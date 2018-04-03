06:56 03 апреля

Поправки к закону "Об оружии". Выигрывает криминал?

Совсем недавно в одной компании я увидел чудесную коллекцию ножей. Не тех китайских "исторических" киношных игрушек, которыми завалены прилавки на городских рынках, а настоящих, сделанных умелыми руками оружейников ножей буквально штучно.



Я, чего греха таить, трепетно отношусь к этому виду оружия. Да, именно оружия. Открою маленький секрет, о котором знают лишь специалисты. В любом телесериале, где показывают ресторан или кафе, ещё недавно полицейский мог свободно брать "за кадык" шеф-повара за его нож. Да-да, нож шеф-повара на обычной ресторанной кухне был, по нашим нормативам, классическим боевым ножом.


В детстве я всегда смотрел на охотничий нож отца. В принципе, как я сегодня понимаю, нож-то обычный. Да, большой. Да с серьезным лезвием. И сталь серьезная. Но главное, нож был номерной. Нож был частью охотничьей амуниции, таким же оружием, как и ружье! Подержаться за него мне удавалось только в то время, когда отец чистил и лелеял свой «Иж».

Воспоминания о детстве и некоторые познания Уголовного кодекса, да и, если быть полностью честным, нежелание проходить многочисленные проверки для получения разрешения на хранение оружия дома, были основным препятствием для создания собственного арсенала холодного оружия. Хороший нож, по существовавшей ранее классификации, всегда попадал в разряд оружия.

Да, у меня все же есть ножи. Хорошие охотничьи ножи. Заводские, из прекрасной стали, с рукоятками из самых экзотических материалов. От африканских деревьев и козьей ножки до… джинсовой ткани. Но на все эти ножи у меня хранятся акты экспертиз, проведенных на заводе, в которых эти ножи оружием не признаются. И, выезжая на охоту или рыбалку, эти бумаги я беру с собой.

Те, кто интересуется холодным оружием, прекрасно знают эту уловку производителей ножей. На хитрого прокурора всегда найдется более хитрый адвокат. Большой нож, снабженный крюком для вспарывания шкур, например, экспертами не будет признан оружием. Таким же образом закон можно обойти, опять же, к примеру, толщиной и углом наклона лезвия, изменением обуха и прочим.

Сегодня на рынке можно найти действительно смертельное оружие, которое оружием не является. Многие видели в магазинах мачете, финки, "живопыры", "выкидыши"… Бабушка в поезде, разрезающая колбасу ножичком с лезвием под 20 см, уже никого не удивляет. Такой нож вы купите на перроне следующей станции в киоске. Рядом с той же колбасой.

Но вернемся к коллекции. На стене висели настоящие, не новоделы, казачьи шашки и офицерский палаш. Вот тут я не сдержался. Оружие казаков точно нельзя подвести под "адвокатские" штучки. Да и любое изменение шашки, даже умышленное затупление, не изменит её назначения и классификации. Просто изуродует прекрасный экземпляр...

Что же произошло? Почему теперь холодное оружие стало в законе? Короткоствол, спортивное и историческое оружие, реконструкторские новоделы стали делом незаконным, а шашка спокойно заняла место на ковре?

Оказалось… виноват закон "Об оружии"! Точнее, те поправки, которые начали действовать с 1 января 2018 года. Многострадальный закон №150-Ф3. Последние 5 лет вокруг него только что хороводы не водили. 75 попыток внести изменения в закон. Вдумайтесь, 75! И 38 поправок внесены!

Я пообщался с сотрудником разрешительного отдела нашего УВД. Цитировать его нельзя (по-русски выражался подполковник). Суть такова: да пошли они, эти законодатели! Там что, профессионалов совсем нет? Ладно, приняли новые нормативы, разработали документы, обучили людей. Бац, опять что-то "назаконотворили". Полнейший хаос в работе.

Так вот, новые нормы фактически легализовали холодное оружие. Охотничье, историческое, имеющее культурную ценность холодное оружие теперь нет нужды лицензировать. Фактически любой авторский экземпляр сабли, шашки, ножа или чего-то подобного можно считать "имеющим культурную ценность". Единственный экземпляр! И знакомый мой не нарушает закон! Шашки царских времен, значит, историческое оружие.

Я прекрасно понимаю, что сейчас мне напомнят про бабушку в поезде с тесаком и колбасой. Неужели такого вот "ножа" не хватит для того, чтобы проколоть человека насквозь? Да, это игрушка. Да, этот "нож" через неделю превращается в кусок мерзкого металла и пластика. Но на один раз вполне хватит. 150-200 рублей в любом киоске, и вы вновь обладатель смертельного оружия.

Согласен. Проблема "игрушек" существует. И её почему-то замалчивают. Как замалчивают и проблему холодного оружия вообще. А между тем именно холодное оружие, в том числе и "игрушки", становятся причиной 38,3% тяжких телесных повреждений, 27,6% непреднамеренных убийств, 22,4% общего количества убийств!

Более того, поговорив с людьми, которые не раз "ходили на нож", выполняя свою работу, полностью поддерживаю мнение о том, что нам следует ждать роста числа преступлений с применением холодного оружия.

"Быкам" все равно. Им необходимо оружие для совершения преступления. В прежней редакции закона "Об оружии" преступлением было ношение как огнестрельного, так и холодного оружия. Естественно, при прочих равных рисках, криминал выбирал огнестрел. Выбирал как более эффективное оружие.

Сегодня же "пацаны" совершенно легально будут носить "перья" и будут законопослушными гражданами. При этом даже слабо подготовленный "бык" с ножом "распишет" неподготовленного обывателя за минуты. А стайка "пацанов" с ножами вполне справится и с подготовленным человеком.

Что-то не продумали наши думцы. Арсенал серьезного вооружения теперь в руках не только коллекционеров и охотников, но и криминала. Даже попытки уменьшить опасность применением различных ножен, кобур, специальных кофров для переноски такого оружия не приведут к уменьшению опасности. Это не охотничье ружье, которое можно разобрать.



Конечно, представить себе современную "братву" с мечами, саблями и секирами сложно. А джигита с камой? Или узбека с пчаком? Якута с хотохоном? Может, сложно представить казака с шашкой? Холодное оружие применяется для тихого убийства.

Учитывая современное состояние общества, даже в случае ранения у человека мало шансов выжить. Сам неоднократно был свидетелем совершенно наплевательского отношения к упавшему, даже на глазах, человеку. Людей, в нормальном, духовном понимании этого термина остается все меньше и меньше. Моя хата с краю...

Есть ещё один аргумент, который обязательно используется при обсуждении данной проблемы. Бытовые убийства с применением кухонных ножей.

В начале статьи я уже писал о ноже шеф-повара. На наших кухнях обязательно есть нечто подобное. Однако любой специалист, который занимается холодным оружием, с уверенностью скажет вам о том, что у боевого или охотничьего ножа эффективность поражения в разу выше, чем у кухонных собратьев.

Проникающая способность таких ножей в разы выше, а ранения серьезнее. Я специально посмотрел статистику и экспертные оценки по этому вопросу. Невероятно, но смертность при применении боевых или охотничьих ножей по сравнению с бытовыми ножами в 8 раз выше!

В целом же, мне кажется, поправки в закон "Об оружии" не столько улучшили жизнь охотникам и коллекционерам, сколько связали руки правоохранителям в борьбе с криминалом. "Волчата" с ножами скоро выйдут на улицы.

Необходимо срочно возвращать критерии определения боевого холодного оружия, лицензирование коллекций и критериев для производителей реплик холодного оружия. Охотников-промысловиков либо охотников на крупного зверя, а это явно не мальчишки-первогодки, внесение серьезного охотничьего ножа в разрешение на хранение оружия не особо напряжет. И начинать надо хотя бы с длины лезвия.
Автор: Александр Ставер

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 16

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  1. Olddetractor (Дмитрий) Сегодня, 05:14
    Во всем, что связано с запретами и оружием, всегда выигрывает криминал. Все остальное покажет время.
    Olddetractor
    1. Дедкастарый (Дедка старый) Сегодня, 06:03
      при всём уважении к автору... любой достаточно острый предмет-считай "заточка". так что пафос об "охотничьих" ножах-лишь пафос. убить можно расчёсткой. ходили и с отвёртками в смутные 90е-оружием не является же! кухонный нож в умелых руках бойца легко превзойдёт "катану" в руках какого нибудь криворукого урода-факт. и да... нож шеф повара,именуется "шеф-нож",и скорее вещь статусная,дорогая для имиджа. не более. понты,если угодно.
      Проникающая способность таких ножей в разы выше, а ранения серьезнее. Я специально посмотрел статистику и экспертные оценки по этому вопросу. Невероятно, но смертность при применении боевых или охотничьих ножей по сравнению с бытовыми ножами в 8 раз выше!
      - странная статистика...где применялись боевые ножи,и где кухонные ? кухонные на кухне ,а боевые в реальных "разборках ? так за кухонными пьяными драками нет реальной цели "убрать клиента"...в бою-вопрос кардинально другой-нет ? по моему автор,"нагородил огород" с ножами..
      Дедкастарый
      1. domokl (Александр) Сегодня, 06:18
        Существуют критерии по которым нож можно признать холодным оружием. И критерии эти работали до 1 января этого года. Вы путаете понятие "холодное оружие" и "признание холодным оружием".
        Хорошее видео выложено ниже. Там паренек прекрасно обосновал эти слова.
        domokl
        1. Дедкастарый (Дедка старый) Сегодня, 06:33
          Цитата: domokl
          Там паренек прекрасно обосновал эти слова.

          про зубы особенно доставило... а уж про то как у полицейского ствол отнял laughing laughing
          Дедкастарый
          1. domokl (Александр) Сегодня, 06:42
            what Это специфика таких блогов. Нужно показать собственную крутость. Мне тоже это доставило удовольствие. Посмотрел бы я на этого правдолюба и законо знатока при разговоре с нашим омоновцем laughing
            Тот из всего монолога понял бы только "отберу пистолет" и начал действовать bully А работают они быстро и эффективно laughing Раз..и ты уже мордой в луже fellow
            domokl
  2. Pax tecum (Pax tecum) Сегодня, 05:32

    Вот в тему, вполне доступным языком.
    Главное и основное здесь - холодное оружие становится оружием с момента его применения.

    Статья 112 Уголовного кодекса РФ.
    з) с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, - наказывается лишением свободы на срок до пяти лет.

    Под предметами, используемыми в качестве оружия, понимаются любые материальные объекты, которыми, исходя из их свойств, можно причинить вред здоровью или жизни человека.
    Pax tecum
    1. Дедкастарый (Дедка старый) Сегодня, 06:05
      Главное и основное здесь - холодное оружие становится оружием с момента его применения.
      вот с этим-согласен. у меня в машине,и нож в ножнах,и сапёрная лопатка -довольно острая,и маленький топорик-по определению очень острый,потому как лёгкий,и что бы срубить что то -усилий больше чем тяжёлым.-короче "арсенал"...можно "брать " под "белы рученьки".. lol
      Дедкастарый
  3. volodimer (Volodimer) Сегодня, 05:54
    "смертность при применении боевых или охотничьих ножей по сравнению с бытовыми ножами в 8 раз выше"... Ну да, но "Волчата" с ножами скоро выйдут на улицы" с ножами которые всё равно не попадут под закон, а не с "охотничьим, историческим, имеющим культурную ценность холодным оружием". И потому как старая версия закона никак не пресекала использование суррогатов холодного оружия, а только усложняла жизнь охотников, коллекционеров и др. законопослушных граждан и были внесены поправки. Тема сложная, потому и закон постоянно меняют. Конечно лучше бы поставить жизнь на паузу и написать сразу правильный закон, А заголовок про криминал тут ни к чему.
    volodimer
    1. domokl (Александр) Сегодня, 06:07
      Почему вы уверены, что это не будут охотничьи или боевые ножи? Не знаю как у вас, а у нас в городе можно купить серьёзный нож за тысячу-две. На рынке с лотка. Продают кузнецы-кустари. Или бывшие зэки. Такие деньги не являются проблемой для криминала.
      А ножи эти, чаще всего, совершенно не нужны охотникам и коллекционерам. Рабочих там мало. Да и интересных тоже. Хороший мастер всегда работает "под заказ"...Вы, наверное, знаете как сложно найти "свой" нож...
      domokl
      1. Дедкастарый (Дедка старый) Сегодня, 06:43
        Цитата: domokl
        а у нас в городе можно купить серьёзный нож за тысячу-две. На рынке с лотка. Продают кузнецы-кустари. Или бывшие зэки.

        да в любой рыбацкой лавке-на выбор...есть очень серьёзные экземпляры,без номеров, в свободном доступе,как в хозяйственном магазине.
        Дедкастарый
  4. Jerk Сегодня, 06:10
    Запретов мало в стране. СВшная рацуха - один запрет, монтажный нож - другой, на крышу вылез - опять ща гоблины набегут, а если у них праздник типа выборов на носу, то они тебя свинтят оттуда, какой бы пачкой документов и договоров ты не тряс.
    При этом всегда от запретов страдают те, кому вот ножи те же - для работы нужны, а бык из подворотни спокойно купит дырокол в лавке - он ему на один раз и нужен, и откровенное дерьмо сойдет. а мне - для работы, потому и сталь серьезная и размер соответствующий, я кухонным только пальцы себе отпилить смогу, но никак не разделать кабель с руку толщиной.
    Jerk
    1. domokl (Александр) Сегодня, 06:24
      Не поспоришь..Сам видел ругань монтажника со строительным пистолетом и полицейского. примерно та же схема. стреляет? Стреляет. Убить может? Может. Значит убери от греха подальше. А работать можешь молотком.
      Кстати, по старому закону монтажный нож не подходил под определение холодного оружия.
      domokl
  5. Yak28 (Алексей ) Сегодня, 06:32
    Нож сегодня можно таскать без проблем, но в любой драке даже когда на вас нападут пятеро не вооружённых людей,перед законом всё равно будете в неприглядном виде, выглядеть вы.Самое интересное я не понимаю как откровенно боевые ножи получают аббревиатуру туристические или шкура съёмные, и почему В Москве в торговых центрах,на рынках свободно продуются без всяких документов ,китайские ножи которые являются ХО,разного рода выкидухи , бабочки не хилых размеров и так далее.Надо просто уже не мучить пятую точку,а разрешить ножи и делу конец.Заметьте как вырос ножевой рынок в России отечественного производства,а представьте если разрешить огнестрелы ,сколько интересных образцов могут сделать наши оружейники wink
    Yak28
    1. domokl (Александр) Сегодня, 06:49
      Вопрос в разрешении огнестрела актуален для некоторой части населения. Это факт. Но дело-то не в свободной продаже, а в контроле за стволами! Хочешь ствол-получи соответствующее разрешение.
      У нас же существует категория владельцев боевого оружия. Депутаты к примеру. Мандат депутат служит мандатом на получение боевого пистолета?
      Да, маскируется это под наградное оружие. Или нечто подобное. Но пистолеты на руках. И пистолеты иногда стреляют. Кто в голову собственного владельца, а кто и в чужую голову...
      domokl
  6. лысова (владимир) Сегодня, 06:44
    Очередная пустышка к законам. За то нормальному люду - придётся платить и платить по инстанциям. У меня до сих пор номерной нож, со времён СССР - один чёрт платить заставят, за всякие там переоформления. Закон из разряда - тупых.
    лысова
  7. тасха Сегодня, 06:47
    Охотничье, историческое, имеющее культурную ценность холодное оружие теперь нет нужды лицензировать.

    Поправьте если неправ. Культурная ценность оружия определяется по результатам государственной экспертизы, стоит какую-то денежку и должна быть подтверждена документом.
    тасха
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