В СКР назвали новую версию причины возгорания в ТРЦ "Зимняя вишня"

По одной из версий, взрослые и дети, смотревшие мультфильм в этом кинозале, заткнули все щели от дыма и ждали, когда их спасут. Именно так рекомендуют поступать все инструкции. Но именно ожидание спасателей обернулось для них смертью.

Появилась очередная версия о причинах возгорания в торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня» в Кемерово. Напомним, что ранее в МЧС заявляли о поджоге в «сухом бассейне» как об основной версии причины трагедии. У Следственного комитета РФ другие промежуточные выводы.После поездки в Кемерово главы СКР Александра Бастрыкина на официальной сайте ведомства был опубликован видеоматериал, в котором говорится, что следователи обнаружили высоковольтные провода, проходившие непосредственно над игровым детским залом.Как отмечают в СКР, эти провода в нарушение всех норм электро- и пожарной безопасности транзитом шли через батутный зал. Александру Бастрыкину было доложено, что, предположительно, короткое замыкание в этой электрической цепи могло привести к возникновению искр над резервуаром для поролоновых кубиков «сухого бассейна». Это, по версии, следствия и привело к возгоранию.Также добавляется, что причиной смерти большинства погибших стало отравление угарным газом. Основное число жертв трагедии обнаружено у той самой двери кинозала, которую закрыли, чтобы огонь не проник внутрь. При этом в СКР отмечают, что другая дверь кинотеатра не была закрыта. Вероятно, люди уже не могли через неё покинуть зал, так как к тому моменту в коридоре бушевал пожар.Из ролика СКР:Напомним, что накануне в Telegram-канале MASH были опубликованы данные с камер видеонаблюдения, которые показали, что первый пожарный расчёт прибыл к горящему ТРЦ через 15 минут после первого звонка в службу спасения, а эвакуация людей с крыши здания началась лишь через 1,5 часа после этого.Видео от СК России: