вроде дело сдвинулось . Хотя , пока доведут до серии , то и "Санкт-Петербургу" как раз срок ремонта с модернизацией подоспеет...А ВНЭУ очень нужны флоту - они значительно расширят возможности неатомного подводного флота , и в первую очередь по обеспечению развёртывания РПКСН , ибо МАПЛ дороги и малочисленны , а Лад можно построить для этих (и не только) целей много больше..
    КВУ-НСвД
    1. dvina71 (Геннадий) Сегодня, 19:29
      Цитата: КВУ-НСвД
      они значительно расширят возможности неатомного подводного флота ,

      Никак они это не сделают.. Скорость под ВНЭУ пара тройка узлов.. и ВНЭУ просто увеличивают время под водой,но всплывать прийдется.. реже. Атомным ПЛ всплывать можно по желанию))),но не по нужде.
      dvina71
      1. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 19:38
        Возможностей у ПЛ с ВНЭУ больше , чем у ДЭПЛ по скрытному патрулированию , причём намного - с этим то Вы спорить не станете ? С МАПЛ конечно и сравнивать нечего , но для оперирования в прилегающих морях при поддержке своей авиации вполне достаточно для противодействия там лодкам противника , в тч и атомным ..
        КВУ-НСвД
        1. Андрей из Челябинска (Андрей) Сегодня, 20:23
          Цитата: КВУ-НСвД
          Возможностей у ПЛ с ВНЭУ больше , чем у ДЭПЛ по скрытному патрулированию , причём намного - с этим то Вы спорить не станете ?

          А кто его знает, вот что забавно. В теории - да, а вот на практике совсем непонятно - уровень шумов при работе того же Стирлинга каков? В общем, японцы ведь не с пойлобабыраки ушли от ВНЭУ к литий-ионным аккумуляторам
          Андрей из Челябинска
  6. svp67 (Сергей) Сегодня, 19:20
    Макетный образец ВНЭУ с газотурбинным двигателем замкнутого цикла успешно испытан
    Все чудесатнее и чудесатнее... ГТД очень прожорлив не только на топливо, но и на кислород, дизель как то в этом отношении более умеренный, то есть они решили вопрос с кислородным голоданием ГТД, но у ГТД есть еще одно плохое свойство для работы под водой, он очень чувствителен к противодавлению, из-за чего на танки приходится ставить вторую трубу для выброса отработанных газов, четырехтактный дизель такой трубы не требует.
    svp67
    1. dvina71 (Геннадий) Сегодня, 19:31
      Цитата: svp67
      ГТД очень прожорлив не только на топливо,

      Скорее всего журналист спал на прессухе.. вот и выдал на гора..
      dvina71
  7. Pattor (Сергей) Сегодня, 19:30
    Не верил бы журналистам. Могут, что угодно брякнуть. Это к вопросу ГТД. Кто знает, что на самом деле
    Pattor
  8. Zubr Сегодня, 19:42
    С почином вас господа конструкторы ! Ну наконец то ! Видать не простая задачка была. Интересно узнать его КПД...
    Zubr
  9. next322 (алекс) Сегодня, 19:42
    “Макетный образец ВНЭУ с газотурбинным двигателем замкнутого цикла успешно испытан
    С учетом создания опытного образца, его испытаний и запуска в серию, это еще минимум 10 лет.........2028год
    next322
  10. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 19:44
    что ожидают получить готовую ВНЭУ от "Рубина" в 2021-2022 годах, передает ТАСС

    Весело...при том что..
    Б-585 «Санкт-Петербург»-заложена,26.12.1997,передана флоту ,22.04.2010.

    То есть более 20 лет проекту 677. После передачи флоту Санкт-Петербурга,очень много было сказано про ВНЭУ...а сейчас оказалось,что только макет испытали...
    НЕКСУС
  11. Шкиппер (Виктор) Сегодня, 19:49
    Распространение получили четыре вида:

    двигатели с внешним подводом тепла (Стирлинга),

    дизели замкнутого цикла,

    паротурбинные установки замкнутого цикла

    энергетические установки с электрохимическими генераторами.

    К созданию воздухонезависимой энергетической установки разные страны подошли по-своему:

    Швеция пошла по пути создания установки на базе двигателя Стирлинга;

    основой немецкой установки стали электрохимический генератор и интерметаллидное хранение водорода

    французы создали установку МЕSМА (Module d'Energie Sous-Marine Autonome) на основе работы турбины по замкнутому циклу, использующей этанол и жидкий кислоро
    Уже целые флотилии ПЛПЛ ходят по 20 суток не всплывая. Немцы уже и корейцам и японцам продали такие лодки. На ТОФ у них около 23 ПЛ, супротив наших 7-ми Палтусов.
    В начале 80-х СССР был пионером в разработках ВНЭУ, так в разработках и остались. Не скоро догоним по количеству ВНЭУ и отработке в надежности.
    Шкиппер
  12. Falcon5555 Сегодня, 19:51
    с газотурбинным двигателем
    Как - с газотурбинным? Он же шумит? Тогда смысл огород городить с таким ВНЭУ? Лодка будет глуха, как под РДП. Ну, допустим, примут эктраординарные меры по звукоизоляции, но тише чем атомная такая лодка все-равно не будет - и утратит свое основное преимущество.
    Falcon5555
  13. ланс Сегодня, 20:03
    макет испытывается в металле , значит следующий этап прямая установка двигателя на подлодку. с почином вас госпада. думаю у этой пл не будет заключений немцев, французов и т.д.
    ланс
    1. AUL (Александр) Сегодня, 20:42
      макет испытывается в металле , значит следующий этап прямая установка двигателя на подлодку
      От макета до реального двигателя - дистанция огромного размера! Это вам любой инженер-конструктор объяснит. Так что не скачите по этапам, не смешите людей.
      AUL
  14. d1975 Сегодня, 20:27
    Цитата: Симарглл
    а аналоги у кого то есть?

    Ну вроде как есть у японцев, немцев, испанцев, французов.....
    А что? hi

    Ну правду от них не дождёшься точно . сказали же , что они как бы не совсем гуд ! А спешить не надо , примеров куча , не так мы богаты , чтобы так сильно косячить .
    d1975
  15. кедр (Евгений) Сегодня, 20:37
    Если на "Посейдоне" стоит атомный генератор в СТО раз меньший по сравнению с обычным на обычных АПЛ, то нельзя ли им заменить ВНЭУ..? Водород и кислород в замкнутом пространстве ПЛ не есть хорошо, радиация тоже не подарок, но что мы знаем об энергетической установки "Посейдона"? Ничего. А вдруг она вырабатывает электроэнергию напрямую, безконтурно. Насосов нема, турбин нема, шума ноль... Фантастика...
    кедр
    1. sabotage (Дмитрий) Сегодня, 20:42
      Цитата: кедр
      Если на "Посейдоне" стоит атомный генератор в СТО раз меньший по сравнению с обычным на обычных АПЛ, то нельзя ли им заменить ВНЭУ..?

      Вот тебе и ответ про реактор и Посейдона. Если бы такое можно было забабахать, то забабахали бы, а так остается только мультики показывать.
      sabotage
      1. кедр (Евгений) Сегодня, 20:47
        Цыплят по осени считают...
        кедр
  16. 123456789 Сегодня, 20:39
    Не проще ЯЭУ с Посейдона использовать?
    123456789
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