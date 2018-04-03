10:14 03 апреля
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National Interest: В 2020 году Россия вступит в войну с Китаем на территории КНДР

Американское издание National Interest отличилось очередным материалом из серии «если завтра война». Обычно затрагивающее вопросы противостояния США и России издание решило пофантазировать на тему «возможной» войны России и Китая. Материал подаётся в форме «вестей из будущего».

Так, National Interest публикует «письмо» от 2020 года от американского посла в Японии главе Госдепа США Майку Помпео. В письме американские посол заявляет, что война между КНР и РФ «начинается на территории Северной Кореи».

Автором материала является отставной капитан ВМС США, историк, Джон Куэн. И материал явно навеян автору визитом главы северокорейского государства в Пекин. В своей статье капитан Куэн пишет, что по итогам встречи между лидером КНДР и председателем КНР были достигнуты договорённости о денуклеаризации Корейского полуострова. Эти договорённости подтверждены и в ходе встречи главы КНДР с «президентом Южной Кореи Муном» (Пан Ги Муном? - прим. «ВО»).


Из материала:
Они договорились о ликвидации всего северокорейского ядерного оружия и о выводу американских войск с Корейского полуострова. Нобелевская премия мира вручается Киму, Муну и Трампу. При этом Ким Чен Ын покидает пост лидера КНДР, направляя письмо в Пекин с просьбой о вводе войск «для защиты от русских». Россия наращивает войсковую группировку на Дальнем Востоке. Ким Чен Ын на бронированном поезде бежит в Харбин. Российские войска входят в КНДР, российские подлодки атакуют китайский флот, российские киберспециалисты наносят удар по китайским сетям. Российско-китайская война обещает быть долгой.


National Interest: В 2020 году Россия вступит в войну с Китаем на территории КНДР


Потрясающие выкладки...

Нужно отметить, что подобного рода «предсказания» в американской прессе редкостью не являются. В одном только National Interest каких только «будущих войн» не обсуждалось... И практически в каждой фигурирует Россия, которая «куда-то вторгается».

Использованы фотографии: МО РФ
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Комментарии 39

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  1. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 07:38
    National Interest: В 2020 году Россия вступит в войну с Китаем на территории КНДР
    А Америка утонет в радиоактивных волнах crying bully
    Наблюдатель2014
    1. Тралл Сегодня, 07:41
      Обсуждать подобные статьи NI нужно в "Боевом листке карательного психолога", а не на ВО smile
      Тралл
      1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 07:48
        Фантазия конечно бредовая, но как запретить этим "орлам" с ума то сходить?
        rocket757
        1. Сергей-svs (Сергей) Сегодня, 08:01
          Усё, что пишет "National Interest" - истинная правда...усё так и будет!yes К тому времени мы уже на Юго-Западном направлении аннексируем Прибалтов, Бандеростан и Молдавию; на Севере - вернём исконно русскую - Аляску, а после водружения русского флага в Уланбаторе, двинем всю мощь конно-танково-бурятских путинских орд на КНДР! tongue
          laughing laughing laughing
          Сергей-svs
          1. bulvas (Василий) Сегодня, 08:06
            National Interest: В 2020 году Россия вступит в войну с Китаем на территории КНДР


            Раньше было не понятно, почему Россия должна вторгнуться в Прибалтику, о чем кричали все западные

            Потом объяснили, что есть "Сувалкинский коридор" для связи с Калининградской областью, который проходит через Литву.

            Может скоро узнаем еще что то интересное про Корейский полуостров?

            Или это начало акции против идеи газопровода через КНДР в Южную Корею?

            bulvas
          2. cniza (Виктор) Сегодня, 08:20
            Цитата: rocket757
            Фантазия конечно бредовая, но как запретить этим "орлам" с ума то сходить?


            А зачем запрещать пусть фонтанируют и сами себя пугают.
            cniza
      2. Чёрный Сегодня, 07:55
        .....и всё таки наши разведчики что то там распространяют wassat .....
        Чёрный
        1. cniza (Виктор) Сегодня, 08:18
          Как минимум веселящий газ , который на них так действует.
          cniza
      3. БАРХАН (СЕРГЕЙ) Сегодня, 08:40
        Цитата: Тралл
        Обсуждать подобные статьи NI нужно в "Боевом листке карательного психолога", а не на ВО

        А ,если на таких вот "глубоких влажных анализах" строится внешняя политика одной исключительной ядерной державы?
        Это просто мечта какая то американская.
        БАРХАН
  2. Симон (Вячеслав) Сегодня, 07:41
    Чушь какая то! На кой нам воевать с Северной Кореей, смысла не вижу. Да и Китаю этого не надо, у него проблемы ближе с США, а не снами. fool
    Симон
    1. Lord_Bran (Филипп) Сегодня, 07:51
      Да и не 1 апреля, вроде..
      Lord_Bran
      1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 07:56
        отставной капитан ВМС США, историк, Джон Куэн.
        Александр романов
  3. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 07:42
    Вопли из за высокой стены, где ходят в халатах и иногда с ПР. laughing
    a.s.zzz888
  4. Анкыпельгыгыргын (Олег Конев) Сегодня, 07:42
    С такими суровыми икспердами штаты гарантированно проиграют. Без вариантов.
    Анкыпельгыгыргын
  5. Heterocapsa (Владимир) Сегодня, 07:44
    к 2020 году мир не будет однополярным.
    И этот мой прогноз вызывает больше доверия, чем война с Китаем.
    Heterocapsa
  6. Папандреу (Андрей) Сегодня, 07:45
    Может и мне чего нибудь написать?
    Папандреу
    1. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 07:48
      Напишите, роман и три повести lol , а мы прочтем! !! laughing
      Геркулесыч
    2. Терский (Виктор) Сегодня, 08:40
      Цитата: Папандреу
      Может и мне чего нибудь написать?

      У Вас так не поучится no , талант на подобное впитывают с молоком мака и свежим дымом марихуаны. yes
      Терский
  7. нивасандер Сегодня, 07:47
    и зачем на корейская зямлица?
    нивасандер
  8. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 07:47
    По моему мы раньше совместно с Северной Кореей и Китаем америке мозги будем вправлять! fool
    Геркулесыч
  9. Tarasios (Tarasios) Сегодня, 07:56
    Статья в National Interest - бред, канеш, но очередной мазок в портрет "России-агрессора" добавляет. Что и являлось целью статьи...
    Tarasios
  10. кобальт (Максим) Сегодня, 07:57
    Да я мигом такой же прогноз для сша дам на 2022 год, на них одновременно нападут зомби, вампиры, оборотни, 3 годзилы и 7 кинконгов, ну и Гаити заодно.
    кобальт
    1. Корсар0304 (Сибиряк) Сегодня, 08:04
      Цитата: кобальт
      ну и Гаити заодно.


      Только не Гаити!!! Ужос, нескончаемый ужос!!!

      А на самом деле - ну хоть какое-то обоснование к тому на кой нам корейская земля есть или нет??? На мой взгляд - вот даже если и приплатят за нее - совершенно не нужна...
      Корсар0304
  11. jaha (ЯША) Сегодня, 07:59
    диагноз для больной головы- ампутация
    jaha
  12. cariperpaint Сегодня, 08:15
    какой кошмар))) эта тупость в моих глазах все остальные переплюнула за последние годы) они сделали мой день)))
    cariperpaint
  13. гильза (максим) Сегодня, 08:18
    У нас тут медицинское издание? Для ознакомления с "психическим" настроением предлагаю ввести редакции ВО постоянную рубрику с подобными опусами оттуда и культурно сливать к общему просмотру ю Можно и покоментировать (но лучше не надо). А делать эту мигню предметом обсуждения мне кажется нерациональным.
    гильза
  14. sib.ataman Сегодня, 08:22
    Вангуют матрасники, обкушавшись грибочков из запасов Гингемы! Глюки в перемешку с мантрами!
    sib.ataman
  15. arhPavel (Paul) Сегодня, 08:37
    Для нас эти статьи кажутся сумасшедшими, да только они написаны из американской парадигмы мышления. Они не могут думать по другому. Это как "на воре и шапка горит" и нас и остальной мир они рассматривают, глядя через кривые очки своей системы ценностей.
    Они не могут привыкнуть, что мы думаем по другому. Мы выглядит же как они.. вот и идёт разрыв шаблона. Если бы русские выглядели как негры или китайцы, то англосаксы воспринимали бы нас более спокойно.
    arhPavel
  16. Сергей985 (Сергей) Сегодня, 08:38
    Слабенькая статейка. Тема американских авианосцев не раскрыта вообще. Обмельчало издание.
    Сергей985
  17. Azazelo (КОТ БЕГЕМОТ) Сегодня, 08:38
    Только в ваших мечтах, мудилы
    Azazelo
  18. Canecat (Canecat) Сегодня, 08:46
    Статья не от 1 апреля в NI? Если Россию с Амеркой в тексте поменять местами, то получается очень даже правдоподобный сценарий... )))
    Хотя мне кажется что 1 апреля в NI , дата круглогодичная.
    Canecat
  19. д^Амир (Дамир) Сегодня, 08:47
    было уже... ничего нового....
    д^Амир
    1. karish (Александр) Сегодня, 08:50
      Цитата: д^Амир
      было уже... ничего нового....

      karish
      1. д^Амир (Дамир) Сегодня, 08:53
        ну эта освящена так сказать!!! как и фраза про постоянные интересы при отсутствии постоянных союзников...
        д^Амир
  20. Дилетант (Виктор Лобков) Сегодня, 08:58
    Раньше прогнозами занимались только метеорологи (типа "сегодня солнечно", хотя за окном дождь), а теперь Вероника Крашенинникова на "Звезде" и National Interest, причем с тем же успехом
    Дилетант
  21. Altona (Евгений) Сегодня, 09:31
    Цитата: Тралл
    Обсуждать подобные статьи NI нужно в "Боевом листке карательного психолога", а не на ВО

    ----------------------------------------
    Я попробую обсудить столь фантастическую версию. Китай как и США жмется к восточному побережью своим населением и несколько ударов нуклеаризированным оружием (ядрёной бомбой по-народному) по этому побережью лишат Китай инфраструктуры. Во-вторых, Китай вряд ли ввяжется в авантюрную затею войны с Россией, памятуя, что им наваляли в свое время японцы, а потом пришли русские и наваляли японцам, причем за 10 дней. Дипломатию обсуждать вообще не имеет смысла, она заведомо фантастичная.
    Altona
  22. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 09:38
    К 2020 году сша вступив в войну с Мексикой и потеряет треть своей территории
    Дормидонт
  23. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 09:38
    National Interest
    Тихо. Не мешайте американскому изданию помечтать. Для них Россия против Китая намного лучше чем Россия против Сша. А статья была напечатана случайно не 1 апреля?
    rotmistr60
  24. Berkut24 (Алексей) Сегодня, 09:58
    В 2020 году Россия вступит в войну с Китаем на территории КНДР

    В этом и состоит National Interest Соединённых штатов. Чтобы все враги перемочили друг друга без участия гегемона.
    Berkut24
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