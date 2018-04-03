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Путин сильно напуган, россияне напуганы. Мантры от г-на Борового
Представляющий так называемый несистемный сегмент российской оппозиции Константин Боровой (депутат Госдумы РФ 2-го созыва и глава партии с говорящим названием «Западный выбор») становится желанным ньюсмейкером для украинских СМИ. Интервью с г-ном Боровым публикует украинский портал «Апостроф».
По словам Борового, «Путин сильно напуган». Боровой заявил, что президента России «напугали» многотысячные акции протеста в связи с трагедией в городе Кемерово. При этом экс-депутат в интервью рассуждает о том, что от Кремля «вряд ли стоит ожидать смены донбасского курса».
Боровой:
Боровой о «напуганности» Путина:
При этом Боровой поддерживает западные меры по оказанию военной помощи Украине, чем фактически расписывается и в поддержке продолжения гражданской войны в этой стране. Также Боровой в восторге о того, что США, Британия и ещё несколько стран выслали российских дипломатов, которых г-н Боровой по западнической традиции именует «разведчиками и шпионами».
Напомним, что г-н Боровой с 1992 года возглавлял Партию экономической свободы, члены которой приняли непосредственное участие в реализации либеральных реформ, в том числе с ваучерной приватизацией, погрузивших страну в экономическое средневековье, из которого выбираемся до сих пор. Теперь г-н Боровой корчит из себя крупного "неоценённого властями" специалиста, так и не сообщая, что же мешало лично ему в своё время (при нахождении во власти) принимать реальные меры для бурного экономического роста.
По словам Борового, «Путин сильно напуган». Боровой заявил, что президента России «напугали» многотысячные акции протеста в связи с трагедией в городе Кемерово. При этом экс-депутат в интервью рассуждает о том, что от Кремля «вряд ли стоит ожидать смены донбасского курса».
Боровой:
Мне кажется маловероятным, что Путин изменит свои подходы. Здесь скорее действует желание максимально обмануть и ослабить внимание Запада. Давление Запада очень серьезное и сильное. (...) Говорить об изменении курса можно будет только тогда, когда в Кремле заявят о начале освобождения захваченных территорий. До этого момента всякие слова о готовности к переговорам – это только заявления о готовности к переговорам, и из этого не следует, что сами переговоры приведут к какому-то позитивному результату или снижению градуса противостояния.
Боровой о «напуганности» Путина:
Последние события в России очень сильно напугали Путина. Понимание возникшей нестабильности вне прямого контекста западных санкций говорит о том, что состояние испуга заставляет Путина искать какие-то решения помимо традиционного противостояния с Западом. Это не значит, что россияне готовы изменить свою политику, а означает, что они испуганы и ищут новые инструменты для того, чтобы получить ослабление противостояния внутри страны, ничего не делая при этом.
Сейчас мы видим внутри России воздействие плохого экономического состояния, концентрации инструментов экономической деятельности в руках государства, снижение эффективности, глупое импортозамещение, которое делает людей беднее. Так что испуг – это новый фактор, который заставляет Путина и его окружение думать о том, что делать, а не придумывать, как страшнее пригрозить Западу.
Сейчас мы видим внутри России воздействие плохого экономического состояния, концентрации инструментов экономической деятельности в руках государства, снижение эффективности, глупое импортозамещение, которое делает людей беднее. Так что испуг – это новый фактор, который заставляет Путина и его окружение думать о том, что делать, а не придумывать, как страшнее пригрозить Западу.
При этом Боровой поддерживает западные меры по оказанию военной помощи Украине, чем фактически расписывается и в поддержке продолжения гражданской войны в этой стране. Также Боровой в восторге о того, что США, Британия и ещё несколько стран выслали российских дипломатов, которых г-н Боровой по западнической традиции именует «разведчиками и шпионами».
Напомним, что г-н Боровой с 1992 года возглавлял Партию экономической свободы, члены которой приняли непосредственное участие в реализации либеральных реформ, в том числе с ваучерной приватизацией, погрузивших страну в экономическое средневековье, из которого выбираемся до сих пор. Теперь г-н Боровой корчит из себя крупного "неоценённого властями" специалиста, так и не сообщая, что же мешало лично ему в своё время (при нахождении во власти) принимать реальные меры для бурного экономического роста.
Использованы фотографии: https://www.facebook.com/borovoi
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