Так почему КФл перебазируют в Дагестан? Комментарий адмирала

Эта мысль давно, мне кажется, уже была рождена, и вот сейчас все осуществляется. И со стратегической точки зрения там, конечно, у нас все дружественные страны, это, во-первых. А во-вторых, просто переводится командный пункт и пункт управления,

Находиться в голове или на острие – это одно, а вот базе находиться в середине — это другое. Мне кажется, что и для дислокации, и для выхода кораблей, и для применения сил, в том числе и на других территориях, – это, наверно, удобнее,

Там у нас разворачивается огромная стройка: пирсы, причалы, пункты обслуживания, жилье. Будет увеличиваться количество наших офицеров и военнослужащих кратно,

По факту строительства инфраструктуры – какие-то части отдельные будут переведены (в 2019 году), окончательно корабли там встанут после того, как полностью будет построена инфраструктура. Всё зависит от финансирования, в плане сроков возможны сдвиги вправо,