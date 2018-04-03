10:09 03 апреля
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"Их же ещё перегнать нужно". Что с подаренными США Украине катерами?

Прошло почти четыре года с момента первых обещаний Вашингтона о передаче Украине двух патрульных катеров проекта «Айленд». Однако до сих пор катера Украине не переданы. В украинском командовании ВМС решили объяснить, чем обусловлена такая затяжка по времени с «дружественной поддержкой».

По словам командующего ВМС Украины вице-адмирала Игоря Воронченко, прорабатываются последние детали поставки катеров. Воронченко отметил, что США готовы передать морскую технику на безвозмездной основе, но Украине придётся потратить средства из военного бюджета на их транспортировку и техническое обслуживание. Учитывая, что катера б/у, техническое обслуживание и ремонт, вероятно, им могут понадобиться сразу же после транспортировки.

УНИАН цитирует Воронченко:
Это первый случай подобной помощи от другой страны за соответствующую оплату, поэтому на законодательном уровне были определенные сложности по её реализации в рамках действующего законодательства, но сейчас такой путь уже определён, он будет реализован в рамках действующего соглашения между правительствами Украины и Соединенных Штатов Америки.



"Их же ещё перегнать нужно". Что с подаренными США Украине катерами?


Между тем, украинские журналисты публикуют материал, в котором говорится, что именно Киев затягивает с принятием американских патрульных катеров на вооружение ВМС. Причина связывается с бизнес-интересами Порошенко по строительству на предприятии «Кузница на Рыбальском» своих катеров, которые можно было бы поставить ВМСУ совсем не безвозмездно. Известно, что катера, производимые заводом Порошенко, примерно в шесть (!) раз дороже, чем американские, несмотря на их менее впечатляющие ТТХ.

Интересно, каким бортом катера из США Украина будет поставлять в один из своих портов? И если это окажется порт Азовского моря, то могла бы наметиться работа для российских пограничников «в связи с нарушением морской границы России в районе крымского побережья» - как ответ на захват Украиной российского судна «Норд».

Использованы фотографии: https://www.facebook.com/navy.mil.gov.ua
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Комментарии 31

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  1. Spartanez300 (Виктор) Сегодня, 06:37
    Что же друзья так затягивают с пополнением "могучего" украинского флота laughing .
    Spartanez300
    1. PN (PN) Сегодня, 06:54
      До сих пор думают, как будут переходить с дюймовой резьбы на метрическую.
      PN
    2. LSA57 (Сергей) Сегодня, 06:57
      Цитата: Spartanez300
      Что же друзья так затягивают с пополнением "могучего" украинского флота

      пополняют, но без лишней помпы laughing
      LSA57
      1. Teberii (Андрей) Сегодня, 08:35
        Американцам свой хлам уже складывать некуда.
        Teberii
        1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 08:48
          Цитата: Teberii
          Американцам свой хлам уже складывать некуда.

          да поэтому они и тянут в свою нату всех кого попало. и весь хлам им сбывают. трибалтика уже как склад утиля стала
          LSA57
  2. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 06:43
    двух патрульных катеров
    А сколько было восторгов по этому поводу. Чуть ли не обновление ВМФ Украины.
    Это первый случай подобной помощи от другой страны за соответствующую оплату
    Как привыкли к халяве, что растерялись и ломают голову - что делать?
    rotmistr60
    1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 07:00
      Цитата: rotmistr60
      Чуть ли не обновление ВМФ Украины.

      ну зачем мелочиться с патрульными, надо кординально lol

      LSA57
  3. Владислав_2 (Владислав Владислав) Сегодня, 06:46
    Простоять и сгниют у пирса yes ...как и те,что у стенки в Крыму стоят
    Владислав_2
  4. askort154 (Александр) Сегодня, 06:49
    Грузии тоже дарили 5 катеров. Один из них достался России в качестве трофея.
    askort154
  5. Витас (Витас) Сегодня, 06:50
    На корме навесик есть, мангальчик стоит наверное... ))) пора к майским обзаводиться таким агрегатом. Да и пару негров для обслуги оставить.
    Витас
    1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 07:02
      Цитата: Витас
      На корме навесик есть, мангальчик стоит наверное... )))

      ну где то так lol
      LSA57
  6. МВГ (Валерий) Сегодня, 06:52
    Как в том анекдоте про помирающего с голоду лентяя:
    - Сухари на, поешь
    - А они моченые?
    МВГ
  7. mamont5 (Александр) Сегодня, 06:53
    Я так понимаю, что это будут новые яхты для Поросенко и Гройсмана?..
    mamont5
  8. AlexVas44 (Александр) Сегодня, 07:00
    [quote «в связи с нарушением морской границы России в районе крымского побережья» -quote]
    Пора, наверно, определить, что вокруг моста через Керченский пролив плещутся российские территориальные воды. Пусть катера свои швартуют где-нибудь в Одессе. laughing lol laughing
    AlexVas44
  9. рюрикович (Андрей) Сегодня, 07:00
    "Если хочешь разорить страну - подари ей дредноут" laughing
    Мелочно как-то - два катера. Даже на металле не поднимешься...
    Вот если бы сразу авианосец!!! fellow В Бремертоне вон списанный "Китти Хок" ошивается - его надобно подарить украине. wassat
    рюрикович
    1. AID.S Сегодня, 09:18
      У них "Украина" е.
      AID.S
  10. Altona (Евгений) Сегодня, 07:01
    Вийна вийной, але гроши нихто не отменяв. laughing
    Altona
  11. Глушь (Станислав) Сегодня, 07:03
    Зачем их перегонять? Продали бы сразу на месте, ну вот хотя бы колумбийским "бизнесменам", им там недалеко)))
    Глушь
  12. лысова (владимир) Сегодня, 07:16
    Так их тогда ещё передали Грузии ( важнее были там ), а новые, пока ещё свой ресурс не выработали.
    лысова
  13. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 07:19
    В Азовское море эти трахомы не пускать, при случае просто утопить их. И вообще, Азовское море с прилегающими терреториями исконно наши земли! Пора бы их вернуть назад!
    Геркулесыч
  14. Svarog51 (Сергей) Сегодня, 07:26
    Известно, что катера, производимые заводом Порошенко, примерно в шесть (!) раз дороже, чем американские, несмотря на их менее впечатляющие ТТХ

    "За рекой и телушка - полушка, да дорог перевоз." Если из Севастополя в Одессу ничего перегнать не смогли, то тут через Атлантику. request
    Svarog51
  15. Mavrikiy Сегодня, 07:30
    Учитывая, что катера б/у, техническое обслуживание и ремонт, вероятно, им могут понадобиться сразу же после транспортировки.
    Адмирал не в курсе. Ремонт потребуется уже до транспортировки. Время идет, обслуживания нет. belay
    Mavrikiy
  16. Heterocapsa (Владимир) Сегодня, 07:42
    А заправлять катера их тоже будут американцы ? laughing
    Они не поедут без топлива.
    Heterocapsa
  17. tchoni (Евгений) Сегодня, 07:49
    Ну нет у них этих катеров и это не мешает им ЗАХВАТЫВАТЬ НАШИ СУДА В НЕЙТРАЛЬНЫХ ВОДАХ. А вот мощное техническое оснащение черноморского флота, на учениях лихо хохлятские скарлупки топящего, МЕШАЕТ ему вернуть захваченые корабль и команду.
    tchoni
  18. нивасандер Сегодня, 08:03
    довольно старые корыта , а главное движки у них сильно изношены --а ремонт или замена двигунов РоллсРойс ,это полный кабздець -проще наклепать корыт в Куеве и поставить на них собственные движки (ну и на остаток купить Порш Каейн себе черный , жене розовый ., дочерям белые а сыну красный пусть все видят как я его бейбаса наказываю)
    нивасандер
  19. Монархист (Лабинский Слава) Сегодня, 08:04
    Цитата: Spartanez300
    Что же друзья так затягивают с пополнением "могучего" украинского флота laughing .

    А что будет с доходами пара Педро?"Причины связываются с БИЗНЕС-ИНТИРЕСАМИ Порошенко". Он рассуждает так:" пасти американцы подарят катера, а кто купит у меня"?
    Монархист
    1. Корсар0304 (Сибиряк) Сегодня, 08:39
      [quote=Монархист][quote=Монархист]Он рассуждает так:" пасти американцы подарят катера, а кто купит у меня"?[/quote]
      катера, производимые заводом Порошенко, примерно в шесть (!) раз дороже, чем американские, несмотря на их менее впечатляющие ТТХ

      Ну так ВМС Окраины и купит, никуда не денется...
      Корсар0304
  20. eugraphus (Василий) Сегодня, 09:00
    - Украинцы, мы вам дарим катера!
    - А как же их перегнать через океан?
    -Ото ж !
    eugraphus
  21. sib.ataman Сегодня, 09:03
    Есть дельное предложение! Продать в полосатых всштатах подаренный утиль в металлолом, на вырученные гроши построить гребную байдарочную флотилию для крейсерования по Днепру на траверзе Киева-такой-то матери городов.
    sib.ataman
  22. sgr291158 (Сергей) Сегодня, 09:15
    Приобретают хлам в количестве двух штук.
    sgr291158
  23. Berkut24 (Алексей) Сегодня, 10:00
    украинские журналисты публикуют материал, в котором говорится, что именно Киев затягивает с принятием американских патрульных катеров на вооружение ВМС

    А потому что уголь для американских паровых машин списанных корыт остался на Донбассе!
    Berkut24
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