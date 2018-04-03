National Interest: В 2020 году Россия вступит в войну с Китаем на территории КНДР

Они договорились о ликвидации всего северокорейского ядерного оружия и о выводу американских войск с Корейского полуострова. Нобелевская премия мира вручается Киму, Муну и Трампу. При этом Ким Чен Ын покидает пост лидера КНДР, направляя письмо в Пекин с просьбой о вводе войск «для защиты от русских». Россия наращивает войсковую группировку на Дальнем Востоке. Ким Чен Ын на бронированном поезде бежит в Харбин. Российские войска входят в КНДР, российские подлодки атакуют китайский флот, российские киберспециалисты наносят удар по китайским сетям. Российско-китайская война обещает быть долгой.

Американское издание National Interest отличилось очередным материалом из серии «если завтра война». Обычно затрагивающее вопросы противостояния США и России издание решило пофантазировать на тему «возможной» войны России и Китая. Материал подаётся в форме «вестей из будущего».Так, National Interest публикует «письмо» от 2020 года от американского посла в Японии главе Госдепа США Майку Помпео. В письме американские посол заявляет, что война между КНР и РФ «начинается на территории Северной Кореи».Автором материала является отставной капитан ВМС США, историк, Джон Куэн. И материал явно навеян автору визитом главы северокорейского государства в Пекин. В своей статье капитан Куэн пишет, что по итогам встречи между лидером КНДР и председателем КНР были достигнуты договорённости о денуклеаризации Корейского полуострова. Эти договорённости подтверждены и в ходе встречи главы КНДР с «президентом Южной Кореи Муном» (Пан Ги Муном? - прим. «ВО»).Из материала:Потрясающие выкладки...Нужно отметить, что подобного рода «предсказания» в американской прессе редкостью не являются. В одном только National Interest каких только «будущих войн» не обсуждалось... И практически в каждой фигурирует Россия, которая «куда-то вторгается».