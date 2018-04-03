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ЧФ РФ готов противодействовать украинскому морскому пиратству
РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах Республики Крым сообщает о том, что командование ЧФ РФ рассматривает вопрос о постоянном военном присутствии в северо-восточной части Чёрного моря и в Азовском море помимо задействованных там пограничных сил. Обусловлено рассмотрение такого вопроса захватом в Азовском море Украиной российского рыболовецкого судна «Норд» и угрозами со стороны украинских чиновников арестами других российских судов, заходивших в Крымские порты или к этим портам приписанным.
Из заявления собеседника агентства:
Именно противодействием пиратским акциям и планируют заниматься корабли Черноморского флота России, если вопрос о постоянном их присутствии в северо-восточной Чёрного моря и в Азовском море решится положительно.
РИА Новости цитирует неназванного представителя силовых структур:
Для постоянного присутствия в Азовском море из состава ЧФ РФ, очевидно, будут подбираться подходящие военные корабли.
Из заявления собеседника агентства:
Агрессивные действия украинских морских пограничников в международных водах представляют не только опасность захвата российских судов, но и формирование настоящего государственного пиратства.
Именно противодействием пиратским акциям и планируют заниматься корабли Черноморского флота России, если вопрос о постоянном их присутствии в северо-восточной Чёрного моря и в Азовском море решится положительно.
РКВП "Самум"
РИА Новости цитирует неназванного представителя силовых структур:
Угроза украинского государственного пиратства уже обозначилась. Черноморский флот, в том числе и авиация, если поступит соответствующий приказ, приступит к обеспечению безопасности российского судоходства, то есть будет присутствовать в северо-восточной части Черного моря и в зоне Азовского бассейна.
Для постоянного присутствия в Азовском море из состава ЧФ РФ, очевидно, будут подбираться подходящие военные корабли.
Использованы фотографии: МО РФ
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