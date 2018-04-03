Косово против Сербии: провокация спланирована

"Я хотел бы отсюда, из Косовской Митровицы, сообщить, что север Косово и Метохии не был и никогда не будет частью так называемого "независимого Косово", а также частью так называемой "Великой Албании". Такие проекты поддерживают только те, кто хочет вызвать конфликт на этой территории. Мы сегодня приехали сюда прежде всего потому, что Сербия хочет услышать, что вы хотели бы сказать о Косово и Метохии. Как и до сих пор, вся Сербия и впредь будет с вами", – пообещал Джурич, подчеркнув, что политика президента Сербии – это политика достижения компромисса, который подразумевает, что косовские сербы "также получат что-то".

"Да нет, конечно. Они все лгали, никогда не были готовы ни к какому компромиссу, они все время лишь ждали, когда мы окажемся в тяжелом положении и признаем независимость Косово. Эта работа бессмысленна" — заявил Вучич.

26 марта в городе Косовска-Митровица боевики "косовской полиции" (спецотряд сепаратистской полиции, обученный и вооруженный американцами и немцами, называется ROSU) атаковали мирное собрание безоружных сербов, населяющих север края. Кидали светошумовые гранаты и газовые раздражающего действия (слезоточивые), лупили прикладами, избили десятки людей. Эти с виду хорошо, но бестолково, экипированные и разномастно вооруженные (у кого-то древние АК работы неизвестных мастеров, у кого-то G-36, "прославившаяся" в Афганистане, у кого-то M-4 и т.д.) с безоружными воюют достаточно хорошо. Хотя, глядя на их ухватки и манеру обращения с оружием, как-то стыдно даже за американцев, которые учили этих дрессированных обезьян. Целью операции был руководитель Канцелярии по делам Косово и Метохии правительства Республики Сербии Марко Джурич. Джурич приехал в Митровицу и выступил там с речью.Первым, правда, "что-то получил" сам Джурич — от косовских боевиков в полицейской форме. Который и был сначала увезен силой в Приштину, а потом и депортирован из Косово.Лидер Косово Хашим "Змей" Тачи похвалил свою полицию за "профессионализм" и сказал, что этот эпизод "не должен помешать связям между Косово и Сербией, диалогу между нашими странами и народами и установлению добрососедских отношений". Сейчас косовские власти усиленно пытаются изображать из себя "цивилизованных" и национально и религиозно терпимых, но получается как-то не очень.Данная акция, как бы ее не объясняли в Приштине, была направлена или на то, чтобы "показать сербам на их место" — мол, видите, какие мы независимые, взяли, арестовали вашего министра, намяли ему бока, да выкинули, как нашкодившего котенка. Или на то, чтобы спровоцировать, "взорвать" ситуацию. Больше похоже на смесь первого варианта со вторым, потому что эта очередная попытка вытереть о сербов грязную обувь, предыдущая была совсем недавно, когда убили одного из лидеров сербской общины края.Реакция сербов была быстрой и очень резкой. На улицах Митровицы появились баррикады. Этнические сербы в косовском кабинете ушли в отставку в знак протеста против унизительной высылки Марко Джурича. Они призвали "премьер-министра" Косово Рамуша Харадиная подать в отставку, но тот отказался. Сербский президент Вучич провел заседание Совета безопасности Сербии, и очень резко высказывался и по поводу албанцев, и по поводу ЕС.Было много и других жестких заявлений. А премьер Сербии Ана Брнабич заявила после разговора с Вучичем, что "никогда не видела его столь рассерженным и разочарованным". Видимо, и реакцией ЕС, в который он так стремился, в том числе. Американцы и то осторожно осудили самоуправство косовских боевиков.Это ЕС вынудил в 2013г. Белград подписать Брюссельское соглашение о нормализации отношений с Приштиной. Кстати, участвовала в этом всем известная по истории с украинским Майдауном баронесса Эштон. Без выполнения этого соглашения Сербия не могла начать переговоры о вступлении в ЕС, чего очень хотели нынешние власти. По нему, кстати, албанские косовские "власти" были обязаны сформировать в течение года так называемую "ассоциацию сербских муниципалитетов" севера края, создав тем самым, по сути, сербскую автономию, но до сих пор палец о палец не ударили! А вот сербы свои условия, в целом, выполняли. Классическая ситуация — прямо как с Украиной и Минскими соглашениями. Бандиты — они везде одинаково договороспособны. Косовская партия "Сербский список" требует у Белграда более активного вмешательства в ситуацию. Белград же осторожничает и призывает к компромиссам, что вызывает резко негативную реакцию сербов Косово, теряющих терпение. Рано или поздно они могут и сами взяться за оружие. К тому же, в Сербии очень многие, в частности, духовенство и большая часть населения, считают это соглашение капитуляцией. К тому же, оно противоречит международному праву, как, впрочем, и "косовский прецедент" с признанием "незалежного" Косова Западом, под который специально обученные юристы даже придумали новую теорию, шитую белыми нитками.Среди сербов, однако, даже сейчас еще немал процент тех, кто "хочет кружевные трусики и в ЕС", а среди руководства их процент еще выше, они на вступление в ЕС сделали ставку. Хотя при этом ни население, ни руководство не хочет в НАТО, и более 85% сербов прекрасно помнят 1999 год и прощать США и НАТО не собираются. Вот такой вот странный дуализм. Но чем дальше, тем больше растет понимание, что вместо даже "хоть какого-то компромисса" и "сербы получат хоть что-то" (вдумайтесь в формулировку) сербов просто нагнут в нужную позу, заставив отказаться от претензий на Косово, от образования "ассоциации муниципалитетов", да еще и начнут прогибать дальше, помахивая морковкой с надписью "ЕС" перед носом. Заставят урезать армию и ОПК еще раз, заставят признать однополые браки и все прочие "достижения". Хотя сербы и так, вон, премьером лесбиянку Брнабич сделали, но, видно, этого мало. По итогу кружевные трусики заставят носить даже тех, кому они ну совершенно не полагаются. А вот ЕС может оказаться все той же малодостижимой морковкой на удочке перед ослиным носом.И все это давление, которое не сопровождается ничем, кроме пустых обещаний, особенно по главному вопросу, приводит к тому, что и в обществе и во властной верхушке появляется понимание, что проблему надо решать иначе. Сейчас уже 80-85% сербов, по опросам, заявляют, что ЕС им не нужен в обмен на утрату части территории, то есть Косово. А аппетиты албанских бандитов у власти только растут. Харадинай уже заявил, что "ему нужен север Косово", и никаких "сообществ муниципалитетов" не будет. Также раздаются предложения из Приштины "вернуть исконно албанские земли" в самой Сербии, причем вплоть до Ниша. Эти наглецы требуют того же самого и от Черногории и Македонии. В общем, наблюдается оторванность от реальности и ощущение, будто для Приштины на дворе 1999г., в Косово стоит 55-тысячная армия KFOR, в основном, состоящая из войск НАТО (причем когда в НАТО еще были настоящие армии и кроме американской, а не сейчас), ну а слово России на международной арене ничего не значит. Но те времена давно прошли. В реальности же численность дислоцированного, в основном, на юге и в центре края контингента KFOR сейчас менее 4тыс. чел.До Вучича, похоже, начало доходить, что эти личности в Приштине понимают только силу. А может, это ему объяснили в Москве, куда он звонил сразу же после инцидента в Митровице. И, возможно, обещали какую-то поддержку, кроме высказанной сугубо дипломатической.Почти сразу же у границы с краем начались учения 4-й бригады совместно с бригадой спецназ сербской армии и авиаторами и силами ПВО, "Содействие-2018". Официально — заранее запланированные, но как-то уж очень удачно совпало с событиями, как обычно и бывает. Учения не сказать, чтобы крупные, обычные бригадные КШУ, с обозначением на местности силами одной батальонной тактической группы (число участников около 1000 чел.). Следом, сообщают сербы, начнутся куда более крупные учения все в тех же южных районах — сценарий, понятно, будет относиться к Косово. Задействованные в "Содействии" истребители-бомбардировщики J-22 "Орао" тоже совершенно "случайно" демонстративно совершали полеты на бреющем с подвесками над административной границей с краем Косово, что вызвало протесты в Приштине и панику среди албанцев, не видевших сербской авиации с 1999г.Вучич, прибывший на учения, держал там речь, суть которой сводилась к тем же тезисам о том, что "мы не дадим себя обмануть", "Сербия защитит своих людей любыми средствами". Сказал и про самолеты "Орао", ответив албанцам, что никто не может запретить нам летать где угодно над Косово, потому, что это наша земля. А также он много говорил об обновлении армии. Например, о том, что значительная часть боевой техники на хранении армии, в частности часть танков Т-55 и сотни орудий, были уничтожены под внешним давлением, причем по коррупционным схемам. И о том, что руководство, мол, много делает для восстановления парка ВВС и ПВО и вообще армии. В общем, речь не очень вязалась с его поведением до этого, и вообше, с внешним видом (ну не производит Вучич впечатления решительного руководителя). Может быть, это простой популизм — и наверняка не без этого. Возможно, он вспомнил, как ранее находился на националистических позициях? Или начал обдумывать то, что рано или поздно проблему с Косово придется в той или иной степени решать силой? Очень возможно, что сейчас обострение не дойдет до вооруженного противостояния, но в дальнейшем, учитывая логику развития событий, не стоит этого исключать.К тому же, российское военно-политическое руководство недаром наращивает военные связи с Сербией, проводя, в частности, совместные учения с летчиками, спецназовцами, десантниками и пр. Не исключено, что в Кремле о возможном обострении ситуации на Балканах знают куда больше, чем говорят, и очень давно. К тому же, скоро нас ждет новый виток обострения обстановки — давно откладываемое Приштиной формирование "армии" Косово, численностью 5тыс. чел. и 3тыс. резерва. Сам факт смены просто вывески с "Сил безопасности Косово" на "Вооруженные силы" даже может привести к войне — этого в Белграде допустить не могут.Тем более, что в Европе, в общем, сложно найти более мерзостное образование, нежели созданное на натовских штыках "независимое" Косово. Гособразование, созданное и руководимое откровенными бандитами, замешанными и в торговле человеческими органами, и в наркотрафике и нелегальной торговле оружием, и в торговле "живым товаром" различного типа. На территории края почти все машины числятся в Европе в угоне, процветает контрабанда всего, чего угодно.Что до бандитов, то достаточно хоть взять биографию нынешнего "премьера" Косово Р. Харадиная. Потомственный албанский террорист (2 братьев из 5 убили югославские силы безопасности), не раз был под судом, дважды даже под суд Гаагского трибунала попадал, что нормально для серба, но не для албанца (трибунал занимает явно антисербские позиции). Но был оправдан — свидетели, которые должны были дать против него показания, или погибали, или пропадали, или отказывались от показаний, или не являлись в суд. В его биографии не только убийства, террор и темные делишки, но даже драка с российским десантником значится. Он в 2000г. на блокпосту ВС РФ в KFOR начал обвинять русских, что они, мол, "не воины" и "могут только кучей на одного и с оружием, а то бы он им показал один на один. Тут же нашелся один десантник, который и разбил будущему "премьеру" голову в поединке. Видно, до сих пор сказывается. Этот Харадинай на днях уволил глав МВД и "разведки" края... нет, не за то, что они устроили вооруженный захват сербского министра. За то, что они помогли турецким спецслужбам арестовать и вывезти из Косово шестерых членов организации религиозного проповедника Фетхуллаха Гюлена, которую Анкара обвиняет в попытке путча в 2016 году. Гюленовская организация под колпаком ЦРУ, видно, хозяева "независимых" косоваров обиделись, что турки (с которыми у США сейчас "все сложно"), будучи одними из коспонсоров косовских сепаратистов, слишком уж хозяйничают в Косово, никого не спросясь.Было похожее образование на территории России, да быстро кончилось, речь, конечно же, идет об "Ичкерии". Но Россия — это Россия, а на территории "ичкерийских" бандитов не было баз западных "миротворцев". Сербам сложнее. А России, если возникнет такое желание и необходимость, куда сложнее им помочь — страна окружена теперь странами, входяшими в НАТО, выхода к морю тоже нет, в общем, могут быть сложности. Но ряд возможностей имеется, например, использование ЧВК или добровольцев-отпускников, например. Тут важнее другое — наличие у руководства Сербии политической воли и решимости в достижении поставленных целей в отношении Косово, и в выборе реальных приоритетов. А то пока что антинатовская Сербия, при этом пытающаяся сохранить традиционные ценности, удержать свою исконную территорию, но при этом пытающаяся попасть в ЕС, где ее, как показывает практика, ничего хорошего не ждет — выглядит как тот крещеный еврей на нудистском пляже, где ему для законченности облика надо или крестик снять, или плавки надеть. И если сербское руководство наконец определится, то в этом случае России имеет смысл оказать помощь Сербии (в разумных пределах, конечно).А какими силами располагает Сербия? Об этом будет рассказано в следующей статье на «ВО».