Пришел, увидел, уничтожил: что умеет новый «Тор-М2»

Арктическая версия одного из самых эффективных ЗРК в мире "Тор-2М" завершает первый цикл испытаний. В течение года подразделения Северного флота должны вооружиться новым комплексом.



"Тор-М2ДТ" разработан специально дня несения службы в условиях крайнего севера. Буквы "ДТ" говорят о том, что ЗРК установлен на базе вездехода ДТ-30 "Витязь". Для этой 30-тонной машины не нужны дороги. В России вряд ли найдется такая местность, где бы не смог проехать этот уникальный вездеход.



Сам ЗРК "Тор-2М" является одним из немногих комплексов, который способен работать по целям на ходу. Это обеспечивает постоянное прикрытие колонны военной техники, в том числе и на марше. Шестнадцать готовых к пуску ракет способны перехватить любые аэродинамические цели на дальности до 15 км. Одновременно "Тор-2М" способен обстрелять до 4 целей.











