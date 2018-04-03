10:09 03 апреля
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Путин сильно напуган, россияне напуганы. Мантры от г-на Борового

Представляющий так называемый несистемный сегмент российской оппозиции Константин Боровой (депутат Госдумы РФ 2-го созыва и глава партии с говорящим названием «Западный выбор») становится желанным ньюсмейкером для украинских СМИ. Интервью с г-ном Боровым публикует украинский портал «Апостроф».

По словам Борового, «Путин сильно напуган». Боровой заявил, что президента России «напугали» многотысячные акции протеста в связи с трагедией в городе Кемерово. При этом экс-депутат в интервью рассуждает о том, что от Кремля «вряд ли стоит ожидать смены донбасского курса».

Боровой:
Мне кажется маловероятным, что Путин изменит свои подходы. Здесь скорее действует желание максимально обмануть и ослабить внимание Запада. Давление Запада очень серьезное и сильное. (...) Говорить об изменении курса можно будет только тогда, когда в Кремле заявят о начале освобождения захваченных территорий. До этого момента всякие слова о готовности к переговорам – это только заявления о готовности к переговорам, и из этого не следует, что сами переговоры приведут к какому-то позитивному результату или снижению градуса противостояния.



Боровой о «напуганности» Путина:
Последние события в России очень сильно напугали Путина. Понимание возникшей нестабильности вне прямого контекста западных санкций говорит о том, что состояние испуга заставляет Путина искать какие-то решения помимо традиционного противостояния с Западом. Это не значит, что россияне готовы изменить свою политику, а означает, что они испуганы и ищут новые инструменты для того, чтобы получить ослабление противостояния внутри страны, ничего не делая при этом.

Сейчас мы видим внутри России воздействие плохого экономического состояния, концентрации инструментов экономической деятельности в руках государства, снижение эффективности, глупое импортозамещение, которое делает людей беднее. Так что испуг – это новый фактор, который заставляет Путина и его окружение думать о том, что делать, а не придумывать, как страшнее пригрозить Западу.


Путин сильно напуган, россияне напуганы. Мантры от г-на Борового


При этом Боровой поддерживает западные меры по оказанию военной помощи Украине, чем фактически расписывается и в поддержке продолжения гражданской войны в этой стране. Также Боровой в восторге о того, что США, Британия и ещё несколько стран выслали российских дипломатов, которых г-н Боровой по западнической традиции именует «разведчиками и шпионами».

Напомним, что г-н Боровой с 1992 года возглавлял Партию экономической свободы, члены которой приняли непосредственное участие в реализации либеральных реформ, в том числе с ваучерной приватизацией, погрузивших страну в экономическое средневековье, из которого выбираемся до сих пор. Теперь г-н Боровой корчит из себя крупного "неоценённого властями" специалиста, так и не сообщая, что же мешало лично ему в своё время (при нахождении во власти) принимать реальные меры для бурного экономического роста.

Использованы фотографии: https://www.facebook.com/borovoi
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Комментарии 53

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  1. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 08:16
    Вот ещё одна жаба из тины вылезла. Чтобы своим кваканьем напомнить о себе. Ему бы рубашонку, на фото, подлинней рукавами надо, чтобы на спине завязывать. angry
    a.s.zzz888
    1. Spartanez300 (Виктор) Сегодня, 08:17
      Видать атрофированный мозг проверяли в больнице судя по снимку , таких надо лишать гражданства и выдворять из страны без права посещения либо в психушку навечно .
      Spartanez300
      1. bulvas (Василий) Сегодня, 08:19
        Цитата: a.s.zzz888
        Вот ещё одна жаба из тины вылезла. Чтобы своим кваканьем напомнить о себе. Ему бы рубашоку, на фото, подлинней рукавами надо, чтобы на спине завязывать. angry


        И зачем он тут нужен?
        Тень из прошлого
        bulvas
        1. СРЦ П-15 (Александр) Сегодня, 08:22
          А я подумал, что он пол сменил - уж больно ему этот халатик к лицу! laughing
          СРЦ П-15
          1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 08:53
            Цитата: СРЦ П-15
            А я подумал, что он пол сменил - уж больно ему этот халатик к лицу! laughing

            попадёт на запад, сменит
            LSA57
            1. Сергей-svs (Сергей) Сегодня, 08:57
              Всё это либеральное говно, слинявшее в Бандеростан (Боровой, Пономарь, Бабченко, Сотник, Ганопольский и т.д.), так называемые свободные аналитики, оппАзиционные журналисты, политологи, геи и пГавозащитники с демократически отбеллеными анусами...раньше весь ваш бред было смешно и весело читать!wassat А сейчас, что то вы скисли, всё как то пресно и уныло. negative Какое то бубнилово смирившихся со своей участью - лохов! В чём дело? Где гидность и весь тот патриотический задор в борьбе с рЫжимом?! request Где призывы ВЗЯТЬ МОСКВУ??? Или хотя бы очередное сообщение о смерти ПУТИНА !? Или то что у НАС - царь и тиран, а у вас - наемный работник, которого ВЫ турнёте в любой момент и что МАЙДАН уже это доказал!!! fool Короче, скучно девочки...требую верните "боевых укрогеев!!!! Нам тут шуток сельскойинтЭллигенции в ГАЛОШАХ не хватает!!!! laughing laughing laughing
              Сергей-svs
              1. Тралл Сегодня, 09:39
                Боровой огрёб в прямом эфире. Старое, но иногда с удовольствием пересматриваю smile
                Тралл
          2. Железякин (Алексей) Сегодня, 10:06
            Родину он сменил! И этим все сказано...
            Железякин
        2. cniza (Виктор) Сегодня, 08:22
          Цитата: a.s.zzz888
          Вот ещё одна жаба из тины вылезла. Чтобы своим кваканьем напомнить о себе. Ему бы рубашонку, на фото, подлинней рукавами надо, чтобы на спине завязывать. angry


          Больной и не состоявшийся "деятель" и не более.
          cniza
          1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 08:54
            Цитата: cniza
            Цитата: a.s.zzz888
            Вот ещё одна жаба из тины вылезла. Чтобы своим кваканьем напомнить о себе. Ему бы рубашонку, на фото, подлинней рукавами надо, чтобы на спине завязывать. angry


            Больной и не состоявшийся "деятель" и не более.

            не больной он. популист и грантоед
            Виктору Привет hi
            LSA57
            1. cniza (Виктор) Сегодня, 09:01
              Привет Сергей ! hi по фото видно что больной и не только телом.
              cniza
      2. LSA57 (Сергей) Сегодня, 08:52
        Цитата: Spartanez300
        либо в психушку навечно

        кормить его за счёт государства? выслать его на любимый запад. или в/на уркаину, пусть они о нём там заботятся
        LSA57
      3. Комментарий был удален.
    2. Комментарий был удален.
      1. Дедкастарый (Дедка старый) Сегодня, 08:20
        не зря МРТ проходит...не зря..
        Дедкастарый
        1. Хагалаз (Роман) Сегодня, 08:23
          Очень жаль, что это лишь томограф, а не гильотина.
          Хагалаз
    3. DEZINTO (Николай) Сегодня, 08:19
      Напрягает вопрос сколько ещё таких же "заседают". ! Которые когда становятся "экс" из них вся гниль вылезает, а так то в думе хорошо сидится за 400 тон в месяц.....капец блин!
      А потом вдруг "экс" чпэкс и оказывается что он ненавидит всё за что голосовал.....политика- бессовестная штука.
      DEZINTO
      1. bulvas (Василий) Сегодня, 08:24
        Цитата: DEZINTO
        Напрягает вопрос сколько ещё таких же "заседают". !


        Расширю вопрос:
        - и о каждой мысли таких нам будут сообщать?

        bulvas
      2. victorsh (Виктор) Сегодня, 08:24
        Так этот клоун вместе с Новодворской(надеюсь в аду находится)в 14-г.принял военную присягу Украины.Дальше говорить о нем нечего.
        victorsh
        1. DEZINTO (Николай) Сегодня, 08:33
          Так этот клоун вместе с Новодворской

          Ааа! точно! а я то думаю рожа знакомая, видел эту парочку! точно!



          Ну тогда понятно....так сказать предки навального критинизма, за всё хорошее против всего плохого а как мы не знаем - не важно - главное всё перевернуть, как-то так у них всё request ....:))))
          Святые 90-е и всё такое....
          DEZINTO
          1. PValery53 (PValery53) Сегодня, 09:10
            Что, УЖЕ встретились? - Давно пора.
            PValery53
        2. LSA57 (Сергей) Сегодня, 08:56
          Цитата: victorsh
          в 14-г.принял военную присягу Украины.Дальше говорить о нем нечего.

          между прочим именно с ним дудаев по спутниковому телефону говорил когда его грохнули.
          ему он и всё сливал
          LSA57
          1. DEZINTO (Николай) Сегодня, 09:14
            Это вот этому куску дудаев делал последний телефонный звонок? ни чё се!, и чем это мудло было столь важно что дудаев ему звонил?
            или на излёте карьеры дудаев звонил всем подряд? когда уже и березовский кинул, все телефоны набирал!?

            DEZINTO
            1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 09:39
              Цитата: DEZINTO
              и чем это мудло было столь важно что дудаев ему звонил?

              вот из вики
              "Константи́н Ната́нович Борово́й (30 июня 1948, Москва, СССР) — российский предприниматель и политик, депутат государственной думы 2-го созыва (1995—2000 г.), экс-председатель Партии экономической свободы (1992—2003 г.), председатель политической партии «Западный выбор» (с 17 марта 2013 г.)"
              . дудаев сам ельцину хвалился, что некоторые документы к нему попадают раньше чем боре на стол.
              LSA57
      3. Micfoster (Евгений) Сегодня, 08:36
        В первую очередь бессовестны люди, такую политику ведущие. Рефрен нашей оппозиции: "Пустите нас обратно по рулить, то есть к кормушке". На общем фоне создается мнение что нормальные люди в думу не попадают. Пока у власти всем довольны и счастливы. А когда теряют власть начинаются слезы. Типа страна которую ОНИ строили стала не та.
        Micfoster
      4. ник7 (Евгений) Сегодня, 09:57
        Напрягает вопрос сколько ещё таких же "заседают". ! Которые когда становятся "экс" из них вся гниль вылезает, а так то в думе хорошо сидится за 400 тон в месяц.....капец блин!
        Антисоветчик, русофоб, заседает в думе, заботится о РФ, это триллер какой то
        ник7
        1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 10:02
          Цитата: ник7
          ... заседает в думе, заботится о РФ...

          Отзаседался уже:
          ... депутат государственной думы 2-го созыва (1995—2000 г.)...

          Цитата: ник7
          это триллер какой то

          Причина - ложные знания. Ваши yes
          Цитата: ник7
          ... заботится о РФ...

          * об РФ
          Голован Джек
    4. lwxx Сегодня, 08:21
      Рубашечку с длинными руковами обязательно и намордничек ! Весна ,обострение ....
      lwxx
      1. askort154 (Александр) Сегодня, 08:45
        Рубашечку с длинными руковами обязательно и намордничек !

        Лишать российского гражданства. Высылать на их любимый Запад. Пусть воют там на Луну.
        askort154
    5. Александр романов (Санёк) Сегодня, 08:33
      Цитата: a.s.zzz888
      Вот ещё одна жаба из тины вылезла.

      Это близкий друг Наводворской,она как умерла,так он в запои ушел. Говорят ,еле откачали.
      Александр романов
      1. Б.Т.В. (Татьяна) Сегодня, 08:54
        Цитата: Александр романов
        Говорят ,еле откачали.


        Александр, hi ! Может, зря откачали?!
        Б.Т.В.
      2. vovanpain (Владимир) Сегодня, 08:56
        Цитата: Александр романов
        Цитата: a.s.zzz888
        Вот ещё одна жаба из тины вылезла.

        Это близкий друг Наводворской,она как умерла,так он в запои ушел. Говорят ,еле откачали.

        Лучше бы не откачивали,подруга в аду его давно заждалась,Здарова Саня! drinks drinks hi
        vovanpain
      3. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 09:35
        Она не умерла, а подохла, как все русофобы
        Дормидонт
    6. Комментарий был удален.
    7. ник7 (Евгений) Сегодня, 09:51
      Да уж этот человек, по мимо того, что он антисоветчик, очень странный.Как то в радиопередаче, у Борового, брали интервью, то он отвечая на вопросы, всё время ссылался, на международное мнение, тогда ведущий пытался выспрашивать, мол международное мнение, это понятно, но каково мнение лично Борового, ваше, лично ваше, мнение, но он, так ничего не и сказал. Оказалось что он -химера, туловище Борового живёт в РФ, а его мозг и душа живут в штатах, а по менталитету Боровой- американский патриот. По всем вопросам он мыслит, с точки зрения интересов запада.Кстати, тот же Макаревич, такая же химера, западный мозг, в теле россиянина. Да и вся оппозиция такая же, питерские англичане и московские американцы.
      Эта партия «Западный выбор» обманка, так как цели партии, заявляются как становление РФ, как богатой западной страны и повышение уровня жизни в РФ, до западных стандартов.Но экономическая программа партии «Западный выбор» это экономика колонии и реализация их тезисов сделает РФ не Германией, а колонией Индией. Достичь западного уровня жизни, будучи колонией нельзя. Партия «Западный выбор» - обманка.
      ник7
      1. ArhipenkoAndrey (Андрей) Сегодня, 09:59
        Эхх, ледорубов не хватает, или унитазов, а особенно умиляет сладкая парочка на фото Боров и Новодворская, одного поля ягодицы.
        ArhipenkoAndrey
  2. Комментарий был удален.
  3. Masya Masya ( Марина) Сегодня, 08:33
    становится желанным ньюсмейкером для украинских СМИ.

    Себя иллюзиями тешит заодно и краину в блуд вводит...
    Masya Masya
  4. БАРХАН (СЕРГЕЙ) Сегодня, 08:35
    Подсказал бы ему, что ли кто...МРТ надо проходить с с гайкой на 17 во рту...
    БАРХАН
  5. hhhhhhh (Козьма Минин друг Пожарского) Сегодня, 08:37
    Боится Запад. Если бы не боялся Боровой бы говорил другое.
    hhhhhhh
  6. Доктор13 (Александр) Сегодня, 08:40
    И так все расставляется на свои места.И чем дальше Россия ведет свой исключительно правовой курс тем больше старых либерастов вновь выходит в свет.Кстати пользуясь случаем передам привет этому Клоуну цирка под названием - Лгбт.Ну и на последок скажу что дрожит и боится Оно(боровичок)что поток долларей к нему иссякнет и проверять свое здоровьешко ему будет не на что.... ..диот Вы боровичок,мы не боимся и не дрожим- дрожит лягушка у водокрута
    13 причем четче
    Доктор13
  7. К-50 (Алексей) Сегодня, 08:40
    Боровой то ещё живой? belay
    Я уж думал его черви доели, ну или не доели, если побрезговали. А он оказывается всё ещё завёрнутый в саван сидит, ждёт, мнётся. Давай окучиривайся быстрее, всё равно наворованное с собой не утащишь.
    К-50
  8. д^Амир (Дамир) Сегодня, 08:42
    странно... рубашка с короткими рукавами... развязали перед МРТ??? может быть...
    д^Амир
    1. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 09:34
      может это смирительная рубашка?
      Дормидонт
      1. д^Амир (Дамир) Сегодня, 09:45
        Добрый день!!! ну так и я об этом.... не то чтоб специалист в смирительных рубашках, но вроде там рукава длинные???? а тут короткие.... странно....
        д^Амир
  9. alekc75 Сегодня, 08:48
    зачем этого урода вспомнили??? и без него хватает всяких
    alekc75
  10. Корсар0304 (Сибиряк) Сегодня, 08:50
    Да ну... даже и комментировать как-то неохота.. Собака лает - караван идет. Что - то я себя уж очень напуганным не ощущаю. Даже не сильно напуганным не ощущаю ))))
    Корсар0304
  11. Канонир (Дмитрий) Сегодня, 08:50
    Да повесить и ему памятную доску на каком нибудь мосту.
    Канонир
  12. Дилетант (Виктор Лобков) Сегодня, 08:53
    А зачем нам читать, обсуждать и тем более цитировать эту мразь? Или сегодня какая-то годовщина новодворской?
    Дилетант
  13. Ст.пропорщик (КВАС) Сегодня, 08:57
    Главное, что все эти особи НЕ ЕДИНОМЫШЛЕННИКИ, а всего лишь амерзкие грантососы, обьединенные одной титькой. Да простят меня тёщи, есть такое выражение взятое Госдепом на вооружение - у хреновой тёщи "не знаю как, всё равно не так". Основная мысль "оппозиции". На большее умишка не хватает, а работать не хочется.
    Ст.пропорщик
  14. ODERVIT (Андрей Николаевич) Сегодня, 09:19
    Если бы не напомнили, то возник бы вопрос, а это кто?
    ODERVIT
    1. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 09:33
      либераст - ельциноид
      Дормидонт
  15. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 09:23
    Свой выбор он уже сделал.. Так может, пусть там и живет? Ну нельзя же так гадить в собственном доме?
    Горный стрелок
  16. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 09:33
    Непонятно почему это животное до сих пор живо
    Дормидонт
  17. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 09:41
    Близость к покойной Наводворской давно дала о себе знать. На психике Борового это отразилось бесповоротно и неизлечимо.
    rotmistr60
  18. Лесс Сегодня, 09:54
    Сегодня в одной из соседних веток кто-то в комментах тоже писал, что Путин напуган... Похоже по одной методичке работают laughing
    Лесс
    1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 09:57
      Цитата: Лесс
      Сегодня в одной из соседних веток кто-то в комментах тоже писал, что Путин напуган...

      Это был Stas157 yes
      И почему я не удивлен? Странно recourse
      Цитата: Лесс
      Похоже по одной методичке работают

      О, и у меня тоже такая мысля мелькнула...
      Голован Джек
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