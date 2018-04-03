Всё только начинается. Российско-белорусский союз празднует день рождения

2 апреля 1996 года российский лидер Борис Ельцин и действующий президент Республики Беларусь Александр Лукашенко подписали договор «Об образовании Сообщества России и Белоруссии». Как отмечают эксперты, документ заложил фундамент для строительства единого экономического, политического, социального и культурного пространства между соседними государствами. В 1997 году дата подписания договора получила статус официального праздника – День единения народов России и Белоруссии.Напомним, что год назад по этому поводу была организована встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко в Санкт-Петербурге, в ходе которой стороны достигли договоренности по ряду принципиальных вопросов: удалось разрешить нефтегазовый спор, Минск добился рефинансирования старых кредитов. В этом году главы двух государств поздравили россиян и белорусов с памятным днем, а также направили друг другу письменные поздравления. Несмотря на то, что апрельский диалог российского и белорусского лидеров по случаю 22-го дня рождения Союзного государства не состоялся (переговоры запланированы после инаугурации Владимира Путина. – Прим. авт.), отсутствие личной встречи, скорее, можно рассматривать как положительный знак.Год назад Лукашенко подчеркивал, что многочасовые обсуждения в Санкт-Петербурге стали следствием недоработок российских и белорусских министров, которые он и Владимир Путин были вынуждены устранять в ходе частной беседы. Наглядным подтверждением того, что в российско-белорусском сотрудничестве все идет своим чередом, стало крупномасштабное учение «Запад–2017», прошедшее, вопреки желаниям политического руководства европейских и заокеанских стран, в запланированных масштабах.Также Минск и Москва продолжают совместно реализовывать ряд многомиллиардных проектов в промышленной сфере, в области энергетики и других отраслях. Показательным примером является строительство Белорусской атомной электростанции в городе Островец.Недавние споры по поводу ввоза в Россию белорусского молока продемонстрировали, что между сторонами есть разногласия, однако сегодня компромисс удается найти без вмешательства первых лиц государства. Ранее Лукашенко, выступая в Белорусском государственном молодежном театре, подчеркнул, что народ России остается братским для белорусов. «Русские – это наши братья. <…> Они разные, бывают хорошие и плохие. Бывает, и молоко не пускают, и сахар не разрешают там продать, и нефть перекроют, и газ. Всякое бывает, я это все пережил сполна, так и мы же не святые», – заявил Лукашенко. Как отметил глава республики, именно Москва в любой ситуации первой протянет руку помощи белорусам.Очевидно, оснований делать такие выводы у Лукашенко достаточно. Спустя 27 лет после распада СССР опыт Белоруссии, которая наряду с Казахстаном и другими постсоветскими республиками ориентирована на построение с Москвой конструктивного диалога, показал, что крепкая дружба с Россией более выгодна, нежели сомнительное партнерство с Западом.