13:43 03 апреля
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Всё только начинается. Российско-белорусский союз празднует день рождения

На этой неделе Союзное государство России и Белоруссии отмечает 22-ю годовщину.

Всё только начинается. Российско-белорусский союз празднует день рождения


2 апреля 1996 года российский лидер Борис Ельцин и действующий президент Республики Беларусь Александр Лукашенко подписали договор «Об образовании Сообщества России и Белоруссии». Как отмечают эксперты, документ заложил фундамент для строительства единого экономического, политического, социального и культурного пространства между соседними государствами. В 1997 году дата подписания договора получила статус официального праздника – День единения народов России и Белоруссии.


Напомним, что год назад по этому поводу была организована встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко в Санкт-Петербурге, в ходе которой стороны достигли договоренности по ряду принципиальных вопросов: удалось разрешить нефтегазовый спор, Минск добился рефинансирования старых кредитов. В этом году главы двух государств поздравили россиян и белорусов с памятным днем, а также направили друг другу письменные поздравления. Несмотря на то, что апрельский диалог российского и белорусского лидеров по случаю 22-го дня рождения Союзного государства не состоялся (переговоры запланированы после инаугурации Владимира Путина. – Прим. авт.), отсутствие личной встречи, скорее, можно рассматривать как положительный знак.

Год назад Лукашенко подчеркивал, что многочасовые обсуждения в Санкт-Петербурге стали следствием недоработок российских и белорусских министров, которые он и Владимир Путин были вынуждены устранять в ходе частной беседы. Наглядным подтверждением того, что в российско-белорусском сотрудничестве все идет своим чередом, стало крупномасштабное учение «Запад–2017», прошедшее, вопреки желаниям политического руководства европейских и заокеанских стран, в запланированных масштабах.

Также Минск и Москва продолжают совместно реализовывать ряд многомиллиардных проектов в промышленной сфере, в области энергетики и других отраслях. Показательным примером является строительство Белорусской атомной электростанции в городе Островец.

Недавние споры по поводу ввоза в Россию белорусского молока продемонстрировали, что между сторонами есть разногласия, однако сегодня компромисс удается найти без вмешательства первых лиц государства. Ранее Лукашенко, выступая в Белорусском государственном молодежном театре, подчеркнул, что народ России остается братским для белорусов. «Русские – это наши братья. <…> Они разные, бывают хорошие и плохие. Бывает, и молоко не пускают, и сахар не разрешают там продать, и нефть перекроют, и газ. Всякое бывает, я это все пережил сполна, так и мы же не святые», – заявил Лукашенко. Как отметил глава республики, именно Москва в любой ситуации первой протянет руку помощи белорусам.

Очевидно, оснований делать такие выводы у Лукашенко достаточно. Спустя 27 лет после распада СССР опыт Белоруссии, которая наряду с Казахстаном и другими постсоветскими республиками ориентирована на построение с Москвой конструктивного диалога, показал, что крепкая дружба с Россией более выгодна, нежели сомнительное партнерство с Западом.
Автор: Владимир Сергеев


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Комментарии 23

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  1. Spartanez300 (Виктор) Сегодня, 11:07
    Так и дорожить надо этой рукой , потому как другой кроме российской не будет . Кто Белоруссии не дает продавать в России свои качественные товары всегда продавали , а не устраивать из своей страны европейскую перевалочную базу для санкционных товаров .
    Spartanez300
    1. Охотовед 2 (Алексей Александрович ) Сегодня, 11:17
      Да что Вы к Белорусам пристаете??? Креветки - у них из Белорусского моря, хорошо хоть Флот США - туда не дошёл! wassat
      Красиво в Беларуси, очень чисто и Люди хорошие! Со всем уважением! hi
      Охотовед 2
      1. Avis-bis (Сергей) Сегодня, 11:32
        Цитата: Охотовед 2
        Креветки - у них из Белорусского моря

        Сидит в зомбоящике такой клоун, тимофей баженов называется. Так он на полном серьёзе "ловил" в белорусских болотах креветок.
        Avis-bis
      2. МИМО ПРОХОДИЛ (Сергей) Сегодня, 11:50
        Стесняюсь спросить, а российские креветки фирмы VICI из какого моря будут?
        Между прочим в РБ уже и на черную икру сертификаты Евросоюза получили. Может контрабандой из РФ поставляют? Хотя президента уверяли, что икра собственного производства
        А по поводу белорусских креветок - наберите "Санта Бремор"
        МИМО ПРОХОДИЛ
        1. Avis-bis (Сергей) Сегодня, 12:12
          Цитата: МИМО ПРОХОДИЛ
          Стесняюсь спросить, а российские креветки фирмы VICI из какого моря будут?

          . В морях Дальнего Востока России фауна креветок насчитывает более 100 видов. Многие представители этой группы — объекты промышленного лова. © пардон за "вики".
          Avis-bis
  2. Диванный эксперт (Евгений) Сегодня, 11:10
    Оо скоро картошку подвезут=)
    Диванный эксперт
    1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 11:18
      Цитата: Диванный эксперт
      Оо скоро картошку подвезут=)

      Не актуально
      Александр романов
      1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 11:57
        Да ладно,не актуально..А людей поздравить слабо?И здесь и там?С праздником Вас,форумчане.Мы должны быть единым народом!
        Цитата: Александр романов
        Цитата: Диванный эксперт
        Оо скоро картошку подвезут=)

        Не актуально
        210окв
    2. AlexVas44 (Александр) Сегодня, 11:30
      Цитата: Диванный эксперт
      Оо скоро картошку подвезут

      Уже везут, тока не бульбу, а из Египту. good
      AlexVas44
  3. Masya Masya ( Марина) Сегодня, 11:19
    с днём рождения нас Всех!!! love
    Masya Masya
    1. Подрезчик (Александр) Сегодня, 11:44
      Вот это точно-дом один, народы братские, только руководители разные!
      С Праздником, Россияне, мы помним наш общий дом и всегда будем рядом! А на руководителей не обращайте внимания...
      hi
      Подрезчик
      1. Офицер запаса (Алексей) Сегодня, 12:00
        Приветствую, Александр! Я бы сказал по-другому - мы просто один народ. Не нужно искусственных делений. А вот про жизнеспособность союзного государства у меня большие сомнения, ибо решения там принимаете не народ, а именно руководители, на которых Вы советуете внимания не обращать.
        Настоящее воссоединение будет только в рамках одной страны. Очень бы хотелось до этого дожить.
        Офицер запаса
        1. Подрезчик (Александр) Сегодня, 12:09
          Алексей, доброго дня! hi
          Настоящее воссоединение будет только в рамках одной страны. Очень бы хотелось до этого дожить.

          Согласен со всем, но вот дожить...не скоро это будет!
          Подрезчик
  4. НасРать (Евлампий) Сегодня, 11:20
    Стёба много среди комментов.. странно это.
    НасРать
    1. Avis-bis (Сергей) Сегодня, 11:33
      Цитата: НасРать
      Стёба много среди комментов.. странно это.

      А что плакать что ли? Среди своих (РФ и РБ) можно и поприкалываться. Всё ж по-доброму...
      Avis-bis
  5. Egorovich (Александр Румянцев) Сегодня, 11:36
    Жить за счет российских нефтегазовых ресурсов, не признавать Крым в составе России, не признавать Абхазию и Ю.Осетию - этот "союзничек" еще тот фрукт. Никаких претензий к белорусам, мы один народ. Руководство БР - отстой.
    Egorovich
    1. МИМО ПРОХОДИЛ (Сергей) Сегодня, 11:58
      Руководство БР - отстой.
      Стесняюсь спросить - а ваши жители Лондонграда - пример для подражания?
      МИМО ПРОХОДИЛ
  6. Ingvar0401 (Игорь) Сегодня, 11:42
    Цитата: Egorovich
    Жить за счет российских нефтегазовых ресурсов, не признавать Крым в составе России, не признавать Абхазию и Ю.Осетию - этот "союзничек" еще тот фрукт. Никаких претензий к белорусам, мы один народ. Руководство БР - отстой.

    Сестра жены живет в Минске, ее муж родственник Якуба Колоса. Минск прекрасный город и нам есть чему у белорусов поучиться......
    Ingvar0401
    1. баклан (Станислав) Сегодня, 11:58
      А что, Москва или Питер грязные города? Чему учится, как правильно подметать улицы?
      баклан
  7. Лекс. Сегодня, 11:45
    http://baltnews.lt/vilnius_news/20180401/10180350
    84.html
    интересная ссылка
    Лекс.
  8. МИМО ПРОХОДИЛ (Сергей) Сегодня, 11:56
    Мониторил не так давно куст предприятий по производству автоагретов.
    Таки ведь что получается - белорусские комплектующие на КАМАЗ поставляются
    Линия по сборке автокомпонентов для КАМАЗа
    МИМО ПРОХОДИЛ
  9. sib.ataman Сегодня, 12:35
    Не будет идеологической базы-не на чем будет объединяться. Национальные корни ещё не повод для крепкой дружбы, как показывает жизненный опыт! Даже в одной семье, далеко не всегда любят друг-друга братья и сёстры, дети и родители! Единое государство нужно для реализации общей идеи-а её пока нет. Одни только призывы к созданию. Но кто этим занимается? Неизвестно.
    sib.ataman
  10. aries2200 (aries) Сегодня, 13:07
    а ггде празднует историческое событие первый президент объединенного государства сэр бородин?
    aries2200
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