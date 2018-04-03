06:56 03 апреля
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"Спасти Украину". Савченко предлагает ввести хуторянский тип самоуправления

Надежда Савченко, подозреваемая на Украине в подготовке к террористическому акту, решила объявить о наличии у неё плана по переустройству страны. Этим планом она делится на своей странице в Фейсбуке. Название следующее: «Концепция смены политической системы Украины». План обширен. Представим некоторые выдержки из него.

"Спасти Украину". Савченко предлагает ввести хуторянский тип самоуправления


Из предисловия к концепции Савченко:
Учитывая непризнанную войну на территории Восточной части Украины, за 16 лет демографическая, экономическая, политическая ситуации в стране значительно ухудшились, для определения реальных данных для проведения любых аналитических, финансово-экономических, плановых и т.д. расчетов необходимо провести новую перепись населения Украины (последняя проводилась в 2001 году).


Далее Савченко пишет, что на Украине перестали действовать многочисленные законодательные нормы, а потому их нужно пересмотреть:
Однако за 26 лет независимости Украины, в частности в период с 1998-2018 гг (...) административный и общественно-политический строй не является эффективным и удовлетворяющим национальные и исторические интересы и потребности украинского народа.

Предлагается принципиально новая для Украины модель административного и общественно-политического устройства, основанная на экономическом принципе объединения общин, учитывающая интересы и потребности украинского народа и нивелирующая коррупционные составляющие при распределении национальных благ, прав и обязанностей между обществом и государством.


Савченко:
Учитывая ментальность и историческую склонность Украинской к индивидуализму, хуторянскому типу самоуправления и жизнедеятельности, предлагается модель разделения внутри государства на административные единицы - ОБЪЕДИНЕННЫЕ ОБЩИНЫ, которые путем представительства в органе местного самоуправления (СОВЕТ ОБЩЕСТВА), от каждого населенного пункта, будут осуществлять управление такой территориально-административной единицей.

Стоит отметить, что предложенная модель административного устройства выписана в пределах ст. 2 и ст. 5 действующей Конституции Украины, а именно: «Суверенитет Украины распространяется на всю ее территорию. Украина является унитарным государством. Территория Украины в пределах существующей границы является целостной и неприкосновенной. Украина является республикой, и не имеет никаких признаков федерализации».

Осуществление административного деления согласно данной модели происходит по экономическому принципу и по теоретическому принципу существующей системы распределения на избирательные округа. Однако необходимо отметить, что законодательно закреплены избирательные округа является неэффективными, и нередко создавались для подтасовки результатов на выборах в Верховную Раду в течение всего периода независимости Украины. Поэтому берём за основу только теоретическую составляющую данного раздела:
количество административных единиц будет зависеть от реального демографического состояния (численности населения Украины и реального количества избирателей) и возможна в пределах 200 - 250 единиц. То есть в пределах одной территориальной единицы должно проживать избирателей в пределах 120 -150 тыс. человек.


Подробная версия концепции Савченко, сестра которой написала письмо с просьбой о помощи президенту США Трампу, публикуется в Фейсбуке.

Использованы фотографии: Фейсбук
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Комментарии 22

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  1. Spartanez300 (Виктор) Сегодня, 05:48
    "Политическая" узница как надо полагать решила стать президентом Укрожопии , только ей не стоит забывать о том что она убийца и за что мотала срок в России .
    Spartanez300
    1. Татьяна Сегодня, 06:05
      Учитывая ментальность и историческую склонность Украинской к индивидуализму, хуторянскому типу самоуправления и жизнедеятельности, предлагается модель разделения внутри государства на административные единицы - ОБЪЕДИНЕННЫЕ ОБЩИНЫ, которые путем представительства в органе местного самоуправления (СОВЕТ ОБЩЕСТВА), от каждого населенного пункта, будут осуществлять управление такой территориально-административной единицей.

      Феодальным средневековьем попахивает!
      А если эти общины формируются в экономическом плане по религиозному принципу? Тогда как быть?
      Татьяна
      1. сибиралт (Олег) Сегодня, 06:14
        Гадя даже не кухарка, а управлять государством - хутором горазда. lol
        сибиралт
        1. Балу (Балу, просто Балу) Сегодня, 06:26
          Цитата: сибиралт
          Гадя даже не кухарка, а управлять государством - хутором горазда. lol

          Не верю, что это она сама придумала. По сути децентрализация, потом бароны, графья и герцоги, наверху король или королева. Все таки из Сукашвили тарана не получилось, его роль теперь на Савченко. Тольконе с того она начинает. Начать надо с закрытия посольства США и высылке всех до одного американцев и прочих европейцев , чтобы на первое время не мешали.
          Балу
    2. LSA57 (Сергей) Сегодня, 06:32
      Цитата: Spartanez300
      только ей не стоит забывать о том что она убийца и за что мотала срок в России .

      ну и зачем ей это помнить?
      LSA57
    3. Серж Горелый (Серж Горелый) Сегодня, 06:55
      Надя просто гений! Точно изложила концепцию - образованное ГОРОДСКОЕ население южной России говорит по- русски, а селюки мовят на суржике!
      Серж Горелый
  2. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 05:59
    Да вообще немедленно нужно ввести вна укроине законодательно первобытно -общинный строй! Навечно, и в названии укроины его применить типа "примитивное недогосударство укроины "!
    Геркулесыч
    1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 06:33
      Цитата: Геркулесыч
      Навечно, и в названии укроины его применить типа "примитивное недогосударство укроины "!

      вернуть старое, "Гуляй поле" laughing
      LSA57
  3. Равик (Сергей) Сегодня, 06:00
    И свой майдан для каждого хутора)))
    Равик
    1. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 06:44
      Каждое утро должно начинаться на майдане вытьем нацистского гимна и скачками
      Дормидонт
  4. sergo1914 (Сергей) Сегодня, 06:01
    Советы? Вся власть Советам??? ВСЯ ВЛАСТЬ СОВЕТАМ!!!
    P.S. Дождались таки!
    sergo1914
    1. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 06:08
      Ну да, совет старейшин, или вообще, совет каннибалов wassat !Они вам такое "насоветуют " , что и костей ваших потом не найдут!
      Геркулесыч
  5. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 06:10
    Надюху посетят ещё и не такие мысли, в ходе голодовки она может начать написание книги "Поварская книга, воспоминания и размышления".
    ul_vitalii
  6. Masya Masya ( Марина) Сегодня, 06:27
    Вперед к первобытно-общинному строю... wink назад в будущее...
    Masya Masya
    1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 06:35
      Цитата: Masya Masya
      Вперед к первобытно-общинному строю... wink

      в общем, назад в пещеры laughing
      или опять в пещеры request
      Привет Марина hi love
      LSA57
      1. Masya Masya ( Марина) Сегодня, 06:39
        приветик Сергей! love
        Цитата: LSA57
        в общем, назад в пещеры
        или опять в пещеры

        lol
        Masya Masya
        1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 06:50
          Цитата: Masya Masya
          приветик Сергей! love
          Цитата: LSA57
          в общем, назад в пещеры
          или опять в пещеры

          lol

          похоже они оттуда и не выходили lol
          LSA57
    2. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 06:42
      К обществу вольных свинопасов
      Дормидонт
      1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 06:52
        Цитата: Дормидонт
        К обществу вольных свинопасов

        галопом laughing
        LSA57
  7. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 06:39
    Савченко предлагает ввести хуторянский тип самоуправления
    А почему бы и нет если учитывать, что внешняя политика Украины давно имеет вид хуторской. Сами скатились до этого, так должны честно признать случившееся.
    rotmistr60
  8. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 06:41
    Видимо эта от нехрен делать научилась на зоне читать, и случайно осилила труды коммунистов-утопистов 18 века
    Дормидонт
    1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 06:53
      Цитата: Дормидонт
      Видимо эта от нехрен делать научилась на зоне читать,

      надо вернуть их в привычную среду обитания
      LSA57
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