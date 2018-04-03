10:10 03 апреля
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Посягнули на хозяев? Румынская полиция задержала американских военнослужащих

Румынские полицейские задержали группу военнослужащих США с базы Девеселу, устроивших драку возле ночного клуба в городе Крайова, передает РИА Новости сообщение канала Digi24.



Семеро американских военных с базы в Девеселу попали в полицию Крайовы после того, как были вовлечены в уличный конфликт. В ночном клубе солдаты выпили много алкоголя, а затем ушли, не оплатив счет. На улице их догнали охранники заведения, завязалась драка. Понадобилось вмешательство сотрудников заведения и органов правопорядка, чтобы их успокоить,
рассказал корреспондент телеканала.


Отмечается, что американцы вели себя агрессивно и с сотрудниками полиции, пытавшимися уладить конфликт. В итоге военнослужащие были задержаны и доставлены в участок для дачи показаний.

«Пять участников драки получили штраф за нарушение общественного порядка, трое из них – офицеры», – уточнило СМИ.

На запрос канала представитель американских ВМС сообщил, что инцидент с военнослужащими «стал поводом для внутреннего расследования».

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 27

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  1. Teberii (Андрей) Сегодня, 09:02
    Румыны вас освободили от фашизма, что-бы пришли другие оккупанты.Так держать счастья и мирного неба.
    Teberii
    1. Spartanez300 (Виктор) Сегодня, 09:07
      Правильно , бей оборзевших оккупантов angry .
      Spartanez300
    2. askort154 (Александр) Сегодня, 09:11
      Teberii....Румыны вас освободили от фашизма...

      Румыния воевала на стороне Гитлера. yes
      askort154
      1. Ванёк (Иван) Сегодня, 09:14
        Цитата: askort154
        Румыния воевала на стороне


        Это не помешало-бы гитлеру, в конце-концов уничтожить Румын. По большому счёту, да - мы их освободили.
        Ванёк
    3. vkl.47 (vkl.47) Сегодня, 09:38
      Какое внутреннее расследование?!в Ираке один утырок сознался что убил 28 человек.просто так.женщин и детей.и что?через три недели отпустили.а тут какая то драка.как вообще холопы посмели деньги за бухло требовать.дальше будут изнасилования и убийства
      vkl.47
    4. BerBer (Баширов Евгений Ружанович) Сегодня, 09:43
      Правильно будет - "Румыны, вас освободили от фашизма, чтобы пришли другие оккупанты?" А то непонятно, кто кого освобождал.
      BerBer
  2. Подрезчик (Александр) Сегодня, 09:03
    Румыны, ну чего вы трогаете своих защитников? Ну оплатили бы потиху, они ж за вас кровь готовы проливать! lol
    Оккупанты-они и есть оккупанты...
    Подрезчик
    1. Хагалаз (Роман) Сегодня, 09:10
      До последнего румына будут биться небось? laughing
      Хагалаз
      1. Подрезчик (Александр) Сегодня, 09:36
        Цитата: Хагалаз
        До последнего румына будут биться небось? laughing

        Конечно! Об этом гласит 5 пункт устава НАТО! laughing
        hi
        Подрезчик
  3. askort154 (Александр) Сегодня, 09:06
    Удивительно, похоже румыны нарвались. Во всех странах где расположены американские базы, местной полиции задерживать военнослужащих США запрещается.
    askort154
    1. Dimy4 (Дмитрий) Сегодня, 09:55
      Оплатят за американов штраф, оплатят американам штраф и извинятся перед ними за неподобающее поведение местной полиции. И клятвенно заверят, что такого больше не повторится.
      Dimy4
  4. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 09:12
    американцы вели себя агрессивно и с сотрудниками полиции, пытавшимися уладить конфликт.
    Небось со своей полицией посмирнее были бы..
    В ночном клубе солдаты выпили много алкоголя, а затем ушли, не оплатив счет.
    Вели себя как и подобает оккупантам в завоёванной стране , где один принцип - "горе побеждённым..
    «Пять участников драки получили штраф за нарушение общественного порядка, трое из них – офицеры»,
    Интересно - скажется ли это на дальнейшей карьере . Да и вообще - бухание с бойцами авторитета не добавит , а наоборот сделает офицера в их глазах пустым местом..хотя в американской армии может всё и по другому ..
    КВУ-НСвД
    1. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 09:48
      Здравствуй, Виктор hi Могут и охрану крайней сделать, так многим будет удобней и по справедливости. smile
      ul_vitalii
      1. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 10:09
        Салют , Виталий smile Насчёт стрелочников - охранников , то вполне себе вероятно..гавкать на оккупантов опасно.. А насчёт справедливости..? Ну так то они свою работу делали.и по мордасам дать оборзевшему хамлу не постеснялись..А вот ещё интересно ..а вояки эти при погонах были ? Если да , то охрана вообще красавцы - в моём понимании такое поведение со стороны американцев - самообливание мундира помоями , а охрана этому обливанию ещё и всемерно поспособствовала..
        КВУ-НСвД
  5. ded100 (Сергей) Сегодня, 09:13
    Видно не только порошенко возомнил что у него первая армия в мире!! wassat
    ded100
  6. Ванёк (Иван) Сегодня, 09:17
    а затем ушли, не оплатив счет.

    Цитата: Teberii
    освободили от фашизма, что-бы пришли другие


    Цитата: askort154
    задерживать военнослужащих США запрещается.


    Цитата: Подрезчик
    оплатили бы потиху, они ж


    Что это, как не оккупация?
    Ванёк
  7. ваняватный Сегодня, 09:18
    что то вспомнился князь Воронцов и выплата долгов армии в париже...
    ваняватный
  8. Vard Сегодня, 09:20
    Вот так всегда... НАТО... И прочее... а как на халяву покушать... так сразу в полицию... ни какой трансатлантической солидарности...
    Vard
    1. Ванёк (Иван) Сегодня, 09:32
      Цитата: Vard
      солидарности...


      толерантности*

      трансатлантической толерантности*

      hi
      Ванёк
      1. Vard Сегодня, 09:34
        Толерантность... это матерное слово...
        Vard
        1. Ванёк (Иван) Сегодня, 09:35
          Непечатное говорите. Буду знать.
          Ванёк
  9. Ferdinant Сегодня, 09:25
    Скоро резать начнут.
    Ferdinant
  10. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 09:33
    затем ушли, не оплатив счет
    Исключительно по американски. Американские в/сл, находящиеся по всему миру, считают себя хозяевами положения поэтому ведут себя соответственно. Чем сильнее страна лебезит и преклоняется перед Сша, тем наглее себя ведут американские военные.
    rotmistr60
  11. Heterocapsa (Владимир) Сегодня, 09:34
    нравиться вам ваш хозяин? вы его вещь да ?
    Heterocapsa
  12. Masya Masya ( Марина) Сегодня, 09:39
    Это что же такое деется- то? Никакого пиетета перед " исключительной нацией"... wassat и кто хвост поднял? румыны какие- то! Что же дальше- то будет? recourse
    Masya Masya
  13. Altona (Евгений) Сегодня, 10:07
    Цитата: Teberii
    Румыны вас освободили от фашизма

    -----------------------------
    Румынская армия-самая мощная армия в мире. Она дошла с Гитлером до Сталинграда, а потом со Сталиным-до Берлина. laughing laughing
    Altona
  14. Altona (Евгений) Сегодня, 10:09
    Цитата: Masya Masya
    Это что же такое деется- то? Никакого пиетета перед " исключительной нацией"...

    -------------------------
    Американцам этот инцидент пофигу честно говоря. Они вне юрисдикции какой-то там Румынии. Им ничего сделать не смогут, у них иммунитет от нарушений внутреннего законодательства страны пребывания.
    Altona
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