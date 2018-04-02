Россия и Китай готовят «убийцу» американского GPS

Как известно, в мире существуют четыре спутниковые системы глобального позиционирования. Это американский GPS, российский ГЛОНАСС, китайский BeiDou и европейский Galileo. Наиболее крупную группировку спутников имеет американская система. Далее следуют Россия, Китая и ЕС.



Для более точного определения положения, современные устройства, будь то гражданского или военного назначения, используют сразу несколько систем одновременно. Учитывая непростую ситуацию в международных отношениях, наша страна, равно как и КНР, в какой-то момент могут быть отключены от GPS, что существенным образом скажется на точности навигации.



Исходя из такой возможной перспективы, правительства двух стран начали обсуждение подписания соглашение о сотрудничестве в сфере систем глобального позиционирования. Уже через месяц состоится первая встреча профильных групп, которые обсудят вопрос объединения ГЛОНАССа и BeiDou.











