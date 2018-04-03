Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]
Обвинённый в "охоте" на кабели "Янтарь" покинул зону поисков пропавшей ДЭПЛ "Сан-Хуан"
Российское океанографическое исследовательское судно «Янтарь» прекратило участие в поисках пропавшей аргентинской ДЭПЛ «Сан-Хуан». По крайней мере, такую информацию опубликовала аргентинская информационная служба Telam. Агентство ссылается на родственницу одного из пропавших без вести аргентинских моряков.
По её словам, в командовании ВМС Аргентины заявили, что российский «Янтарь» направился в сторону Уругвая «и уже не вернётся в зону поиска».
Напомним, что на днях в американских СМИ стали выходить материалы о «странной активности» российских кораблей в южной части Атлантического океана. Было объявлено, что океанографическое судно «Янтарь» находилось у берегов Южной Америки «вовсе не для оказания помощи в поисках пропавшей подводной лодки», а для (внимание!) «подключения к подводным коммуникационным кабелям». В агентстве Associated Press задались вопросом, «может ли Россия пойти на нарушение линий связи, проложенных по дну океана».
По версии аргентинской стороны, на ДЭПЛ "Сан-Хуан" мог произойти взрыв водорода, выделившегося в ходе эксплуатации аварийных батарей. Никаких следов подводной лодки до сих пор не обнаружено.
Судя по данным сайта marinetraffic.com , российское исследовательское судно "Янтарь" сегодня (3 апреля) должно зайти в порт столицы Уругвая Монтевидео.
По её словам, в командовании ВМС Аргентины заявили, что российский «Янтарь» направился в сторону Уругвая «и уже не вернётся в зону поиска».
Напомним, что на днях в американских СМИ стали выходить материалы о «странной активности» российских кораблей в южной части Атлантического океана. Было объявлено, что океанографическое судно «Янтарь» находилось у берегов Южной Америки «вовсе не для оказания помощи в поисках пропавшей подводной лодки», а для (внимание!) «подключения к подводным коммуникационным кабелям». В агентстве Associated Press задались вопросом, «может ли Россия пойти на нарушение линий связи, проложенных по дну океана».
По версии аргентинской стороны, на ДЭПЛ "Сан-Хуан" мог произойти взрыв водорода, выделившегося в ходе эксплуатации аварийных батарей. Никаких следов подводной лодки до сих пор не обнаружено.
Судя по данным сайта marinetraffic.com , российское исследовательское судно "Янтарь" сегодня (3 апреля) должно зайти в порт столицы Уругвая Монтевидео.
Использованы фотографии: http://www.marinetraffic.com
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти