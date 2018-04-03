06:52 03 апреля
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Обвинённый в "охоте" на кабели "Янтарь" покинул зону поисков пропавшей ДЭПЛ "Сан-Хуан"

Российское океанографическое исследовательское судно «Янтарь» прекратило участие в поисках пропавшей аргентинской ДЭПЛ «Сан-Хуан». По крайней мере, такую информацию опубликовала аргентинская информационная служба Telam. Агентство ссылается на родственницу одного из пропавших без вести аргентинских моряков.

По её словам, в командовании ВМС Аргентины заявили, что российский «Янтарь» направился в сторону Уругвая «и уже не вернётся в зону поиска».

Напомним, что на днях в американских СМИ стали выходить материалы о «странной активности» российских кораблей в южной части Атлантического океана. Было объявлено, что океанографическое судно «Янтарь» находилось у берегов Южной Америки «вовсе не для оказания помощи в поисках пропавшей подводной лодки», а для (внимание!) «подключения к подводным коммуникационным кабелям». В агентстве Associated Press задались вопросом, «может ли Россия пойти на нарушение линий связи, проложенных по дну океана».


Обвинённый в "охоте" на кабели "Янтарь" покинул зону поисков пропавшей ДЭПЛ "Сан-Хуан"


По версии аргентинской стороны, на ДЭПЛ "Сан-Хуан" мог произойти взрыв водорода, выделившегося в ходе эксплуатации аварийных батарей. Никаких следов подводной лодки до сих пор не обнаружено.

Судя по данным сайта marinetraffic.com , российское исследовательское судно "Янтарь" сегодня (3 апреля) должно зайти в порт столицы Уругвая Монтевидео.

Использованы фотографии: http://www.marinetraffic.com
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Комментарии 8

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  1. Озеленитель (Сергей) Сегодня, 06:24
    Самолет не нашли,подлодку тоже,21 век..
    Озеленитель
    1. Spartanez300 (Виктор) Сегодня, 06:25
      Что еще могут сказать отмороженные американские мозгоклюи , видать по себе судят . Для них же просто дико что люди могут помогать в поисках просто из благих целей . Даже тут где идет поиск погибших людей им нужно высказать свои мерзостные умозаключения .
      Spartanez300
    2. К0щей Сегодня, 06:32
      Цитата: Озеленитель
      Самолет не нашли,подлодку тоже,21 век..

      это не суша, найти что-то в нем без знания точных координат - очень не просто. течение, глубины, поглощающий предметы грунт и множество других моментов.
      К0щей
      1. Ингвар 72 (Игорь) Сегодня, 06:36
        Цитата: К0щей
        очень не просто

        Конечно не просто, когда к этим факторам добавляется нежелание определенной стороны, что бы что то нашли. Темные делишки не любят света.
        Ингвар 72
  2. Комментарий был удален.
  3. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 06:29
    «может ли Россия пойти на нарушение линий связи, проложенных по дну океана»
    С вашим (англосаксонским) отношением к России может и не только на это. В чем только не обвиняли нашу страну эти замороченные. Правильно на днях высказался их умный представитель (почти дословно): "Дело не в том, что там были коммунисты, а дело в том, что они русские".
    rotmistr60
  4. Сергей985 (Сергей) Сегодня, 06:35
    Кабель в Монтевидио выгружать будет?!
    Сергей985
    1. PN (PN) Сегодня, 06:47
      Там похоже самые высокие расценки на "цветняк" laughing
      PN
  5. Red_Hamer Сегодня, 06:42
    Было объявлено, что океанографическое судно «Янтарь» находилось у берегов Южной Америки «вовсе не для оказания помощи в поисках пропавшей подводной лодки», а для (внимание!) «подключения к подводным коммуникационным кабелям».
    Да не, просто уточняли критические точки активной части трансформного разлома! Посейдон, он такой шалунишка!
    Red_Hamer
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