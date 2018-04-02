В России нет политических беженцев с Украины, потому что нет такого закона

У нас здесь живёт (экс-президент Украины) Виктор Янукович, (экс премьер-министр Украины) Дмитрий Азаров, у нас огромное количество депутатов, бежавших от переворота, но все они временные беженцы, все они добровольные переселенцы в Российскую Федерацию

С учетом продолжения военных действий на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, для прибывших в Россию с данных территорий граждан Украины и лиц без гражданства, провести полную миграционную амнистию

В Госдуме предлагают ускорить принятие законопроекта, позволяющего признавать политическими беженцами тех, кто приехал в РФ, в частности, с Украины и стран с развитыми демократиями.В настоящее время лица, приехавшие в РФ из стран, с которыми Россия имеет безвизовый режим, и "с развитыми и устоявшимися демократическими институтами в области защиты прав человека", не могут получать политическое убежище.- сказал первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин на парламентских слушаниях в Госдуме по теме миграционной политики.Законопроект предлагает также предоставлять политическое убежище и членам семьи лица, получившего политическое убежище, при условии их согласия с ходатайством. На основании свидетельства о предоставлении лицам политического убежища им оформляется вид на жительство.Кроме того, в ходе слушаний участники предложили правительству РФ провести миграционную амнистию для прибывших в РФ из самопровозглашенных республик Донбасса (ДНР/ЛНР).- говорится в рекомендациях парламентских слушаний на тему миграционной политике РФ на пространстве СНГ.Для этой категории лиц также предлагается разработать дополнительный перечень преференций на территории России при получении гражданства; при получении вида на жительство в РФ и при устройстве на работу на территории РФ, "в частности, отменить патенты для работы на территории РФ, чтобы трудоустройство проходило по упрощенной схеме через службу занятости населения", передает "Интерфакс"