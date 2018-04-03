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"Их же ещё перегнать нужно". Что с подаренными США Украине катерами?
Прошло почти четыре года с момента первых обещаний Вашингтона о передаче Украине двух патрульных катеров проекта «Айленд». Однако до сих пор катера Украине не переданы. В украинском командовании ВМС решили объяснить, чем обусловлена такая затяжка по времени с «дружественной поддержкой».
По словам командующего ВМС Украины вице-адмирала Игоря Воронченко, прорабатываются последние детали поставки катеров. Воронченко отметил, что США готовы передать морскую технику на безвозмездной основе, но Украине придётся потратить средства из военного бюджета на их транспортировку и техническое обслуживание. Учитывая, что катера б/у, техническое обслуживание и ремонт, вероятно, им могут понадобиться сразу же после транспортировки.
УНИАН цитирует Воронченко:
Между тем, украинские журналисты публикуют материал, в котором говорится, что именно Киев затягивает с принятием американских патрульных катеров на вооружение ВМС. Причина связывается с бизнес-интересами Порошенко по строительству на предприятии «Кузница на Рыбальском» своих катеров, которые можно было бы поставить ВМСУ совсем не безвозмездно. Известно, что катера, производимые заводом Порошенко, примерно в шесть (!) раз дороже, чем американские, несмотря на их менее впечатляющие ТТХ.
Интересно, каким бортом катера из США Украина будет поставлять в один из своих портов? И если это окажется порт Азовского моря, то могла бы наметиться работа для российских пограничников «в связи с нарушением морской границы России в районе крымского побережья» - как ответ на захват Украиной российского судна «Норд».
По словам командующего ВМС Украины вице-адмирала Игоря Воронченко, прорабатываются последние детали поставки катеров. Воронченко отметил, что США готовы передать морскую технику на безвозмездной основе, но Украине придётся потратить средства из военного бюджета на их транспортировку и техническое обслуживание. Учитывая, что катера б/у, техническое обслуживание и ремонт, вероятно, им могут понадобиться сразу же после транспортировки.
УНИАН цитирует Воронченко:
Это первый случай подобной помощи от другой страны за соответствующую оплату, поэтому на законодательном уровне были определенные сложности по её реализации в рамках действующего законодательства, но сейчас такой путь уже определён, он будет реализован в рамках действующего соглашения между правительствами Украины и Соединенных Штатов Америки.
Между тем, украинские журналисты публикуют материал, в котором говорится, что именно Киев затягивает с принятием американских патрульных катеров на вооружение ВМС. Причина связывается с бизнес-интересами Порошенко по строительству на предприятии «Кузница на Рыбальском» своих катеров, которые можно было бы поставить ВМСУ совсем не безвозмездно. Известно, что катера, производимые заводом Порошенко, примерно в шесть (!) раз дороже, чем американские, несмотря на их менее впечатляющие ТТХ.
Интересно, каким бортом катера из США Украина будет поставлять в один из своих портов? И если это окажется порт Азовского моря, то могла бы наметиться работа для российских пограничников «в связи с нарушением морской границы России в районе крымского побережья» - как ответ на захват Украиной российского судна «Норд».
Использованы фотографии: https://www.facebook.com/navy.mil.gov.ua
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