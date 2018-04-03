Поправки к закону "Об оружии". Выигрывает криминал?

Совсем недавно в одной компании я увидел чудесную коллекцию ножей. Не тех китайских "исторических" киношных игрушек, которыми завалены прилавки на городских рынках, а настоящих, сделанных умелыми руками оружейников ножей буквально штучно.Я, чего греха таить, трепетно отношусь к этому виду оружия. Да, именно оружия. Открою маленький секрет, о котором знают лишь специалисты. В любом телесериале, где показывают ресторан или кафе, ещё недавно полицейский мог свободно брать "за кадык" шеф-повара за его нож. Да-да, нож шеф-повара на обычной ресторанной кухне был, по нашим нормативам, классическим боевым ножом.В детстве я всегда смотрел на охотничий нож отца. В принципе, как я сегодня понимаю, нож-то обычный. Да, большой. Да с серьезным лезвием. И сталь серьезная. Но главное, нож был номерной. Нож был частью охотничьей амуниции, таким же оружием, как и ружье! Подержаться за него мне удавалось только в то время, когда отец чистил и лелеял свой «Иж».Воспоминания о детстве и некоторые познания Уголовного кодекса, да и, если быть полностью честным, нежелание проходить многочисленные проверки для получения разрешения на хранение оружия дома, были основным препятствием для создания собственного арсенала холодного оружия. Хороший нож, по существовавшей ранее классификации, всегда попадал в разряд оружия.Да, у меня все же есть ножи. Хорошие охотничьи ножи. Заводские, из прекрасной стали, с рукоятками из самых экзотических материалов. От африканских деревьев и козьей ножки до… джинсовой ткани. Но на все эти ножи у меня хранятся акты экспертиз, проведенных на заводе, в которых эти ножи оружием не признаются. И, выезжая на охоту или рыбалку, эти бумаги я беру с собой.Те, кто интересуется холодным оружием, прекрасно знают эту уловку производителей ножей. На хитрого прокурора всегда найдется более хитрый адвокат. Большой нож, снабженный крюком для вспарывания шкур, например, экспертами не будет признан оружием. Таким же образом закон можно обойти, опять же, к примеру, толщиной и углом наклона лезвия, изменением обуха и прочим.Сегодня на рынке можно найти действительно смертельное оружие, которое оружием не является. Многие видели в магазинах мачете, финки, "живопыры", "выкидыши"… Бабушка в поезде, разрезающая колбасу ножичком с лезвием под 20 см, уже никого не удивляет. Такой нож вы купите на перроне следующей станции в киоске. Рядом с той же колбасой.Но вернемся к коллекции. На стене висели настоящие, не новоделы, казачьи шашки и офицерский палаш. Вот тут я не сдержался. Оружие казаков точно нельзя подвести под "адвокатские" штучки. Да и любое изменение шашки, даже умышленное затупление, не изменит её назначения и классификации. Просто изуродует прекрасный экземпляр...Что же произошло? Почему теперь холодное оружие стало в законе? Короткоствол, спортивное и историческое оружие, реконструкторские новоделы стали делом незаконным, а шашка спокойно заняла место на ковре?Оказалось… виноват закон "Об оружии"! Точнее, те поправки, которые начали действовать с 1 января 2018 года. Многострадальный закон №150-Ф3. Последние 5 лет вокруг него только что хороводы не водили. 75 попыток внести изменения в закон. Вдумайтесь, 75! И 38 поправок внесены!Я пообщался с сотрудником разрешительного отдела нашего УВД. Цитировать его нельзя (по-русски выражался подполковник). Суть такова: да пошли они, эти законодатели! Там что, профессионалов совсем нет? Ладно, приняли новые нормативы, разработали документы, обучили людей. Бац, опять что-то "назаконотворили". Полнейший хаос в работе.Так вот, новые нормы фактически легализовали холодное оружие. Охотничье, историческое, имеющее культурную ценность холодное оружие теперь нет нужды лицензировать. Фактически любой авторский экземпляр сабли, шашки, ножа или чего-то подобного можно считать "имеющим культурную ценность". Единственный экземпляр! И знакомый мой не нарушает закон! Шашки царских времен, значит, историческое оружие.Я прекрасно понимаю, что сейчас мне напомнят про бабушку в поезде с тесаком и колбасой. Неужели такого вот "ножа" не хватит для того, чтобы проколоть человека насквозь? Да, это игрушка. Да, этот "нож" через неделю превращается в кусок мерзкого металла и пластика. Но на один раз вполне хватит. 150-200 рублей в любом киоске, и вы вновь обладатель смертельного оружия.Согласен. Проблема "игрушек" существует. И её почему-то замалчивают. Как замалчивают и проблему холодного оружия вообще. А между тем именно холодное оружие, в том числе и "игрушки", становятся причиной 38,3% тяжких телесных повреждений, 27,6% непреднамеренных убийств, 22,4% общего количества убийств!Более того, поговорив с людьми, которые не раз "ходили на нож", выполняя свою работу, полностью поддерживаю мнение о том, что нам следует ждать роста числа преступлений с применением холодного оружия."Быкам" все равно. Им необходимо оружие для совершения преступления. В прежней редакции закона "Об оружии" преступлением было ношение как огнестрельного, так и холодного оружия. Естественно, при прочих равных рисках, криминал выбирал огнестрел. Выбирал как более эффективное оружие.Сегодня же "пацаны" совершенно легально будут носить "перья" и будут законопослушными гражданами. При этом даже слабо подготовленный "бык" с ножом "распишет" неподготовленного обывателя за минуты. А стайка "пацанов" с ножами вполне справится и с подготовленным человеком.Что-то не продумали наши думцы. Арсенал серьезного вооружения теперь в руках не только коллекционеров и охотников, но и криминала. Даже попытки уменьшить опасность применением различных ножен, кобур, специальных кофров для переноски такого оружия не приведут к уменьшению опасности. Это не охотничье ружье, которое можно разобрать.Конечно, представить себе современную "братву" с мечами, саблями и секирами сложно. А джигита с камой? Или узбека с пчаком? Якута с хотохоном? Может, сложно представить казака с шашкой? Холодное оружие применяется для тихого убийства.Учитывая современное состояние общества, даже в случае ранения у человека мало шансов выжить. Сам неоднократно был свидетелем совершенно наплевательского отношения к упавшему, даже на глазах, человеку. Людей, в нормальном, духовном понимании этого термина остается все меньше и меньше. Моя хата с краю...Есть ещё один аргумент, который обязательно используется при обсуждении данной проблемы. Бытовые убийства с применением кухонных ножей.В начале статьи я уже писал о ноже шеф-повара. На наших кухнях обязательно есть нечто подобное. Однако любой специалист, который занимается холодным оружием, с уверенностью скажет вам о том, что у боевого или охотничьего ножа эффективность поражения в разу выше, чем у кухонных собратьев.Проникающая способность таких ножей в разы выше, а ранения серьезнее. Я специально посмотрел статистику и экспертные оценки по этому вопросу. Невероятно, но смертность при применении боевых или охотничьих ножей по сравнению с бытовыми ножами в 8 раз выше!В целом же, мне кажется, поправки в закон "Об оружии" не столько улучшили жизнь охотникам и коллекционерам, сколько связали руки правоохранителям в борьбе с криминалом. "Волчата" с ножами скоро выйдут на улицы.Необходимо срочно возвращать критерии определения боевого холодного оружия, лицензирование коллекций и критериев для производителей реплик холодного оружия. Охотников-промысловиков либо охотников на крупного зверя, а это явно не мальчишки-первогодки, внесение серьезного охотничьего ножа в разрешение на хранение оружия не особо напряжет. И начинать надо хотя бы с длины лезвия.