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Минобороны получило первый Ту-214ПУ-СБУС
В марте Минобороны РФ получило первый из двух построенных на Казанском авиационном заводе имени С.П. Горбунова (филиале ПАО «Туполев») самолетов специального назначения – пунктов управления Ту-214ПУ-СБУС – борт с регистрационным номером RA-64529, сообщает bmpd.
Самолет уже прибыл к месту постоянного базирования па подмосковный аэродром Чкаловский.
Ресурс напоминает, что о заключении контракта на строительство двух Ту-214ПУ-СБУС стало известно осенью 2015 года. Стоимость соглашения составила 5,6 млрд. рублей. Срок выполнения обязательств по контракту был установлен до конца 2017 года.
Сообщалось также, что самолеты должны быть оборудованы «специальным бортовым узлом связи СБУС-214». Самолет с регистрационным номером RA-64529 совершил первый полет на казанском заводе 14 октября 2017 года, а второй самолет с рег. номером RA-64530 – 2 декабря 2017 года.
Таким образом, общее количество самолетов Ту-214, построенных в Казани, составило 30 единиц.
Самолет уже прибыл к месту постоянного базирования па подмосковный аэродром Чкаловский.
Ресурс напоминает, что о заключении контракта на строительство двух Ту-214ПУ-СБУС стало известно осенью 2015 года. Стоимость соглашения составила 5,6 млрд. рублей. Срок выполнения обязательств по контракту был установлен до конца 2017 года.
Сообщалось также, что самолеты должны быть оборудованы «специальным бортовым узлом связи СБУС-214». Самолет с регистрационным номером RA-64529 совершил первый полет на казанском заводе 14 октября 2017 года, а второй самолет с рег. номером RA-64530 – 2 декабря 2017 года.
Таким образом, общее количество самолетов Ту-214, построенных в Казани, составило 30 единиц.
Использованы фотографии: Руслан Боровик / russianplanes.net
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