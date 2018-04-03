06:54 03 апреля
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Капитану российского "Норда" Украина грозит 5 годами колонии

Стало известно о том, что капитану российского рыболовецкого судна «Норд», захваченного украинскими пограничниками, предъявлено обвинение. Он обвиняется в «нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из неё". По этой статье украинского уголовного кодекса российскому гражданину грозит до 5 лет лишения свободы.

Капитану российского "Норда" Украина грозит 5 годами колонии


Из заявления прокурора несуществующей «Автономной Республики Крым» Гюндуза Мамедова, для которого сотрудники украинской госпогранслужбы, судя по всему, всё-таки нашли работу:
Лица, нарушающие украинское законодательство, осуществляя незаконные мероприятия и выходы морскими судами в закрытые порты Крыма, будут привлекаться к предусмотренной ответственности. Уверен, этот факт станет предупреждением для других капитанов и судовладельцев.



Напомним, что на борту рыболовецкого судна, отконвоированного в порт Бердянска, находятся 10 российских моряков. У них отобрали паспорта. Двое из моряков нуждаются в медицинской помощи. Адвокаты, как сообщается, по мере возможности, поставляют на борт судна медпрепараты и еду. Собственные запасы пресной воды и продуктов питания на "Норде" закончились в минувшие выходные.

Использованы фотографии: Фейсбук
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Комментарии 19

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  1. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 06:01
    У Гюндуза Мамедова на стороне должно быть много любимых родственников, вот с ними неплохо бы познакомиться заинтересованным лицам, естественно в рамках закона.
    ul_vitalii
    1. Spartanez300 (Виктор) Сегодня, 06:06
      Ну что Россия и дальше будет спокойно смотреть на этот беспредел или все же начнет принимать жесткие меры , хохлы уже совсем зарвались от безнаказанности . Где же защита и борьба за российских граждан , кто будет поддерживать власть которая не защищает свой народ .Определенно работа для ССО .
      Spartanez300
      1. алексеев (алексей) Сегодня, 06:42
        Цитата: Spartanez300
        все же начнет принимать жесткие меры , хохлы уже совсем зарвались от безнаказанности .

        Это точно!
        Хотя бы задержать укропароходик из-за опасного сближения с крымским мостом (а это есть попытка теракта!) или ещё чего. Или мало, что ли, укрогромадян шатаются по РФ? И все они прямо уж так лояльны?
        С бандерлогами иной подход совершенно безполезен, они без этого самого как без пряника.
        алексеев
      2. vkl.47 (vkl.47) Сегодня, 06:53
        Ядерный удар нанести?провоцируют перед чемпионатом.надо понимать куда ты плывёшь.и что тебя ради провокации могут схватить.
        vkl.47
  2. Комментарий был удален.
  3. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 06:05
    Вот и работа не юристам, а спецназу -вытянуть человека из укрозастенков, ибо от властей наших как и от мида кроме невнятного мямлинья мы ничего не слышим! А проблема укрорейдеров во внутреннем Российском море решается просто -территории России возвращаются назад, в состав нашего государства. Возможно, что немного придется использовать силу для этого. Но по другому никак нельзя.
    Геркулесыч
  4. kartalovkolya Сегодня, 06:08
    Ну что "опять будем сопли жевать"? Совершен акт пиратства в отношении нашего рыболовецкого судна и вместо того,чтобы эту банду развесить на реях охи да ахи,а не пора ли заняться вплотную самим Бердянском и т.н." прокурором Крыма" или у нас нет кораблей Черноморского Флота,ведь и парочки корабликов хватить для того , чтобы как сказала Надя Савченко власти "великой станы" "усралысь"! Здесь вопрос решать нужно не Нотами ,а российским спецназом и срочно объявить запрет на нахождение укровских военных лоханей далее 5 миль от собственных берегов,нарушителей приводить в сознание...
    kartalovkolya
    1. сибиралт (Олег) Сегодня, 06:12
      А лучше забрать у них все азовское побережье, чтобы больше не баловались, и крымскому мосту спокойнее будет. winked
      сибиралт
    2. victorsh (Виктор) Сегодня, 06:17
      Зачем.Все их суда идут через Керченский пролив.Арестовывать все подряд.А нашим нечего ходить туда за хамсой браконьерничать.
      victorsh
      1. galan (Alex Galan) Сегодня, 06:30
        Ты понимаешь, что говоришь? Судно захвачено в 18 км от берега. Азовское море внутреннее для России и Украины, что предусматривает совместное хозяйственное использование.Так что о каком "браконьерстве" ты говоришь? Что начитался укросайтов? Они уже там только и орут о "российских браконьерах". Во истину простота хуже воровства.
        galan
        1. victorsh (Виктор) Сегодня, 06:37
          Нет.У брата в Керчи был сейнер.Как и что ловят знаю.Сам в отпуске ходил с ними.И ПРИЧЕМ укросайты?
          victorsh
  5. 1536 (Евгений) Сегодня, 06:11
    Пиратство надо пресекать всеми имеющимися средствами. Значит, в Азовское море должны быть введены дополнительные силы флота. Внеплановые учения можно устроить. Скоро отпускной сезон. Скоро мост в Крым открывается, а уверенности, что озверевшие нацисты с Украины не совершат теракт или не похитят людей никакой нет.
    1536
    1. Red_Hamer Сегодня, 06:25
      Пиратство надо пресекать всеми имеющимися средствами. Значит, в Азовское море должны быть введены дополнительные силы флота. Внеплановые учения можно устроить. Скоро отпускной сезон. Скоро мост в Крым открывается, а уверенности, что озверевшие нацисты с Украины не совершат теракт или не похитят людей никакой нет.
      Перекрыть Керченский пролив, ну скажем в связи "с защитой популяции планктона" , или там, "на углубление фарватера". На срок, покуда экипаж, и судно не окажутся в порту приписки.
      Red_Hamer
      1. 1536 (Евгений) Сегодня, 06:37
        Зачем пролив? Пролив большой. Лучше блокировать укропорты Мариуполь и Бердянск, пока не возвратят рыболовецкое судно и весь экипаж. Для это сил и средств достаточно.
        1536
  6. next322 (алекс) Сегодня, 06:30
    мдя....МИД и власти РФ реально соскакивают и избегают этой темы, кроме дежурного, ничего не значащего заявления Захаровой-тишина..... теперь судьба граждан РФ захваченных пиратами бандеррейха- это проблемма самих граждан и юристов....
    next322
  7. Korsar4 (Сергей ) Сегодня, 06:33
    Одно непонятно. Есть ли видение, что необходимо делать в таких случаях? Выдержка - это хорошо, но не за счёт же людей.
    Korsar4
  8. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 06:35
    Поддержу тех кто за жесткие действия по отношению к украинским отморозкам от власти. Сколько можно терпеть этот беспредел и постоянные провокации? Поставить на боевое дежурство корабли в тех местах где возможен захват российских рыбаков, а попутно прихватить пару украинских рыболовных судов. Прошла информация, что от рыбаков требуют официально отказаться от российского гражданства. А это как рассматривать?
    rotmistr60
    1. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 06:53
      Прихватить не парочку, а все до единого
      Дормидонт
  9. loginovich Сегодня, 06:36
    Темнейший своих не бросает? Или рыбаки не свои?
    loginovich
  10. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 06:52
    Россия должна не сопли жевать, унижаясь перед бандеросней, а провести показательную силовую акцию по вызволению из фашистского плена своих граждан, ибо далее терпеть выходки свидомитов опасно, а в большей изоляции от наших партнеров-сатанистов уже не окажемся
    Дормидонт
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