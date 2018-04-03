Мощный «Берег» защитил побережье Крыма

В Крыму прошли учения береговых артиллерийских комплексов А-222 «Берег». 130-мм артиллерия отработала по учебным целям в Черном море. В состав комплекса А-222 «Берег» может входить от четырех до шести САУ.



Вопреки расхожему мнению, береговые артиллерийские комплексы не могут быть заменены на ракетные системы, они долполняют друг друга. Все береговые ракетные комплексы имеют "мертвые зоны" от нескольких километров, до нескольких десятков километров. Это расстояние как раз покрывают артиллерийские системы.



Еще один расхожий вопрос – почему А-222 «Берег» имеет сравнительно небольшой калибр. Споры в руководстве ВМФ СССР на эту тему велись еще на заре создания комплекса. Прорабатывались три варианта калибра: 203 мм, 152 мм и 130 мм. Плюсом первых двух калибров являлась полная унификация со снарядами от орудий сухопутных войск, а также более серьезная огневая мощь. Однако большая скорострельность 130-мм орудий стало решающим аргументом.











