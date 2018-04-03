Капитану российского "Норда" Украина грозит 5 годами колонии

Лица, нарушающие украинское законодательство, осуществляя незаконные мероприятия и выходы морскими судами в закрытые порты Крыма, будут привлекаться к предусмотренной ответственности. Уверен, этот факт станет предупреждением для других капитанов и судовладельцев.

Стало известно о том, что капитану российского рыболовецкого судна «Норд», захваченного украинскими пограничниками, предъявлено обвинение. Он обвиняется в «нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из неё". По этой статье украинского уголовного кодекса российскому гражданину грозит до 5 лет лишения свободы.Из заявления прокурора несуществующей «Автономной Республики Крым» Гюндуза Мамедова, для которого сотрудники украинской госпогранслужбы, судя по всему, всё-таки нашли работу:Напомним, что на борту рыболовецкого судна, отконвоированного в порт Бердянска, находятся 10 российских моряков. У них отобрали паспорта. Двое из моряков нуждаются в медицинской помощи. Адвокаты, как сообщается, по мере возможности, поставляют на борт судна медпрепараты и еду. Собственные запасы пресной воды и продуктов питания на "Норде" закончились в минувшие выходные.