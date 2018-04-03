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Секретные топографические карты Генштаба могли утечь за границу. ФСБ пресекла
Управление ФСБ по Свердловскому региону совместно с представителями УФСБ по Республике Крым и городу Севастополю провели операцию, позволившую предотвратить передачу секретных военных карт представителям иностранного государства. Пресс-служба ведомства заявляет, что речь, в частности, идёт о секретных данных топографического характера.
ТАСС приводит заявление представителя пресс-службы:
Отмечено, что ранее один из задержанных уже привлекался к уголовной ответственности за совершение преступления по статье УК РФ «Государственная измена».
В управлении ФСБ по Свердловской области говорится, что задержанным предъявлены «официальные предостережения» по поводу недопустимости действий, связанных с угрозой безопасности РФ.
Особо обращает на себя внимание следующая фраза:
И тот, который уже отбывал наказание за госизмену?
Откуда у задержанных оказались секретные топографические карты Генштаба ВС РФ, в материале ведомства не сообщается.
ТАСС приводит заявление представителя пресс-службы:
Пресечена деятельность группы лиц, причастных к незаконному сбору для последующей передачи иностранной стороне секретных топографических материалов военного назначения. Так, одновременно по местам проживания трёх граждан России и гражданина Украины в городах Екатеринбург, Симферополь и Омск были проведены оперативно-разыскные мероприятия, в ходе которых обнаружены и изъяты электронные и бумажные копии секретных топографических карт Генштаба Вооружённых сил РФ.
Отмечено, что ранее один из задержанных уже привлекался к уголовной ответственности за совершение преступления по статье УК РФ «Государственная измена».
В управлении ФСБ по Свердловской области говорится, что задержанным предъявлены «официальные предостережения» по поводу недопустимости действий, связанных с угрозой безопасности РФ.
Особо обращает на себя внимание следующая фраза:
Все задержанные признали, что своими действиями создавали угрозу безопасности РФ и отказались от совершения подобных поступков в дальнейшем.
И тот, который уже отбывал наказание за госизмену?
Откуда у задержанных оказались секретные топографические карты Генштаба ВС РФ, в материале ведомства не сообщается.
Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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