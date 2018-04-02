20:57 02 апреля
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В России нет политических беженцев с Украины, потому что нет такого закона

В Госдуме предлагают ускорить принятие законопроекта, позволяющего признавать политическими беженцами тех, кто приехал в РФ, в частности, с Украины и стран с развитыми демократиями.

В настоящее время лица, приехавшие в РФ из стран, с которыми Россия имеет безвизовый режим, и "с развитыми и устоявшимися демократическими институтами в области защиты прав человека", не могут получать политическое убежище.

В России нет политических беженцев с Украины, потому что нет такого закона



У нас здесь живёт (экс-президент Украины) Виктор Янукович, (экс премьер-министр Украины) Дмитрий Азаров, у нас огромное количество депутатов, бежавших от переворота, но все они временные беженцы, все они добровольные переселенцы в Российскую Федерацию
- сказал первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин на парламентских слушаниях в Госдуме по теме миграционной политики.

Законопроект предлагает также предоставлять политическое убежище и членам семьи лица, получившего политическое убежище, при условии их согласия с ходатайством. На основании свидетельства о предоставлении лицам политического убежища им оформляется вид на жительство.

Кроме того, в ходе слушаний участники предложили правительству РФ провести миграционную амнистию для прибывших в РФ из самопровозглашенных республик Донбасса (ДНР/ЛНР).

С учетом продолжения военных действий на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, для прибывших в Россию с данных территорий граждан Украины и лиц без гражданства, провести полную миграционную амнистию
- говорится в рекомендациях парламентских слушаний на тему миграционной политике РФ на пространстве СНГ.

Для этой категории лиц также предлагается разработать дополнительный перечень преференций на территории России при получении гражданства; при получении вида на жительство в РФ и при устройстве на работу на территории РФ, "в частности, отменить патенты для работы на территории РФ, чтобы трудоустройство проходило по упрощенной схеме через службу занятости населения", передает "Интерфакс"

Использованы фотографии: http://kherson.life/
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Комментарии 5

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  1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 20:38
    А мне вот плевать на всех этих эксов..По большому счету они предали и продали свою страну и людей.А вот для рядовых закон необходим.Особенно для тех у которых в России корни.
    210окв
  2. Монос (Виктор) Сегодня, 20:39
    "в частности, отменить патенты для работы на территории РФ, чтобы трудоустройство проходило по упрощенной схеме через службу занятости населения"

    Ага. Особенно это актуально для Януковича. smile
    Монос
    1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 20:42
      Этот может прожить и как Паниковский.Человек без паспорта..Добрый вечер,Виктор.
      Цитата: Монос
      "в частности, отменить патенты для работы на территории РФ, чтобы трудоустройство проходило по упрощенной схеме через службу занятости населения"

      Ага. Особенно это актуально для Януковича. smile
      210окв
      1. vorobey (Сашка) Сегодня, 20:54
        Цитата: 210окв
        Этот может прожить и как Паниковский.Человек без паспорта..Добрый вечер,Виктор.


        о милостивые государи... еще в 14 годе писал когда весь этот бардак в 404 затевался... карта Януковича еще не разыграна.. и чудику этому гражданство не дадут ни при каких... так как на сегодняшний день это единственный легитимный президент украины.. че с ним делать соотечественники будут потом это его трудности, но пока что при определенных условиях возглавить правительство в изгнании он просто обязан.. ссыт правда наверное..
        vorobey
      2. Монос (Виктор) Сегодня, 20:57
        Добрый вечер, Дмитрий hi
        Без серьёзной системы фильтров, это чревато. Итак уже на каждом либеральном митинге половина народа майданутые.
        Монос
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