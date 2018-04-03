06:55 03 апреля

АЕК против АК, а 5,45 против 7,62. Или заодно?



Двоякие ощущения и разнообразные мысли вызывают последние известия из мира оружейников. Мы уже показывали в статье, посвященной патронам, свежий ролик от концерна «Калашников», посвященный АК-15.

В конце января этого года прошло сообщение, что АК-12 и АК-15 прошли госиспытания и одобрены в качестве стрелкового оружия и приняты Министерством обороны на вооружение.


Отлично. Автоматы существенно отличаются от АК-74 в лучшую сторону, более современные, обладают множеством преимуществ. Это действительно хорошая новость.

Далее начинаются размышления чистой воды.

Часть была озвучена в предыдущей статье о патронах («7,62 мм: шаг вперёд или назад?»), остальное рассмотрим здесь.

Возникает вопрос: наличие двух автоматов одной системы с разным калибром – это не жирновато будет?

Пусть даже старый добрый патрон 7,62х39 образца 1943 года позволяет то, чего не может его более молодой коллега калибра 5,45 мм. А именно обеспечить необходимое бронепробитие и использование патрона с ПБС.

Но здесь есть еще одна вишенка. Одновременно с АК-12 и АК-15 Минобороны также приняло на вооружение и два автомата разработки ковровского завода имени Дегтярева.

Речь идет о А-545 и А-762. Об упрощенных моделях АЕК-971 и АЕК-973.

Итого четыре автомата. Два калибра 5,45 мм, два 7,62 мм.

АЕК против АК, а 5,45 против 7,62. Или заодно?


А теперь переходим к главному вопросу: зачем Минобороны понадобились автоматы разного калибра и разных производителей?

Буквально два слова о ковровских автоматах.

Сказать, что АЕК (любой номер) – долгострой, это ничего не сказать. Коллектив завода работал над детищем более 40 лет и в итоге все-таки успешно работу завершил. Но если в начале пути АЕК на голову превосходил по многим ТТХ своего прямого конкурента АК-74, то сегодня ситуация несколько иная.

В чем же разница между ижевскими и ковровскими изделиями?

Даже внешне они похожи. У автоматов обеих фирм не два, а три режима стрельбы: одиночные, очередь и короткая очередь с отсечкой в два выстрела. Возможны крепления на цевье всяких тактических полезностей типа ЛЦУ, рукоятки, фонаря. На планку Пикатинни на крышке ствольной коробки можно поместить прицел. Складные и телескопические приклады.

Ну и конечно, модели калибра 7,62 мм могут использовать приспособление для бесшумной стрельбы.

Повторимся, по внешним (да и по большинству внутренних) качествам и характеристикам автоматы весьма похожи.

Разная цена.

Ковровские конструкторы применили схему сбалансированной автоматики, что улучшило кучность стрельбы на 15-20%. Более сложная конструкция повлекла за собой удорожание и, как вариант, меньшую надежность.

Конечно, если брать за эталон надежности АК-47, тогда тут вообще сравнивать нечего.

Тем не менее, специалисты Минобороны были удовлетворены качеством ковровских изделий, раз приняли автоматы на вооружение.

Далее, в Минобороны считают, что более дорогими, но точными А-545 и А-762 вооружат спецподразделения и ударные части на контрактной основе, а АК-12 и АК-15 традиционно займут нишу массового оружия.

В целом все понимаемо. За одним-единственным исключением. Два патрона.

Если «дегтяревскими» автоматами будут вооружать лучших из лучших, а «калашниковскими» всех подряд, то большой головной боли, наверное, это не вызовет. Пример – «Абакан», АН-94 в ВВ/Росгвардии/МВД и прочих структурах. Есть и есть. И вопросов к нему нет.

А вот к «калашниковым» и «дегтяревым» есть. И один из них – как и по какой схеме будут комплектовать части? Куда пойдут 5,45-мм, а куда 7,62-мм автоматы?

И насколько наши тыловые службы будут готовы к такому геморрою? Даже не в плане ремонта, хотя и тут рембаты взвоют. Но в случае каких-либо поломок можно и на завод-изготовитель отправлять. Хотя с Дальнего Востока – то еще удовольствие по времени.

А если учесть тот факт, что бардак в нашей армии – это не диагноз, а обычное состояние, то, уверены, десятки интересных моментов военным снабженцам обеспечены.

Узкая специализация оружия влечет за собой более широкую специализацию для оружейников как в плане ремонта, так и в плане логистики. Здесь вопрос: насколько готовы к такому расширению в войсках? И готовы ли вообще…

Стоит заметить, что у наших потенциальных дело обстоит иначе. И это несмотря на то, что США могут себе позволить все, что только возжелают в плане оружия.

Однако на вооружении в основном (армия, корпус морской пехоты и прочие) стоят М-16, М-4, FN SCAR, НК416. Заметим, единого калибра: 5,56х45 мм НАТО.

Да, есть отдельные исключения типа FN SCAR-H под патрон 7,62×51 мм НАТО и ACR 6.8х43 мм Remington SPC, но это действительно исключения. Полк рейнджеров армии США, на вооружении которого стоят эти чудовины, – это всего лишь парашютно-десантный полк, пусть и расширенного состава. Сопоставим с нашими ССО, тем более, что на 75-й пд полк в США возложены функции глубинной разведки.

Но в остальном даже армия США не в состоянии себе позволить иметь два патрона для основного стрелкового оружия.

Как дальше будет выглядеть все происходящее у нас, весьма интересно. Возможно, что оба калибра будут нормально существовать, возможно, все-таки 7,62 мм возьмет верх.

Ситуация, однако…
Автор: Роман Скоморохов, Александр Ставер


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Комментарии 3

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  1. алекс-сп (алексей ) Сегодня, 05:13
    "И один из них – как и по какой схеме будут комплектовать части? Куда пойдут 5,45-мм, а куда 7,62-мм автоматы?"
    У нас в армии разведки нет? А требования к ее работе во многом пересекаются с ССО.
    алекс-сп
  2. RaptorF22n Сегодня, 06:02
    Нужно их огражданить и продавать на внутреннем рынке тогда и вопросы зачем и почему ненужны будут и реанимировать Абакан оставить отсечку в 2 выстрела и тоже на внутренний рынок и на экспорт хорошая конкуренция будет китайским Норинко и Аркам
    RaptorF22n
  3. RaptorF22n Сегодня, 06:09
    Если арки продаются за 100 то наши автоматы можно этак за 150 спокойно реализовать все от этого только выиграют производитель тем что вырастут обьем продаж государство больше налоговых отчислений от продаж и потребитель тем что своим выбором поддерживает своего производителя Концерн Калашников правильно делает что продвигает тему включения мелкашки в разряд гладкоствола и срок с 5 лет владения можно будет понизить скажем до 1 года вообще пора думать о поддержке своих производителей
    RaptorF22n
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