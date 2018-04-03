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Так почему КФл перебазируют в Дагестан? Комментарий адмирала
Экс-командующий Черноморским флотом Владимир Комоедов объяснил решение Сергея Шойгу перебазировать Каспийскую флотилию из Астрахани в дагестанский Каспийск, передает РИА Новости.
По словам адмирала, такое расположение является более удачным.
Ранее министр обороны объявил о переводе Каспийской флотилии из Астрахани в Каспийск.
В свою очередь источник агентства сообщил, что перевод флотилии должен начаться в 2019 году, но возможны «сдвиги вправо».
По словам адмирала, такое расположение является более удачным.
Эта мысль давно, мне кажется, уже была рождена, и вот сейчас все осуществляется. И со стратегической точки зрения там, конечно, у нас все дружественные страны, это, во-первых. А во-вторых, просто переводится командный пункт и пункт управления,пояснил он радиостанции «Звезда».
Находиться в голове или на острие – это одно, а вот базе находиться в середине — это другое. Мне кажется, что и для дислокации, и для выхода кораблей, и для применения сил, в том числе и на других территориях, – это, наверно, удобнее,добавил Комоедов.
Ранее министр обороны объявил о переводе Каспийской флотилии из Астрахани в Каспийск.
Там у нас разворачивается огромная стройка: пирсы, причалы, пункты обслуживания, жилье. Будет увеличиваться количество наших офицеров и военнослужащих кратно,сказал Сергей Шойгу на ведомственном совещании.
В свою очередь источник агентства сообщил, что перевод флотилии должен начаться в 2019 году, но возможны «сдвиги вправо».
По факту строительства инфраструктуры – какие-то части отдельные будут переведены (в 2019 году), окончательно корабли там встанут после того, как полностью будет построена инфраструктура. Всё зависит от финансирования, в плане сроков возможны сдвиги вправо,сказал источник.
Использованы фотографии: http://inter-volgograd.ru
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