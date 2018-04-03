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Истек срок представления изменений в программу вооружения до 2027 года
Сегодня истек срок, отведенный военному ведомству, для внесения предложений по корректировки программы вооружения 2018-2027, передает Интерфакс-АВН.
Напомним, 20 марта министр обороны Сергей Шойгу на ведомственном совещании дал поручение своим заместителям до 3 апреля представить «предложения по изменению госпрограммы вооружения до 2027 года и плана деятельности Минобороны до 2020 года».
Он отметил, что эти коррективы будут внесены в соответствие с задачами, поставленными президентом РФ в послании Федеральному собранию.
Генштабу было поручено обобщить полученные предложения и в соответствии с ними подготовить до 20 апреля проекты необходимых документов.
Первого марта в послании Федеральному Собранию Владимир Путин рассказал о новом российском оружии – МБР «Сармат», комплексах «Авангард» и «Кинжал», боевом лазере, ядерной подлодке-беспилотнике и крылатой ракете с ядерной энергетической установкой.
Напомним, 20 марта министр обороны Сергей Шойгу на ведомственном совещании дал поручение своим заместителям до 3 апреля представить «предложения по изменению госпрограммы вооружения до 2027 года и плана деятельности Минобороны до 2020 года».
Он отметил, что эти коррективы будут внесены в соответствие с задачами, поставленными президентом РФ в послании Федеральному собранию.
В целях безусловного выполнения поручений президента в план деятельности министерства обороны до 2020 года и государственную программу вооружения на 2018-2027 годы будут внесены соответствующие коррективы,сказал министр.
Генштабу было поручено обобщить полученные предложения и в соответствии с ними подготовить до 20 апреля проекты необходимых документов.
Необходимо продолжить последовательно увеличивать долю новейшего вооружения, повышать интенсивность боевой подготовки, а также совершенствовать систему комплектования войск,подчеркнул Шойгу на совещании.
Первого марта в послании Федеральному Собранию Владимир Путин рассказал о новом российском оружии – МБР «Сармат», комплексах «Авангард» и «Кинжал», боевом лазере, ядерной подлодке-беспилотнике и крылатой ракете с ядерной энергетической установкой.
Использованы фотографии: РИА Новости
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