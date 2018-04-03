Истек срок представления изменений в программу вооружения до 2027 года

В целях безусловного выполнения поручений президента в план деятельности министерства обороны до 2020 года и государственную программу вооружения на 2018-2027 годы будут внесены соответствующие коррективы,

Необходимо продолжить последовательно увеличивать долю новейшего вооружения, повышать интенсивность боевой подготовки, а также совершенствовать систему комплектования войск,