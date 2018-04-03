Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]
Посягнули на хозяев? Румынская полиция задержала американских военнослужащих
Румынские полицейские задержали группу военнослужащих США с базы Девеселу, устроивших драку возле ночного клуба в городе Крайова, передает РИА Новости сообщение канала Digi24.
Отмечается, что американцы вели себя агрессивно и с сотрудниками полиции, пытавшимися уладить конфликт. В итоге военнослужащие были задержаны и доставлены в участок для дачи показаний.
«Пять участников драки получили штраф за нарушение общественного порядка, трое из них – офицеры», – уточнило СМИ.
На запрос канала представитель американских ВМС сообщил, что инцидент с военнослужащими «стал поводом для внутреннего расследования».
Семеро американских военных с базы в Девеселу попали в полицию Крайовы после того, как были вовлечены в уличный конфликт. В ночном клубе солдаты выпили много алкоголя, а затем ушли, не оплатив счет. На улице их догнали охранники заведения, завязалась драка. Понадобилось вмешательство сотрудников заведения и органов правопорядка, чтобы их успокоить,рассказал корреспондент телеканала.
Отмечается, что американцы вели себя агрессивно и с сотрудниками полиции, пытавшимися уладить конфликт. В итоге военнослужащие были задержаны и доставлены в участок для дачи показаний.
«Пять участников драки получили штраф за нарушение общественного порядка, трое из них – офицеры», – уточнило СМИ.
На запрос канала представитель американских ВМС сообщил, что инцидент с военнослужащими «стал поводом для внутреннего расследования».
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти