10:13 03 апреля
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Истек срок представления изменений в программу вооружения до 2027 года

Сегодня истек срок, отведенный военному ведомству, для внесения предложений по корректировки программы вооружения 2018-2027, передает Интерфакс-АВН.

Истек срок представления изменений в программу вооружения до 2027 года


Напомним, 20 марта министр обороны Сергей Шойгу на ведомственном совещании дал поручение своим заместителям до 3 апреля представить «предложения по изменению госпрограммы вооружения до 2027 года и плана деятельности Минобороны до 2020 года».


Он отметил, что эти коррективы будут внесены в соответствие с задачами, поставленными президентом РФ в послании Федеральному собранию.

В целях безусловного выполнения поручений президента в план деятельности министерства обороны до 2020 года и государственную программу вооружения на 2018-2027 годы будут внесены соответствующие коррективы,
сказал министр.

Генштабу было поручено обобщить полученные предложения и в соответствии с ними подготовить до 20 апреля проекты необходимых документов.

Необходимо продолжить последовательно увеличивать долю новейшего вооружения, повышать интенсивность боевой подготовки, а также совершенствовать систему комплектования войск,
подчеркнул Шойгу на совещании.

Первого марта в послании Федеральному Собранию Владимир Путин рассказал о новом российском оружии – МБР «Сармат», комплексах «Авангард» и «Кинжал», боевом лазере, ядерной подлодке-беспилотнике и крылатой ракете с ядерной энергетической установкой.

Использованы фотографии: РИА Новости
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Комментарии 6

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  1. Teberii (Андрей) Сегодня, 08:43
    Задачка не простая,нужно новое вооружение прежде всего флот.Обучение на новой технике.Социальные обязательства. Вообщем подумать было над чем.
    Teberii
    1. Spartanez300 (Виктор) Сегодня, 08:46
      Нужно вкладывать силы и средства в новые вооружения а также на разработку перспективных технологий .
      Spartanez300
      1. maxim947 (Максим) Сегодня, 08:54
        частые изменения в такие "стратегические" программы ничего хорошего не приносят (печальный опыт Роскосмоса), теряются огромные средства на начатые проекты которые не доводятся до ума и "замораживаются". Согласен, что ситуация тоже постоянно меняется, и нужно быть "гибкими", но главное не "прыгать" слишком часто с одного на другое...
        maxim947
    2. RASKAT (RASKAT) Сегодня, 09:12
      Согласен, но нам не только флот нужен. Так то нам все нужно но денег явно не хватает вот и думали что в первую очередь строить а что может и подождать. Поживем посмотрим до чего они договорились.
      RASKAT
  2. DEZINTO (Николай) Сегодня, 09:03
    Эхх если бы в своё время не ....упустили такой задел! А Ведь от технологий "отсталого совка" тихонечко пописивал весь запад!



    DEZINTO
    1. кедр (Евгений) Сегодня, 10:00
      Если бы запад только "пописивал" СССР до сих пор БЫ экранопланы создавал.
      Так что с "партнёрами" ухо востро держать надо.., что бы Россия, как Союз не "распалась"...
      кедр
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