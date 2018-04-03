10:10 03 апреля
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ЧФ РФ готов противодействовать украинскому морскому пиратству

РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах Республики Крым сообщает о том, что командование ЧФ РФ рассматривает вопрос о постоянном военном присутствии в северо-восточной части Чёрного моря и в Азовском море помимо задействованных там пограничных сил. Обусловлено рассмотрение такого вопроса захватом в Азовском море Украиной российского рыболовецкого судна «Норд» и угрозами со стороны украинских чиновников арестами других российских судов, заходивших в Крымские порты или к этим портам приписанным.

Из заявления собеседника агентства:
Агрессивные действия украинских морских пограничников в международных водах представляют не только опасность захвата российских судов, но и формирование настоящего государственного пиратства.


Именно противодействием пиратским акциям и планируют заниматься корабли Черноморского флота России, если вопрос о постоянном их присутствии в северо-восточной Чёрного моря и в Азовском море решится положительно.


ЧФ РФ готов противодействовать украинскому морскому пиратству

РКВП "Самум"


РИА Новости цитирует неназванного представителя силовых структур:
Угроза украинского государственного пиратства уже обозначилась. Черноморский флот, в том числе и авиация, если поступит соответствующий приказ, приступит к обеспечению безопасности российского судоходства, то есть будет присутствовать в северо-восточной части Черного моря и в зоне Азовского бассейна.


Для постоянного присутствия в Азовском море из состава ЧФ РФ, очевидно, будут подбираться подходящие военные корабли.

Использованы фотографии: МО РФ
52

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Комментарии 61

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  1. vkl.47 (vkl.47) Сегодня, 06:57
    Это надо делать было ещё в 2014
    vkl.47
    1. Дедкастарый (Дедка старый) Сегодня, 07:11
      ЧФ РФ готов противодействовать украинскому морскому пиратству
      а чё там...подошли,"корабль" украинский ножом проткнули и вся недолга... lol
      Дедкастарый
      1. Чёрный Сегодня, 07:22
        Давно пора. И,кстати, за сейнером,который по-пиратски захватили надо бы в бердянск прийти.
        Дипломатически с этой шоблой разговаривать бесполезно. Они только от этого наглеть начинают..
        Чёрный
        1. Дедкастарый (Дедка старый) Сегодня, 07:26
          Цитата: Чёрный
          Давно пора. И,кстати, за сейнером,который по-пиратски захватили надо бы в бердянск прийти.

          с "Петром"...он убедительный. yes
          Дедкастарый
          1. Чёрный Сегодня, 07:28
            Цитата: Дедкастарый
            с "Петром"...он убедительный.

            С "Петром" слишком жирно для них будет. Там одного -двух МРК хватит. smile
            Чёрный
          2. роман66 (роман) Сегодня, 07:48
            глубины не позволяют
            роман66
    2. Spartanez300 (Виктор) Сегодня, 08:03
      Чего там рассуждать надо патрулировать , чуть что сразу по соплям чубатым . Это какой то маразм , наши корабли в нашем Азовском море арестовывают , долго будем еще эту борзоту укроповскую терпеть .
      Spartanez300
      1. фигвам (Сергей) Сегодня, 08:19
        Либо должны провести спец операцию по освобождению заложников, блокированию и уничтожению всех военных укро-плавсредств банды, либо будем продолжать высказывать озабоченность.
        фигвам
    3. Венд (Анатолий) Сегодня, 08:45
      Цитата: vkl.47
      Это надо делать было ещё в 2014

      А чего не в 90-х? laughing
      Венд
    4. Тикси-3 (Дмитрий) Сегодня, 09:14
      Цитата: vkl.47
      Это надо делать было ещё в 2014

      это все бла...бла....бла....просто сотрясают воздух для таких как мы с вами.....
      Тикси-3
  2. Алексей N (Алексей Незговоров) Сегодня, 06:57
    Медленно . Сопли жуем.
    Давно пора пару - тройку ихних посудин отогнать на стоянки. До выяснения.
    Алексей N
  3. К0щей Сегодня, 06:58
    на сколько помню, туда как раз антипиратское судно отправляли. вот и повод "обкатать" есть.
    К0щей
  4. zyzx (Костик) Сегодня, 06:58
    Угроза украинского государственного пиратства уже обозначилась. Черноморский флот, в том числе и авиация, если поступит соответствующий приказ,
    А без приказа,мы ни ни... пусть грабят.
    zyzx
    1. Uncle Lee (Владимир) Сегодня, 07:05
      А когда "Норд" отдадут и экипаж отпустят ?
      Uncle Lee
      1. Симон (Вячеслав) Сегодня, 07:17
        Блокировать все порты Украины и не пропускать ни одного судна, до тех пор, пока не отдадут наше захваченное судно с экипажем, плюс заплатят за моральные и материальные убытки. am
        Симон
        1. Romario_Argo (Роман) Сегодня, 09:21
          Блокировать все порты Украины и не пропускать ни одного судна, до тех пор, пока не отдадут наше захваченное судно с экипажем

          Поддерживаю (!)
          а по статье, для этих целей как раз и заказали патрульные корабли проекта 22160
          Romario_Argo
      2. revnagan (Алексей) Сегодня, 09:09
        Как только Украине вернут нефтедобывающие платформы "Пётр Годованец" и "Украина",так сразу и вернут.
        revnagan
  5. ramzes1776 (Роман) Сегодня, 06:58
    Не прошло и полгода. Раньше не могли просчитать, как может повести себя укровермахт. На опережение надо действовать. А по-хорошему надо заблокировать выход из Азовского моря укросудов с металлом, пока наше судно с экипажем не отдадут.
    ramzes1776
  6. Korsar4 (Сергей ) Сегодня, 07:00
    По крайней мере, это позиция. Но почему же только тогда что-то делаем, когда в очередной раз на грабли наступаем?
    Korsar4
    1. Симон (Вячеслав) Сегодня, 07:20
      Да, все считаем, что это наши братки, а получается, что они нам враги! Не хочу сказать про народ Украинский, а хочу сказать о фашистах, находящихся у власти.
      Симон
  7. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 07:04
    Черноморский флот, в том числе и авиация, если поступит соответствующий приказ, приступит к обеспечению безопасности российского судоходства, то есть будет присутствовать в северо-восточной части Черного моря и в зоне Азовского бассейна.
    Ураааа !!! Проснулись good laughing А что, до этого приказа не было ?А то все гадают на кой флот государству вообще нужен Может это является естественной задачей любого флота обеспечение этой самой безопасности .А тут приказа для защиты пока не поступало.А кто этот приказ должен дать теперь?
    Наблюдатель2014
    1. next322 (алекс) Сегодня, 07:09
      в 30 милях от крыма свою безопасность не можем обеспечить,зато еженедельно сирийские экспрессы в средиземку бегут
      next322
      1. serg999 (Сергей ) Сегодня, 07:33
        Цитата: next322
        в 30 милях от крыма свою безопасность не можем обеспечить,зато еженедельно сирийские экспрессы в средиземку бегут

        Какую, "свою безопасность", мальчик? У тебя что с башкой? Ты реально думаешь, что на эту провокацию с "Нордом" хохлопитеки сами решились? Это была хорошо продуманая и подготовленная провокация запада с хорошо продуманными дальнейшими действиями против России, взависимости от вариантов. Поэтому надо действовать очень аккуратно, отбросив все эмоции и хорошо обдумав возможные последствия. А тупые высеры про то, что якобы мы зря в Сирию лезем, можешь засунуть себе глубоко в...
        serg999
        1. Алексей Зоммер (Алексей Зоммер) Сегодня, 07:42
          Завтра может Вас в Украинский зиндан посадят!
          Вы что скажите?)
          За Родину готов посидеть годов 5 так?
          Государство имеет первую обязанность защищать жизнь и свободу своих граждан.И если надо любыми средствами!
          Провокаций бояться в лес не ходить!
          Если Россия не может постоять за честь своих граждан... то это повод задуматься о том кто все таки нами правит.
          Алексей Зоммер
          1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 07:54
            Цитата: Алексей Зоммер
            Государство имеет первую обязанность защищать жизнь и свободу своих граждан

            Всех совокупно. Только затем уже - каждого отдельного гражданина. Оспорьте.
            Цитата: Алексей Зоммер
            Провокаций бояться в лес не ходить

            Ну, а сдуру можно и лом сломать...
            Цитата: Алексей Зоммер
            это повод задуматься о том кто все таки нами правит

            Еще один агитатор нарисовался... сколько ж вас, болезных, повылезало-то belay
            Голован Джек
          2. rocket757 (Виктор) Сегодня, 07:57
            Как бы "хорошо" кто то всё не продумывал, найдутся или яма, или сучёк\ дрын какой, который может все продумалки обломать! Надеюсь наши служивые ямки да дубинки, на будущее, запланируют\ раскидают! Наших ДЛБ долго ещё учить надо, шоб не лезли куда не положено! Если это ваще возможно!
            rocket757
          3. serg999 (Сергей ) Сегодня, 07:58
            Цитата: Алексей Зоммер
            Завтра может Вас в Украинский зиндан посадят!
            Вы что скажите?)
            За Родину готов посидеть годов 5 так?
            Государство имеет первую обязанность защищать жизнь и свободу своих граждан.И если надо любыми средствами!
            Провокаций бояться в лес не ходить!
            Если Россия не может постоять за честь своих граждан... то это повод задуматься о том кто все таки нами правит.

            Может постоять! Но не так, как нас провоцируют! Не под дудку провокаторов, у которых заготовлены уже ответные действия. Реакция будет такой, которая единственно правильная в этой ситуации. А вопрос о том, кто тобой правит, это интересный вопрос. Тобой правит либерастная идея, навальный и трусость. А ещё глупость. А Россией правит отличный президент, национальный лидер, поддерживаемый абсолютным большинством жителей, оттого и ненавидимый нашими врагами, а так же всякими либерастами и предателями.
            serg999
        2. Станислав (Станислав) Сегодня, 08:47
          Цитата: serg999
          надо действовать очень аккуратно, отбросив все эмоции и хорошо обдумав возможные последствия
          Для смелого диванного воена такое поведение неприемлемо... Мышки наголо, и в галоп по клавиатуре всеми четырьмя пальцами laughing
          Станислав
  8. samarin1969 (Константин Викторович Самарин) Сегодня, 07:08
    Чем отличаются новости эпохи СССР от "РФ" это фактическим наполнением...В 70е появлялась "голова в телевизоре" и объявляла: "Ракета полетела, завод ...приступил к выпуску продукции..., заступили на боевое дежурство..., подписан договор с ..." Сейчас только "планы", "концепции", "проекты". ...Руководство "РФ" половину политики наполняет "медийным туманом".
    Да первыми эту новость должны были распространить украинские агентства, когда уже пару их судов наши спецы взяли на абордаж "за негуманное отношение к рыбам".
    samarin1969
  9. Masya Masya ( Марина) Сегодня, 07:10
    если поступит соответствующий приказ

    осталось дождаться соответствующего приказа...
    Masya Masya
    1. Svarog51 (Сергей) Сегодня, 07:41
      Мариночка Витальевна, приветствую hi
      осталось дождаться соответствующего приказа...

      Дык приказ то есть, там только одно слово заменить - "Сомалийские" на "Украинские" и распечатать.
      Svarog51
      1. роман66 (роман) Сегодня, 07:58
        ребяты, здорово! hi Масеньке отдельное love а может уже....
        роман66
      2. Masya Masya ( Марина) Сегодня, 08:19
        Приветики, Всем! love
        Место пирата на рее... можно уже вешать? recourse
        Masya Masya
        1. Svarog51 (Сергей) Сегодня, 08:58
          Место пирата на рее... можно уже вешать?

          Нужно! И давно пора сделать.
          Svarog51
  10. лысова (владимир) Сегодня, 07:18
    Рак на горе свистнул. Наша беда.
    лысова
  11. Rostislav (Ростислав) Сегодня, 07:19
    Дешевле и действеннее было бы блокировать порты недогосударства пиратов и закрыть проход в Азовское море.
    Rostislav
  12. Naval (Александр) Сегодня, 07:22
    Не знаю как сейчас, но лет 5 назад, в Поти у причалов ещё торчали из воды мачты, трубы, и части надстроек потопленных судов. Эта картина остужала головы горячих кавказских парней . Кажется пора повторить урок для тех кто не хочет учиться на чужих ошибках.
    Naval
  13. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 07:24
    Афигеть, они еще эту проблему "рассматривают "!Из за недальновидности наших властей подоночное псевдогосударство занемается пиратством, причем нагло, и при полном нашем попустительстве! Если власть боится, в стране есть люди, способные навести порядок как минимум на нашем внутреннем Азовском море. Не хотите делать сами, так отойдите в сторону, и не мешайте тем кто сумеет жестко поставить укробандюг на место! !!
    Геркулесыч
  14. Alex66 (Александр) Сегодня, 07:26
    Блокировать Бердянск не выпускать из него корабли, сразу отпустят Норд и экипаж.
    Alex66
    1. AID.S Сегодня, 08:50
      Цитата: Alex66
      Блокировать Бердянск не выпускать из него корабли, сразу отпустят Норд и экипаж.

      Чотам, ворота на крымский мост приделать...
      AID.S
  15. Ваддимм (Вадим) Сегодня, 07:33
    Удивляет очень медленная и слабая реакция на инцидент с Нордом.
    Необходимо было сразу начать информационную компанию о пиратах в виде украинских пограничников. Привести в готовность необходимые силы ЧФ. Провести операцию по поиску и захвату пиратов (чем больше тем лучше, потом поменять на экипаж Норда можно), при необходимости даже спровоцировать действия этих «пограничников». Потом в рамках закона о пиратстве в международных водах провести расследование, тщательно разобраться кто какие преступные приказы отдавал, кто их как исполнял, виновных осудить. И все это с широким освещением в СМИ.
    Наше же невнятное реагирование на явные неадекватные провокационные действия Украины только радуют переможников!
    Ваддимм
    1. Комментарий был удален.
      1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 08:25
        Вопрос - А что измениться, если мы начнём защищать свои интересы, защищать СВОИХ граждан? Нас что, любить за бугром будут?
        Выбор - своих граждан защищать или перед перед западными "партнёрами" на цыпочках .....
        Рыбаки, пограничники распи .... полные, но это НАШИ распи ...
        От того, что "жмемся" типа по закону хотим .... даж не смешно, вокруг нас такие акулы, бандиты круги нарезают и облизываются! Укроп они жалеть не будут, натравят по любому, зачем спрашивается они эту заразу выращивали!
        Так что стоять за себя, стоять за своих и если надо бить без промедления. Акул совсем не отпугнёшь, но на дистанции держаться будут и ждать! А укроп, он кончиться, не так много времени ему отпущено, одноразовая ........
        rocket757
    2. serg999 (Сергей ) Сегодня, 07:46
      Хохлы захватили "Норд" не с бухты барахты. Это хорошо продуманая и спланированная (далеко не хохлами) провокация. И именно такой ответ, о котором вы тут говорите и ожидают с той стороны. С нетерпением... Чтобы дать на него свой, заранее подготовленный. Не всё так просто, как вам кажется, и не все такие тупые, как кажется.
      serg999
      1. tchoni (Евгений) Сегодня, 08:31
        Цитата: serg999
        Хохлы захватили "Норд" не с бухты барахты. Это хорошо продуманая и спланированная (далеко не хохлами) провокация. И именно такой ответ, о котором вы тут говорите и ожидают с той стороны. С нетерпением... Чтобы дать на него свой, заранее подготовленный. Не всё так просто, как вам кажется, и не все такие тупые, как кажется.

        Дык на то и кормим армию и госструктуру, что бы она давала ответы на такие вот хохлятские запросы. Быстро, эффективно и качественно. Если вы думаете, что это не возможно - посмотрите на евреев. Их уже полвека как не захватывают.
        tchoni
  16. annodomene (Алексей) Сегодня, 07:40
    ИМХО, нечего рассматривать, надо просто присутствовать.
    annodomene
  17. tchoni (Евгений) Сегодня, 07:43
    В статье непонятны 2 вещи:
    1) Причем здесь "Самум"?
    2) ПОЧЕМУ УКРАИНСКИЕ ПИРАТЫ ЕЩЕ НЕ НА РЕЯХ!?
    tchoni
  18. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 07:46
    Доехало до нас. Вот уж воистину, "Медленно запрягаем..." bully
    a.s.zzz888
  19. Обухов Денис (Обухов Денис) Сегодня, 08:17
    Пока только слова и, как обычно, пустые угрозы.
    Обухов Денис
  20. К-50 (Алексей) Сегодня, 08:37
    Если бы на наших пограничных кораблях стояли 760-мм пушки, ну или хотя бы 57-мм, то вполне за счёт дальности и точности стрельбы можно было держать их на расстоянии. А мерятся 30-мм пушками, как-то не то, пусть у наших и "металлорезки" стоят.
    Лучше издали пальнуть, пугнуть при необходимости, чем самим подставляться.
    К-50
  21. Доктор13 (Александр) Сегодня, 08:43
    Только силу поймут эти твари.Давно и четко моя позиция по этому поводу-действовать жестко чтобы даже думать забыли что они могут хоть из рогатки прицелится в нашу сторону.
    Доктор13
  22. sib.ataman Сегодня, 08:54
    Да он там для того и находится, чтобы противодействовать-хоть какляцкому, хоть амерзскому, хоть марсианскому безпределу! Эти рыбаки с Норда тюльки что ли объелись, не могли дать в эфир SOS, или на военной волне сообщить, что их каклы захватили? Вояки тоже дрыхли как сурки- проспали укропский захват! Выговор по флоту! Смыть позор кровью в бою! Виновных отправить рядовыми на передовую в Донбасс! Обжалованию не подлежит!
    sib.ataman
  23. Canecat (Canecat) Сегодня, 08:54
    Цитата: Алексей Зоммер
    Если Россия не может постоять за честь своих граждан... то это повод задуматься о том кто все таки нами правит.

    Хорош уже... выборы признаны состоявшимися laughing
    Canecat
  24. ротмистр (Юрий) Сегодня, 08:55
    Надо снять с должности начальника Береговой охраны, начальника погрануправления по Крыму.
    ротмистр
  25. san4es Сегодня, 08:57
    Для постоянного присутствия в Азовском море из состава ЧФ РФ, очевидно, будут подбираться подходящие военные корабли.

    ..."Тревожную кнопку" на мостиках (гражданских судов) для их вызова, не забыть-бы установить.
    san4es
  26. sgr291158 (Сергей) Сегодня, 09:11
    Однозначно вопрос надо решать положительно и прижать хахлорожим хвост.
    sgr291158
  27. Alex Nevs (Alex) Сегодня, 09:14
    Доскакались бандерокакелы. До ограниченного движения в Азовском море(правда ценою экипажа). СВИНОПИРАТСТВО надо пресекать...на корню
    Alex Nevs
  28. Alex Nevs (Alex) Сегодня, 09:21
    Цитата: revnagan
    Как только Украине вернут нефтедобывающие платформы "Пётр Годованец" и "Украина",так сразу и вернут.

    с каких таких? Поддержав порванную конституцию и переворот укроруины? В Крыму РЕФЕРЕНДУМ!!! И Устав ООН читать не способен?
    Alex Nevs
    1. karish (Александр) Сегодня, 09:24
      Цитата: Alex Nevs
      В Крыму РЕФЕРЕНДУМ!!

      в Каталонии , татарстане и Чечне - то же
      Цитата: Alex Nevs
      И Устав ООН читать не способен?

      Вы про это ?
      Резолю́ция Генера́льной Ассамбле́и ООН A/RES/68/262 о территориа́льной це́лостности Украи́ны — документ, принятый 27 марта 2014 года в результате открытого голосования на 80-м пленарном заседании 68-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Согласно резолюции, ГА ООН подтверждает суверенитет и территориальную целостность Украины в её международно признанных границах и не признаёт законности какого бы то ни было изменения статуса Автономной Республики Крым и статуса города Севастополя, основывающегося на результатах общекрымского референдума, состоявшегося 16 марта 2014 года, поскольку этот референдум, согласно данной резолюции, не имеет законной силы

      или у вас есть что то необычное ? Процитируйте . разумеется со ссылкой на офиц.документ и части его исполнения
      karish
      1. Disant Сегодня, 10:08
        эта резолюция не принята. просто очередной пшик
        Disant
  29. Не служил (Назар) Сегодня, 09:43
    У меня один единственный вопрос: А раньше понять что они так будут поступать нельзя что ль было????? Шельф с газовым месторождением прикрыли сразу, а здесь чего????
    Не служил
  30. next322 (алекс) Сегодня, 10:01
    Обьявить пятимильную зону от Бердянска-зоной повышенной террористической опасности.До выдачи крымских рыбаков и возврата судна,запретить вход и выход всех судов из Бердянска.Создать группировку кораблей контролирующих террористическое украинское побережье Азовского моря от Геническа до Мариуполя..Сделать платным проход украинским судам через Керченский пролив с обязательной проверкой судов органами таможни, ФСБ РФ
    next322
Картина дня