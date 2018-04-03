13:43 03 апреля
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Так почему КФл перебазируют в Дагестан? Комментарий адмирала

Экс-командующий Черноморским флотом Владимир Комоедов объяснил решение Сергея Шойгу перебазировать Каспийскую флотилию из Астрахани в дагестанский Каспийск, передает РИА Новости.

Так почему КФл перебазируют в Дагестан? Комментарий адмирала


По словам адмирала, такое расположение является более удачным.

Эта мысль давно, мне кажется, уже была рождена, и вот сейчас все осуществляется. И со стратегической точки зрения там, конечно, у нас все дружественные страны, это, во-первых. А во-вторых, просто переводится командный пункт и пункт управления,
пояснил он радиостанции «Звезда».

Находиться в голове или на острие – это одно, а вот базе находиться в середине — это другое. Мне кажется, что и для дислокации, и для выхода кораблей, и для применения сил, в том числе и на других территориях, – это, наверно, удобнее,
добавил Комоедов.

Ранее министр обороны объявил о переводе Каспийской флотилии из Астрахани в Каспийск.

Там у нас разворачивается огромная стройка: пирсы, причалы, пункты обслуживания, жилье. Будет увеличиваться количество наших офицеров и военнослужащих кратно,
сказал Сергей Шойгу на ведомственном совещании.

В свою очередь источник агентства сообщил, что перевод флотилии должен начаться в 2019 году, но возможны «сдвиги вправо».

По факту строительства инфраструктуры – какие-то части отдельные будут переведены (в 2019 году), окончательно корабли там встанут после того, как полностью будет построена инфраструктура. Всё зависит от финансирования, в плане сроков возможны сдвиги вправо,
сказал источник.

Использованы фотографии: http://inter-volgograd.ru
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Комментарии 23

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  1. Охотовед 2 (Алексей Александрович ) Сегодня, 10:31
    Географически - решение правильное!
    Вопрос только в его своевременности и необходимости. Создание инфраструктуры - стоит не мало! И на Мой взгляд, есть более приоритетные направления для вложения средств, предназначенных ФЛОТУ! hi
    Охотовед 2
    1. volodimer (Volodimer) Сегодня, 12:50
      Так, вроде, пока только решение, а сам перевод будет позже
      "какие-то части отдельные будут переведены (в 2019 году), окончательно корабли там встанут после того, как полностью будет построена инфраструктура."
      И однозначно нужный процесс не ограничивается конкретными сроками.
      volodimer
  2. Egorovich (Александр Румянцев) Сегодня, 10:33
    Ближний Восток, Черное море, Средиземное море, да и часть Европы станет гораздо ближе для "Калибров" Каспийской флотилии. Очень мудрое решение.
    Egorovich
    1. bazzbazz (Максим) Сегодня, 10:45
      Выигрыш в расстоянии 400км максимум. Это конечно плюс, ракетам лететь меньше целей и больше радиус, но стоит ли эта огромная стройка того? Надеюсь это не очередной распил.
      bazzbazz
      1. Orkraider (Я) Сегодня, 11:18
        В Астрахани флот можно запереть, выход не совсем удобный в акваторию, длинный и маневра меньше. Дистанционное минирование опять же никто не отменял. А выход с Каспийска круглогодичный и сразу в открытое море. А так будет сразу две точки базирования по факту, ведь в Астрахани под слом никто не пустит пирсы и инфраструктуру, во всяком случаи, так мне кажется. ИМХО, конечно.
        Orkraider
        1. Игорь В (Игорь Вячеславович) Сегодня, 12:26
          Опять же: Балтийск на Балтике, Каспийск на Каспии, генералам легче запоминать. smile
          Игорь В
  3. tchoni (Евгений) Сегодня, 10:34
    Может, на эти бабки пару кораблей для Черного моря достроить?
    tchoni
    1. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 10:41
      От своего компьютера наверное виднее. Сочувствую, что с вами не посоветовались.
      rotmistr60
  4. максим1987 (Немчинов Максим Сергеевич) Сегодня, 10:38
    Цитата: Egorovich
    Ближний Восток, Черное море, Средиземное море, да и часть Европы станет гораздо ближе для "Калибров" Каспийской флотилии. Очень мудрое решение.


    так говорите, как-будто корабли могут только от пирса стрелять request
    максим1987
  5. Кот_Кузя (Кузьма ) Сегодня, 10:40
    Давно надо было. В Астрахани море замерзает, в Каспийске же навигация круглогодичная.
    Кот_Кузя
  6. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 10:47
    Контроль над акваторией из Каспийска безусловно проще , чем из Астрахани ... Да и внимание нынешнего руководства к нуждам флотилии радует . Она теперь не заштатное место "ссылки" , а очень важно звено обороны страны..
    КВУ-НСвД
  7. Altona (Евгений) Сегодня, 10:52
    Это конечно хорошо, но правильнее было бы в Баку. Шутка конечно, но именно в Баку в 1988, 7 ноября, с набережной я видел выстроенную в кильватер колонну кораблей Каспийской флотилии.
    Altona
  8. Vol4ara (Александр ) Сегодня, 10:57
    Цитата: tchoni
    Может, на эти бабки пару кораблей для Черного моря достроить?

    А если потребуется срочно вывести все корабли в рейд, угроза войны например... Из Астрахани их хреначить по Волге почти 100 км малым ходом до моря... Идеальная цель
    Vol4ara
    1. tchoni (Евгений) Сегодня, 11:57
      Регион довольно спокойный. это раз. Корабли не самая серьезная сила региона - это два (над ограниченной акваторией рулить больше будет авиация) Калибры и от стенки запустить можно - это три. Астрахань намного более спокойный регион в плане межэтнических конфликтов - это четыре. Никакого пожара, срочной необходимости в переносе базы нет. - это пять.
      Единственная очевидная причина этой претурбации - это подкинуть рабочих мест Дагестану на бедность.
      tchoni
  9. Radikal Сегодня, 11:03
    Цитата: Охотовед 2
    Географически - решение правильное!
    Вопрос только в его своевременности и необходимости. Создание инфраструктуры - стоит не мало! И на Мой взгляд, есть более приоритетные направления для вложения средств, предназначенных ФЛОТУ! hi

    Дагестан, с точки зрения террористической активности является проблемным регионом, и очень непонятны эти "странные" метаморфозы с передислокацией. Один теракт в Каспийске чего стоил! И комментарий адмирала, во всяком случае то, что указано в заметке очень неубедителен! sad
    Radikal
    1. Sauron80 (Алексей) Сегодня, 11:26
      А Вам не кажется, что после начавшейся "зачистки" в Дагестане станет поспокойнее, а с учетом перевода туда Каспийской флотилии станет еще спокойнее. Разве Крым с базой ЧФ не показатель?
      Sauron80
    2. Глушь (Станислав) Сегодня, 11:31
      Кому то флотилия очень сильно мешает, вот её и дёргают. Какова её боеспособность будет на момент передислокации всех запасов, техники, топлива? А жильё личного состава и их семей? А их (тьфу тьфу тьфу) безопасность? Адмирал то он бывший, по его руководству, я слышал, очень много неприятных вопросов есть. И вот эта фраза "...И со стратегической точки зрения там, конечно, у нас все дружественные страны, это, во-первых. А во-вторых, просто переводится командный пункт и пункт управления..." это что? У Астрахани у нас уже недружественные страны? А вообще нужно искать кому выгодно.
      Глушь
  10. КЕРМЕТ (Александр ) Сегодня, 11:25
    Цитата: Radikal
    Цитата: Охотовед 2
    Географически - решение правильное!
    Вопрос только в его своевременности и необходимости. Создание инфраструктуры - стоит не мало! И на Мой взгляд, есть более приоритетные направления для вложения средств, предназначенных ФЛОТУ! hi

    Дагестан, с точки зрения террористической активности является проблемным регионом, и очень непонятны эти "странные" метаморфозы с передислокацией. Один теракт в Каспийске чего стоил! И комментарий адмирала, во всяком случае то, что указано в заметке очень неубедителен! sad

    Как раз в таком проблемном регионе за счёт военно-морской базы будет усиление наших силовиков и это как раз верное решение
    КЕРМЕТ
  11. Radikal Сегодня, 11:28
    Цитата: КЕРМЕТ
    Цитата: Radikal
    Цитата: Охотовед 2
    Географически - решение правильное!
    Вопрос только в его своевременности и необходимости. Создание инфраструктуры - стоит не мало! И на Мой взгляд, есть более приоритетные направления для вложения средств, предназначенных ФЛОТУ! hi

    Дагестан, с точки зрения террористической активности является проблемным регионом, и очень непонятны эти "странные" метаморфозы с передислокацией. Один теракт в Каспийске чего стоил! И комментарий адмирала, во всяком случае то, что указано в заметке очень неубедителен! sad

    Как раз в таком проблемном регионе за счёт военно-морской базы будет усиление наших силовиков и это как раз верное решение

    У меня на этот счёт собственное мнение... hi
    Radikal
  12. Ingvar0401 (Игорь) Сегодня, 11:45
    На Балтфлоте бы такой вопрос подняли бы. Главная база в Балтийске, а штаб в Калининграде.... Замучаешься ездить...
    Ingvar0401
  13. Ingvar0401 (Игорь) Сегодня, 11:47
    Интересно, а почему Комоедов будучи командующим БВМБ такой вопрос не поднял?
    Ingvar0401
  14. Alex_59 (Алексей) Сегодня, 11:59
    Мне лично вообще кажется что Кфл у нас уделяется черезмерно большое внимание. Такое, какого в советское время не было даже. И это странно, на фоне упадка на остальных флотах. А тут не только новые корабли идут первым делом на Кфл, а еще и вон чего - масштабное строительство, новая база и т.д.
    С кем там воевать-то на Каспии? Хватило бы артиллерийских катеров, пары ракетных и пары тральщиков. Остальное в таком компактном море выносит авиация.
    Alex_59
  15. sib.ataman Сегодня, 12:56
    Насколько помнится, там и так стояли МП. Теперь перенесут штаб и часть коробок. Вряд ли Астрахань перестанет быть одной из точек базирования. Чем шире инфрастуктура, тем устойчивее армия, простите, банальность
    sib.ataman
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