20:57 02 апреля

Россия и Китай готовят «убийцу» американского GPS

Как известно, в мире существуют четыре спутниковые системы глобального позиционирования. Это американский GPS, российский ГЛОНАСС, китайский BeiDou и европейский Galileo. Наиболее крупную группировку спутников имеет американская система. Далее следуют Россия, Китая и ЕС.

Для более точного определения положения, современные устройства, будь то гражданского или военного назначения, используют сразу несколько систем одновременно. Учитывая непростую ситуацию в международных отношениях, наша страна, равно как и КНР, в какой-то момент могут быть отключены от GPS, что существенным образом скажется на точности навигации.

Исходя из такой возможной перспективы, правительства двух стран начали обсуждение подписания соглашение о сотрудничестве в сфере систем глобального позиционирования. Уже через месяц состоится первая встреча профильных групп, которые обсудят вопрос объединения ГЛОНАССа и BeiDou.




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Комментарии 5

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  1. Вас Влад (Владислав) Сегодня, 19:50
    Китай и Россия многого вместе добьются wink
    Вас Влад
  2. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 20:01
    По сути то Европа с Америкой противостоит Азии ...и в вопросе глобального позиционирования еще большой вопрос ,какая спутниковая суммарная группировка будет больше и точнее.
    НЕКСУС
    1. Avis-bis (Сергей) Сегодня, 20:13
      Цитата: НЕКСУС
      еще большой вопрос ,какая спутниковая суммарная группировка будет больше и точнее.

      Наша группировка пока не внушает оптимизма — ни на одной орбите нет резервных ИСЗ, летают строго 24 спутника.
      Avis-bis
  3. Avis-bis (Сергей) Сегодня, 20:12
    Это когда это успели запустить "Галилео"???
    Avis-bis
  4. Теренин (Геннадий) Сегодня, 20:27
    Россия и Китай готовят «убийцу» американского GPS Ну, тут всё сходится. fellow Путин В.В. заявил, "...а зачем нам такой мир, если в нём нет России?...". Сейчас англосаксы начали угрожать России отключением от Свифта. По логике можно сделать вывод: -нахрена тогда вообще нужен этот Свифт если в нём тоже нет России? Здесь не только вопрос объединения ГЛОНАССа и BeiDou, сколько дать понять западным неадекватам, что ...ввиду сильных магнитных бурь и выброса энергии солнца...почему то "перегорели" микросхемы (или платы, не знаю request ) у всей американой и европейской группировок GPS и Galileo. Конечно ответка и нам будет, но "абсолютно непропорционально уровню вовлеченности американских интересов" yes
    Теренин
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