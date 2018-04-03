АЕК против АК, а 5,45 против 7,62. Или заодно?
Двоякие ощущения и разнообразные мысли вызывают последние известия из мира оружейников. Мы уже показывали в статье, посвященной патронам, свежий ролик от концерна «Калашников», посвященный АК-15.
В конце января этого года прошло сообщение, что АК-12 и АК-15 прошли госиспытания и одобрены в качестве стрелкового оружия и приняты Министерством обороны на вооружение.
Отлично. Автоматы существенно отличаются от АК-74 в лучшую сторону, более современные, обладают множеством преимуществ. Это действительно хорошая новость.
Далее начинаются размышления чистой воды.
Часть была озвучена в предыдущей статье о патронах («7,62 мм: шаг вперёд или назад?»), остальное рассмотрим здесь.
Возникает вопрос: наличие двух автоматов одной системы с разным калибром – это не жирновато будет?
Пусть даже старый добрый патрон 7,62х39 образца 1943 года позволяет то, чего не может его более молодой коллега калибра 5,45 мм. А именно обеспечить необходимое бронепробитие и использование патрона с ПБС.
Но здесь есть еще одна вишенка. Одновременно с АК-12 и АК-15 Минобороны также приняло на вооружение и два автомата разработки ковровского завода имени Дегтярева.
Речь идет о А-545 и А-762. Об упрощенных моделях АЕК-971 и АЕК-973.
Итого четыре автомата. Два калибра 5,45 мм, два 7,62 мм.
А теперь переходим к главному вопросу: зачем Минобороны понадобились автоматы разного калибра и разных производителей?
Буквально два слова о ковровских автоматах.
Сказать, что АЕК (любой номер) – долгострой, это ничего не сказать. Коллектив завода работал над детищем более 40 лет и в итоге все-таки успешно работу завершил. Но если в начале пути АЕК на голову превосходил по многим ТТХ своего прямого конкурента АК-74, то сегодня ситуация несколько иная.
В чем же разница между ижевскими и ковровскими изделиями?
Даже внешне они похожи. У автоматов обеих фирм не два, а три режима стрельбы: одиночные, очередь и короткая очередь с отсечкой в два выстрела. Возможны крепления на цевье всяких тактических полезностей типа ЛЦУ, рукоятки, фонаря. На планку Пикатинни на крышке ствольной коробки можно поместить прицел. Складные и телескопические приклады.
Ну и конечно, модели калибра 7,62 мм могут использовать приспособление для бесшумной стрельбы.
Повторимся, по внешним (да и по большинству внутренних) качествам и характеристикам автоматы весьма похожи.
Разная цена.
Ковровские конструкторы применили схему сбалансированной автоматики, что улучшило кучность стрельбы на 15-20%. Более сложная конструкция повлекла за собой удорожание и, как вариант, меньшую надежность.
Конечно, если брать за эталон надежности АК-47, тогда тут вообще сравнивать нечего.
Тем не менее, специалисты Минобороны были удовлетворены качеством ковровских изделий, раз приняли автоматы на вооружение.
Далее, в Минобороны считают, что более дорогими, но точными А-545 и А-762 вооружат спецподразделения и ударные части на контрактной основе, а АК-12 и АК-15 традиционно займут нишу массового оружия.
В целом все понимаемо. За одним-единственным исключением. Два патрона.
Если «дегтяревскими» автоматами будут вооружать лучших из лучших, а «калашниковскими» всех подряд, то большой головной боли, наверное, это не вызовет. Пример – «Абакан», АН-94 в ВВ/Росгвардии/МВД и прочих структурах. Есть и есть. И вопросов к нему нет.
А вот к «калашниковым» и «дегтяревым» есть. И один из них – как и по какой схеме будут комплектовать части? Куда пойдут 5,45-мм, а куда 7,62-мм автоматы?
И насколько наши тыловые службы будут готовы к такому геморрою? Даже не в плане ремонта, хотя и тут рембаты взвоют. Но в случае каких-либо поломок можно и на завод-изготовитель отправлять. Хотя с Дальнего Востока – то еще удовольствие по времени.
А если учесть тот факт, что бардак в нашей армии – это не диагноз, а обычное состояние, то, уверены, десятки интересных моментов военным снабженцам обеспечены.
Узкая специализация оружия влечет за собой более широкую специализацию для оружейников как в плане ремонта, так и в плане логистики. Здесь вопрос: насколько готовы к такому расширению в войсках? И готовы ли вообще…
Стоит заметить, что у наших потенциальных дело обстоит иначе. И это несмотря на то, что США могут себе позволить все, что только возжелают в плане оружия.
Однако на вооружении в основном (армия, корпус морской пехоты и прочие) стоят М-16, М-4, FN SCAR, НК416. Заметим, единого калибра: 5,56х45 мм НАТО.
Да, есть отдельные исключения типа FN SCAR-H под патрон 7,62×51 мм НАТО и ACR 6.8х43 мм Remington SPC, но это действительно исключения. Полк рейнджеров армии США, на вооружении которого стоят эти чудовины, – это всего лишь парашютно-десантный полк, пусть и расширенного состава. Сопоставим с нашими ССО, тем более, что на 75-й пд полк в США возложены функции глубинной разведки.
Но в остальном даже армия США не в состоянии себе позволить иметь два патрона для основного стрелкового оружия.
Как дальше будет выглядеть все происходящее у нас, весьма интересно. Возможно, что оба калибра будут нормально существовать, возможно, все-таки 7,62 мм возьмет верх.
Ситуация, однако…
Автор: Роман Скоморохов, Александр Ставер
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