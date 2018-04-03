13:43 03 апреля
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Секретные топографические карты Генштаба могли утечь за границу. ФСБ пресекла

Управление ФСБ по Свердловскому региону совместно с представителями УФСБ по Республике Крым и городу Севастополю провели операцию, позволившую предотвратить передачу секретных военных карт представителям иностранного государства. Пресс-служба ведомства заявляет, что речь, в частности, идёт о секретных данных топографического характера.

ТАСС приводит заявление представителя пресс-службы:
Пресечена деятельность группы лиц, причастных к незаконному сбору для последующей передачи иностранной стороне секретных топографических материалов военного назначения. Так, одновременно по местам проживания трёх граждан России и гражданина Украины в городах Екатеринбург, Симферополь и Омск были проведены оперативно-разыскные мероприятия, в ходе которых обнаружены и изъяты электронные и бумажные копии секретных топографических карт Генштаба Вооружённых сил РФ.


Отмечено, что ранее один из задержанных уже привлекался к уголовной ответственности за совершение преступления по статье УК РФ «Государственная измена».


Секретные топографические карты Генштаба могли утечь за границу. ФСБ пресекла


В управлении ФСБ по Свердловской области говорится, что задержанным предъявлены «официальные предостережения» по поводу недопустимости действий, связанных с угрозой безопасности РФ.

Особо обращает на себя внимание следующая фраза:
Все задержанные признали, что своими действиями создавали угрозу безопасности РФ и отказались от совершения подобных поступков в дальнейшем.


И тот, который уже отбывал наказание за госизмену?

Откуда у задержанных оказались секретные топографические карты Генштаба ВС РФ, в материале ведомства не сообщается.

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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Комментарии 51

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  1. Alexey-74 (алексей) Сегодня, 10:32
    Интересно, а у кого есть допуск к топографическим картам МО РФ??? Если это спецтипография. то контроль должен быть жесточайший....а если крыса в Минобороны?
    Alexey-74
    1. К-50 (Алексей) Сегодня, 10:39
      Цитата: Alexey-74
      Интересно, а у кого есть допуск к топографическим картам МО РФ??? Если это спецтипография. то контроль должен быть жесточайший....а если крыса в Минобороны?

      Там ещё документы Генштаба нашли и ещё что-то, на всяких носителях.
      Вот т вари!!! am
      Задержанные признали свою вину и пообещали, что в дальнейшем они так поступать не будут. Ранее один из них уже привлекался к ответственности за государственную измену.

      Детский сад, штаны на лямках.
      Расстрелять!!!
      К-50
      1. Николай Фёдоров (Николай Фёдоров) Сегодня, 11:24
        Цитата: К-50
        Детский сад, штаны на лямках.
        Расстрелять!!!

        Вы всерьёз считаете, что вопросами государственной безопасности у нас занимаются добрые ботаники, более всего остерегающиеся обидеть неосторожным словом? Да, ну?
        Если ФСБ посчитало в данном случае поступить так (пустить в народ такую информацию), значит так нужно. Точка.
        Николай Фёдоров
        1. Servisinzhener (Андрей) Сегодня, 12:59
          Очень похоже на то. Сперли карты и документы - предупреждение. А отправила тётка СМС в Грузию и через 8 лет её взяли под белы рученьки.
          Servisinzhener
        2. Ратник с пулеметом (Евгений) Сегодня, 13:01
          все равно раздолбайство,как уже отсидевший за гос.измену смог опять до данных добраться,вот за такую "бдительность",в случае конфликта приходиться расплачиваться потом большим колличеством человеческих жизней((
          Ратник с пулеметом
    2. Прокат (Виктор) Сегодня, 10:43
      Хитрят спецслужбы. Почему ФСБ а не контрразведка и военная прокуратура? Карты секретные, а злыдней просто пожурили... Тёмная история.
      Прокат
      1. Тикси-3 (Дмитрий) Сегодня, 10:46
        Цитата: Прокат
        Тёмная история.

        фейковая....враги попросили прощения и их отпустили.....в 10 раз...
        Тикси-3
      2. Ныробский (Дмитрий) Сегодня, 11:51
        Цитата: Прокат
        Хитрят спецслужбы. Почему ФСБ а не контрразведка и военная прокуратура? Карты секретные, а злыдней просто пожурили... Тёмная история.

        Да ничего тут тёмного нет. Кто нарыл информацию, тот её и реализовал. Генштабовские топографические карты давно уже не обновлялись, а те что есть в основном были составлены в 60-х годах и частично дополнялись в 80-х. С распадом СССР все эти карты остались в отколовшихся республиках и регионах, а посему гриф был снижен с секретного на "ДСП", что в общем и помогло этим "гражданам" избежать уголовной ответственности. На этих картах сегодня уже нет половины населённых пунктов существовавших ранее, нет новых дорог, а указанные старые дороги наполовину заросли лесом и существуют условно. Единственно в чём они хороши, так это в чётком описании местности, грунтов, наличии бродов,состав дна рек(песок или камень), скорость течения, характеристика болот и их проходимости и т.д. Эти карты (по районам) есть в любом военкомате, с которых скинули погоны и они по большей части обслуживаются гражданским персоналом. Скорее всего утечка была оттуда, а посему и попала в поле зрения ФСБ, а не контрразведки.
        Ныробский
        1. helmi8 (Сергей) Сегодня, 12:06
          Цитата: Ныробский
          Генштабовские топографические карты давно уже не обновлялись, а те что есть в основном были составлены в 60-х годах и частично дополнялись в 80-х

          Это точно. Сейчас на Гугловских спутниковых снимках информации больше... smile
          helmi8
        2. Прокат (Виктор) Сегодня, 13:25
          Цитата: Ныробский
          Скорее всего утечка была оттуда, а посему и попала в поле зрения ФСБ, а не контрразведки.

          Вот так всё понятно. Вопрос снят. smile hi
          Прокат
    3. свой1970 (Сергей) Сегодня, 10:53
      ситуация проста как два пальца - у них изъяли СТАРЫЕ советские карты Генштаба масштаба более 1:25000. Эти карты по формальным признакам(масштаб и проч) - имеют гриф "секретно". Фактическое содержание - давным-давно не секрет ни для кого, включая обычных граждан.Обстановка, местность, населенные пункты и т.п. изменились за это время очень сильно...Точность движения по местности по бытовой Джипиэске - гораздо выше.Сайтов позволяющих использовать карты в интернете полным-полно

      Кроме того по действующему УК привлечь за разглашение гостайны можно только если:
      ст.283
      "1. Разглашение сведений, составляющих государственную тайну, лицом, которому она была доверена или стала известна по службе, работе, учебе или в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, если эти сведения стали достоянием других лиц,"
      -лица заведомо не имели допусков и не имели отношения по работе/службе/учебе, и не успели передать их другим лицам

      Именно поэтому уголовное дело не возбудили - а предупредили о неправильном поведении
      свой1970
      1. Дедкастарый (Дедка старый) Сегодня, 10:56
        электронные и бумажные копии секретных топографических карт Генштаба Вооружённых сил РФ
        .но как ...чёрт возьми... what
        Дедкастарый
      2. Голован Джек (Роман) Сегодня, 10:59
        Цитата: свой1970
        у них изъяли СТАРЫЕ советские карты Генштаба масштаба более 1:25000. Эти карты по формальным признакам(масштаб и проч) - имеют гриф "секретно". Фактическое содержание - давным-давно не секрет ни для кого, включая обычных граждан

        Самое забавное, что эти карты в 90-х продавались. В виде атласов.
        Голован Джек
        1. свой1970 (Сергей) Сегодня, 12:13
          Цитата: Голован Джек
          Цитата: свой1970
          у них изъяли СТАРЫЕ советские карты Генштаба масштаба более 1:25000. Эти карты по формальным признакам(масштаб и проч) - имеют гриф "секретно". Фактическое содержание - давным-давно не секрет ни для кого, включая обычных граждан

          Самое забавное, что эти карты в 90-х продавались. В виде атласов.
          -все что от 1:25000(1:50000-1:100000 и выше) может издавать кто угодно и как угодно
          свой1970
      3. Cap.Nemo58rus (Владимир) Сегодня, 12:55
        А причём здесь "формальные признаки"?Гриф секретности стоит?Стоит.Значит это документ и причём на строгом учёте.И за него отвечают вполне конкретные люди.А если документ устарел и больше не актуален,то он уничтожается по акту(тоже, кстати, секретному),и человек без соответствующей формы допуска его даже видеть не должен.Так что "пердупредили" не катит.Многих поимеют по самые гланды.
        Cap.Nemo58rus
    4. Spartanez300 (Виктор) Сегодня, 10:55
      Что за формулировка такая «официальное предостережение». Их что теперь предостерегли и отпустят . А как же госизмена .
      Spartanez300
    5. svp67 (Сергей) Сегодня, 10:57
      Цитата: Alexey-74
      а у кого есть допуск к топографическим картам МО РФ???

      Да много у кого... После развала стройной системы СССР, эти карты оказались у многих. И ценность представляют карты с изменениями после 2015 года.... то есть СВЕЖИЕ.
      svp67
    6. iouris (iouris) Сегодня, 11:32
      Цитата: Alexey-74
      а если крыса в Минобороны?

      Не, крыс нет, тока англофилы.
      iouris
  2. iouris (iouris) Сегодня, 10:35
    Видимо, карты не только секретные, но и жидкие.
    iouris
  3. К-50 (Алексей) Сегодня, 10:38
    Сколько оказывается выродков в стране, желающих продать безопасность своих родственников, друзей, знакомых и просто соседей за денюжку заокеанскую.
    Расстрелять и вся недолга!!! am
    Ну или пусть уран для страны добывают. yes
    К-50
    1. Oprychnik2 (Александр) Сегодня, 10:43
      "Расстрелять и вся недолга!!!"

      Не-е. Незаковыристо. Лучше гречкой накормить!
      Oprychnik2
  4. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 10:38
    Я ,если честно смутно это понимаю, что может сейчас секретного в топографических картах.Раньше конечно .Но сейчас? Открываем"Гугл планета Земля "и ... laughing Может на этих картах что секретное было.Тогда да.
    Наблюдатель2014
    1. Скоробей (Сергей) Сегодня, 10:48
      Спецкабели, бункеры, спецдороги, броды, ЗКП и т.д. Много чего на гугле не видно.
      Скоробей
      1. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 10:57
        Спецкабели, бункеры, спецдороги, броды, ЗКП и т.д.
        Вы о чем? Речь идет о картах, которые печатаются на картфабриках для нужд МО РФ. Секретна только топографическая привязка к местности, которая реальна.Если бы речь шла о картах с нанесенной обстановкой в т.ч. как выпишите "Спецкабели, бункеры, спецдороги, броды, ЗКП и т.д.", то "Официальным предостережением" дело не закончилось.
        rotmistr60
        1. Скоробей (Сергей) Сегодня, 11:23
          Да я не об этом, я про гугл)).
          Скоробей
      2. басмач (Константин) Сегодня, 11:55
        А вы думаете на таких картах они есть. Мне в 90-е довелось служить у "глухонемых" . И вот однажды зачитали нам ( в 95 или 96) обращение от "чечен" что они типа будут мстить в ДВО из-за морпехов. Чушь, мы ее и не восприняли. Через пару недель вдоль ПТО нашему периметру чапает десяток человек в камуфляже с рюкзаками и автоматами. Часовой усёк (срочников не было,в караулы ходили офицеры, прапора и пяток контракте коврик) окликнул как положено. Те рванули когти. Он доложил в караулку ( я про помначкара). Караул в ружье. Из гарнизона группа усиления во главе с начштаба. Но не поймали. Шороху уйма. Выясняется,(уже позже, на разборе нам довели) что у десантуры учения, задача была навести шорох в авторембате, а расположение нашей части на их картах отсутствовало, у них вообще про нее никто не знал и вышли они на нас случайно и были в шоке от всего последовавшего.
        Самое интересное, что эта десантура ( было две бригады, из какой не знаю) была предназначена для нашего усиления и охраны и обороны. Потом они к нам приезжали знакомиться для отработки совместных действий. Вот так как то
        басмач
    2. К0щей Сегодня, 10:56
      Цитата: Наблюдатель2014
      Я ,если честно смутно это понимаю, что может сейчас секретного в топографических картах.Раньше конечно .Но сейчас? Открываем"Гугл планета Земля "и ... Может на этих картах что секретное было.Тогда да.

      ну вы предложите артиллеристам по гугл картам наводку делать, где нет ни высот, ни привязок)) они конечно смогут, но сначала отправят по маршруту следования. он будет долог и труден))
      К0щей
      1. AlexVas44 (Александр) Сегодня, 11:01
        Цитата: К0щей
        ...но сначала отправят по маршруту следования. он будет долог и труден))

        Надо полагать, что маршрут следования без грифа и , как всегда, туда же.... good
        AlexVas44
  5. Heterocapsa (Владимир) Сегодня, 10:40
    Отмечено, что ранее один из задержанных уже привлекался к уголовной ответственности за совершение преступления по статье УК РФ «Государственная измена».

    Расстрелять-допросить-потом опять расстрелять-потом посадить пожизненно-потом ещё чтобы могила за решёткой 600 лет находилась.Потом раскопать ещё раз расстрелять-потом в крематорий-потом урну с прахом-вмуровать на самом глубоком дне тихого океана.
    Heterocapsa
  6. Masya Masya ( Марина) Сегодня, 10:41
    Все задержанные признали, что своими действиями создавали угрозу безопасности РФ и отказались от совершения подобных поступков в дальнейшем.

    типа... дяденька, мы больше не будем... и всё???
    Masya Masya
  7. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 10:43
    Мутная вообще то история . Военные карты - документы строго секретные , кол-во бумажных копий подотчётно , а "скачать на флэшку " их можно только при доступе к определённым и , мягко говоря , малодоступным терминалам . Надеюсь , что среди задержаных есть источник этих вещей , т.к. имея доступ к этим материалам , он имеет доступ автоматически и к куче чего ещё..
    КВУ-НСвД
    1. свой1970 (Сергей) Сегодня, 12:16
      Цитата: КВУ-НСвД
      Мутная вообще то история . Военные карты - документы строго секретные , кол-во бумажных копий подотчётно , а "скачать на флэшку " их можно только при доступе к определённым и , мягко говоря , малодоступным терминалам . Надеюсь , что среди задержаных есть источник этих вещей , т.к. имея доступ к этим материалам , он имеет доступ автоматически и к куче чего ещё..
      -вы статью прочитали?НЕТ там источника - поэтому и "предупреждение", а не 283 УК РФ
      свой1970
      1. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 12:20
        Цитата: свой1970
        вы статью прочитали?НЕТ там источника - поэтому и "предупреждение", а не 283 УК РФ

        Статью прочитал , а Вы думаете , что всё говорят прессе с предельной откровенностью ? Если разглашение источника несёт вред , то мы с вами о нём с большой долей вероятности не узнаем..
        КВУ-НСвД
  8. Vol4ara (Александр ) Сегодня, 10:53
    Это какой то сюр... Ловят 3 людей, которые имеют секретные карты и которые признались в готовности их передать, один из них при этом ранее был осуждён за гос измену и.... И им выносят предупреждение! АХАХ что за бред?
    Vol4ara
  9. svp67 (Сергей) Сегодня, 10:55
    Отмечено, что ранее один из задержанных уже привлекался к уголовной ответственности за совершение преступления по статье УК РФ «Государственная измена».
    То есть РЕЦИДИВИСТ?
    В управлении ФСБ по Свердловской области говорится, что задержанным предъявлены «официальные предостережения» по поводу недопустимости действий, связанных с угрозой безопасности РФ.
    ....
    Все задержанные признали, что своими действиями создавали угрозу безопасности РФ и отказались от совершения подобных поступков в дальнейшем.
    что то я этого НЕ ПОНИМАЮ. Они их в угол поставили и держали пока те не попросили прощения, так что ли? Эта так сейчас наказывают за действия НАПРЯМУЮ угрожающие безопасности нашему Отечеству? Да, далеко пойдем...
    svp67
    1. Masya Masya ( Марина) Сегодня, 10:58
      Цитата: svp67
      . Они их в угол поставили и пока те не попросили прощения, так что ли?

      не...даже в угол не поставили, пальчиком погрозили...
      Masya Masya
      1. svp67 (Сергей) Сегодня, 11:06
        Цитата: Masya Masya
        не...даже в угол не поставили, пальчиком погрозили...

        Ну за такое, хотя бы тапочком отшлепать надо было...
        svp67
  10. Чёрная вода (Александр) Сегодня, 10:58
    что Вы всё: казнить да казнить, ЕСЛИ эта новость - правда, то они всё расскажут и покажут и окажут полное содействие в связи с полным раскаянием.
    Чёрная вода
  11. Глушь (Станислав) Сегодня, 10:59
    Это случайно не те самые карты "генштаба", популярные среди туристов-походников, которые можно в интернете нарыть? Так они же 40-50х годов все, их надо врагу принудительно подкидывать))). Пожалуй сотру их с коммуникатора, от греха подальше (а то тож в шпеёны зачислют). Нам однажды НШ в командировку такие выдал, тот ещё экстрим был.
    Глушь
    1. svp67 (Сергей) Сегодня, 11:07
      Цитата: Глушь
      Это случайно не те самые карты "генштаба", популярные среди туристов-походников, которые можно в интернете нарыть?

      Тут конечно надо разбираться, внизу у этих карт есть приписка, когда внесены исправления, если после 1991 года, то да, лучше уничтожьте...
      svp67
      1. Глушь (Станислав) Сегодня, 11:15
        Не, приписок нету, они мне с исторической точки зрения были интересны, там много населенных пунктов и дорог указано которых увы уже нет(((
        Глушь
        1. svp67 (Сергей) Сегодня, 11:33
          Цитата: Глушь
          там много населенных пунктов и дорог указано которых увы уже нет(((

          А на нет и СУДА НЕТ...Можете спать спокойно
          svp67
      2. КЕРМЕТ (Александр ) Сегодня, 11:19
        Как бы это не такие же "шпионы" как и известный мужик с GPS трекером с alliexpres для своей коровы. В ФСБ ещё те затейники бывают...
        КЕРМЕТ
  12. Диванный эксперт (Евгений) Сегодня, 11:15
    Хорошо что не успели, если бы успели продать эти сведения, то пришлось бы нашим солдатикам изменять ландшафт местности.. вручную..
    Диванный эксперт
  13. Сергей824 (Сергей) Сегодня, 11:23
    Нашим уже больше делать нечего? Словосочетание "секретные топокарты " в век смартфонов уже вызывает смех! Реально стоит в/ч, склады и т.д. а на карте подпись пионерлагерь, птицеферма. Так это выясняется только пока сам не ткнешся лбом в забор,повторяю,интернет как-бы не существует. И что? А взяв их отпустить? Итог: рецидивиста по Гос измене "поняли и простили"!
    Сергей824
  14. Berkut24 (Алексей) Сегодня, 11:24
    Наивно думать, что карты на электронных носителях до сих пор никуда не утекли. Вот сами шпиёны утечь не успели. И то уже не плохо.
    Berkut24
  15. mavrus (Андрей) Сегодня, 11:44
    В итоге, за попытку передать документы с грифом "секретно", погрозили пальчиком и сказали ай-яй-яй...
    mavrus
  16. Xscorpion (Евгений) Сегодня, 11:58
    Цитата: Alexey-74
    Интересно, а у кого есть допуск к топографическим картам МО РФ??? Если это спецтипография. то контроль должен быть жесточайший....а если крыса в Минобороны?


    У сотен тысяч людей,начиная от любого лейтенанта-командира взвода и заканчивая сотрудниками типографий.

    Цитата: Наблюдатель2014
    Я ,если честно смутно это понимаю, что может сейчас секретного в топографических картах.Раньше конечно .Но сейчас? Открываем"Гугл планета Земля "и ... laughing Может на этих картах что секретное было.Тогда да.


    Кроме прямоугольных координат ничего секретного.Но по этим координатам наводится артиллерия,авиация и т.д.А на обычных картах географические координаты,это совсем другое.
    Xscorpion
  17. sib.ataman Сегодня, 12:48
    Не партесь! Отчёт для галочки, а не для оповещения. ЧК не любит делиться тайнами и секретами. Пора уже к этому привыкнуть.
    sib.ataman
  18. Servisinzhener (Андрей) Сегодня, 12:57
    Ну нифига ж себе, стащили секретные карты и отделались предупреждением? Причем один из них привлекался за гос измену. Прям не ФСБ, а мультик про Дашу следопыта. Сказали 3 раза: -Жулик не воруй и отпустили. Но при этом сажают в тюрьмы тёток которые отправили в Грузию SMS о том что видели военную технику которую везли железной дорогой в сторону Абхазии. Без какой либо маскировки, днём и в пик курортного сезона когда эту же технику видели многие тысячи отдыхающих т.к. железнодорожные пути проходят и по над пляжами и через все прибрежные посёлки. Причём сажают спустя 8 лет после событий. Это что за работа такая?!!!
    Servisinzhener
  19. NordUral (Евгений) Сегодня, 13:17
    Да, больше они "так" не будут. Будут так, чтобы не попасться.
    NordUral
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