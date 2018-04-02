Россия "охотится" на подводные кабели в Атлантике. СМИ США в ударе

Будет ли Москва заниматься нарушением связи или же только собирается подключаться к ним? Желает ли Кремль таким образом вызвать озабоченность Запада, что подобные действия потенциально возможны? Есть ли более невинное объяснение действиям Москвы? Неудивительно, что Россия ничего не заявляет по этому поводу.

Западные конспирологи заподозрили российское океанографическое исследовательское судно «Янтарь» (проект 22010) в готовности к «диверсиям» в южной Атлантике. Напомним, что российский исследовательский корабль направлен к берегам Южной Америки для оказания помощи в поиске пропавшей аргентинской подводной лодки «Сан-Хуан». А на Западе объявили, что главная цель экипажа «Янтаря» - «подключение» к кабелям, которые проложены по океанскому дну.Издание «Газета.ru» приводит перевод фрагмента материала в американском информационном агентстве Associated Press:Другие американские СМИ заявляют, что давление на Россию может привести к тому, что российские корабли «способны обрушить мировую экономику». Аргумент следующий: «Россия может нарушить сообщение по подводным кабелям», обеспечивающим ежедневные переводы денежных средств на астрономическую сумму в 10 трлн долларов.При этом американские СМИ ссылаются на заявление командующего американским военным контингентом в Европе генерала Скапаротти, который заявил, что такой активности российских кораблей, включая подводный флот, «не было с 80-х годов».