Секретные топографические карты Генштаба могли утечь за границу. ФСБ пресекла

Пресечена деятельность группы лиц, причастных к незаконному сбору для последующей передачи иностранной стороне секретных топографических материалов военного назначения. Так, одновременно по местам проживания трёх граждан России и гражданина Украины в городах Екатеринбург, Симферополь и Омск были проведены оперативно-разыскные мероприятия, в ходе которых обнаружены и изъяты электронные и бумажные копии секретных топографических карт Генштаба Вооружённых сил РФ.

Все задержанные признали, что своими действиями создавали угрозу безопасности РФ и отказались от совершения подобных поступков в дальнейшем.