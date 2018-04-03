"Спасти Украину". Савченко предлагает ввести хуторянский тип самоуправления

Учитывая непризнанную войну на территории Восточной части Украины, за 16 лет демографическая, экономическая, политическая ситуации в стране значительно ухудшились, для определения реальных данных для проведения любых аналитических, финансово-экономических, плановых и т.д. расчетов необходимо провести новую перепись населения Украины (последняя проводилась в 2001 году).

Однако за 26 лет независимости Украины, в частности в период с 1998-2018 гг (...) административный и общественно-политический строй не является эффективным и удовлетворяющим национальные и исторические интересы и потребности украинского народа.



Предлагается принципиально новая для Украины модель административного и общественно-политического устройства, основанная на экономическом принципе объединения общин, учитывающая интересы и потребности украинского народа и нивелирующая коррупционные составляющие при распределении национальных благ, прав и обязанностей между обществом и государством.

Учитывая ментальность и историческую склонность Украинской к индивидуализму, хуторянскому типу самоуправления и жизнедеятельности, предлагается модель разделения внутри государства на административные единицы - ОБЪЕДИНЕННЫЕ ОБЩИНЫ, которые путем представительства в органе местного самоуправления (СОВЕТ ОБЩЕСТВА), от каждого населенного пункта, будут осуществлять управление такой территориально-административной единицей.



Стоит отметить, что предложенная модель административного устройства выписана в пределах ст. 2 и ст. 5 действующей Конституции Украины, а именно: «Суверенитет Украины распространяется на всю ее территорию. Украина является унитарным государством. Территория Украины в пределах существующей границы является целостной и неприкосновенной. Украина является республикой, и не имеет никаких признаков федерализации».



Осуществление административного деления согласно данной модели происходит по экономическому принципу и по теоретическому принципу существующей системы распределения на избирательные округа. Однако необходимо отметить, что законодательно закреплены избирательные округа является неэффективными, и нередко создавались для подтасовки результатов на выборах в Верховную Раду в течение всего периода независимости Украины. Поэтому берём за основу только теоретическую составляющую данного раздела:

количество административных единиц будет зависеть от реального демографического состояния (численности населения Украины и реального количества избирателей) и возможна в пределах 200 - 250 единиц. То есть в пределах одной территориальной единицы должно проживать избирателей в пределах 120 -150 тыс. человек.