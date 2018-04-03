ЧФ РФ готов противодействовать украинскому морскому пиратству

Агрессивные действия украинских морских пограничников в международных водах представляют не только опасность захвата российских судов, но и формирование настоящего государственного пиратства.

РКВП "Самум"

Угроза украинского государственного пиратства уже обозначилась. Черноморский флот, в том числе и авиация, если поступит соответствующий приказ, приступит к обеспечению безопасности российского судоходства, то есть будет присутствовать в северо-восточной части Черного моря и в зоне Азовского бассейна.