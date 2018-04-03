Раскрыт секрет экспериментального БПЛА Lockheed Martin X-44A



Опытный БПЛА Lockheed Martin X-44A на недавней выставке



Схема перспективного беспилотника из патента 1997 г.



Вид спереди (Fig.2) и вид сзади (Fig.3)



Вид сверху. Видны форма крыла и средства управления



Днище БПЛА - видны лючки ниш шасси



Носовая часть беспилотника-прототипа



Крыло X-44A, в целом, соответствовало проекту середины девяностых



Хвост рудиментарного фюзеляжа. Видно треугольное сопло двигателя, помещенное над кромкой крыла

По материалам:

http://aviationweek.com/

https://ainonline.com/

http://thedrive.com/

https://globalsecurity.org/

https://secretprojects.co.uk/

https://patents.google.com/patent/USD382851S

Обычно военные и авиастроители не показывают все свои новейшие разработки. Некоторые сверхсекретные образцы в течение долгого времени остаются закрытыми для широкой общественности, и их первый публичный показ задерживается на несколько лет. В конце марта компания Lockheed Martin подготовила большой сюрприз для любителей авиации и секретных перспективных разработок. Через много лет после появления первых сведений о таком проекте она официально показала опытный беспилотный летательный аппарат типа X-44A.Публичная «премьера» уникального и интереснейшего образца авиационной техники состоялась в рамках авиационного фестиваля Los Angeles County Air Show, прошедшего 24 и 25 марта на аэродроме Фокс Филд в Калифорнии. Последний находится недалеко от города Палмдейл, где, как известно, базируется отдел передовых разработок компании Lockheed Martin – Advanced Development Programs, также носящий неофициальное название Skunk Works. Это подразделение компании курирует авиашоу и старается всячески помогать ему. В этот раз мероприятие поддержали, прислав уникальный экспонат.На выставочной площадке демонстрировалось беспилотное «летающее крыло» средних габаритов, на бортах которого присутствовали обозначение «X-44A» и ряд логотипов: эмблемы заказчика, разработчика и самой программы. Поскольку далеко не все подробности исследовательской программы X-44A подлежат разглашению, рядом с беспилотником отсутствовали какие-либо информационные таблички.Проект Lockheed Martin X-44A является одной из самых загадочных разработок американской авиационной промышленности последних десятилетий. О нем известно не слишком много, а имевшиеся данные всегда носили отрывочный характер. Зарубежные специалисты неоднократно пытались составить общую картину по доступным открытым сведениям, но в ней все равно присутствуют большие «белые пятна». Первая публичная демонстрация опытного беспилотника способна ответить на некоторые вопросы, но и она не дает полный объем желаемых данных.Согласно некоторым версиям и оценкам, проект X-44A восходит к другой разработке компании «Локхид-Мартин». В девяностых годах был запущен экспериментальный проект X-44 Multi-Axis No-Tail Aircraft, целью которого являлось изучение новой схемы летательного аппарата схемы «бесхвостка». Ранее предполагалось, что результаты такого проекта, завершившегося в середине двухтысячных годов, легли в основу нового X-44A. Тем не менее, как теперь ясно, два летательных аппарата со схожими названиями имели слишком много различий, чтобы их можно было считать родственными.Почему новый проект беспилотного летательного аппарата получил рабочее обозначение, прямо указывающее на преемственность с другой экспериментальной разработкой – неизвестно. По всей видимости, это было связано с секретностью новой программы и необходимостью сокрытия ее целей от зарубежных разведок. Получив информацию о проекте с литерой «A», зарубежные аналитики могли посчитать его развитием существующего X-44, тогда как истинная его суть была иной.Любопытно, что первые сведения о проекте X-44A попали в свободный доступ уже в середине девяностых годов, но тогда отсутствовала возможность правильно их опознать и связать с перспективной разработкой Lockheed Martin. Еще в мае 1996 года компания подала заявку на получение патента с темой Unmanned Aircraft («Беспилотный летательный аппарат»). В августе следующего года она получила патент за номером Des. 382851. В документе был предложен оригинальный аэродинамический облик перспективного БПЛА, построенный на основе схемы «летающее крыло». Тему внутреннего оснащения машины и сфер ее применения патентная заявка не затрагивала.Патент описывал конструкцию БПЛА характерного облика с рядом узнаваемых черт. Аппарат фактически строился на основе крыла средней стреловидности и большого удлинения. Центроплан машины был выполнен заодно с рудиментарным фюзеляжем и соединялся с многоугольными консолями. Хвостовое оперение не предусматривалось. Для управления машиной следовало использовать отклоняемые рули на задней кромке консолей. Важной особенностью предложенного аэродинамического облика были обводы, образованные ровными и плавно изогнутыми поверхностями. Крупные выступающие детали отсутствовали. Гармоничный облик нарушали только воздухозаборник и сопло двигателя.Как следует из схем, прилагавшихся к патенту, планер нового БПЛА должен был состоять из трех основных агрегатов: центроплана и пары консолей. Первый представлял собой шестиугольное в плане устройство с характерной формой поверхностей. Сверху и снизу над плоскостью крыла предусматривались выгнутые участки, образовывавшие некое подобие фюзеляжа. При этом нижняя его половина была заметно больше верхней. Сверху на таком фюзеляже находилось овальное отверстие воздухозаборника. Малогабаритное сопло двигателя поместили на заднем «углу». На днище предусматривались несколько лючков для ниш трехопорного шасси.Предлагалось использовать консоли среднего удлинения многоугольной формы. Задняя кромка образовывалась корневым участком, параллельным передней, и крайним, расположенным под углом к нему. Выраженная законцовка отсутствовала, ее функции выполнял угол между передней и скошенной задней кромками. На задней кромке консолей предусматривался монтаж управляющих плоскостей, по две на каждой. В связи с отсутствием хвостового оперения эти плоскости должны были взять на себя функции всех необходимых рулей. За счет синхронного или дифференцированного отклонения такие плоскости могли управлять креном, тангажом или рысканьем.Вопросы компоновки, состава бортового оборудования, летных характеристик и т.д. в патенте, по очевидным причинам, не рассматривались. Возможно, именно в связи с этим патент компании Lockheed Martin в свое время был замечен специалистами, но не вызвал ажиотажа. В то время американская авиапромышленность отрабатывала новые варианты летательных аппаратов, и далеко не все оригинальные предложения проходили стадию теоретической проработки. Наличие патента, в свою очередь, не гарантировало дальнейшее развитие идей. Как следствие, не было смысла в шумихе вокруг каждого нового предложения.В отличие от других не самых удачных наработок, облик беспилотника из патента Des. 382851 был принят к дальнейшей проработке и, как оказалось, привел к появлению полноценного летательного аппарата. По разным данным, проект, теперь известный как X-44A, был разработан на рубеже девяностых и двухтысячных годов. Ориентировочно в 2000-2001 годах компания «Локхид-Мартин» построила, как минимум, один опытный образец экспериментальной машины. С его помощью, по всей видимости, предполагалось изучать поведение «летающего крыла» предложенного вида и отрабатывать бортовую аппаратуру, способную управлять такой машиной.Согласно некоторым источникам, первый полет опытного X-44A состоялся уже в 2001 году. Затем в течение некоторого времени беспилотник должен был участвовать в разнообразных испытаниях, в ходе которых выполнял те или иные полетные задания. По-видимому, отрабатывались взлет и посадка, полет по заданному маршруту и т.д. Есть все основания считать, что управление машиной осуществлялось оператором по радиоканалу или с применением автопилота. Мог ли опытный БПЛА действовать полностью автономно – неизвестно.По разным данным, специалисты из «Сканк Уоркс» и военного ведомства испытывали экспериментальный аппарат, как минимум, до середины прошлого десятилетия. Различные проверки и опыты позволили собрать большой объем данных о работе беспилотного «летающего крыла», пригодных для использования в новых проектах. Считается, что результатом дальнейшего развития предложенных идей стал БПЛА Lockheed Martin RQ-170 Sentinel. Этот аппарат предназначается для ведения воздушной разведки и несет соответствующую аппаратуру. Сведения об ударном потенциале такой машины отсутствуют. Эксплуатация RQ-170 началась не ранее 2007-2009 годов.Следует отметить, что большая часть технических подробностей проекта RQ-170 до сих пор остается неизвестной. Впрочем, официальные лица и неназванные источники в американской авиационной промышленности уже успели огласить некоторые любопытные сведения. Вполне возможно, что некоторые технологии, использованные при разработке и строительстве «Сентинела», были предложены, изучены и отработаны именно в ходе проекта X-44A.По известным данным, при разработке RQ-170 был принят комплекс мер, направленных на снижение радиолокационной, инфракрасной и оптической заметности машины во время полета. Есть основания полагать, что т.н. стелс-технологии, затрагивающие конструкцию планера, отрабатывались именно на опытном X-44A. Также последний мог стать летающей лабораторией для испытаний и совершенствования систем управления, полезной нагрузки и т.д.В качестве аргумента в пользу версии о преемственности двух проектов можно принять тот факт, что RQ-170 похож на вдвое увеличенную и немного переделанную копию X-44A. Все изменения конструкции, соответственно, связаны с необходимостью получения желаемых технических и летных характеристик, а также с установкой того или иного целевого оборудования. В частности, разница в размерах должна быть связана с требуемым ростом основных параметров, таких как дальность полета или масса полезной нагрузки.Вполне возможно, что наработки по X-44A уже нашли применение и в прочих новых проектах. По понятным причинам, очередные образцы беспилотной авиации, построенные на таких идеях, пока могут оставаться засекреченными, и потому о них сейчас знает только узкий круг конструкторов и военачальников. Впрочем, не стоит удивляться, если американская армия покажет новый БПЛА, весьма похожий на экспериментальную машину от «Лохкид-Мартин».Несколько дней назад компания Lockheed Martin впервые публично показала экспериментальный БПЛА X-44A. Основная часть информации вновь не разглашалась, но даже по внешнему виду машины можно было сделать некоторые выводы и предположения, самым серьезным образом дополняющие имеющуюся картину. Прежде всего, можно было заметить отличия реального летательного аппарата от конструкции, описанной в патенте двадцатилетней давности.На шоу Los Angeles County Air Show показали «летающее крыло» размахом около 10 м и общей длиной менее 3 м. Стояночную высоту можно оценить в 1,5 м. Иные геометрические или весовые параметры не уточнялись. Точно так же не стали оглашать и летно-технические характеристики, состав оборудования и т.д.Похоже, что формы и обводы реального БПЛА соответствовали облику, предлагавшемуся в патенте 1997 года. В частности, прежней осталась конфигурация крыла. Незначительно выступающий из центроплана фюзеляж был переработан, хотя и сохранил некоторые прежние очертания. Компоновка, вероятно, тоже не была изменена.Внешний вид прототипа показывал, что обшивка планера образована несколькими крупными панелями. Вероятно, использовались детали из пластиков или композиционных материалов, что позволяло сократить радиолокационную заметность. В крупных панелях обшивки предусмотрели многочисленные лючки разных форм и размеров, при помощи которых технический персонал мог получить доступ к внутреннему оснащению беспилотника. Проемы были закрыты фигурными крышками из того же материала, что и обшивка.Была сохранена ранее предложенная форма крыла с парой управляющих плоскостей на каждой консоли. Характерные трапециевидные устройства на стыке центроплана и консолей позволяют предполагать, что последние могли сниматься для транспортировки. Для управления использовались элевоны, выполнявшие функции всех необходимых рулей и обеспечивавшие контроль в трех каналах.Опытный X-44A получил турбореактивный двигатель малых размеров и достаточной мощности. Модель силовой установки неизвестна, но на обшивке аппарата присутствовал логотип двигателестроительной компании Williams. На основе этих данных уже было высказано предположение о применении турбовентиляторного двигателя типа F112. Это изделие развивает тягу до 330 кг и используется на некоторых американских крылатых ракетах. Параметры такого двигателя были бы вполне достаточны для полета сравнительно компактного и легкого БПЛА.Подача воздуха к двигателю осуществлялась через воздухозаборник на верхней части носа фюзеляжа. Это устройство получило ровные грани, расположенные под углом друг к другу. Крупный «горб» фюзеляжа в хвостовой части имел треугольное сечение, там находилось сопло двигателя. Как и на некоторых других малозаметных летательных аппаратах американской разработки, сопло поместили выше задней кромки «летающего крыла».Беспилотник оснастили трехточечным шасси с носовой опорой. Стойки с собственной амортизацией установили жестко, без возможности уборки. Как следствие, на днище отсутствовали лючки, предусматривавшиеся запатентованным проектом.Состав бортового оборудования X-44A неизвестен. С некоторой уверенностью можно говорить только о применении неких средств наблюдения и системой управления с передачей команд по радиоканалу. В носовой части фюзеляжа, ниже плоскости крыла, находился выступающий кожух с передним окном сложной формы. Вероятно, под ним поместили оптико-электронные средства. Справа от такого кожуха была установлена трубчатая штанга с вынесенными за пределы крыла датчиками.Конструкция показанного беспилотника X-44A явно указывает на экспериментальный характер проекта. Небольшие размеры, соответствующая масса и фиксированное шасси позволяют считать этот аппарат демонстратором технологий или летающей лабораторией для отработки определенных идей. Развитие беспилотной авиации США в недавнем прошлом, в свою очередь, намекает на то, что X-44A имел самое прямое отношение к проекту RQ-170 и иным аппаратам похожей конфигурации.К большому сожалению любителей авиации со всего мира, компания «Локхид-Мартин» всего лишь показала некогда сверхсекретный летательный аппарат, но не стала углубляться в его историю и уточнять технические подробности. Впрочем, подобные события происходят не так уж часто, чтобы привередничать и критиковать авиастроителей за отсутствие подробных сведений. Кроме того, можно ожидать, что в обозримом будущем компания-разработчик огласит какую-либо новую информацию, представляющую исторический или технический интерес.Экспериментальный беспилотный летательный аппарат Lockheed Martin X-44A разрабатывался в атмосфере секретности и предназначался для отработки технологий, пригодных для использования в новых проектах специальной техники. Как следствие, в течение многих лет широкая общественность почти ничего не знала об этой разработке и не могла в полной мере ее оценить. Тем не менее, компания-разработчик все же решилась показать интереснейший образец на публичном мероприятии, открытом для всех желающих.Сложившаяся ситуация вокруг БПЛА X-44A вряд ли устроит всех историков и любителей авиации. Однако и в ней есть положительные моменты. Компания Lockheed Martin официально подтвердила факт существования проекта X-44A, а также показала опытный образец этой модели. Этим она закрыла одно из множества «белых пятен» в истории современной американской авиации. По очевидным причинам, многие разработки последних лет и десятилетий все еще нельзя показывать публике, но все они представляют большой интерес. Рано или поздно заказчик и разработчик все же решатся показать их публике, как это было недавно с опытным X-44A.