10:12 03 апреля
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Минобороны получило первый Ту-214ПУ-СБУС

В марте Минобороны РФ получило первый из двух построенных на Казанском авиационном заводе имени С.П. Горбунова (филиале ПАО «Туполев») самолетов специального назначения – пунктов управления Ту-214ПУ-СБУС – борт с регистрационным номером RA-64529, сообщает bmpd.

Первый полученный Министерством обороны России самолет специального назначения-пункт управления Ту-214ПУ-СБУС (серийный номер 529, регистрационный номер RA-64529).

Самолет уже прибыл к месту постоянного базирования па подмосковный аэродром Чкаловский.


Ресурс напоминает, что о заключении контракта на строительство двух Ту-214ПУ-СБУС стало известно осенью 2015 года. Стоимость соглашения составила 5,6 млрд. рублей. Срок выполнения обязательств по контракту был установлен до конца 2017 года.



Сообщалось также, что самолеты должны быть оборудованы «специальным бортовым узлом связи СБУС-214». Самолет с регистрационным номером RA-64529 совершил первый полет на казанском заводе 14 октября 2017 года, а второй самолет с рег. номером RA-64530 – 2 декабря 2017 года.

Таким образом, общее количество самолетов Ту-214, построенных в Казани, составило 30 единиц.

Использованы фотографии: Руслан Боровик / russianplanes.net
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Комментарии 11

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  1. Spook (Дмитрий) Сегодня, 08:31
    В моем понимании у специальных бортов 4 двигателя, или этот не достаточно специальный ? )))
    Spook
    1. donavi49 Сегодня, 08:49
      Современные борты на 1 двигателе вполне себе летят. Поэтому требование 4 двигателей ушло.
      donavi49
    2. Avis-bis (Сергей) Сегодня, 09:17
      Цитата: Spook
      В моем понимании у специальных бортов 4 двигателя, или этот не достаточно специальный ? )))

      Куда ему столько. :) Есть байка, что собирались трёхмоторным делать а-ля Локхид "Тристар", но сделали, всё таки, двухмоторным.
      Avis-bis
  2. san4es Сегодня, 08:33
    hi Самолёт Ту-214 является базовой платформой для установки на нём самого разнообразного специального оборудования в интересах, прежде всего, министерства обороны РФ.
    Авиация России сообщала ранее, что в рамках госзаказа авиазавод уже изготовил ряд самолётов спецназначения: два Ту-214ПУ (пункт управления), два Ту-214ОН ("Открытое небо"), два Ту-214СУС (самолётный узел связи). В 2016 году Казанский авиазавод завершил постройку и поставку заказчику пяти самолётов-ретрансляторов Ту-214СР.
    soldier

    Внуково Ту-214ПУ RA-64517
    san4es
  3. Корсар0304 (Сибиряк) Сегодня, 08:44
    общее количество самолетов Ту-214, построенных в Казани, составило 30 единиц.

    Новость в-общем обнадеживающая. Страна, у которой есть свое авиастроительство точно не загнется, очень хорошо, что наши авиапредприятия наконец заработали.
    Вопрос - а 30 самолетов за какой период?
    Корсар0304
    1. Avis-bis (Сергей) Сегодня, 09:11
      Цитата: Корсар0304

      Вопрос - а 30 самолетов за какой период?

      За 22 года: https://russianplanes.net/planelist/Tupolev/Tu-20
      4/214
      Avis-bis
    2. Ramazan Сегодня, 09:13
      "Страна, у которой есть свое авиастроительство точно не загнется" - спорное мнение, в Украине тоже есть/было своё авиастроение. Все зависит от руководства страны, от народа, от внешнего вмешательства и много еще чего....
      Ramazan
    3. seti (Матвей Ливанов) Сегодня, 09:28
      Цитата: Корсар0304
      [i]
      Вопрос - а 30 самолетов за какой период?

      Оринтировочно 12-15 лет.
      seti
      1. Корсар0304 (Сибиряк) Сегодня, 09:30
        Цитата: seti
        Оринтировочно 12-15 лет.


        Ну дай бог. Встанут на ноги, развернутся..
        Корсар0304
  4. Старый26 (Владимир) Сегодня, 09:32
    Цитата: Корсар0304
    Вопрос - а 30 самолетов за какой период?

    С самого начала производства. . А это более 20 лет. По 1,5 самолета в год - это конечно производство. Ручное, штучное...
    Старый26
    1. askort154 (Александр) Сегодня, 09:53
      Старый26...С самого начала производства. . А это более 20 лет. По 1,5 самолета в год - это конечно производство. Ручное, штучное..

      Не наводите тень на плетень. Более 20 лет назад, начали производить Ту-204.
      Ту-214 глубокая модернизация Ту - 204. Начало производства Ту-214 специальной комплектации ( о котором речь в статье) начали производить в апреле 2010 г. yes
      askort154
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