10:09 03 апреля
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В СКР назвали новую версию причины возгорания в ТРЦ "Зимняя вишня"

Появилась очередная версия о причинах возгорания в торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня» в Кемерово. Напомним, что ранее в МЧС заявляли о поджоге в «сухом бассейне» как об основной версии причины трагедии. У Следственного комитета РФ другие промежуточные выводы.

После поездки в Кемерово главы СКР Александра Бастрыкина на официальной сайте ведомства был опубликован видеоматериал, в котором говорится, что следователи обнаружили высоковольтные провода, проходившие непосредственно над игровым детским залом.

В СКР назвали новую версию причины возгорания в ТРЦ "Зимняя вишня"



Как отмечают в СКР, эти провода в нарушение всех норм электро- и пожарной безопасности транзитом шли через батутный зал. Александру Бастрыкину было доложено, что, предположительно, короткое замыкание в этой электрической цепи могло привести к возникновению искр над резервуаром для поролоновых кубиков «сухого бассейна». Это, по версии, следствия и привело к возгоранию.

Также добавляется, что причиной смерти большинства погибших стало отравление угарным газом. Основное число жертв трагедии обнаружено у той самой двери кинозала, которую закрыли, чтобы огонь не проник внутрь. При этом в СКР отмечают, что другая дверь кинотеатра не была закрыта. Вероятно, люди уже не могли через неё покинуть зал, так как к тому моменту в коридоре бушевал пожар.

Из ролика СКР:
По одной из версий, взрослые и дети, смотревшие мультфильм в этом кинозале, заткнули все щели от дыма и ждали, когда их спасут. Именно так рекомендуют поступать все инструкции. Но именно ожидание спасателей обернулось для них смертью.


Напомним, что накануне в Telegram-канале MASH были опубликованы данные с камер видеонаблюдения, которые показали, что первый пожарный расчёт прибыл к горящему ТРЦ через 15 минут после первого звонка в службу спасения, а эвакуация людей с крыши здания началась лишь через 1,5 часа после этого.

Видео от СК России:

Использованы фотографии: СК РФ

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Комментарии 24

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  1. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 08:58
    По одной из версий, взрослые и дети, смотревшие мультфильм в этом кинозале, заткнули все щели от дыма и ждали, когда их спасут. Именно так рекомендуют поступать все инструкции. Но именно ожидание спасателей обернулось для них смертью.
    Слов нет. am
    следователи обнаружили высоковольтные провода, проходившие непосредственно над игровым детским залом.
    Это как .Без изоляции как на ЛЭП были.? Просто для общего развития.Или там проходили кабеля в изоляционной обмотке естественно были.Я без всякого сарказма .Если над игровой комнатой проходили кабеля.То они по определению могут быть только в лотках.И вообще здание перестроенное.Там где угодно могли остаться не демонтированные любые провода,кабеля, трубы.Да всё что угодно.Но абсолютно не факт что подключённые.
    Наблюдатель2014
    1. zivXP (Игорь) Сегодня, 09:07
      Так когда прокладывали эти самые провода и не рассчитывали что там будет игровой зал. Вообще ни чего не рассчитывали.
      zivXP
      1. Николай С. (Николай) Сегодня, 09:48
        Цитата: Наблюдатель2014
        Просто для общего развития.Или там проходили кабеля в изоляционной обмотке естественно были.Я без всякого сарказма .Если над игровой комнатой проходили кабеля.То они по определению могут быть только в лотках.

        СП от весны 2017 сделал противопожарный ГОСТ на кабеля для проектировщиков и монтажников обязательным. Т.е. в здании с массовым пребыванием людей могут прокладываться только строго определённые марки кабелей. Если прокладка осуществлена по ПУЭ, то в ней просто нечему коротить. Если энергетик профессиональный, то кабель куплен у правильного производителя, проверен при приёмке и соответствует заявленным характеристикам, грамотно смонтирован (т.е. отслужит не гарантийный срок, а положенные 25-30 лет (раньше срок службы был больше)).
        Эта деятельность была строго регламентирована. Но после веяний, мол, не надо мучить бизнес проверками, необходимость в профессионалах отпала. Точнее, стала компромиссом между совестью и алчностью хозяев. Теперь "энергетиками" стали брать чебуреков с украинских хуторов вообще без образования (хотя на Украине и образование такое, что всё равно, что без). Я бы посмотрел, не было ли у кого там умысла на теракт. Ответственный за противопожарную и связанную с ней слаботочку в "зимней вишне" - ПТУшник со специальностью повар. Это ж постоянная игра в русскую рулетку - дождались, выстрелило.
        Николай С.
    2. karish (Александр) Сегодня, 09:18
      что следователи обнаружили высоковольтные провода, проходившие непосредственно над игровым детским залом.

      звучит конечно страшно.
      Но обычный кабель ( 3х фазный )-- с напряжением 380В -- это оно и есть.
      В любом помещении ( на то же освещение ) идут кабели находящиеся под этим напряжением.
      дальше , что за определение --ПРОВОДА -- это что ?
      оголённые ?
      соорри на фото обычные кабели добущенные к наружной прокладке.

      Цитата: Наблюдатель2014
      То они по определению могут быть только в лотках

      а если не в лотке ? Это что то сильно меняет ?
      Вообще то по правилам пожарнадзора (ЕМНИП ) - проверка качества изоляции -- ежегодная проверка.
      karish
      1. _Сергей_ (Сергей) Сегодня, 09:31
        karish (Александр)
        Вообще то по правилам пожарнадзора (ЕМНИП ) - проверка качества изоляции -- ежегодная проверка.


        В зависимости от класса помещения от года до трех. Я, когда работал, проводил ежегодно, просто чтобы не забыть.
        _Сергей_
        1. karish (Александр) Сегодня, 09:37
          Цитата: _Сергей_
          В зависимости от класса помещения от года до трех.

          Возможно , давно это было(в СССР )
          У нас проводилось ежегодно.
          Там где работаю сейчас - то же ежегодно ( но обслуж.персоналом ) -- высоковольтные подстанции.
          karish
  2. zivXP (Игорь) Сегодня, 09:05
    На 100% обезопаситься от возгораний-замыканий не возможно, хотя и нужно к этому стремиться. Но создать условия для безопасной эвакуации можно. Но ведь для этого нужно столько денег, времени, что и рассчитывают на соблюдение ПУЭ и прочего. Но есть же человеческий фактор, а его и не учитывают. Еслиб здание было спланировано, как в советский времена разрабатывали кинотеатры, с выходом после сеанса прямо на улицу, то тогда бы и можно было говорить о безопасности.
    zivXP
  3. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 09:09
    Короче, спасаться надо было, и детей спасать. А не дожидаться неизвестно чего. Теперь то все умные будут... Запахло дымом - драпай, захватив всех по дороге... Спасатели могут и не успеть...
    Горный стрелок
  4. Ст.пропорщик (КВАС) Сегодня, 09:09
    В статье нет ссылки на свидетелей, стало быть у СК таких данных тоже нет. Искровое или дуговое воздействие на поролон должно быть достаточно продолжительным, а народу было много и никто ничего не заметил. Либо автор, либо СК говорят не все или не точно подают информацию это граничит с введением в заблуждение и дает возможность недругам сочинять ужастики и сеять сомнения в компетентности СК. Либо статья -провокация.
    Ст.пропорщик
  5. mik0588 (Михаил) Сегодня, 09:14
    Мы до сих пор расплачиваемся за 90-е и к сожалению ещё будем. Поясняю-это здание не проектировалось и не строилось для тех нужд под которые было использовано! Это бывшее производство, обанкроченное и распроданное, а затем приспособленное для "честного" отъёма денег.............
    mik0588
  6. Vard Сегодня, 09:17
    То есть подросток цыганской национальности не при делах... и свидетели врут...
    Vard
  7. Stas157 (Стас) Сегодня, 09:17
    Напомним, что накануне в Telegram-канале MASH были опубликованы данные с камер видеонаблюдения, которые показали, что первый пожарный расчёт прибыл к горящему ТРЦ через 15 минут после первого звонка в службу спасения, а эвакуация людей с крыши здания началась лишь через 1,5 часа после этого.

    А детей забаррикадировавшихся и ждавших в одном кинозале не эвакуировали вовсе. Хотя и дети и взрослые звонили от туда родным, а мужчина звонил в МЧС. Потом люди на улице умоляли первых приехавших пожарных вывести детей... Имея приказ пожарные могли бы сделать это(попытаться). Наверняка у них были противогазы и специальные костюмы.
    Мне кажется, с уходом Шойгу, изменения в МЧС произошли не лучшим образом.
    Stas157
  8. Cympak (Alex) Сегодня, 09:21
    Скорее всего в СКР всеми силами ищут подтверждения слов "главного", что виновата проводка. А "главный" ошибаться никак не может....
    Они хоть могут представить себе картину их версии? С потолка фейерверк искр и дыма, а люди внизу этого не замечают? Свидетели говорят, вроде, про другое
    Cympak
  9. Архивариус Вася (Архивариус Вася) Сегодня, 09:22
    Короткое замыкание разумеется более правдоподобная версия чем поджог на глазах у всех... Но всё уже произошло и остается только проверять остальные ТЦ.
    Архивариус Вася
    1. kirgiz58 (Борис) Сегодня, 09:43
      Цитата: Архивариус Вася
      Короткое замыкание разумеется более правдоподобная версия чем поджог на глазах у всех...

      Магазин Перекресток в торговом центре(круглосуточный), банкоматы перед выходами через кассы, прихожу утром чтобы перевести деньги - банкомат у Альфа банка обгоревший и взломан, никто из охраны процесса взлома не видел. А вы говорите поджог на глазах у всех не возможен. Возможно все, но вот есть ли у СКР желание донести до нас правду о пожаре.
      kirgiz58
      1. Архивариус Вася (Архивариус Вася) Сегодня, 09:57
        Ну обгоревший банкомат и охрана которая не в курсе это действительно странно, неужели сами в доле с поджигателями... Камеры то там были интересно
        Архивариус Вася
  10. igorek (Игорь) Сегодня, 09:23
    А высоковольтные провода это сколько? Может, большого сечения? Было производство, стояло энергоемкое оборудование. Вот и подтверждение тому, что там даже хоть какого-то проекта в помине не было, а если и был, то не выполнен. иначе старые лотки или каналы с кабелем убрали бы. Уверен, что следствие будет проведено с технической точки зрения безупречно. И не для того, чтобы "расстрелять", а для того, чтобы в системе решить системные проблемы. Самый главный вывод из этой трагедии. ЕСЛИ НЕ КОШМАРИТЬ БИЗНЕС ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ, ТО БИЗНЕС КОШМАРИТ ВСЕХ НАС.
    igorek
    1. DEZINTO (Николай) Сегодня, 09:34
      ЕСЛИ НЕ КОШМАРИТЬ БИЗНЕС ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ, ТО БИЗНЕС КОШМАРИТ ВСЕХ НАС

      Совершенно верно! Они должны быть все поголовно и в хвост и в гриву...! и высушенны!
      Стричь бабло - это легко - подмазать всех то-же легко отгрохать здоровенный ТЦ - запросто, считать выручку - это тоже у них запросто. Но вот что касается безопасности людей!? Чё-то как-то в падлу у наших предпринимателей......кучу наклеек, пару огнетушителей, ну таам...типа выходы запасные, где то там...за решётками в подвале...
      ...и когда происходит катастрофа у них яйки в тело, и самолёт в Индию.....
      DEZINTO
  11. Heterocapsa (Владимир) Сегодня, 09:29
    Работаю в Кипе.Обслуживаю автоматику безопасности газовых объектов.Работаю в аварийной бригаде,насмотрелся,всякого. Кабеля горят только в путь.Проводка сама по себе очень страшное дело если начинает гореть,мгновенно выгорает.Сразу предположил что в зимней вишне именно под бассейном были высоковольтные провода но была надежда что до такого маразма они не смогли додуматься.Всётаки в чём причина почему так произошло? на мой взгляд не профессиональное планирование .Кабель он же просто так не загорается.Если короткое замыкание то должна срабатывать защита или плавкая вставка (предохранитель)ну или устройство защитного отключения.Значит либо не было защиты либо тупо грелись кабеля от чрезмерного протекания тока.Не правильно расчитали максимально допустимый ток через кабель.Это как бывает изначально люди кладут проводку в квартире учитывая только стиралку и телек а на деле на одну фазу включают и телек и кондиционер и микроволновку в итоге греться проводка потом начинает гореть изоляция.Тут просто россыпь маразма.Провода под детским бассейном.Видимо уже после прокладки трассы с кабелями забили на эту схему и разместили атракционы просто лишь бы максимально уплотнить на этаже а что там под ними даже не заморачивались.Тут в этой вишне ну всё не так.И проводка,и вся вищня из горючего материала.Только фасад из плитки,и охрана никакущая и ссыкливая,и пожарную кнопку отключили,и разрешение на строительство выдано задним числом,и предписания не выполняли,это просто жесть ребята.Такие кабеля если начинают гореть ...особенно под полом вы хрен их потушите вы туда огнетушитель "не задуете" и первым делом обесточить главный рубильник надо,сомневаюсь что там было аварийное освещение которое должно включиться после отключение основного питание центра.
    Heterocapsa
    1. karish (Александр) Сегодня, 09:35
      Цитата: Heterocapsa
      .Проводка сама по себе очень страшное дело если начинает гореть,мгновенно выгорает

      ну не мгновенно \
      Цитата: Heterocapsa
      Сразу предположил что в зимней вишне именно под бассейном были высоковольтные провода но была надежда что до такого маразма они не смогли додуматься.

      под бассеином 7
      Это как ? Как я понимаю под потолком но на этаж ниже.
      В чем вообще проблема ?
      Цитата: Heterocapsa
      .Кабель он же просто так не загорается.

      не просто так , но бывает загорается -- при снижении качества изоляции.
      Но эту проверку обслуж.персонал как правило проводит 2 раза в год . а пожар.надзор - раз в год.
      karish
      1. Heterocapsa (Владимир) Сегодня, 09:40
        так снижение изоляции от то может и прийти в негодность если греться не хило продолжительное время.Проверки обслуж.персонал проводил уверен так ...здравствуйте...всё нормально? да....ну распишитесь...до свидания.
        Проводка я написал мгновенно выгорает.Конечно я немного утрирую .Но однажды на "буханке "ехали так водила включил печку отопления...и минуты не прошло как машину заполонил густой дым через который ничего не видно было .Экстрено тормазили глушили машину выскакивали разбирались.Очень быстро горит изоляция.
        По факту то ничего не меняется вишня была напичкана горючими материалами которые воспламенились от проводки.И в этом направлении будут копать дальше.
        Heterocapsa
  12. Uncle Lee (Владимир) Сегодня, 09:41
    А кто воочию видел КЗ в 380 в ? Это взрыв и вспышка, такая, что потом минуть пять ничего не видишь. А в ТЦ что, никто не слыхал и не видел ? Недостоверная версия.
    Uncle Lee
    1. Heterocapsa (Владимир) Сегодня, 09:47
      Да там шум гам в ТЦ.Там же автоматы и карусели они верещат не хило а вспышка....дык провода в коробе.Короб под потолком.Звук..пожет и был но в таком шуме кто чёго услышит.Тут видимо ещё хотят посадить ответственных за разрешение "не правильного" монтажа электрики. Как вариант.
      Heterocapsa
  13. igorek (Игорь) Сегодня, 09:46
    Цитата: Heterocapsa
    Тут просто россыпь маразма.

    Я тоже поражаюсь. Риторический вопрос, почему никто раньше не поразился?
    igorek
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