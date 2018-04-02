21:01 02 апреля
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Россия "охотится" на подводные кабели в Атлантике. СМИ США в ударе

Западные конспирологи заподозрили российское океанографическое исследовательское судно «Янтарь» (проект 22010) в готовности к «диверсиям» в южной Атлантике. Напомним, что российский исследовательский корабль направлен к берегам Южной Америки для оказания помощи в поиске пропавшей аргентинской подводной лодки «Сан-Хуан». А на Западе объявили, что главная цель экипажа «Янтаря» - «подключение» к кабелям, которые проложены по океанскому дну.

Россия "охотится" на подводные кабели в Атлантике. СМИ США в ударе


Издание «Газета.ru» приводит перевод фрагмента материала в американском информационном агентстве Associated Press:
Будет ли Москва заниматься нарушением связи или же только собирается подключаться к ним? Желает ли Кремль таким образом вызвать озабоченность Запада, что подобные действия потенциально возможны? Есть ли более невинное объяснение действиям Москвы? Неудивительно, что Россия ничего не заявляет по этому поводу.



Другие американские СМИ заявляют, что давление на Россию может привести к тому, что российские корабли «способны обрушить мировую экономику». Аргумент следующий: «Россия может нарушить сообщение по подводным кабелям», обеспечивающим ежедневные переводы денежных средств на астрономическую сумму в 10 трлн долларов.

При этом американские СМИ ссылаются на заявление командующего американским военным контингентом в Европе генерала Скапаротти, который заявил, что такой активности российских кораблей, включая подводный флот, «не было с 80-х годов».

Использованы фотографии: 603i7.com
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Комментарии 16

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  1. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 20:13
    Сейчас весь металлолом со всего мирового океана, и все кабеля пособираем wassat супостату назло! wassat Тайную флотилию подводных сборщиков металлолома мы уже незаметно по всей планете развернули wassat !!!!!
    Геркулесыч
    1. Borik (Борис) Сегодня, 20:25
      Оставим матрасников без связи. Вначале кабеля порежем, потом спутники разбиваем.
      Borik
      1. Sharky (Supreme leader) Сегодня, 20:32
        Геркулесыч, Borik
        Кабель во множественном числе будет писаться: кабели. Я понимаю, что очень хотелось первым написать коментарий, но тут вы опростоволосились yes
        Sharky
        1. хрыч (Хрыч) Сегодня, 20:57
          Цитата: Sharky
          Кабель во множественном числе будет писаться: кабели.

          Надо писать кобели и все станет правильным wassat
          хрыч
  2. poquello (poquello) Сегодня, 20:14
    и кто из них краем уха слышал, что цыгане казанку купили?
    poquello
  3. С_Байкала (Александр) Сегодня, 20:22
    Цыгане глубже 2-х километров не работают. Можете их успокоить.
    С_Байкала
    1. GABALIS (Дмитрий) Сегодня, 20:30
      Тут всё от Барона зависит, плюс если золото в кабеле то 2700 метров я думаю осилят.
      GABALIS
  4. san4es Сегодня, 20:25
    Россия может нарушить сообщение по подводным кабелям

    Фото для СМИ США bully

    Подводные Кабели на Карте 2014 г
    san4es
  5. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 20:27
    У меня дежавю...вроде совсем недавно матрассы верещали,что наши ПЛ их без интернета оставят,перерезав провода...что-то с фантазией у англо-саксов совсем плохо.
    НЕКСУС
    1. Терский (Виктор) Сегодня, 20:57
      Цитата: НЕКСУС
      то-то с фантазией у англо-саксов совсем плохо.

      Не сказал бы на её отсутствие у нагло-саксов no , по одним Скрипалям столько что Жюль Верн от зависти в гробу перевернулся yes
      Терский
  6. Теренин (Геннадий) Сегодня, 20:33
    Аргумент следующий: «Россия может нарушить сообщение по подводным кабелям», обеспечивающим ежедневные переводы денежных средств на астрономическую сумму в 10 трлн долларов.
    Как, в той песне В.Высотского, "...выяснилось позже, я с испугу разыграл классический дебют..." belay Никогда ещё российское океанографическое исследовательское судно «Янтарь» не было так популярно в мире yes
    Теренин
  7. БВС (Виктор) Сегодня, 20:34
    Цитата: Borik
    Оставим матрасников без связи. Вначале кабеля порежем, потом спутники разбиваем.

    Без связи с кем? США находится на одном материке. Они то как-то и без связи с другими материками проживут безбедно.
    БВС
    1. Borik (Борис) Сегодня, 20:51
      А как же они гейропейцев контролировать будут без оперативной связи? Курьерами?
      Borik
  8. mavrus (Андрей) Сегодня, 20:46
    А куды матрасники протянули свои кабеля в южной Атлантике? Не иначе как к пингвинам... Спутников видать не хватает... Вот и мучаются бедолаги.
    mavrus
  9. Сергей985 (Сергей) Сегодня, 20:50
    Так будем резать, или нет? Вот в чем вопрос.
    Сергей985
  10. mavrus (Андрей) Сегодня, 20:53
    Цитата: НЕКСУС
    У меня дежавю...вроде совсем недавно матрассы верещали,что наши ПЛ их без интернета оставят,перерезав провода...что-то с фантазией у англо-саксов совсем плохо.

    Так это бразильцам с уругвайцами беспокоиться надо, что мы оказываем помощь Аргентине, но они вроде как молчат, а матрасники тут с какого боку?
    mavrus
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